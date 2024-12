Better me – absolutní upřímností můžeš zabít všechny svý démony

Všem závislým a traumatizovaným doporučuji zajít na tenhle úžasný film o Robbiem Williemsovi. Znáte ho, přece.

Robbie je takový frajer, že nám dá při zakoupení lístku na film nejen terapii, ale i know how, jak se zbavit démonů a ještě se u toho báječně pobavíte. Máte démony? Jděte do kina.

To, jak se celosvětově nestyděl ze sebe udělat opici, beru tak, že má naprosto v pořádku EGO. Za nic už se nemusí schovávat a na nic si hrát. Umíte si představit sebe, jak vybíráte nějakého herce, který by vás měl hrát ve velkorozpočtovém bijáku a nakonec byste vsadili na přinejmenším nesexy primáta? Robbie s démony bojuje již od útlého věku. Brzy naskočil do šoubyznysového světa, kde sex, drogy a alkohol měly v té době své místo. Dělá si legraci z drbů, které bulvár vypouští ve velkém mezi širokou veřejnost. Ze své homosexuality, z nízkého sebevědomí, z dětství v anglické díře. Z filmu vidíme, jak ho zničil odchod otce od rodiny, jak bojuje o jeho zájem, respekt a úctu. Film šel na dřeň a pravděpodobně ho musel Robbie schválit. Neukazuje ho jako super duper hodnou superstár, ale hlavně jako rozmazlenýho spratka, alkoholika, drogově i alkoholově závislého magora se svými depresemi a nejistotami.

Nebudu vám prozrazovat děj filmu, ani jeho konec, který je naprosto geniální. Je o usmíření a odpuštění. O lásce k rodině. Prostě paráda. Jak sami víme, mezilidské vztahy jsou nejtěžší životní disciplinou, kterou Robbie evidentně zvládnul. Když jsem byla na jeho koncertě, na jeho závěr si k sobě na podium pozval oba dva rodiče.

Při sledování filmu jsem se opět utvrdila v tom, jak „jednoduché“ je žít svobodný život. Musíme totiž být k sobě upřímní. Jak se říká, s upřímností nejdál dojdeš, je pravda pravd. Není mnoho lidí, kdo to umí. Ta upřímnost totiž může být velmi bolestivá. Omlouváme si donekonečna svoje slabosti a chyby a hážeme je neustále na někoho jiného. Ano, není to easy cesta, ale je jediná, která funguje. Za pár dní nás čeká nový rok. Zkuste si to. Ten pocit je totiž i osvobozující. Pomůže vám totiž nejen se závislostim, ale i s ostatními démony. Věřte mi. Mám to za sebou a funguje to. Udělejme ze sebe lepší já. Better ME. Ta práce na sobě za to stojí.