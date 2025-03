Halal porážka v Senátu

Jen aby nedošlo k nedorozumění, nechci tímto nadpisem vyhrožovat ani pobízet jiné k rituální porážce senátorů, byť je mezi nimi nemálo dobytka, ale nenašel jsem lepší nadpis pro krátké zamyšlení nad před týdnem schválenou novelou.

Tak nám Senát navzdory progresu v definici týrání zvířat schválil kontroverzní zákon o rituálních porážkách pro komerční účely.

V podstatě nám tato pojistka demokracie a druhý tábor vládní koalice v jednom říká, že je velmi nemorální, ba zločinné uvázat psa u boudy, ale zavěsit živé zvíře za nohy, popadnout nůž a jedním tahem jej podříznout, zatímco mu do ouška šeptám svou modlitbu, je naprosto v pořádku. Sorry kravičky, přestaňte bečet, ovečky. Dneska chráníme už jen pejsky a kočičky, ty jsou podle nás citlivější na násilí, vy jste jen jídlo.

Takže než dostanete chuť na kebab z Alibabova stánku, pusťte si nejdříve nějaké to video, kde se tyto halal porážky předvádí v celé parádě. A nebo si najděte třeba nějaký článek o třídenních oslavách ukončení muslimského půstu Íd al Fitr, rychle vás přejde chuť a jako vedlejší efekt ušetříte alespoň 200,-.

Jistě, v médiích desetkrát přežehlených opatrnou korektností dnes oproti období třeba před 5 lety naleznete k tomuto svátku výhradně obrázky objímajících se dětí, poletujících balonků, usměvavých tváří a zástupů šťastně vypadajících lidí. Ale za tím hezkým závěsem štěstí se skrývá brutalita ke zvířatům a ulice proměněné v řeky zvířecí krve. To ta oslava znamená pro naivního Evropana, který měl ty nejhezčí představy o nějaké kultuře a podařilo se mu nahlédnout do zákulisí, to nejděsivější vystřízlivění. Asi jako když si u nás vyprávíme o mírumilovných a umírněných muslimech v ČR, zatímco jeden imám z Prahy chtěl vycestovat, aby mohl podřezat pár nevěřících, než si tedy zjistil, že by se mu špatně bojovalo bez brýlí a další pro změnu chtěl učit střílet ty u nás. Pan předseda muslimské obce v Praze, Vladimír Sáňka, to odsoudil svým tradičně nekompromisním „nevím.“ Jen té krve je méně. Zatím.

Zákon zakazující chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin poslanci schválili již v roce 2017, koncem ledna 2019 vešel v platnost. Učinili jsme tak výrazný krok na rozdíl od mnoha států EU, kde jsou kožešinové farmy stále legální. Nejde mi do hlavy, když už jsme se rozhodli jít proti chovu zvířat na kožešinu a proti týrání zvířat, a může nás přetrhnout lítost a vztek nad každou němou tváří, trpící příkořím, jak může někdo jako dvouprocentní předseda Marek Výborný, kterého jeho vlastní strana omylem jmenovala českým dřevem, uhájit v novele komerční porážky obzvláště trýznivým způsobem, ať už to je halal nebo košer. Možná že si tímto způsobem předseda nejslabší strany vládní koalice, tedy KDU-ČSL, snaží získat nové voliče nebo připravit zemi na přívětivější podmínky pro nově příchozí na základě migračního paktu, který podepsal nejlepší ministr na světě a držitel cen pro nejlepší sebepropagaci Vít Rakušan a který začne platit příští rok. A nebo obojí – zoufalý pokus o zlepšení zoufalých preferencí zoufale upadající strany, zároveň výkupné pro možné teroristy. Každopádně si to takto u – posledních zbývajících – tradičních voličů křesťanských demokratů jako správný předseda zemědělství pořádně pohnojil a dokonce i zoral.

Celý návrh byl předán ke schválení Senátu co možná nejtišším způsobem, za absolutního nezájmu médií. Asi protože dnes jsou všichni otočení směrem na Ukrajinu a tak i kdyby se do Senátu dostal nějaký praštěný návrh(nechť se pobavíte vlastní představivostí, mě zrovna napadlo něco, za co bych od administrátorů dostal za uši), patrně si toho nikdo ani nevšimne. Ostatně za COVIDu lidé také mnoho přehlédli, protože o to média neměla zájem a zmiňovala se jen okrajově.

Úpravy, jako že v místnosti musí být kamera, aby bylo možné zjistit, zda se zvířetem nebylo zacházeno nějak surově, je doslova oxymoron v kontrastu s celou novelou o porážkách pro komerční účely. Kdo bude posuzovat, co už je příliš velké násilí a co je ještě přijatelné násilí? Definuje to také nějaký zákon? Podepíše tento středověký paskvil i prezident Pavel nebo to pošle zpět do sněmovny, jako to dosud udělal jen jednou s novelou o zvýšení platů? Sice mu veto ihned poslanci přehlasovali, což vyvolává pochybnosti o smyslu a účelu prezidentského veta, ale třeba to jednou donutí i poslance k věci, kterou dělají jen sporadicky, obvykle před volbami. Tedy skutečně se zamyslet, zda je komerce skutečně přednější, než ohleduplnost ke zvířatům. A to říkám jako člověk, který není vegan, ale doufá, že jeho jídlo bylo zabito rychle a bez bolesti a nemuselo několik minut trpět v agonii, než ztratí vědomí ze ztráty krve.