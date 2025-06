V zámku a v podzámčí (Luboš Tlučhuba Vencl)

Medaile z Hradce pro Vojtu, Vítka a Petra. Finále v sedmém kole na 9.stole. Jednou jsi nahoře, jednou dole. Aneb žádná barva nefunguje.

Když jsem v kadaňském komentáři psal, že jsem neměl nahráno a natrénováno a necítil se zrovna moc silný, před Hradcem to bylo jinak. Především: už na začátku roku jsem měl vcelku jasně vyhlédnuté čtyři vrcholy roku: všechny tři ligové turnaje a MR. No a když Poškolákům vyšel první ligový turnaj tak skvěle, tak jsem cítil potřebu se na ten scrabble před Hradcem aspoň trochu zaměřit. Navíc v úterý před Hradcem jsem sice měl zkoušku, která mohla být ošemetná (naštěstí nakonec nebyla), ale další zkoušky až týden a déle po Hradci. Sice tři v pěti dnech, ale z toho dvě snad relativně lehčí (a třetí – matika – pořádně náročná) a navíc na to prostě je čas se připravit. Pořád jsem před Hradcem nedal scrabblu tolik času jako většinou dávám před MR a slovníky jsem téměř neviděl, ale přece jen jsem něco odehrál a trochu sebejistoty (podpořené výsledkem z Kadaně) nabral.

A zpočátku ani nic nenapovídalo tomu, že by tentokrát mělo být něco jinak. S Martinou byla sice partie do poloviny vyrovnaná, respektive jsem mírně ztrácel, ale držel jsem na ruce žolíka a kombinace písmen měl poměrně dobré. A pak přišel kritický moment partie. Držím na ruce EMNŘŠU?, což je do dané pozice skvělý zásobník. Kdesi na desce leží DÍ před tmavě modrou (bingo k němu nejde, ale i obyčejné ŠEŘ může přinést krásné body), do toho je otevřený trojnásobkový řádek nad T, k trojce je potřeba táhnout alespoň pětipísmenné slovo končící na E či U, takže se vyloženě nabízí NEMŘU s ponecháním onoho šikovného Š a žolíka. A navíc leží na desce O a U, ke kterým by šlo položit bingo (musela by být na konci slova). A já ho vidím. Dokonce jediné, které tam je. Navíc vyplývající z mé domácí přípravy slůvek, která jsem si pár let zpět vyhledával. Problém je, že si nejsem stoprocentně jistý. Opravdu se mi líbí zahrát NEMŘU+UT za 41 a ponechat si bodotvorné, Š a trumfového žolíka. Jenže Martina hraje SPINE+ET a tato má možnost padá. Pořád se ještě dá hrát ŠEŘ+DÍŠ (32) s ponecháním pěkného MNU?, ale to už není ono… Navíc své paměti docela věřím. Jo, jo. ŠUMAŘ bude jak podstatné jméno, tak sloveso. A teď ještě klíčová otázka. Méně jisté ŠUMAŘENU za více bodů (a s potenciálně větší nahrávkou) nebo ŠUMAŘENO za méně bodů, ale s menší nahrávkou a především jistější… Volím správně. A zatímco Martina musí o pár tahů později měnit, mně přichází druhý žolík a s ním i KLADE(N)O (67). Martin Daněk v mistrovském souboji poráží Břéťu, Vítek Pavla Vojáčka, Jarda Haupt Honzu Votavu, Věrka drtí Janu Vágnerovou. Za partii kola by šlo zřejmě označit výhru Pavla Chaloupky nad Alenou Jankovcovou se skóre 418:391.

Proti Ivošovi se mi většinou nedaří. Nevím, zda má v partiích se mnou více štěstí, nebo na mě prostě umí zahrát či je to kombinace více faktorů, ale je to tak. Přesto jdu do partie s čistou hlavou a jasným odhodláním to zlomit… …jenže člověk míní, pytlík mění. Tohle je přesně partie, na kterou se vztahuje Jarkovo pravidlo pěti P: Předem prohranou partii prostě prohraješ. Začínám krátkým OÓ, Ivoš mění 3 písmena a já tuším, že bych měl pokračovat defenzivně. Ne, že bych měl moc jiných možností… PAB+OB. Jenže i v této nepříliš otevřené pozici Ivoš bingo nalézá (jak by ne – se dvěma žolíky): NEU(M)(O)ŘÍ (73). Dva tahy nato mi pošle HOAX (47), o další tři tahy později čisté PÍSKNOU (72) a i dál „má“. Sice se pořád snažím nalézt cestu k výhře. Postupně však musím rezignovat i na cíl „neprohrát o stovku“ a nakonec se musím smířit s tím, že dosáhnu alespoň toho, že „udělám aspoň 300“ (přesně). Tento také úspěch náležitě oslavím 😊O překvapení kola se postará Dan Turek, když sundá Břéťu, jenž pokračuje v mizérii, kterou si přitáhl z Kadaně. Vojta smete Hanku Záviškovou 448:220, Vítek o trochu mírněji Zuzanu Pospíšilovou. Roman Čejka prokazuje specializaci na Poškoláky, když po Janě v prvním kole poráží nyní Věrku. Daří se Dáše Rusé, která v prvním kole poráží Sašu a ve druhém Jirku Kamína. Mirka Zaisová překvapivě poráží Radka.

Tím se nominuje na první stůl k Vojtovi. I ten má plné ruce práce, nicméně výhru nakonec udrží. Ivo pokračuje ve své jízdě a poráží i Petra Landu. V mistrovském souboji poráží Katka Martina Daňka, v souboji prozatímních turnajových komet poráží Roman Čejka Dášu Rusou. Třetí kolo ukazuje, že skóre „kolem 380“ zdaleka nemusí stačit na vítězství. Pavel Vojáček v sirotčím derby prohrává s Janou Vágnerovou 381:383, Věrka prohrává s Hankou Záviškovou 379:385 a Markéta se Zuzkou Skálovou 382:385. Nejpřekvapivější z této skupiny výsledků je prohra Pavla Chaloupky s Jirkou Kracíkem 383:393. Já usedám proti Zuzce Pospíšilové a vím, že ji nesmím podcenit. Naštěstí si hned od začátku vybuduju mírný náskok. Ten v půlce partie znásobím dvojúderem HŘEBŮ (43) a GOROU (47) a rázem je to o 80. Nevidím do žolíků a tuším, že bingo je to, co by mohlo tuhle partii zkomplikovat, a tak ji držím zavřenou. A do konce partie se už naštěstí nestane nic zásadního. Já mám ještě jeden silný tah, Zuzka oba žolíky a nakonec je z toho poklidná výhra o 70 bodů.

Před čtvrtým kolem se kdesi (na cigáru?) zdrží Břéťa s Janou Vackovou, což je předmětem nesčetných poznámek. Když pak skutečně přichází společně, Jana Vágnerová to komentuje rozpačitě, ale i pobaveně a ironicky: „Tedy teď nevím, co si o tom mám myslet.“ Když po své partii jdu kolem jejího stolu a zhlédnu skóre, poznamenám: „Ted ten Břéťa Tě pořádně nakopnul.“ Jana se jen zasměje. Ivoše smetla 544:231 (Chudák, jak k tomu přijde, když on v tom byl nevinně? :-D ) Další pětikilo nadělí Pavel Chaloupka Danovi. Na jedničce poráží Vítek Vojtu, Katka se mstí Romanovi za svou maminku, ve skvělém turnaji pokračuje Jirka Kracík, když poráží Martina Daňka. Já usedám proti Jirkovi Kamínovi. Bohužel je to partie o jediném slově. Jirka pokládá ve čtvrtém tahu čisté OTESÁNI (77) a vede o 60. Partie přesto není příliš otevřená a Jirka se stará o to, aby nebyla ani dál. Nemám munici. Ale i kdybych měl v kamínovsky ucpané partii by nebylo kde střílet. Takhle sem tam zahraju silnější tah a trochu se přiblížím, ale jen proto, aby vzápětí Jirka odskočil. Když odskočí ještě více, zase rozdíl vrátím, ale vlastně se z těch 60 až do konce partie nehne a nezmění na tom nic ani žolíci, kteří nám přijdou spravedlivě. Jirka v jeden moment komentuje: „Máme to nějaké ucpané.“ Nemohu si pomoct a neodpovědět: „Na to jsi zvyklý.“ Mám dojem, že Jirkovi ta jemná ironie v mé odpovědi unikne. Ale partii si uniknout nenechá.

Páté kolo a Radek Mannheim. Radek je samozřejmě silný hráč, o tom se vůbec nemá smysl bavit. Ale mám dojem, že zhruba před dvěma roky hrál ještě lépe. Tehdy patřil do absolutní české špičky. Nyní patří (alespoň z mého pohledu) „jen“ do té širší. Nicméně vůbec nepochybuji, že to bude těžká partie. Když Radek zahraje ve 12.tahu DLÍ, vedu o relativně pohodlných 45 a ještě jsem na tahu. Ale… …Radek kolmým ZALOŽÍ otevírá trojnásobkový řádek. M jsou na desce už všechna, ale jedno Š ještě zbývá, stejně jako oba žolíci. Nemám smysluplný tah, kterým bych to ucpal. Možná bych mohl hrát LA (2), ale pořád by tam hrozily pětipísmenné tahy AŠUG- či AŠIK-, takže bych zahrál za málo a přitom si nepomohl. Raději jdu po bodech. O dva tahy později tam Radek hraje ŠÉR(U) (55)… …aspoň, že na to vyplýtval žolíka. Ale už je to jen o 8 a druhý žolík stále zbývá. Radek s ním však nemá kde hrát velké body a já si závěr pohlídám. Mám bilanci 3:2, ale tuze vydřenou. Viděl jsem dosud tři žolíky, přičemž jednoho v partii, kde rozhodovalo čisté bingo Jirky a další dva v jedné partii naráz (byť tam výborně zúročené). Pořád však věřím, že z toho může být pěkný výsledek. 7:2 je pořád ve hře a skóre se dá někde nahnat. Naopak. To, že je to vydřené mě posiluje, že prostě dokážu vybojovat výhry i v partiích, kde to nejde hladce a snadno. Dobrý turnaj hrála Mirka Zaisová, která si proti Ivošovi připsala čtvrtou výhru. Dobrý turnaj měl i Jirka Kracík a na lopatě měl i Vojtu. Neplatným tahem v závěru jej však podaroval a nabídl mu vítězství o tři body.

Rodinný souboj na 4.stole vyhrála Dáša nad Katkou, čímž se dostala na pěkných 4:2. Po hříchu to byla její poslední výhra v turnaji, a tak z toho nakonec nikterak dobrý výsledek nebyl. Dívčí válka mezi Alenou Jankovcovou a Janou Vágnerovou skončila přestřelkou 413:404 pro Alenu. Pěkné (Janino skóre bylo nejvyšší skóre poraženého, součet v turnaji měly obě Amazonky čtvrtý nejvyšší v celém turnaji). Vítek porazil Tomáše Rodra a držel nadále stoprocentní bilanci, za zády se mu drželi Vojta s Petrem Landou. Šachisté v zápisu partií občas uvádí otazníky a vykřičníky. Otazníky značí chyby, vykřičníky silné tahy a podle jejich počtu se odlišuje úroveň síly/slabosti tahu. Mnohem zajímavější jsou ale tahy značené !? (pozoruhodný, zajímavý tah) a ?! (sporný pochybný tah). V partii s Pavlem Chaloupkou jsem šest tahů vedl. Mírně, ale přece. Nicméně právě v 6.tahu jsem se rozhodl pro IL (16) rozehrávající trojnásobkový řádek (ano, všemi těmi možnostmi, které jdou před toto slovo položit). Když jsem to hrál, doufal jsem, že si vyslouží značku „!?“, ale ve skutečnosti to byl spíš „?!“… …ale to je vždycky těžké. Aneb: „Zda je oběť korektní, se pozná podle výsledku partie.“ Tak v tomhle případě nebyla… ...měl jsem svoje důvody (jít po bingu, protřídit zásobník, zahrát aspoň trochu solidní body), ale zpětně viděno tady se partie lámala. Pavel tam zahrál DÝŇOVÍ (48), já bingo nedal. Z dotahovaného jsem se stal dotahujícím a navíc nakonec Pavlovi přišli oba žolíci. Při poslední dobírce jsem věděl, že už je to špatně. Musel jsem jít po bodech a doufat, že Pavel bingo nesloží a zároveň já pak někde nahraju dostatek bodů. Ale to se nedalo očekávat. Pozice byla otevřená, Pavel mi v pytlíku žádného žolíka nenechal a do binga svá písmena poskládat dokázal… …na jednu stranu by se to dalo hodnotit jako smolná partie. Na druhou stranu viděno zpětně s odstupem: tam někde kolem toho 6.tahu se to lámalo a tam byla možná ta chyba…

Musím na tomto místě splatit jeden rest, který mám. Totiž vyseknutí poklony a poděkování Viktorovi. Před turnajem v Kadani připravil pro každého osobní dárek – tužku s datem a místem konání turnaje, jménem a poznámkou „favorit turnaje“. Bylo to milé. A přece stačí tak málo. Obyčejná propiska, přelepená potištěnou průhlednou páskou. Tím Viktor vyřeší jak náklady na takovouto „blbůstku“ (na rozdíl od tužek vyráběných na míru) i případné trable s vyráběním tužek pro přihlášené na poslední chvíli… …byl jsem v Kadani jeden z mála, kteří s ní psali a evidentně pomohla (i když Martin Hrubý pravil, že by s ní psal, ale dal již před turnajem důvěru tužce jiné - a evidentně udělal dobře 😊 )… … V Kadani mi tedy fungovala, ale asi byla „na jedno použití“. Nicméně ony ty tužky nebyly až tak obyčejné! Ony byly (a jsou) trojbarevné!!! Po třech kolech jsem nebyl spokojený s dvěma partiemi bez žolíků. I přešel jsem z modré barvy na černou. Dobře tušíte, že s jedním žolíkem z dalších tří, navíc v partii, kde mi moc nepomohl, jsem byl spokojený ještě méně. A dobře tušíte, že jsem přešel na červenou…

…a hned v sedmém kole přišel pro červenou prubířský kámen v podobě Břéti, který se ze spodních pater vyhrabal konečně aspoň do půlky. Ano, ano. V sedmém kole na 9.stole repríza finále MR. Mnozí by asi nebyli šťastní z toho, že v sedmém kole při bilanci 3:3 narazí na hráče kvalit Břéti (nebo mých). Ale já rád byl. Partie s takovými hráči jsou pro mě kořením turnajů. Pro nás s Břéťou to bylo finále turnaje. Tohle píšu se vším respektem k Vítkovi, Vojtovi, Petrovi a jejich pronásledovatelům, kteří byli tou dobou ve hře o 1.místo a další přední pozice. Ano, oni byli dnes lepší, ale my s Břéťou jsme si potřebovali najít za stavu 3:3 nějakou výzvu a tohle přesně byla ona. Šance na opravdu dobrý turnajový výsledek už pro nás oba byla pryč. Ano, vítěz se ještě mohl dostat na 6:3, což by znamenalo zřejmě první desítku. Ale upřímně… …první desítka to je pro mě (a myslím, že Břéťa to má podobně) dnes již výsledek v duchu: „Neurazí, nenadchne.“ Ne. Teď se nehrálo o turnajový výsledek. Teď se hrálo o prestiž. Pro nescrabblisty: představte si zápas Sparta – Baník, který je přímým soubojem o 8.místo v tabulce. A jak to probíhalo? V prvním tahu mi přišel žolík, ve druhém jsem nalezl bingo – viz pozice na fotce. Naleznete také? Jsou tam dvě, jedno bych neznal, to své jsem hrál relativně na jistotu (stoprocentně jsem si jistý nebyl, ale věřil jsem mu dost). No a od té chvíle jsem partii moc neotevíral. Ve třetím tahu se ještě Břéťa po mojí výměně přiblížil na 13 bodů, ale to byl nejnižší rozdíl, na jaký se dostal. Žolík sice Břéťovi přišel, ale v závěru už musel riskovat, pytlík ho také nepodpořil, a tak jsem vyhrál o pohodlných 61. Po partii mi Břéťa řekl, že jsem definitivně partii rozhodl, když jsem ji chtěl vzdát - napůl ucpávací a napůl zbavovací VZDÁM (14) – prý jsem mu tím zkazil bingo URANIÍCH! Vau! Tak tohle přesně je Břéťa! Skoro je mi až líto, že jsem mu takovéhle slovo zkazil… …ale jen skoro 😊 Ale nutno říct, že líté bitvy probíhaly i v opravdových turnajových finále. Petr zastavil Vítka a výhrou 409:314 se k němu dotáhl. Vojta porazil svého neoblíbeného (výsledkově, nikoliv povahově) soupeře Ivoše 471:356 a dotáhl se také. Milena porazila Dášu 452:358 a zařadila se do čela pronásledovatelů. Na 14.stole Saša přehrála Markétu 326:325.

8.kolo a mě čeká bitva z nejklasičtějších. Pavel Vojáček je soupeř, s nímž se střetávám nejčastěji. Tohle byla partie č. 75 ve vzájemných oficiálních měřeních (nejbližšími „pronásledovateli“ jsou Tomáš Rodr a Břéťa s nimiž mám 63 partií), přičemž je třeba k tomu přičíst nespočet turnajových hraní. Navíc je to vzácně vyrovnaná bilance 38,5:35,5 před touto partií (což je asi největší rozdíl, jaký kdy mezi námi byl). Do půlky partie vedu, byť mírně, od půlky tahám za kratší konec, byť jen o trochu. Odolám lákavým, byť neplatným bingům (SERIOVÍ, SIEROVÍ – není tam ani nic jiného). Risk-reward by sice hrál pro to, abych to zkusil, ale správně je zavrhnu jako příliš nepravděpodobné na to, je zkoušel. A tak jsem pořád v kontaktu a naději… …než dá Pavel N(E)TIS(K)NU (58), čímž mi odskočí na 70 bodů. Dělám, co můžu. Hledám cestičky, které by snad mohly ještě partii otočit, ale nakonec zkoriguji jen na rozdíl 30 bodů. Na čele Vojta poráží Petra a Vítek Milenu. Nicméně i na nižších stolech si někteří připíšou cenné skalpy. Jirka Kracík poráží Ivoše, Věrka Katku, Jana Vacková Břéťu, Roman Čejka Jardu Haupta.

9.kolo, 9.stůl. A proti mně Saša. Málokdy s ní hrávám. A rozhodně ji porážím méně často než by se mi líbilo (tuším, že to máme zhruba pade na pade). Honza Votava na vedlejším kole se na mě před začátkem kola dívá: „Co Ty tady děláš?“ „Sedím.“ „To nebývá zvykem.“ No tak jsem jednou sestoupil ze zámku mezi prostý a sprostý lid, no. I když Saša tentokrát neperlila žádnou ze svých prostořekých hlášek… Partie se vyvíjí dobře. Když Saša v 9.tahu odehraje svého žolíka do N(O)Xy za 36, já už žolíka mám na ruce a vedu o 50 bodů, tak si říkám, že už by to mohlo být dobré… …jenže čisté STŘÍLNO (96) posílá Sašu do vedení o 50 bodů a otevírá trojnásobkový řádek. Rychle spočítám „U“. Jedno zbývá, u mě není a v pytlíku zatraceně málo písmen. Dá se předpokládat, že si ho Saša dobrala… …jenže já se svými hnusy nemám na tu trojku nic smysluplného ani se žolíkem. Nalézám sympatickou zbavovačku KÝLŮ za pěkných 28 bodů. Třeba se pročistí zásobník, Saša tam nepůjde a já se tam se žolíkem dostanu… …a když ne, tak jsem zahrál solidní tah s hnusy a ponechal si žolíka na ruce… …no, příznivý vývoj nenastává (i když…) Saša U má a hraje BOUD (39). Na krátký okamžik mi v hlavě zazvoní varovný zvoneček. Dopřeju si chvilku času na úvahu, ale pak protest zavrhnu i proto, že si ze začátku partie nesu jeden křížek za možná trochu hloupý protest. BOUD bude. Ještě když si na pokoji večer procházím své partie, nenajdu v žádné z nich nějaké špatné rozhodnutí (z toho, co si z nich pamatuji). Když pak v neděli ráno na pokoji snídám, najednou mi probleskne hlavou: Počkat! Co to BOUD?!? No, samozřejmě, že neplatí! Nicméně v partii neprotestuju a po zásluze jsem potrestán naprosto zoufalými dobírkami písmen. Nechci tady naříkat ve smyslu „Co by kdyby,“ zejména když za tím „kdyby“ stojí moje hloupost, ale tohle mohlo partii otočit… Prohrávám o 60 bodů. Odnáším partiář Pavlovi Vojáčkovi a zaregistruju jeho pohled na červené písmo: „Nefunguje ani jedna.“ „Nefunguje,“ potvrdí. Vida! Tak nejsem jediný, kdo to zkoušel. :-D Posléze mi totéž potvrdí ještě někdo, už nevím kdo (Honza Votava? Možná.) Na čele deklasuje Petr Landa Martina Hrubého 495:273 a čeká na zaváhání Vojty a Vítka. Na Vítka by mu to v takovém případě stačilo, na Vojtu možná. Vítek poráží o 100 bodů Jirku Kamína, ale tuší, že pokud Vojta vyhraje, tak mu to nejspíš stačit nebude. Ihned zamíří k jeho stolu a zjistí, že Vojta dohrává vyrovnaný závěr s Martinem Daňkem. Nakonec jej strhne na svou stranu a i díky tomu slaví turnajové vítězství.

A kde o svém triumfu rozhodl? Při pohledu na výsledky je to vcelku zřejmé. Rozdíl nahnal v podstatě jen v partii s Hankou Záviškovou (výhra o 238). Výhru nad Ivošem o 115 vykompenzovala prohra s Vítkem o 107. Ale… …výhry o 17 nad Jirkou Kamínem, o 15 nad Martinem Daňkem, o 8 nad Mirkou Zaisovou a o 3 nad Jirkou Kracíkem – to je to, kde hledejme jeho úspěch. Vojta prostě dokázal vyhrát vyrovnané partie, které bylo potřeba strhnout na svou stranu… …a kromě toho měl i partie, kde to skóre dokázal nahnat… …k tomu zajímavý postřeh… …nestává se moc často, že by osmibodový hráč potřeboval řešit TurČAS, jestli vyhraje v turnaji. Alespoň ne v posledních letech, kdy nás hraje tolik, kolik nás hraje… V tomhle smyslu docela „bad luck“ pro Vítka. Letos se to stalo poprvé, loni jedinkrát v Praze (Vojta před Břéťou) a v roce 2023 také jedinkrát nestačilo 8 bodů na vítězství. V Brně Tomášovi Rodrovi za devítibodovým Radkem Mannheimem. Na druhou stranu Vojta rozhodně nemohl mluvit o nějakém velkém štěstí. Měl pouhých 8 žolíků (pro kontext Vítek 12), což bylo nejméně z první desítky… …až 11.Jana Vágnerová jich měla smutných 5 (stejně jako já) – v tomto směru klobouk dolů, co z nich vytěžila!!! Asi nedělala ty chyby, které já ano, a které mě poslaly na 26.místo – 3 místa před Břéťu :-/ Inu jednou jste na zámku, jednou v podzámčí – a proto je ten scrabble tak krásný… …o něčem podobném by mohl hovořit Jirka Kracík, který v poslední době zažíval bídné turnaje, ale tentokrát se vyšvihl na 7.místo. Věrce slušelo 6.místo, ale i třeba 4.Pavel Chaloupka, 5.Milena či 9.Martin Daněk zapsali své nejlepší letošní výsledky.

P.S. K pozici z partie s Břéťou. Jedno z možných bing je ŽIR(O)VSKÉ, v partii jsem hrál VR(Á)ŽSKÉ (+CÉ).