S pokorou (Luboš Tlučhuba Vencl)

Proč jsem jel v pátek v půl deváté přes půl Prahy a zpět a k čemu to bylo. Jak Jirka Kamín přestal bránit a jak se mu to vymstilo. Jak jsem Katce ucpal jedním tahem (osy) X i Y. A jak jsem měl všechny výhody nejen s Pavlem.

Je za námi turnaj v Soběsukách bez háčku, jak onehdy pravil Radek. A trochu přemýšlím, jak začít a co vůbec psát. No, jo – vyhrál jsem. A jo, měl jsem zase z p..ele kliku a žolíků jak… …hodně. A ačkoliv si myslím, že jsem hrál dobře, tak si přiznejme, že zase žádné velké umění to s takovým štěstím nebylo. Ve většině partií jsem nečelil nějakým extra složitým situacím a do značné míry se to hrálo samo. Přesto se snad nějaké zajímavé momenty najdou…

Nejprve k pozici na fotce ať máte čas přemýšlet než se v textu dostanete k odpovědi... ...především musím říct, že nevím, proč se zobrazuje otočená. Vyfocená v mobilu i nahraná v počítači se mi zobrazuje správně. Ale holt si to tenhle web přebral po svém. (:o) Ale jako scrabblisté jste na natočené desky zvyklí a se zásobníkem si poradíte :-) 4.kolo, partie s Pavlem Podbrdským. Vedu o 35 a pozici a zásobník vidíte sami. Co zahrajete? Položený žolík je za Y (takže kdo doufal v odpověď ŠÍŘKO má smůlu ;-) )

Asi je třeba začít už před turnajem. Dlouho jsem přemýšlel, jak celý víkend pojmu. Ve hře byla varianta, že pojedu už v pátek, přespím v Kroměříži a v sobotu se pak nějak dopravím do Soběsuk, ale nakonec jsem ji zavrhl, protože bych přijel relativně pozdě a stejně z pátka v Kroměříži moc neměl, zatímco zůstat v Praze nabízelo volné odpoledne k různým aktivitám. Odpoledne se přelilo do večera a náhle ve čtvrt na devět telefon. Volá Radek. Že prý by potřeboval, abych vyzvedl u Petra Kuči ČASovské notebooky a přivezl mu je, protože ten jeho se nekamarádí s tiskárnou. A že prý nemá koho jiného za Petrem poslat. Ale v pohodě. Stejně jsem neměl nic lepšího na práci než jet přes půl Prahy za Petrem a zpět. :-D Zejména, když ráno jsem potřeboval vstát v půl čtvrté…

Nicméně notebooky jsem vyzvedl, ráno je nezapomněl doma a dokonce přesvědčil své tělo k fungování v čase, který se mu vůbec nelíbil. Cesta do Soběsuk pak proběhla poměrně hladce. Na místě se ukázalo, že Radkova tiskárna se nekamarádí s žádným notebookem. Ale to nevadí, alespoň jsme šetřili naše lesy. 😊 Poté už jsme mohli začít hrát. V prvním kole mi los přisoudil ambiciózního Dana. Věděl jsem, že jej nesmím podcenit. Naštěstí hned v 1.tahu jsem na jeho GESTA (28) odpověděl zečtyřnásobeným ROZEVŘU (48) a i dál jsem budoval náskok. Po devíti tazích vedu skoro o 70. K tomu mi přichází žolík. Poněkud ucpaná pozice však nenabízí mnoho možností, a tak jediné, co mi dává smysl je NA(P)OCENÝ (65). Dan protestuje a bingo mi shazuje. Výhoda je, že mnoho možností k bodování nemá ani Dan, a tak si můžu dovolit zkusit pokus č.2 Někde vzadu v hlavě se mi ozývá červíček, že jsem v BLEXu viděl CENUJ. Takže: CENO(V)ANÝ (65). Dan samozřejmě protestuje a ukazuje se, že ten červíček byl nejspíš mozkožrout, protože CENOVANÝ je fakt nesmysl. No dobře, tak ne. Pořád mám však dobré možnosti. Prodlužuji položené KOJENÉM na NAKOJENÉM (33) a v dalším tahu NEPOC(T)ĚN (86). K mému překvapení mi přichází v úplném závěru druhý žolík, kterého však už neudám a vítězím poklidně o téměř 90 bodů. Nezaváhají ani ostatní největší favorité. Petr v „rodinném“ souboji poráží Martinu, Pavel vítězí nad Romanem Čejkou a Břéťa ve šlágru kola vyhrává nad Jardou Buksou. Jana Vágnerová drtí Aleše Horáka, Pepa Nerodil ještě drtivěji vítězí nad Hankou Kawikovou a je z toho největší rozdíl v celém turnaji. Největší překvapení celého turnaje je poté výhra Ládi Halouzky nad Ivošem Hradským. Navíc žádným zanedbatelným rozdílem, ale hned téměř o 80 bodů.

Proti mně usedá v druhém kole Saša Willerthová a okamžitě ožívá vzpomínka na Hradec. Opravdu ji chci porazit, abych srovnal účty. Saša mi naštěstí hned zkraje pomáhá neplatným pouští mě do trháku. Navíc přichází žolík a já jej poměrně brzy zužitkuji do binga. Později druhý žolík, druhé bingo a nakonec krásná a drtivá výhra 465:310 a to přesto, že v některých momentech jsem si nebyl jistý platností některých slov a volil raději jistější, byť poněkud horší zahrání. Píšu si s Vojtou. Ptá se, jestli si jdu pro pobyt, který mívá Radek jako hlavní cenu. Odpovídám, že to je ještě daleko. Ano, docela si dnes věřím, po cenách pokukuji a myšlenku na pobyt v hlavě mám. Ale vím, že celý turnaj je ještě přede mnou a první dvě kola mnoho neznamenají. Pavel Podbrdský pokračuje vítězně také. Petr otáčí proti Pepovi partii, ve které byl hodně pozadu. Stejný kousek se nepovede Břéťovi proti Zuzce a je z toho další velké překvapení turnaje. Dan poráží Hanku Záviškovou, vysoké výhry zaznamenají Katka nad Láďou Halouzkou a Stará saň nad Jolou Kajzarovou.

Ve třetím kole proti mně usedá Petr Landa a já tuším, že to bude první velká prověrka. V prvních třech tazích začínáme zvolna, ale je to jen klid před bouří. Na Petrovo POSMĚJU (82) odpovídám (N)E(V)YPUKÁ (77), načež Petr kontruje BĚŽNÁ (42) a po pěti tazích je skóre 150:148 a začínáme téměř odznovu. V dalších tazích mi však písmena přichází dobře a Petrovi ne. Když si pohlídám i nápaditou Petrovu nahrávku ŠINA, ke které Petr drží V, tak už není co řešit. Nakonec ještě Petrův překuk a najednou je z toho výhra o 115 bodů. Pavel v souboji jediných přítomných vícenásobných mistrů poráží Katku. Zuzka Skálová se stará o další překvapení, když po Břéťovi poráží i Pavla Paličku, Pepa přehrává Janu Vágnerovou a Roman Čejka poráží nečekaně Jardu Buksu, navíc skoro o 140.

Pauza po třetím kole přináší los a také řízky. Los přichystá souboj s Pavlem. Pavel náš souboj vyhlíží od začátku turnaje a stejně tomu tak bylo na předchozích turnajích. Přijde mi to vtipné. V dřívějších dobách jsem to byl já, kdo vyhlížel, zda a kdy půjdu na Pavla, Sobiho či Máťu. Nyní to neřeším a Pavel to začal vnímat. Neřeším ani to, že bych si před důležitou partií neměl nacpat žaludek, zatímco Pavel vyčkává s obědem na příští přestávku. Partie se i přes trochu pozvolný začátek rozvinula do velmi ofenzivní přestřelky, kde jsme šli oba po bodech a příliš neřešili nahrávky soupeři. Když jsem v 6.tahu vytasil své V(Y)PSALO (60) a Pavel odpověděl RÓ (46) bylo skóre 178:159. Následovala má LEB (28) a první důležitý moment partie (nebo spíš druhý po mém bingu). Pavlovy VÝHATĚ (30). Tedy… …nemám ta podstatná jména začínající na VÝ- úplně zmáknutá. A Pavlovi člověk tak nějak přidává určitý slovníkový kredit (i když jsou hráči, kterým přidávám větší). Ale VÝHATĚ se mi fakt nezdály. Navíc v sedmém tahu stále bez křížku, o protest si to říkalo… …Pavel mi po partii říkal, že cítil, že je prostě potřeboval zahrát. Že cítil, že bez nich by partii nejspíš vyhrával jen těžko. Ano, znám takové situace a plně Pavlovi rozumím. Navíc každý pokerový hráč ví, že vyhrát může i s prohrávající kombinací, pokud vsadí. Vždy existuje určitá fold equity. A stejně tak ve scrabblu existuje určitá pravděpodobnost, že soupeř protestovat nebude... ...na druhou stranu: Pavel tam měl VÝMĚT (možná i VÝMĚTY) soudě podle dalších jeho tahů. Každopádně jeho risk nevyšel a já mohl hrát s větším klidem. O chvíli později dospěla partie k pozici na fotce. Náskok 35 bodů, druhý žolík na ruce, tempo k dobru. Čas promyslet a zvážit jste to měli, a tak již mohu pozici rozebrat. Nejprve jsem viděl jen ŠÍŘ a viděno zpětně, možná jsem ji mohl v klidu zahrát. Jenže pak jsem objevil ŠÍFA(Ř)Ku. Ne, Š(L)OFÍKA jsem nenašel a pokud jde o FAŠÍ(R)KU... ...ehm, tady musím přiznat neznalost. Viděl jsem ji, ale myslel jsem si, že to je FLAŠÍRKA. Ale zpět k ŠÍFAŘCE. Jistý jsem si jí nebyl, ale měl jsem dojem, že jsem ji už někdy někde viděl. Navíc jsem v ten moment zcela upozadil ŠÍŘ a jako alternativu začal zvažovat ŠÍF. Ano, tah za 29 bodů, odehrání Š a F a ponechání krásných písmen a žolíka... ...ale také pořádná nahrávka na dvě trojky... ...navíc se pro mě ŠÍF a kolmé ŠUM pojilo s ještě jedním problémem. Nebyl jsem si jistý předponami. Při zpětné kontrole jsem zjistil, že jsem je tušil přesně, ale v daný moment jsem si říkal, že tomuto dilematu chci raději čelit po ŠÍFAŘCE než po ŠÍFu... ...no a samozřejmě – náskok 35 bodů, tempo k dobru, žolík na ruce a vědomí, že Pavel před chvílí ztratil tah také. Cítil jsem se komfortně a byl ochotný přijmout riziko neplatného tahu. A jak jste volili vy? Pokud jste nezvolili stejně jako já, tak určitě lépe :-) Pavel obsadil trojnásobek a mně tak nezbylo odehrát onen ŠÍF. Naštěstí Pavel neměl nabito ostrými a já byl naopak za odvahu odměněn bingem, tentokrát již bezproblémovým, hned v dalším tahu. I ve zbylých tazích mi přišla lepší písmena, a tak z toho byla nakonec výhra o 99 bodů. Neodpustím si parafrázi Pavlovy hlášky z naší minulé partie: „Měl jsi všechny nevýhody. Nezačínal jsi, neměl jsi žolíky a hrál jsi proti mistrovi.“ Zbyněk vítězí o 220 bodů nad Danou Fialovou. Rekord Pepy z 1.kola nepřekonává, ale náladu i TurČAS mu to spraví a za zmínku to rozhodně stojí. Martina poráží Sašu 475:341 a Milena zastavuje tažení Zuzky a já tak zůstávám jediným čtyřbodovým hráčem.

Nastává psychicky trochu náročná část turnaje. Pořadí vlastně moc nesleduju, ale samozřejmě vnímám a cítím, že jej mám skvěle rozehraný. Dva největší spolufavorité jsou již za mnou a porazil jsem je vysoko a celkově mám nejen plný počet bodů, ale i vysoké skóre. Jenže to je právě ta past. Vím, že potřebuju zůstat soustředěný na každou jedinou partii a nepřemýšlet o celkovém výsledku. Naštěstí tomu je nápomocný i další soupeř. Jirka mě v Hradci dvakrát porazil, takže rozhodně nehrozí podcenění. Vlastně naopak. Fakt chci jeho sérii utnout a opravdu ho toužím porazit. Možná až příliš. První polovina partie je přehlídkou nepřesných, rozporuplných a špatných tahů. Začíná to hned tím prvním, kdy si nejsem jistý ani jedním ze sloves ZAKYŇ a ZAKYŠ (i když tomu ZAKYŠ) věřím docela silně, a tak nakonec zahraju znatelně slabší ZHYŇ. Tedy WM tvrdí, že to o tolik horší nebylo, ale pocitově to vnímám jinak a rozhodně mi to na sebejistotě nepřidá. Ve 4.tahu si dovolím zaspekulovat. Se zásobníkem AKALOVÝ a dvěma volnýma Š si lajznu odehrát Ý za pouhých 5 bodů a počkat si na jakoukoliv samohlásku bez ozdoby nebo na jakékoliv E s ozdobou... :-) ...přichází Ť. Dál se snažím o bingo, protože nic moc lepšího se svými písmeny nemohu a Jirka se mi vzdaluje. Zpackaná první půlka partie vyvrcholí, když zkratuji se slovem NIVÍ (asi jsem v hlavě prokombinoval NIVNÍ, NYVÍ a kdovíco ještě dalšího dohromady). A Jirka vede po sedmi tazích o 45 bodů a já nemám na ruce nic moc. O tři tahy později je to už o 55. Jirka, snad pod dojmem nabytého sebevědomí z průběhu partie, se pustí do hry, která mu není typicky vlastní. Místo tuhého prešovského betonu hraje drzé DOX (26) s X pole za červenou. Po partii mi prozrazuje, že samozřejmě ono E měl a i já si vyhodnocuju, že tam musím jít. Bohužel jediný způsob, jak mohu, je s použitím žolíka. (O)XIM (45) je méně než bych chtěl a Jirka správně situaci hodnotí slovy: „Aspoň jsem z Tebe vytáh′ žolíka.“ Vnímám to stejně. Přibližuju se sice na 36, ale to je pořád příliš mnoho. O další 3 tahy později je to sice už jen o 17, ale Jirka je na tahu, já mám na ruce strašidelný zásobník ĚÍYÝHBL a tuším, že stojím proti žolíkovi. Jirka pokračuje ve své drzé hře a opět rozehrává další trojnásobek. LÉČ (16) s Č těsně za další červenou. Když zjistím, že na tu trojku fakt nic nevymyslím, tak dlouho zvažuju varianty. První myšlenkou je trojku ucpat. Jenže to vypadá jako zazdění poslední šance na obrat. Zkouším počítat, která z písmen, která jdou před Č Jirka má, protože se mi nelíbí hlavně možné kolmé rozehrání, které by smrdělo strašně mnoha body. Nakonec počítání zavrhnu, protože si vzpomenu na toho žolíka a říkám si, že s ním tam Jirka něco vymyslí určitě... ...takže zazdít! V podstatě v tuto chvíli dělám rozhodnutí s ohledem na turnajovou equity. Když už prohra, tak ať co nejvíc eliminuju ztrátu. Hraju ČÍHLY (13) s ponecháním strašidelného BĚÝ na ruce, ale nic lepšího jsem nevymyslel. K děsivé trojici mi však přichází N a... ...žolík!!! A tady potřetí Jirka nenaplní svůj herní styl. Zatímco útočné rozehrávky DOX a LÉČ mu v podstatě vyšly, nyní vyhodnotí situaci zcela špatně. Tmavě modrá před Y z mého posledního tahu je v podstatě jediné místo, kde mohu zahrát pořádné body - kromě případného žolíkového (O)ČÍHLY (33), ale ani to by moc neřešilo. Jenže Jirka toto jediné otevřené místo neucpe, místo toho zahraje pouhé ĎÉ (11) a můj závěrečný direkt BĚ(Ž)NÝ (+BY) (36) znamená pro Jirku KO. Jirka si to sám uvědomí. Nevymlouvá se na žolíky. Žolíci sem, žolíci tam. Tohle měl a mohl vyhrát i navzdory tomu, že byli u mě. Martina Iliasová si připisuje další cennou a vysokou výhru, Katku poráží 470:306, Roman drtí Zuzku o 180, Zbyněk poráží Břéťu, Mirka Zaisová Pavla Paličku.

Partie s Martinou začíná téměř ideálně. Zatímco Martina zapíše v prvních čtyřech tazích dva nulové tahy (neplatné BACE a výměnu), já už držím na ruce dva žolíky a vedu o 40 bodů. Pozice je však poněkud ucpaná, zásobník nesourodý, a tak se jednoho z nich rozhodnu obětovat do Č(Í)HÁŠ (28). Není to mnoho, ale ponechání É na ruce nabízí případné snadné body po zahrání ČÉ a něčeho kolmého. Plán vychází, hned o tah později hraju GÉ (+ČÉ) za 31 a vzápětí mi přijde k druhému žolíkovi bingo PŘ(E)MĚNO (94). V ten moment vedu 252:91, jenže začíná velká Martinina jízda. Nejprve přichází JUKNI (28) s rozehráním trojnásobkového řádku. Náskok je ohromný, ale nechci Martinu podcenit a vím, že prostor na devítku tam v žádném případě nechat nechci. Jenže na trojku mě napadá jen sporné PARIE. Asi by to mělo být, jsou přece PARIOVÉ, ne? Honí se mi hlavou. Ale jistý si nejsem a riskovat nechci, takže nakonec je z toho trapné, ale správné CPI (6). A Martina pokračuje: DOKEM (33), ŠODÓ (48), VYHRAJME (66), TAXL (42) a SÁĎ (27). V tu chvíli už rázem vedu jen o 16 bodů. Naštěstí jsem si však do závěru ponechal dostatečně dobrá písmena a nakonec vítězím o necelých 40. Mirka Zaisová poráží Jirku Kamína. Pavel Podbrdský vysoko poráží Zuzku, Petr Landa přehrává Romana Čejku a oba dva zůstávají jen bod za mnou. V pátém kole Radek zjistil, že mám stoprocentní bilanci žolíků, vyhlásil to veřejně a od té doby je to téma. Pavel Podbrdský to glosuje: „Nejenom, že jsem měl proti Tobě všechny nevýhody. Ale Ty máš žolíky i proti všem ostatním, takže Tě ani nemůžu dohnat.“ Nu, co na to říci? :-) Sám se o tom moc nešířím. Ne, že bych to nechtěl zakřiknout nebo se nějak styděl. Ne, nestydím se za to, že mám štěstí :-) Ale snažím se zůstat pokorný a řídit oním Jarkovým: „Když jsi prohrál vykecej se. Když jsi vyhrál, drž pysk.“ Věřím, že ona pokora mi pomohla třeba i s Martinou. I když jsem v tom osmém tahu měl drtivý náskok, pořád jsem zůstával soustředěný a nic nepodceňoval. Přízeň scrabblového bůžka umí být vrtkavá a rozhněvat jej může kdeco. Navíc musím říct, že prvních 6 kol jsem se necítil ve své kůži. Nebolela mě hlava, nebylo mi špatně a vlastně to neumím popsat. Ale komfortní to nebylo, a tak bylo fajn, že mi to písmena ulehčovala. Naštěstí někdy touto dobou to přešlo...

7.kolo a malý test pro vás. Když začínající hráč má v zásobníku ESEROVÉ a druhý hráč NAPROSÍ. Jaké bude skóre po 1.tahu? Samozřejmě, že tato hádanka nemá jednoznačnou odpověď. Záleží na úrovni obou hráčů a jejich úsudku. Ale schválně si zkuste svůj úsudek otestovat. ;-) Jak to bylo v mé partii s Milenou zatím nebudu prozrazovat, abyste neměli odpověď hned na očích a mohli si ještě namáhat své malé šedé buňky. Nu, Milena je první, kdo mi bere žolíka a hned ve třetím tahu jej pokládá do binga PRODE(J)NÝ (83), druhý přichází ke mně. Když v 6.tahu rozehrává Milena trojnásobkový sloupec slovem BUGŮ (28), M sice nemám na ruce, ale zato mám bingo. N(E)KAZILI (62) a vedu o 25... ...a dobírám ono M a k němu i FÉMĚ (70). I dál hraju silné tahy a nakonec vítězím 474:340. Pavel Podbrdský vyhraje nad Petrem Landou vzájemný souboj mých pronásledovatelů. Za zmínku stojí nečekaně dramatický souboj Dana Turka s Jirkou Kamínem, který Jirka vyhrává 306:300. Dobrý den nemá Ivoš Hradský, který prohrává s Danou Fialovou téměř o 120 bodů.

V 8.kole usedám proti Katce. O naší vzájemné dlouhotrvající rivalitě jsem tady psal již v kadaňském komentáři. Co o ní však zřejmě čtenář – nescrabblista neví, že je to vášnivá cyklistka... ...a čtenář – scrabblista možná neví, jak moc vášnivá. Dovolím si sem tedy dát jeden odkaz na rozhovor s ní. Za mě klobouk dolů. Občas se s ní o jejích cyklistických eskapádách bavím a to přesto, že já jsem cyklista velmi sváteční. Pokud vytáhnu kolo, tak je to pro mě Tour de France – nejdůležitější cyklistická akce v roce – protože jediná :-D Ale hrozně moc fandím lidem, kteří jsou oddaní svému koníčku a berou ho vážně. Nechápejte mě špatně, nemyslím si, že by člověk musel ve všem, co dělá být „mistr světa“, zejména když tomu může kvůli různým povinnostem obětovat jen omezený čas. Ale na druhou stranu – když mám něco fakt rád, investoval jsem do toho v životě už spoustu času (peněz a energie), proč se to nesnažit dělat v rámci svých možností jak nejlépe dovedu (ať už to znamená cokoliv)? Hm. Teď to bude vypadat, že tady ten chvalozpěv na Katku pěju proto, abych se omluvil za to, jak jsem na ní byl zlej. :-D No, možná trochu ano. Ale zároveň je to upřímné. Lidé, kteří jdou do něčeho naplno a dělají to i dobře mají můj ohromný respekt!

Ale k partii... ...ta jde od začátku mým směrem. Písmena chodí dobře, mám je kde udávat za dobré body a postupně navyšuju náskok. Jenže Katka kontruje: OD(E)NDAT. Docela platnosti toho slova věřím, ale bez křížku se na bingo protestuje. To je zásada, kterou znám od Milana Kuděje a většinou se jí držím, pokud je bingo alespoň trochu problematické. A ejhle, neplatí! Hm, Katko... ...už jsi to zjistila? Mně to napadlo hned v partii a Pavel Podbrdský to ověřoval při přestávce... ...stačilo ponechat písmena poskládaná úplně stejně, ale žolíka dát za U. Ale přiznávám se, že i když mě ODUNDAT napadlo, také bych volil spíš možnost ODENDAT... Katčin neplatný tah využívám k dalšímu navýšení náskoku. KLOŇ (+HOŇ) (36)! Sice s nahrávkou na trojnásobek, ale při vědomí, že Katka nemá ani S ani U. A z dobírky přichází S a hned dohromady spolu se SAXY. Také je hned v dalším tahu hraju a hodí to 56 bodů! Rozehrávám tím sice do prostoru Y (a také X), ale za ty body to stojí. Katka nahrávku v první moment nevyužívá. V dalším tahu mám opravdu složitý zásobník a opravdu silný pocit, že bych to tam otevřené nechat neměl. Hraju tam tedy zbavovací a ucpávací TYF (8), načež Katka utrousí: „Jsi zlej.“ Musím říct, že je to moment, který mi utkvěl v hlavě. Jak dlouho Katka hraje scrabble (přes čtvrtstoletí), kolik toho má již za sebou (přes 2000 partií v oficiálních turnajích ČAS a určitě spoustu dalších neoficiálních a tři mistrovské tituly) a kolik toho máme za sebou spolu (52 vzájemných partií oficiálních a další neoficiální), tak snad poprvé (a nebo si jiné podobné situace nyní nevybavuju) jsem Katku zažil jako křehkou a zranitelnou ženu. Přitom samozřejmě ví, že podobné zazdívačky ke scrabblu patří a dokonce ji ode mě mohla čekat. Ale prostě promluvilo její nitro... ...po partii mi to osvětlila. Zabil jsem jí bingo, ale ne ledajaké. Buď O(X)IDANTY na trojnásobek připojené k Y a se žolíkem za X! Nebo případně OXIDANT(?) – za žolíka jakákoliv koncovka – přes X na dvojnásobek... ...nu, co na to říct? Sorry jako. V poslední dobírce mi pak přijde žolík, čtrnáctý v turnaji. Konečné skóre je kruté a odpovídá vývoji: 415:247. Po partii ke mně přichází Pavel Podbrdský a gratuluje mi k vítězství v turnaji. Pochopím, že s Martinou prohrál. Asi nedokážu reprodukovat detaily, ale Martina zvrátila partii díky FUŇ v posledním tahu za 48 (nebo tak nějak). Tomu se říká zvrat! Z dalších partií zaujmou asi nejvíc čtyřbodové výhry Pepy nad Alenou a Romana nad Milenou.

Schválně jsem prohledal statistiky, abych se ujistil, že můj dojem je správný. Je to moje desáté vítězství, ale první, kdy jsem měl jistotu před posledním kolem (tedy jedenkrát to bylo relativně blízko, ale absolutní jistota to nebyla). Musím říct, že to pro mě bylo zvláštní. Nechtěl jsem – ani v duchu – slavit. Nechtěl jsem – ani podvědomě – partii vypustit. Chtěl jsem ji odehrát jak nejlépe dokážu. To se mi nakonec podařilo. Pavel Palička mi situaci usnadnil neplatným tahem, díky kterému se mi hned lépe dýchalo, jinak to byla partie bez význačných momentů. Výhra 344:300 a vítězství v turnaji s 9 výhrami a náskokem dvou bodů na Pavla a Petra. Pepa Nerodil si připisuje druhé těsné a cenné vítězství za sebou, tentokrát získává skalp Katky a díky tomu se dostává ne pěkných 5 bodů. Stejně tak i Roman Čejka dotáhne dobře rozehraný turnaj k dobrému výsledku (což vždy nebývá samozřejmé ani snadné – mohl bych mnoho vyprávět) a se šesti body končí pátý a připisuje velmi důležité body do kvalifikace. Drtivými rozdíly vítězí Ivoš nad Martinem Hrubým (442:276), Břéťa nad Mirkou Zaisovou (448:317) a především Zbyněk nad Jardou Buksou (459:238), což je největší překvapení turnaje (ne samotná Zbyňkova výhra, ale ten rozdíl).

Co říci závěrem? Nabízí se celkem jednoduché shrnutí. Žolíky mi cestu k turnajovému vítězství rozhodně vydláždily. A já jsem dost velký kluk na to, abych to dokázal přiznat. Ptali se mě Jana s Vojtou, jak to dělám, že jich mám tolik. Odpověď je jednoduchá: „Musíte si to hodně přát.“ :-) Nu dobrá, možná to zní trochu povrchně, ale opravdu věřím že správný mentální přístup je jednou z důležitých složek úspěchu v jakékoliv oblasti života. A to ať v tom smyslu, že věříme, že štěstí nám může jít naproti, jsme mu otevření a připravení jej přijmout nebo třeba ve smyslu, že vždy v dané situaci hledáme způsoby, nikoliv důvody. To, že mi štěstí v životě dlouhodobě a ve scrabblu v posledním roce a půl přeje, nepovažuji za samozřejmost a velmi si toho vážím. Možná i proto se po svých úspěších snažím být skromný, ačkoliv tomu tak nebylo vždy – k některým věcem musí člověk dospět. Ale na druhou stranu – nemyslete si, že celé dny jen vzývám scrabblového Boha a žádám jej o přízeň. Snažím se mu jít naproti. Je mezi námi hodně silných hráčů a většina z nich se neustále zlepšuje a snaží jít vpřed. Dobře to vím a vím, že já musím také, pokud chci zůstat na špici a věřte, že dávám scrabblu hodně... ...no a když pak přijde přízeň štěstíka, tak potom se mnou mají soupeři těžkou práci...

A možná na úplný závěr... ...díky peripetiím s tiskárnou jsem si uvědomil jednu věc. Ve svých komentářích to pomíjím (z opomenutí, nikoliv záměrně – zkusím to napravit, pro nyní i do budoucna) a zřejmě to celkově většina z nás tak trochu pomíjí a považuje za samozřejmost. Chtěl bych poděkovat pořadatelům turnajů za to, že je pro nás organizují a věnují tomu svůj čas a energii. Přitom to není samozřejmé a většinou se to neobejde bez nutnosti řešit větší či menší turnaje. Rád bych tedy jmenovitě poděkoval všem pořadatelům letošních turnajů (i všem pořadatelům z minulosti, které už však jmenovat nebudu, to by bylo hodně dlouhé). Takže díky vám. Díky vám všem, kteří pro nás turnaje pořádáte opakovaně Hanko, Pavle, Jardo, Viktore, Zbyňku, Radku, Petře, Michale, Martino! A díky i vám, kteří jste se do toho rozhodli zapojit letos čerstvě Ivoši a Hanko! A díky i vám, kteří se spolupodílíte na organizování turnajů, ač nejste hlavními organizátory Adélko, Iveto (a vy další, kteří mě nyní nenapadáte)! Díky vám všem!

A jak to bylo v onom prvním tahu s Milenou? Odpověď je 0:70! ESEROVÉ neplatí (jen ESEŘI), což Milenu velmi překvapilo, zatímco já si říkal, že by platní být nemuseli. Naopak NAPROSÍ ano – zcela jistý jsem si nebyl, ale nezkuste to, že ano? Odhadli jste situaci přesně?