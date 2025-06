O remízách (Luboš Tlučhuba Vencl)

O horších remízách, o remíze vítězné, remíze prohrávající (pro konkurenci) a prohrávající remíze, která nenastala. Aneb dramatická liga v Hradci.

V sobotu po turnaji v Hradci jsem si zašel na večeři a potom se vydal za vítězem turnaje. Ne trénovat ani analyzovat partie z turnaje… …ale nechat si poradit s matikou. Vojta s Janou mě přivítali rádobyvtipnou poznámkou, že vzhledem v výsledkům turnaje bude hrát Vojta proti soupeřovým jedničkám, Věrka proti dvojkám, Jana proti trojkám a já proti tomu, kdo zbude. Ale jinak byl Vojta milý, ochotný a jeho výklad problematiky tečen a normál mi hodně pomohl. Vlastně z problematiky, o které jsem předpokládal, že se jí budu vyhýbat udělal (poté, co jsem na ní ještě zapracoval doma a doladil si pár detailů při konzultacích s Vojtou a ChatGPT) problematiku, kterou jsem začal považovat za svou silnou stránku. Opravdu se snažil a poctivě se mi věnoval… …a to jen proto, abych u zkoušky úlohu na tečny nedostal :-D Ale to je jedno, hlavní je, že to mám. B-)

Poté ještě po cestě na ubytování pár zpráv mezi tajemným brdským guru a jeho žákem, poctivý spánek, ranní nedělní procházka po Hradci a hlavně nastavit hlavu na to, že dnes bude zcela jiný den než byl včera. Do hrací místnosti jsem dorazil brzy. Kromě Zbyňka tam byl jen Sobi. A našel jsem ho, jak jinak, se slovníkem v ruce. Posadil jsem se vedle něj a rozptyloval ho. :-D Tedy vedl jsem společenskou konverzaci… Nerad bych, abyste z poznámek o střídání barev tužky (viz komentář k sobotnímu turnaji), nabyli dojmu, že scrabblisti jsou pověrčivé baby. To samozřejmě vůbec ne. Ale jsou zkrátka věci, které se nesmí podcenit. Jako například smýt po zparchantělé partii smůlu z rukou, jak mě naučil brdský guru… …v sobotu už jsem nevěděl co smývám. Jestli smůlu nebo smytou smůlu. Každopádně když přišli Vojta s Věrkou, zpravil jsem je o tom, že jsem nic nepodcenil, vyměnil si trenýrky, ponožky, tričko i tužku, a že to tedy dnes bude dobré. :-D Byli rádi. :-D

Ale už se jde hrát. Malé intro: jaké jsou výchozí pozice po prvním ligovém dni? První ligový den jsme vyhráli se 17 body, za námi Nerobité se 14 body a Túzy s Parnasem po 13 bodech. A hned proti Nerobitům začínáme první kolo. Mají výběr, a tak trochu čekám Sobiho nebo Břéťu. A můj odhad byl dobrý. Sobi si vybral Vojtu, Břéťa mě. Zeptal jsem se ho, jestli ho na mě nasadili jako nejhoršího proti nejhoršímu s ohledem na naše sobotní výsledky. Odpověděl něco o nevyřízených účtech. Začal jsem nevýrazným BROME (22) dobral na ruku nevzhledné ĚIÍMTVY. Břéťa využil mého R k zahrání zečtyřnásobeného ZASRŠTE (44) a soudě podle toho, že v dalším tahu měnil 5 dobral také hnusy… …ale co já s těmi mými hnusy? Už to víte? Břéťa jen lakonicky pravil, že je zde za otloukánka… …později mi přišli ještě oba žolíci, které jsem odehrál do dalšího binga a nakonec si došel nejen pro výhru, ale i pro dobré skóre 402:288. Třeba se bude hodit… …hm, tak ani ne. Jana poráží Ivoše ještě větším rozdílem, Vojta Sobiho taky výrazně, a tak dohrávající Věrce hlásím, že už máme výhru. Ta nakonec s Alešem o 5 bodů prohrává, ale i tak je výhra doma. Navíc při lichotivém skóre 1621:1274. Ne, že by to bylo důležité. Zbylé zápasy končí ještě jednoznačněji. Loňští mistři, Ýáčci, kterým těžce nevyšel první ligový den inkasují výprask 4:0 od Sirotků, Parnas stejným poměrem přehraje Záškoláky (ačkoliv některé partie tak jednoznačné nejsou) a Túzy ukážou, že se probudili do velmi dobrého rozmaru, když si zastřílí proti Plzeňákům – Pavel s Vítkem nasázejí svým soupeřům pětikila.

Ýáčci jsou zde bez Michala Sikory, místo nějž se zde objevuje Hanka Žibřidová. Vida. Dlouho jsem ji neviděl. Uvidíme, zda scrabble zapomněla či nikoliv. Máme výběr a volíme. A jak nám volba vychází? Usedám proti Mileně. Zpočátku tahám za kratší konec, ale mám docela pěkná písmena, takže se neděje nic vážného. Když Milena při vedení o 22 bodů hraje XU+UĎ (34), otevírá tím možnosti pro silnou odpověď. Přesto asi nečeká, že po mé odpovědi bude o 50 bodů v mínusu: ŘÍZENÉM+EX+NUĎ (106)! Ale!!! Milena vzápětí odpovídá dvoužolíkovým OD(M)OCN(I) (74) a po mém NÓ (24) vede o jediný bod a začínáme odznovu. Ve zbytku partie mám silnější tahy a nakonec vítězím relativně přesvědčivě o 44 bodů. Proti žolíkům, milé. A zbytek partií? Věrka prohrává se Žanetou o 8. Vojta poráží Sašu o 3. A Jana – posledním tahem, zavřením a připočtem Hančiných 10 bodů získává remízu! 2,5:1,5! Ivoš Hradský sice poráží Dana Turka jen o 3 body, ale jinak Nerobité přehrávají Plzeňáky přesvědčivě 4:0. Radek Mannheim zvítězí o 4 body nad Janou Vágnerovou, čímž zajistí Záškolákům alespoň horší remízu v souboji se Sirotky. Túzy poráží Parnas 3:1, když klíčový bod získává Petr Landa výhrou o 9 bodů nad Jirkou Kracíkem.

Třetí kolo a pro nás začátek trápení, které bude trvat celý zbytek dne. Věrka prohrává skoro o 80 s Radkem Mannheimem, což by nebyl problém, protože mně se zadaří s Dášou. V druhém tahu už mám oba hladké a hned jdou do VYLEP(T)Á(Š) (82) a vedu o 70. Poté přidávám CRUX za rovných 50 a vedu o kilo, což je rozdíl, který už se do konce hry nezmění. Vojta poráží Radanu i proti dvěma žolíkům o 60 bodů. Potud by vše bylo dobré. Jenže Jana prohrává s Martinou o 200 a my tam připisujeme jediný bod za horší remízu. Túzy připisují proti Sirotkům lepší remízu o 14 bodů. Nerobité drtí Ýáčky poměrem 4:0 i dílčími skóre (úhrnem téměř o 300) a mistři přemítají, kdeže loňské sněhy jsou.

Čtvrté kolo a proti nám Túzy. Máme výběr a vcelku jednoznačně padá volba na Věrku proti Pavlovi Chaloupkovi a Vojtu proti Petrovi Landovi. Já si na lize často vybírám Vítka. Většinou se mi na něj dařívá. Jenže si jsem vědom toho, že letos se Vítkovi daří. Nevím, co změnil, ale něco určitě. A jsem si jistý, že je na mě připravený. Navíc zde mají Túzy Marka Holbu a to je ošemetný soupeř. Aniž bych věděl, že tou dobou má bilanci 3:0 a už vůbec to, že v dalších kolech již dnes neprohraje, tak si říkám, že já ho nepodcením, zatímco Jana by mohla. Marek se již na turnajích moc neobjevuje a to svádí k úvahám o tom, že „by to mohlo být snadnější“… …a tyhle úvahy často bývají začátkem konce… Po delším váhání se rozhoduju. Jana na Vítka, já na Marka. No, „jasné“ volby nám nevyšly. Tedy ne, že bychom je považovali za „jasné body“, ale váhání kolem nich nebylo. Jenže Věrka prohrává s Pavlem skoro o 50, a Vojta s Petrem dokonce téměř o 80. Janě to proti Vítkovi chodí a vítězí o 50 bodů. A já s Markem? To je, přesně jak jsem očekával, túze složitá dřina. Ve třetím tahu pokládám žolíkové NA(Ř)KNUL (68), ale jelikož jsem první dva tahy měl slabší, tak vedu pouze o 16. V dalším pokračování Markovi odskakuji. A když má konečně N(E)DODAT (71) mám na ruce již připravenou a vyčekanou předponu NE k položenému BĚLÍCE. Je to za 42 mírně vedu. Jenže Marek je na tahu a tempo k dobru partii dramatizuje ještě více jak to je nyní. Do závěru jdu s náskokem 28 bodů a složitým zásobníkem. Na Markovo JEDOVÍ (34) se rozhodnu odpovědět defenzivnější možností ze svých tahů. AŤ (22). To se ukazuje jako zásadní. Markovi to nerozehraju a naopak mu ponechám prostor ať to rozehraje on. MRTVÍ (13) mu ponechává na ruce pouhá dvě písmena a je zřejmé, že v příštím tahu zavře. Vedu o 3 body, jenže na ruce mám strašidelný zásobník (viz foto), což smrdí pěkně vysokým odpočtem bodů dokonce i v případě, že se dostanu na Markem rozehraný trojnásobek. Zpětná analýza ukazuje, že kdybych nenašel nejlepší tah, byla by to remíza, která by však tentokrát byla vítězná pro Túzy. A musím říci, že dlouho jsem ho neviděl… …nakonec jsem vítězný tah nalezl v zásobníku i své paměti. Marek zavírá, přičítá můj zásobník, nicméně stále vítězím. Marka může mrzet neplatný tah ze začátku partie (ŠOU), který mu možná v závěru chyběl. Naopak já jsem velmi spokojený s tím, jak jsem celou partii odehrál po taktické stránce. Po partii v rozhovoru s Janou dokonce utrousím: „Já jsem udělal všechno správně,“ načež Jana lakonicky odvětí: „A ten nahoře se teď směje.“ No, ano… …samozřejmě. Je to jen subjektivní dojem v rámci mého omezeného vnímání. Ale ať tak či tak, bod je doma. Opět je z toho horší remíza, ale díky za ni. Záškolákům se podaří husarský kousek, když zaskočí Nerobity výhrou 3:1 (nebylo daleko ani ke kanáru, Sobi porazil Martinu jen o 3 body), když Radana porazí Břéťu o 7, Dáša Aleše o 8 a Radek smete Ivoše. Ýáčci v souboji týmů bez body poráží Plzeňáky, Parnas připisuje lepší remízu proti Sirotkům.

A právě s Parnasem hrajeme v pátém kole. Jirkovi Kracíkovi to neskutečně chodí a Věrku poráží o 80, Zbyněk Janu o 70 a Vojta vyhrává nad Tomášem o 60. Já hraju s Honzou Votavou. Do této partie se datuje můj jediný neplatný tah za celý víkend. Ale popořadě. 1.tah: přichází žolík, hraju zbavovací HÝKÁ. 2.tah: dobírám hnusy, měním a přichází druhý žolík. 3.tah, pokládám bingo a vedu o 40. 4.tah: Dobírám hnusy. Znáte tu situaci, kdy prostě „potřebujete“ odehrát nějaký tah? Já jsem takhle potřeboval odehrát SRN, které ale fakt nebylo kde. Druhá alternativa, kterou jsem „potřeboval“ odehrát, bylo NU (+NA+UHÝKÁ), protože to bylo aspoň za trochu normální body a zbavil bych se jednoho ze dvou N a příliš Honzovi nenahrál. Navíc jsem byl přesvědčený, že jsem to někde viděl… …no to by mě teda zajímalo kde. A taky by mě zajímalo s čím jsem si to spletl. Honza s protestem váhá, ale nedá mu to a správně do slovníku jde. A rázem je to o 20. Aspoň, že na ty SRNy mi Honza nahrál. Vlastně až do závěru partie se na tomto rozdílu nic nezmění. Dohrávám poslední a dostane se mi informace, že mám vyhrát „o hodně“. Když se zeptám o kolik přesně (tuším, že tu není prostor pro nabrání velkého rozdílu, ale co kdyby?), tak se mi dostane odpovědi, která není zas tak úplně přesná (což ale zjišťuji až nyní), nicméně je to celkem jedno. Já nedopustím obrat v partii a Honza nedopustí, aby se rozdíl nějak výrazně zvýšil. Takže je z toho další horší remíza. Nic moc… …ale pořád lepší než výsledek Sirotků, kteří horší remízy dosahují s Plzeňáky. Pro nescrabblisty: „Plzeňáci“, aneb abych byl přesný „PILSNER IQuell“ je tým velmi milých lidí, kteří nicméně svou kvalitou patří do výrazného podprůměru. Snad kromě Jardy Haupta, který patří do průměru a možná Dana Turka, který sice do podprůměru patří také, ale v poslední době se výrazně lepší. Nicméně občas dokážou překvapit a je z toho potom haló. Přitom partie vítězných Sirotků nenapovídají tomu, že by měli nasbírat horší remízu. Pavel porazil Hanku o 110, Markéta Lenku dokonce o 120. Jenže Jana prohrála s Danem o 90. A Jirka Kamín s Jardou Hauptem o 170!!! Remízou končí i souboj dvou našich největších konkurentů. Nerobitů a Túzů. V zápase čtyř jednoznačných partií nahráli o 7 bodů vyšší skóre Nerobité, což pro nás byla dobrá zpráva. Jediným rozhodným výsledkem tak byla výhra Ýáčků nad Záškoláky… …i když „rozhodným“… …Žaneta porazila Martinu o 14 a Milena Radka jen o 7 (i když na druhou stranu Radana Hanku o jediný bod).

Je tu šesté kolo a s ním Sirotci. A nelze začít jinak než partií Věrky. Věrce se na rozdíl od soboty těžce nedařilo. Ale proti Janě Vágnerové zapsala výhru. A jakou! 441:410! To musela být hra! Dvojboj turnaj + liga přináší svoje specifika, mezi která patří i to, že můžete jednoho soupeře potkat dvakrát ve dvou dnech. Právě to je příklad Věrky s Janou. Mnozí věří tomu, že málokdy vyhrajete dva dny po sobě, ale Věrce se to stalo. Věří tomu i Jirka Kamín, ale já ne, takže to, že jsem si ho vybral nebylo z toho důvodu, že bych věřil v odvetu ze soboty. Spíš to tak nějak vyšlo. Zpočátku tahám za kratší konec, ale sérií výrazně silnějších tahů Jirku nejprve doženu a poté i předeženu. Do toho mi přijde žolík. Partie s Jirkou nebývají moc otevřené a tentokrát mi to vyhovuje. Jedno z mála otevřených míst je prodlužka před TO. Vím, že tam to „S“ jde a ano, dokonce jsem to tam rozehrál, ale byl to kalkulovaný risk. No, Jirka tam nakonec tu SLON(I)Ci nalézá. Protestuji, ale i navzdory tomu, že staré slovníky nejsou vždy zrovna genderově vyvážené, tak SLONICE prochází… …jenže i „STO“ má svou předponu a já ke svému žolíkovi mám také pěkná písmena. ELNOVZ? Je krásné! Jen škoda, že žolík musí být za M a z této sedmičky tam bingo není. A ZLO(M)EN (32) nestačí a k výhře nevede. Prohrávám o 12 bodů. Vojta prohrává s Pavlem o stovku, a tak musíme být nakonec rádi, že Jana porazí Markétu o 5 bodů a máme horší remízu – zase. Ostatní zápasy končí rozhodnými výsledky. Záškoláci poráží Plzeňáky, Túzy Ýáčky, Nerobité Parnas.

Jana Vágnerová poráží Martina Sobalu o 50 bodů a i díky tomu získávají Sirotci proti Nerobitům lepší remízu. Parnas zapíše s Ýáčky lepší remízu i navzdory Zbyňkově prohře se Sašou. Když Zbyněk obhlíží konečné výsledky dne, je poněkud rozčarovaný a praví: „…a to jsem se tolik snažil.“ Na můj lehce rýpavý dotaz, zda bylo to snažení také náležitě znát, praví, že ano, že vyhrál šest partií v řadě a prohrál jen poslední kolo. No, pravda. Celkové výsledky jsou dnes velmi specifické. Ale o tom později. My nastupujeme proti Plzeňákům. Já svůj díl práce zvládnu dobře. Dana porazím o 60 bodů i proti dvěma žolíkům a dvěma bingům (bez svého binga). Věrka se protrápí partií s Hankou Kawikovou a prohrává o 70. Když se podíváte na žebříček, najdete úplně nahoře (i když zrovna teď ne přímo na 1.místě) Vojtu. Úplně dole (i když ne na posledním místě) Lenku Bӧhmovou . Když se podíváte na výsledky sobotního turnaje, najdete je oba na úplných (opačných) koncích. No jo. Jenže Vojta v partii naseká tři neplatné tahy (z toho dva opravdu zbytečné) a najednou v závěru zjišťuje, že rozdíl je už moc velký, a že ho prostě nemá jak stáhnout . Je z toho Lenčina výhra o 11 bodů. Ještěže Jana drtí Jardu Haupta o dvě stovky a je z toho alespoň lepší remíza. I když tedy tento jeden bod je možná větší ztráta než kterákoliv z dnešních remíz horších. Naštěstí nám pomáhají naši nevlastní bratři. Martina Iliasová poráží Vítka Sázavského o 37 bodů a Radek Mannheim Pavla Chaloupku o 65, takže Záškoláci mají proti Túzům jistotu remízy. Petr Landa poráží Radanu o 104, takže pokud Marek Holba porazí Dášu, budou mít Túzy 2 body za lepší remízu. A jak to vypadá? Dáša vede, jenže v závěru má na ruce neudatelné Z. Marek to ví, hraje tah po tahu a blíží se… …až na konečnou remízu! Takže výhra Záškoláků 2,5:1,5 a Túzy odchází s prázdnou! Inu, není remíza, jako remíza.

Jak tedy celodenní týmové snažení končí? Řekl bych, že především hodně netradičně. A z pohledu Poškoláků i velmi šťastně. Túzy v Hradci vítězí, avšak jen se 14 body. Pro srovnání – za tři loňské a jeden letošní ligový den, kdy hrajeme ligu v 8 týmech, stačilo 14 bodů většinou na pomezí někde mezi druhým a třetím místem a na první místo bylo třeba mezi 16 a 18 body. A co to znamená? No, že za Túzy je to tentokrát maximálně vyrovnané. Nerobité, Parnas, Sirotci, Poškoláci i Záškoláci končí s konečným výsledkem 12 bodů. Jako zajímavost působí, že Záškoláci tyto body uhráli s vysokou produktivitou z pouhých 13,5 bodů za partie – o moc efektivněji to nejde 😊 Co to tedy znamená? Inu zkrátka to, že z největších konkurentů jsme, i přes své ne zrovna přesvědčivé výkony, ztratili pouze 2 body na Túzy, které se tak dostaly na 2.místo za nás. Na nikoho ostatního jsme neztratili, s Nerobity si už pro letošek definitivně zajistili lepší vzájemné zápasy (a s Túzy horší). Nicméně ve hře o první místo jsou zcela jednoznačně ještě čtyři týmy (kromě zmiňovaných i Parnas). Záškoláci i Sirotci už ztrácí asi příliš, i když do bojů o medaile se ještě zapojit mohou. Druhý den za sebou těžce nevyšel Ýáčkům, kteří se už sotva odlepí z předposledního místa. Naopak Plzeňáci získali své první tři letošní body za dvě remízy, lepší a horší. Netřeba děkovat, nerado se stalo 😊

A pozice s Markem? Dlouho mám jen SETŮ (33), se kterým však prostě nejsem spokojený (lze i SITŮ), což by, jak již zmíněno, vedlo k nepostačující remíze. Nakonec přece jen nalézám UŠTŮ, které rozhoduje. Pro machry: Jako správnou – vlastně nejsprávnější – odpověď si můžete uznat i ÓD (8) pro případ, že byste byli schopní dopočítat, že Marek má svoje iniciály: M a H a může s nimi zavřít jen slovem MOHL. Ale to by mě zajímalo, kdo by to v takhle těžké koncovce měl čas dohledávat… V tom případě by Marek musel hrát na dva tahy, přičemž trojku by ucpat nemohl, takže by UŠTŮ mohlo přijít následně.

P.S. Uznávám, že to UŠTŮ není zas až tak extra těžký, ale lepší pozici z celého dne nemám. Ještě jsem zvažoval VYTĚTÍMI z partie s Břéťou, ale UŠTŮ byl poslední tah partie a rozhodoval o celém výsledku zápasu, navíc ani to VYTĚTÍMI – v momentě, kdy víte, že tam bingo je – není tak těžké - jen ho tam v daný moment partie vůbec hledat, že? 😊