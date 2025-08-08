My tři králové jdeme k vám (Luboš Tlučhuba Vencl a Tomáš Quentos Rodr s přispěním VV)
Úvodem svého dnešního komentáře bych chtěl poděkovat Milanu Kudějovi za zpětnou vazbu k předchozím komentářům a upozornění na to, že fotky nefungují. Měl jsem zpětnou vazbu, že nefungují v mobilu, ale já vždy svou „poutací fotku“ vidím. Jen jsem nějak nepochopil význam poutací fotky a toho, že je vidět opravdu pouze v seznamu článků, ale ne již nad článkem. Pokusím se z toho poučit pro tento a další komentáře (uvidíme, zda úspěšně) a případně zpětně poladit i fotky u komentářů minulých, i když to už asi není tak aktuální.
Zároveň velký dík patří Tomáši Rodrovi, který se mi nabídl s korekturou a posléze na mě vysypal, kolik kopanců mám v soběsuckém komentáři (ach, ty čárky (:o) ) Po dopsání tohoto komentáře se na to vrhnu. No, a když mi někdo nabídne prst, utrhnu ruku. Říkám si, že číst jen o mých partiích musí být únavné a že neuškodí zlanařit si k pomoci nějaké střevo (básnické). A úplně se to nabízelo pro pardubický turnaj s 15 koly. Jestli experiment vyšel, musíte posoudit vy, ale za mě fakt dobrý! Když jsem si četl Tomův report, přišel mi zajímavý a rozhodně je to něco úplně jiného, než máte ode mě, a je to fakt poutavé! Tomovy pasáže budou zvýrazněné a budou jen s minimálními či nulovými mými zásahy. Zlanařil jsem si i Vojtu, který se však spokojil s dvěma fotkami svých partiářů a jedné fotky konečné pozice. A teď už nebudu zdržovat a pustím na vás Toma.
Hned v prvním kole mám co dělat s Len H. Böhmovou. Již ve třetím tahu tasila oba žolíky a flákla tam bingo NED(U)P(Á)Š za 70. Okamžitě jsem si naštěstí vzpomněl na scrabblový bestseller Word Freak Stefana Fatsise, v němž mimo jiné píše (reprodukuju svými slovy): Co udělá profík, když soupeř použije oba žolíky? Nebrblá, ale oddechne si, že jsou pryč. Přesně to jsem udělal já a vybavil si další zásady scrabblisty z téže knihy – místo krve led a ti nejlepší hráči jsou ti nejoptimističtější. Ač byla partie vyrovnaná do předposledního tahu, měl jsem mimoto ještě na paměti dávná slova jedné své turnajové soupeřky: „Ty tvoje zabijácký koncovky...“ Stejným způsobem vytrhnu i LEN (no, trochu laciná slovní hříčka, uznávám). Nezaleknu se přišedších Ý a C, zahraju DÝCE za 24 a vítězím, byť o pouhých šestatřicet 356:320. Z prvního kola zaujmou výhry Mirky Zaisové nad Pavlem Vojáčkem a Zuzky Skálové nad Janou Vágnerovou. Mou partii s Radanou rozhodne, že hned zkraje vidím žolíka a v druhém tahu pokládám bingo Z(E)DNÍKEM (65). Skóre se pak už moc nezmění, ale za zmínku stojí Radanin efektní (Ď)ÁĎA.
Tím si ovšem vykoleduju Vojtu Vacka. No, aspoň to budu mít za sebou, říkám si. Začne zostra – čistým FINTĚNY (88). Podám raději námitku, nejsa si jist, zda toto sloveso tvoří pasivum. Slovo platí. Naštěstí mám brzy čím kontrovat – ve čtvrtém tahu rovněž čistým NEOPÍŠE (82). Jenže soupeř hned položí další prémii: KOV(A)JÍC (77). I mně naštěstí přijde žolík a už se těším, jak nejenže dám svou druhou sedmičku v této partii, navíc ztrojenou, ale navíc ještě celkem už naši čtvrtou. Vojta však samozřejmě těsně předtím ztrojenou hodnotu zacpe. Bingo položím stejně - ODR(B)ÁNA (69) - soupeř protestuje a vyslouží si křížek), ale pochopitelně je to za méně bodů. Prohrávám 441:395, prohry s takto vysokým skóre na obou stranách však téměř nebolí. Vždy si v podobných situacích vybavím svou partii s dvojnásobným mistrem a vicemistrem Milanem Kudějem z roku 2012 v Jesenicích u Prahy, kdy mi nestačilo na výhru 440 bodů (soupeř nasyslil 484)... jsou to scrabblové koncerty, které Stefan Fatsis označuje souslovím „totální partie“ a dodává, že u nich snad ani nezáleží na tom, kdo vyhrál a kdo prohrál. Mě zas při pohledu na takovéto partie napadne, že v nich někdo nezvládl obranu :-D Ne, samozřejmě, berte mě s (velkou) nadsázkou. Tomáš má samozřejmě pravdu, je krása takové partie hrát a opravdu často ty prohry nebolí příliš... ... ale na druhou stranu – no, někdy je prostě lepší zahrát slovo za 25 bez nahrávky než slovo za 35 s nahrávkou. A vybalancovat tu správnou míru rizika, to je to pravé umění. Původně jsem chtěl ke každému kolu ponechat 1 hlavní partii s podrobnějším komentářem, ale o své 2. kolo se s vámi podělit chci a ani o Tomův komentář jsem vás ochudit nechtěl. Partie s Ivošem Hradským je do 7. tahu spíš podprůměrná. Vedu cca o 20, skóre nijak velké ani na jedné straně, slova také obyčejná. Ale v osmém tahu to začne. Ivoš pokládá N(A)HÁNÍTE (80) a jde do vedení, přičemž žolíka hláskuje: „A jako Aleš Horák.“ Později se ke mně donese, že v další partii se mu nějak rozutekly myšlenky a hláskoval žolíka: „U jako Aleš Horák,“ načež následoval nechápavý pohled soupeře. Ivo si svou chybu uvědomil a (věřím, že jakožto učitel angličtiny skutečně neúmyslně) zaperlil podruhé: „Pardon. U jako [ambrela].“ :-D Později v turnaji jsem z jeho úst ještě zaslechl „B jako Božský Aleš Horák“. Raději nebudu pitvat, odkud tato Ivova fascinace Alešem pochází, to bychom se mohli dostat na tenký led. :-) Nicméně partie pokračuje. Já si neodpustím neplatné SEJPO a po 10. tahu prohrávám o 76 bodů. O 4 tahy později hraju velmi útočné ŘIČ (30) s rozehrávkou snad všeho, ale nic moc jiného mi nezbývá, musím riskovat. Tuším sice u Iva druhého žolíka a rozehrát v takovém případě do prostoru ŘIČ by jistě mnohý šachista označil „?!“, zvlášť, když jsem si předtím spočítal, že P i K jsou stále ve hře. Ale když musíš, tak musíš... ... a tentokrát se tento můj tah ukazuje jako „!?“ Jak můžete vyhrát partii, když máte na ruce plívy, soupeř vede o 40, je na tahu a má na ruce žolíka??? Tady může pomoci jediné. Aneb jak praví jedna poučka z backgammonu: „Dej soupeři příležitost udělat chybu.“ Ivo mou nahrávku využije. ŠOPSKÉ(M) (94). Ano, všichni známe šopský salát. Ale scrabblisté také znají zradu, která tkví v tom, že ŠOPSKÝ (ba ani ŠOPÁK) ve slovníku nejsou. Jenže přání otcem myšlenky, Ivo neodolal. Nu dobrá, soupeř přišel o tah. Ale pořád to nic moc neřeší. Pozici nemám jak ucpat, písmena všelijaká, ale v hlavě se rodí plán. Odehraju zbavovací MŽÍ (16) a dám Ivovi další šanci udělat chybu. Ivo se při hledání jiného binga protrápí a nakonec vystřihne KÉS (+KŘIČ) za 21 (?!). Následuje MIŇ (+KÉSI) za 33 a po Ivově ŠIČ (9) zlatý hřeb mého plánu: HALFO+OKŘIČ (56). Ivo ví, že je zle. Do koncovky partie si přinesl jeden křížek, jenže teď ví, že tohle mi potřebuje smést. Protestuje nejprve na OKŘIČ, poté i na HALFu. Druhý a třetí kříž, ztráta tahu. Dobírám pytlík, zavírám, přičítám hnusy, které Ivovi dorazily, i toho žolíka, který mu tam shnil, a vítězím z beznadějné situace téměř o 80. Konečná pozice partie i s písmeny, která Ivo odečetl:
Myslím, že Ivo celou přestávku PROÚPĚL...
Z partie s Mirkou Zaisovou nemám mnoho zajímavých postřehů. Za zmínku stojí snad jen CAROY, které snad více než Mirku rozhodily u vedlejší partie sedící Milenu. Přesto však Milena dokázala přehrát Vojtu. Zaujme i výhra Len nad Božským Alešem.
Ve čtvrtém kole usedám proti Zuzce Skálové, která začíná solidně hodnotnou MAFIÍ (26). S žolíkem na ruce jsem však vcelku klidný, nabízí se zajímavé jednoduché možnosti jako například MĚ+MAFIÍM (21) s ponecháním krásného zásobníku... ... no jo, ale on je ten zásobník až moc krásný. Nebylo by tam něco lepšího? Tak schválně, co najdete?
Podle toho, co naleznete, se na konci komentáře dozvíte, co jste zač. ;-) Já naleznu nejlepší tah a to určí ráz celé partie. Vojta len tak tak porazí Len.
Páté kolo a já se těším na souboj s Jardou Buksou. S ním to často bývají líté bitvy. Tentokrát však partie nabere hned zkraje jednoznačný směr. Po mých úvodních SVRŠCích Jarda hraje NASLÍBIV (80), které mu okamžitě shazuji, a dochází na pravidlo „Nedáš, dostaneš.“ CINKALO+OS (62). Na ruku hned doberu CEDROVÝM (80), přidám další dva silné tahy a po pěti tazích mám 230. Jenže nepolevuji ani trochu. Písmena se doslova lepí na ruku a po 10. tahu mám (bez dalšího binga) už 345. Přitom Jardových 214 by nebylo špatných, ale takhle je to nářez. Jarda pronese jakousi poznámku o mém dobírání, která jistě není myšlena zle a ani mě nerozhodí, protože mám svědomí čisté. Beru to spíš jako jakýsi projev frustrace nebo možná mohl Jardu nějaký z mých pohybů rozhodit, i když o žádném takovém nevím. No, možná mě to nakonec malinko rozhodilo, protože v dalším tahu hraju ŘEŠÍ (30), načež si současně se zmáčknutím hodin uvědomím, že to je nějak málo – 15 bodů za slovo jsem zdvojnásobil, jenže leží na trojnásobku... ... v závěru partie mě to trochu mrzí. 488 je samozřejmě skvostné skóre, které mě může jen těšit. Ale když víte, že tam bylo ve vzduchu dalších 15... ... pětistovka se nepokládá každou partii, ba ani každý turnaj, někdy ani každý rok. Škoda. Ale říkám si, že čert vem pětistovku, ale že by mě mnohem více žralo, pokud by mi to na konci turnaje chybělo v TurČASu (což se nakonec nestane). Z ostatních partií mě nejvíc zaujala výhra Jany Pečenkové nad Tomášem Rodrem.
... à propos Jana Pečenková... ... o jedné přestávce mě zastavila: „Tebe potřebuju!“ „Mě? Proč?“ „Ty jsi totiž bratranec Heleny Pachové.“ „No to jsem...“ ... a tak jsme sestřence posílali společné selfíčko. „A Ty ji znáš odkud?“ „Oni si kdysi od nás kupovali psy a od té doby jsme kamarádky (mimochodem podotýkám, že sestřenka je ze západních Čech a Jana, pokud se nepletu, z východních). Zajímavé je, že sestřenka neměla tušení, že scrabblisti jsou tak malá komunita, že zná každý každého. Prý Janě pravila: „Mimochodem, ty hraješ ten scrabble... ... tam hraje bratránek, Ty ho asi nebudeš znát...“ Mimochodem – Jana hraje scrabble od roku 2002, dokdy se datuje i naše první vzájemná partie, a od té doby ji tedy znám. Se sestřenkou se znají od roku 2008. A zjistili jsme to až nyní...
Jsem tedy na čele, jediný pětibodový, ale hotovo není ani zdaleka. Vojta už se vzpamatoval z porážky od Mileny a je zpět ve hře a aktuálně přímo proti mně. Pokud bych měl shrnout stručně svůj dojem z partie, tak bych řekl, že Vojta je fakt dobrej. Odhlédněme od toho, že on měl lepší písmena, já žolíky (ale příliš pozdě) a že přesvědčivě vyhrál. Můžete mít štěstí a – díky tomu – vyhrát. Ale Vojta přesně věděl, co dělá, a bylo to znát. Když ve 2. tahu pokládal bingo HRÁZKAMI, nepůsobilo to, že by to jen zkoušel. Když měl protestovat, protestoval. Když jsem se snažil si ho slovníkově otestovat, nešel a neplýtval křížky. A hrál v každý moment právě to, co měl hrát. Po partii mi svůj přístup osvětloval (ne že by to bylo potřeba, přesně jsem chápal) a já musel jen souhlasit. Prostě dokonale využil situace, která v partii nastala a naprosto zkušeně si výhru pohlídal. Zbyněk v 6. kole porazí Břéťu Bastu.
A hned v dalším si vyšlápne na mě. Partie se rozsekne, když se rozhodnu prozkoumat problematiku ANUSŮ, což není zrovna moje doména, protože nikdy nikomu do řitního otvoru nelezu – a evidentně to nelze ani ve scrabblu. Nakonec to skončí oboustranně pěkným skóre 404:401, ale bohužel Zbyněk je ten, kdo má o tři více. Jarda Buksa přehraje Vojtu, Martin Hrubý Břéťu a Len Mirku Zaisovou. Rád si občas položím neobvyklé slovo. S. Fatsis to dokonce doporučuje (z pochopitelných důvodů – na neobvyklá slova soupeři často protestují a následují pak sankce). Cituji ve svém překladu (se substituovanými českými slovy): „Nikdy nedávej NEOBRAT. Vždycky zahraj slovo BARONET nebo NAROBTE...“ A tak se zatetelím škodolibou radostí, když se Radana Williamsová (kterou porazím přesvědčivě 400:266) kysele tváří na mé slovo ČPAVÍ (ale uvěří mi ho; u ní jsem si dávno vysloužil pověst hráče „divných slov“).
V následujícím kole si ještě udělám radost jemenskou měnovou jednotkou BOGŠ, jíž obšťastním Janu Vackovou (nad níž zvítězím 370:255 proti žolíkům, jež jí přijdou oba v úplném závěru). Já hraju proti Martinovi Hrubému. Hned v prvním tahu se mi v zásobníku poskládá
Není těžké nalézt po chvilce hledání LÉKAŘe, který by byl lákavý i v kontextu toho, že by mi na ruce zbylo Í a C možnou prodlužkou na trojnásobek... ... jenže není těžké nalézt ani LÉKAŘÍC. Mnozí se takovému nápadu zasmějí, ale tentokrát se vyplatila moje domácí příprava. Byl jsem si hodně jistý, že to platí. Jediná otázka byla, jak slovo umístit, protože násobit Ř by bylo hodně riskantní. Martin tuší, že slovo platí, ale rozhodne se jít protestovat. K partii se nachomýtne Honza Votava, který sice nehraje, ale přišel se podívat. Vstávám s Martinem od stolu k protestu a Honza se mi směje do obličeje: „To je blbost,“ praví. Proběhne bleskový minirozhovor: „Není. Vsaď se.“ „O co?“ „O pivo.“ Podáme si ruce. O pár vteřin později je Honza chudší o jedno pivo (Honzo, nezapomněl jsem, určitě si ho vyberu 8-) ) a já bohatší o 82 bodů. Jenže Martin má velmi silnou protihru. FOJTE (26), NÓ (47) a POS(A)ĎME + MLÉKAŘÍCE (95). No jo. Samozřejmě mě to napadlo. Musím však sebekriticky přiznat, že tak daleko moje domácí příprava nedosáhla. Dost jsem tomu věřil, ale sichr je jistota, pro křížek si dojdu. Po třech tazích tedy Martin vede 168:132. Naštěstí i já mám nějaké trumfy v rukávu a po 5. tahu a mém čistém PÁČENÝMI vedu 240:222. Postupně se mi daří náskok navyšovat. Martin sice vytáhne druhého žolíka, ale naštěstí jej využije jen ke snížení náskoku. Nakonec je to další partie s oboustranným skóre 400+, konkrétně 419:400 pro mě. Zbyněk s Jardou, kteří byli sami na čele už po minulém kole, opět vyhrají a pronásledovatele drží dál za sebou.
Hned v dalším však Zbyňka sundá Vojta a Jardu Jana Vágnerová. Mně přijdou proti Pavlovi Vojáčkovi oba žolíky, přičemž zejména ten druhý je rozhodující. Devátá partie proti mistru a vicemistru Břetislavu Bastovi začne ideálně: Břeťa otevře bingem MAKLÉRE (70) a já po kontrolní námitce odpovím rovněž prémií – SMÁČENY. To je ovšem konec mým dnešním výkonům – přijde daň za nedostatečný spánek (za nějž ani nemohu, zkrátka jsem špatně spal i navzdory tomu, že jsem zahučel do pelechu brzy), jehož vlivem například místo jednoho ze čtyř platných bing v dané kombinaci vymyslím jedno neplatné. Prohrávám 310:456, ale pořadí po sobotní části turnaje je celkem uspokojivé – jedenáctý (což se ovšem dozvím až v neděli ráno, jsme napínáni...).
Co se týče scrabblu, tak jsem s prvním dnem víceméně spokojený. Poněkud rozpačitý jsem, když zjistím, že tradiční večer na koupališti, který je pro mě nedílnou součástí pardubického turnaje, se konal během večera z pátku na sobotu. Jako ideální náhradní program se tak jeví pokerový večer v naší úzké scrabblově-pokerové skupince. I bez zábavy na koupališti tak proběhne večer v příjemné atmosféře a společnosti :-) Nakonec se mi podaří vyhnout všem nástrahám a dostat se do závěrečného heads-upu s Božským Alešem. V něm mám více štěstí, a tak nakonec vítězím. Je pravda, že Aleš má tou dobou už dost. Nevím, kolikáté víno v sobě v tu chvíli má, ale problém mu činí jak udržení otevřených očí, tak udržení pozornosti. :-)
Moc tedy nepřekvapí, že Aleš nedělní ranní vstávání nezvládne, a tak nás je licho. Bye má milá dívka, Tereza Jenšíková (nováčky vítáme :-) ), která se tak nachomýtne i k mé partii s Jirkou Kamínem. Jirkovi do 1. tahu přijde POČÍTEJ a šťastný jako blecha to ukazuje postupně Vojtovi i Břéťovi sedícím vedle. Což o to, budiž to Jirkovi přáno. Ale scrabblový bůžek nemá moc rád přílišné holedbání. A tak je to po hříchu to poslední, co Jirkovi v partii přijde, a v 6. tahu už srovnáno. Pak si vytáhnu ještě oba žolíky, které využiju vskutku nápaditě. Prvního do Ť(É) (46), druhého do Ď(É) (24) a je hotovo. Šlágrem prvního nedělního kola byla určitě partii Vojty s Břéťou. Břéťa začal výměnou, načež ve druhém tahu položil bingo. Vojtův YTONG ve 3. tahu byl sice efektní i efektivní (32 bodů), ale až přespříliš útočný a nakonec asi rozhodující. Břéťa totiž kontroval PŮDIČKA + YTONGŮ (106). Později Břéťa přidal třetí čisté bingo RASUJÍCE (92), načež vytáhl oba žolíky. Ty nejprve odehrál do ZVRK(O)(Č)EN (71), což mu ještě neprošlo. Přece jen ne vždy je dobré držet se Tomova tipu hrát zajímavá slova, když tam je něco jistějšího (ZKRV(A)(V)EN by bylo za stejné body). Viděl jsem to od sousední partie já i od své Vojta, a tak Břéťovi místo ucpal, nicméně Břéťa si nakonec nalezl jinde REZK(O)V(A). Game over. Nakonec z toho byl výsledek 508:331. Debakl, za který Vojta příliš nemohl, ale který se nakonec ukáže být velmi důležitý. Z čelní pětičlenné skupinky vyhraje kromě mě jen Jana Vágnerová, která porazí Zbyňka.
Po 10. kole tak zůstáváme s Janou Vágnerovou jediní dva osmibodoví. Chemie byla sice ve škole mou slabou stránkou a ve scrabblovém slovníku občas chybí výrazy z chemického názvosloví, které reálně existují (jak praví někteří lepší chemici mezi scrabblisty, než jsem já), jenže já jsem drzoun drzý a u Jany mám navíc ohledně slovní zásoby velký respekt, a tak tam bez bázně a hany v prvním tahu vytasím CERITÝ (28). Jana ani nejde protestovat. Při cestě domů se pak prořekne, že ani nevěděla, že prvek CER se píše právě takto, a že si myslela, že je to od něčeho jako CERES... ... no, každopádně mi to uvěřila... Ve čtvrtém tahu vystřelím NA(P)JALO (69), ale Jana má o dva tahy později odpověď N(E)HOUPÁ (65) a vede o tři body. Od té chvíle mně však už přijde všechno (asi nejvíc zahřeje ŠŇAPS za 39) a Janě jen občas někde něco, takže je z toho nakonec jasné vítězství. Tereza Jenšíková snad nasaje ode mě jakési mistrovské fluidum, nebo jí prospěje volné kolo, každopádně si připíše svou první výhru – nad Len. Gratulace. :-) Aleš už je na místě a fresh (tedy na místě určitě), a tak jsme zase kompletní.
12. kolo mi postaví do cesty Břéťu. Ten si sice vytáhne oba žolíky, které odehraje do binga ZA(C)ELEN(Ý) (74), ale já později kontruji čistým SLADOVÉM (76), je téměř srovnáno a taháme se o každý bod až do konce. Ústředním motivem partie je OBĚHÁŠ, které leží těsně za růžovým polem. Ani jeden si však nejsme jistí ani jednou z předpon PO-/DO- BĚHÁŠ, a navíc dost dlouho ani jednomu z nás P ani D nepřichází. Postupně mi P i D přijdou, a to hned několik, ale vždy usilovně hledám nějakou jinou, dostatečně dobrou alternativu, abych si před sebou obhájil jejich nezahrání. Vesměs se mi to docela daří (někdy najdu i lepší alternativy), ale byly tam tahy, kde jsem se tím asi o nějaký ten bod připravil. Oba si s Břéťou do závěru partie neseme jeden křížek a OBĚHÁŠ pořád straší. A tak, když Břéťa zahraje skvostnou zbavovačku GYTTJI (17), nejdu protestovat. Ano, Břéťa má skvělou slovní zásobu a hodně slov mu člověk věří. Snad bych i protestovat šel, ale chci si ponechat možnost beztrestného protestu na případné DO- / PO- BĚHÁŠ. Naopak Břéťa pro mě trochu překvapivě protestuje mé SPOD a druhý křížek si vyčerpá. Zároveň se mi trochu ve skóre vzdálí, a tak nezbývá než jít all-in. DOBĚHÁŠ (32) a vedu o 10. Břéťa situaci vyhodnotí zkušeně. Maje na ruce zavření za 11, neprotestuje, zavře, přičte mé body a vítězí o 9. Je pravda, že je to jedna z proher, které by bolet nemusely. Velmi silný soupeř, který měl oba žolíky. Navíc začínal, ten tah navíc byl v tomto případě klíčový a já odehrál partii velmi dobře. No jo, jenže ne bezchybně. Zaprvé jsem tam někde v průběhu to DOBĚHÁŠ či POBĚHÁŠ mohl hrát i dříve a zužitkovat ještě lépe a za druhé i ten závěr jsem mohl odehrát vítězně. Doma jsem si to zanalyzoval a cesty k výhře tam byly. Jen kdybych se zkrátka rozhodl správně... Vojta poráží Janu Vágnerovou, a tak se na prvních třech místech poprvé v turnaji sejdeme s Vojtou a Břéťou (pro mě největšími spolufavority turnaje, i když žebříček si myslel něco jiného – promiň, Pavle ;-) ), a to dokonce se stejným počtem bodů a náskokem na všechny ostatní.
Milena Filipová a další partie, po které cítím nepříjemnou pachuť a říkám si Ach jo. Opět. Silná hráčka, začíná, má tah k dobru, má oba žolíky a vyhrává těsně. No, tedy nakonec je to 28 bodů, ale to není taky mnoho... ... ovšem zase je tam jeden neplatný tah, a to v předponách, které jsem kdysi měl nadrcené výborně. Jenže v hlavě mi z dřívějších znalostí něco uvízlo a něco se už vypařilo... ... měl bych se do těch slovníků zase ponořit víc. Nu a rázem se z lovné zvěře stávám lovcem. Ale tak nějak tuším, že není moc velká šance, že by v posledních dvou kolech zaváhali Vojta i Břéťa.
Je mi jasné, že je, řečeno s Oldou Říhou a Katapultem, „konec srandy“. Čeká mě úřadující mistr republiky Luboš Vencl, který má kromě mistrovského titulu na kontě ještě bronz z r. 2002 (tady máš chybku, Tome, bronz je z roku 2009, naopak se Ti podařilo trefit druhý a poslední rok, kdy jsem se na MR nedostal a na konci roku se kysele díval na své 37. místo v kvalifikaci) a další řadu umístění v první desítce na předchozích mistrovstvích republiky. Hrajeme spolu však rádi – naše partie bývají zajímavé a často i vyrovnané a napínavé. Ano, i já hraju s Tomem rád. Tomáš je skvělý hráč. Ano, možná mu ještě něco chybí k průlomu do absolutní české špičky (těžko říct, co), ale vždy ze mě dostane to nejlepší, co ve mně je. A když ne, tak to umí potrestat. Musím říct, že s ním kromě hraju rád (kromě toho, že si spolu rozumíme) i proto, že se mi na něj docela daří. Ale zároveň musím říct, že bilance 39:25 v našich vzájemných partiích mi přijde naprosto neodpovídající Tomovým kvalitám. Prostě mu často v partiích proti mně něco málo chybí... Hned zkraje se ujmu vedení: již za dvouslovné kombo utržím 35 bodů díky Ó na trojnásobku. Jo, je pravda, že Tom mi ze začátku odskočí. Když doženu náskok z jeho VÓT, zásobník se mi pokazí tolik, že musím měnit. Tomáš na mě šokovaně hledí, když mu svěřím, že pokud se nepletu, tak je to má první výměna v turnaji (ve 14. kole – a pletl jsem se, byla druhá – a poslední). Nu, já zkrátka moc neměním, takže tušíte, co to muselo být, když už jsem k výměně sáhl... Již v sedmém tahu však Luboš zazáří parádní prémií ZD(Ý)MANÉ (78). Díky za poklonu. Jak jsi to psal s těmi netradičními slovy? Někdy je to prostě tak, že člověk „normální“ slovo nevymyslí, a tak si holt musí pomoci žolíkem za Ý. :-) Než složím nějakou svoji, stojí mě to pěkných pár malých taktických tahů. Jo, bráním, co to jde. Alespoň opět dostojím své zabijácké koncovce: v 15. tahu mi bingo O(D)VYKLO (78) pomůže vyrovnat (326:321). Jenže mistr republiky se nezapře: vytěží nenáviděné Ů (Nenáviděné? Já ho mám rád :-) ) pomocí zečtyřnásobení VÝKONŮ (40) a vítěz je jasný. Prohrávám rozdílem čtrnácti bodů 377:363 a de facto mohu být ještě spokojen. Hm, musím říct, že konečný rozdíl mě zarazí tím, jak je nízký. Ne že bych si nevážil jakékoliv výhry nad Tomášem, ale na to, jakou měl slabou mezihru, než dal bingo, a na to, jakou výkonnou odpověď jsem na něj měl, mi to přijde málo... ... ale je pravda, že Tomáš měl silnější úvod partie, tak asi proto... V průběžném pořadí jsem desátý: poslední kolo bude tedy můj boj o top ten. Vzhledem k tomu, že jsem v Pardubicích turnaj dvakrát vyhrál a jednou bral stříbro, neměl bych být spokojen ani s desítkou, ale...
Příběh posledního kola je jasný. Vojta a Břéťa se na dálku utkávají o vítězství a já čekám v závětří na to, zda náhodou nezachybují oba. Břéťa má proti Vojtovi výrazný náskok v TurČASu, ale to nemusí nic znamenat. Navíc usedá proti nevyzpytatelnému Ivošovi. Sleduji tu partii od sousedního stolu a nutno říct, že Břéťovi se štěstí lepí na ruce tak jako během celého turnaje (20 žolíků, nejvíc ze všech). Postupně tam Ivošovi vyskládá tři binga v řadě... ... ano, z p..ele klika, rozhodně. Ale na druhou stranu, ruku na srdce, kdo z vás by bez mrknutí oka (tedy nejsem si jistý, jak moc Břéťa mrkal či nemrkal) vytasil CVIKANÉM, CECHOVNĚ a KLIKAŤME? Za sebe musím říct, že ani jedním z nich bych si nebyl jistý, i když je pravda, že bych si asi každé z nich zahrát troufl... No, Ivoš vzdoruje, dělá, co může, v posledním tahu sám zavře bingem, a tak zredukuje rozdíl na „pouhých“ 130. Z druhé strany než já sleduje Břéťovu partii Vojta a asi mu musí být smutno. Pokud si dělal naděje, že by třeba mohl Břéťa zaváhat, nebo by jej alespoň mohl trhnout na TurČAS, jeho naděje se rozplývají. Ale o vítězství v turnaji je třeba bojovat. Vojtovi proti Radaně v tomto směru nahrává už druhý zásobník, kde se mu sejde čisté NEUŽATY (87). Radana se trápí. V pátém tahu vede Vojta o stovku, v desátém i díky žolíkovému O(S)AĎ (73) už o 170. Radana si následně ještě připíše dva neplatné tahy a ztrátu tahu za třetí křížek, zatímco Vojta vytáhne druhého žolíka, vpěchuje jej do PĚ(C)HOVAL (74) a nakonec vítězí o drtivých 301 bodů. Počítáme to spolu, snažíce se předjímat výsledek ještě před vyhlášením. Asi to stačit nebude. Břéťova klika byla v průběhu celého turnaje příliš velká a na TurČASu je to znát. Vzpomínáte na debakl, kterým Břéťa Vojtu smetl? To je ono... Jolana si proti mně vytáhne oba žolíky, a když ve 12. tahu pokládá druhé bingo, je skóre 300:300. Nakonec v můj prospěch rozhodne větší přesnost hry (Jolana si dovolila v partii dvě neplatná slova) i větší drzost, a tak udržím alespoň třetí místo. Poslední kolo přinese docela dost zajímavých výsledků. Zuzka přehraje Martina Hrubého a Petra Miartušová Radka. Jana Vacková sestřelí Jardu Buksu. Zuzana Pospíšilová porazí Jirku Kamína o 3 body. Tereza Jenšíková si pak připíše druhou turnajovou výhru, když získá skalp Aleše... ... a kdyby Adélka neporazila Pepu, Tereza by se vyšvihla i na předposlední místo. Ale i tak to brala s úsměvem a to je dobře. A ještě lepší je, že ji to neodradilo a už jsem ji nalezl mezi přihlášenými do Stádlce. :-) Ač můj poslední soupeř, mistr ČR z roku 1998 Zbyněk Burda, los 15. kola komentuje slovy „Došlo k nejhoršímu“, partie se již ve 3. tahu změní v neovlivnitelnou frašku. Sází tam jednu padesátku za druhou, a „abych byl úplně za blbce, přijdou mi ke konci ještě oba žolíky“ (uvozovky proto, že cituji vypůjčená slova a – ta ironie – právě Zbyňkova! Leč pochází z jeho líčení partie dávno minulé). Tentokrát řečeno s trochou nadsázky, neboť mi alespoň dopomohou k prémii N(E)H(R)YŽE (98) se zešestinásobeným Ž, a tím k snížení rozdílu (prohrávám 369:457). Třináctý z osmatřiceti. Jako naschvál – kdyby na turnaji bývalo bylo o jediného hráče více, byl bych se vešel do první třetiny. Gratulace vítězům – postupně Břetislav Basta, Vojtěch Vacek a Luboš Vencl.
Ano, přesně tak. Gratulace Vojtovi a zejména Břéťovi – který tím tak vyrovnal Vojtu a mě s dvěma letošními vyhranými turnaji. Já sám jsem ze svého výsledku rozpačitý. Třetí místo není špatné, zejména když jsem měl jen 13 žolíků, navíc tím potvrzuji své celosezónní konstantní výkony a i pocit ze svých výkonů mám docela dobrý... ...jenže to je právě ono – „docela“. Prostě vím, že tam rezervy byly. Závěrem ještě jednou velký dík Vojtovi (který se částečně podělil) a především Tomášovi (mimochodem – Tomáš hrdinně pomlčel o své celkové turnajové smůle. Měl pouhých 10 žolíků, spolu s Pavlem Vojáčkem nejméně ze všech) za jeho spolukomentování i korekturu (jsem zvědavý, kolik chyb objeví). Jak se vám to líbilo? Mně se Tomovy postřehy zamlouvaly moc, pokud bude souhlasit, rád to zopakuji. :-)
P.S. Dlužím vám roz(h)řešení z partie se Zuzkou. V dané pozici jsou tři binga. Podle toho, které jste našli, se pozná, co jste zač. :-) Zda smetánka vykořisťující nosiče – HAMALO(V)Ě, nebo neotesanci (tak jako já) – HALAMO(V)Ě, nebo jste ehm... ...no prostě jste našli (D)ĚLOHAMI. Pokud jste nalezli jedno ze zečtyřnásobených bing (HALAMO(V)Ě, HAMALO(V)Ě za 94) vyhráváte tři bludišťáky. :-) Za jiná řešení (včetně binga (D)ĚLOHAMI za 64) žádného bludišťáka nezískáváte. Wordmaster považuje zahrání MĚ za lepší než toto bingo (a jelikož WM navíc nezohledňuje nahrávky soupeři, je třeba brát tento verdikt s dvojnásobným respektem).
Luboš Vencl
S pokorou (Luboš Tlučhuba Vencl)
Proč jsem jel v pátek v půl deváté přes půl Prahy a zpět a k čemu to bylo. Jak Jirka Kamín přestal bránit a jak se mu to vymstilo. Jak jsem Katce ucpal jedním tahem (osy) X i Y. A jak jsem měl všechny výhody nejen s Pavlem.
Luboš Vencl
O remízách (Luboš Tlučhuba Vencl)
O horších remízách, o remíze vítězné, remíze prohrávající (pro konkurenci) a prohrávající remíze, která nenastala. Aneb dramatická liga v Hradci.
Luboš Vencl
V zámku a v podzámčí (Luboš Tlučhuba Vencl)
Medaile z Hradce pro Vojtu, Vítka a Petra. Finále v sedmém kole na 9.stole. Jednou jsi nahoře, jednou dole. Aneb žádná barva nefunguje.
Luboš Vencl
Mistr v defenzivním módu (Luboš Tlučhuba Vencl)
Z Božího Daru do Kadaně. Od zápočtů ke zkouškám. A proč v Kadani vyhrál Martin Hrubý a proč já ne...
Luboš Vencl
Scrabblový Šenov a Tlučhubův duben (Luboš Tlučhuba Vencl)
Komentář z turnaje, kde jsem nebyl a z míst a akcí, kde jsem byl. Aneb kdo utekl z léčebny, kdo z Alcatrazu a kde je Nikola? A jak se hrálo v Ostravě (Šenově)?
