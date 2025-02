Můj Štěstík sedí na náměstí v Roudnici (Luboš Tlučhuba Vencl)

Foto - uvedení do děje: 7.kolo s Pavlem Podbrdským. Partie o průběžné 1.místo (samostatné či dělené) a možná rozhodující partie i tah turnaje. 171:84 pro Pavla. Co zahrajete? Další vývoj níže v článku.

Taky máte někdy pocit, že vám mozek neslouží jako dřív? Že vám nutně musely v poslední době odumřít některé mozkové buňky? Já to v poslední době měl několikrát. Nemluvím o věcech typu zapomenutí něčeho někde, to mě provází už od dvaceti let a pozitivní je, že se to nezhoršuje, jen zůstává konstantní :-D Ale zaznamenal jsem u sebe v posledních měsících různé takové „seky“, nic zásadního a velkého, spíš drobnosti, ale takové, které jsem dřív nedělal. A fakt, beze srandy – říkal jsem si, jestli mi fakt některé mozkové buňky nezačaly odumírat, případně prostě jen pracovat hůře.

No, tak to bychom měli optimistický úvod. 😊 Ani nevím, proč to vlastně zmiňuji, snad proto, že i já mám své různé pochyby i přesto, že se mi vcelku daří (obecně životně) a jsem nenapravitelný životní optimista. Zmíněné „seky“ se mi naštěstí podařilo eliminovat během prvního lednového víkendu (a následujících dní), a tak zatímco se český scrabble stával mezinárodním a odbýval si svou světovou premiéru na turnaji v Chemnitz, já zdárně zvládl mezi pátkem a úterým poslední tři zápočty a dvě ze tří posledních zkoušek, které mi zbývaly v zimním semestru. Definitivně jsem se tak ujal role největšího šprta ze třídy, který měl 5 ze 6 předmětů hotových tak rychle, jak jen to bylo možné. Abych splnil zpravodajskou povinnost, dodám, že v Chemnitz vyhrál Břéťa s famózní bilancí 10:1 a náskokem dvou bodů, čímž potvrdil svou skvělou formu z posledních turnajů.

Ale nyní již máme konec ledna a jsme v Roudnici. Nejprve malá sonda do historie mého roudnického scrabblového působení. QT 2022 se hraje ve Sport Hotelu poněkud dále od centra. Ne, detaily si fakt nepamatuju, ale mé poznámky říkají, že za 9 kol mi přichází 6 žolíků, uhraju s nimi 5 bodů a končím na 8.místě z 26 účastníků jako nejlepší pětibodový. Nic zaznamenáníhodného. QT 2023. Přesouváme se do KD Říp na roudnické náměstí. Z 9 partií mi přichází 13 žolíků a s bilancí 7:2 končím na 2.místě. K tomu je třeba podotknout, že ty dvě prohrané partie jsem mohl rozhodně vyhrát. Se Sebastianem jsem v určitý moment zahrál přespříliš opatrně s myšlenkou „to bude stačit“ a partii s Pavlem Vojáčkem nezapomenu snad nikdy, protože ta nešla prohrát. Jenže já ve vyhrané situaci dokázal prohru „vymyslet“. Tím tady nechci rozvíjet nějaké „co by kdyby“, spíš chci říci, že štěstí mi tehdy přálo ještě více než kolik jsem z toho vytěžil. MR 2023 za jedenáct mistrovských kol mě navštíví devět žolíků, které zužitkuju k bilanci 6:5 a 13.místu. Neurazí, nenadchne, ale co taky můžu chtít, když jsem Štěstíkovou přízní pohrdl na začátku roku, že? MR 2024: O tom už se Tlučhuba rozkecal dost. 17 žolíků ze 13 partií a mistrovský titul.

A jak to bylo na letošním kvalifikačním turnaji? Na úvod Dáša, scrabblová básnířka a sympatická soupeřka, kterou však není radno podcenit. To se ukazuje hned zkraje partie. V prvním tahu mi přijde první žolík, v druhém druhý. Čistím zásobník, a tak nabírám mírnou ztrátu, která mě však díky přítomnosti žolíků příliš netrápí. Jenže ouha. Dáša se vytasí čistým PUPENOVÍ (62), a i když mám okamžitě odpověď VYR(A)B(U)JI (66), situace se poněkud mění. Stále prohrávám, byť jen mírně, jenže nyní již bez žolíků na ruce. Jenže od tohoto momentu mi to chodí lépe, přidám i čisté NECTILO a Dášu už k ničemu nepustím. Z ostatních partií stojí za zmínku mistrovský souboj Martinů Kuči a Daňka. Když Martin Daněk zachybuje a zahraje „třetí nulu“, Máťa nezaváhá a partii nemilosrdně zapasuje. Skóre 68:42 a spousta času pro oba věnovat se čemukoli chtějí, třeba skvělému občerstvení, které nám pořadatelky připravily. 😊

S Vítkem je průběh partie podobný. jako s Dášou. Mám na ruce dva žolíky a mírně prohrávám. Jen to není po dvou tazích, ale po deseti. Pokládám TAKTI(K)(O)U (74), načež od Vítka přiletí OZKOUŠEN (92). Klobouk dolů, že se Vítek nedržel při zdi. Mohl jít na jistotu na ZKOUŠENO (64) pole před červenou, místo toho šel do trojnásobného nejistého OZKOUŠEN… …Když jsem po partii složil Vítkovi poklonu za drzost, argumentoval vcelku logicky a rovněž lakonicky: „ZKOUŠENO nic neřešilo a to „O“ by pořád viselo ve hře.“ Nu, komu čest, tomu čest! Nutno říct, že i já jsem si nastavil po MR mindset na to, že pokud si nebudu jistý, tak do problematických slov budu chodit. Nemusím už nic dokazovat ani sobě ani nikomu jinému a s nově nabytým sebevědomím se rozhodně nemíním držet zkrátka. Přesně v duchu této úvahy jsem šel do drzého UDRCENÝ (26). První (nepočítám PONĚŤ s Dášou v situaci, kdy měla už jen neudatelné X a já neměl co ztratit) neplatný tah v turnaji. A že jich ještě bude… …a tento mi zřejmě prohrává partii (ačkoliv nutno v tomto kontextu zmínit DOKAŘe, v partii s Dášou, který mě naopak k vítězství nasměroval, a kterým jsem si také nebyl jistý na 100%). Roudnický turnaj byl kvantitou hráčů průměrný, ale kvalitou vysoce nadprůměrný. Z první šestky žebříčku chyběl jen Martin Sobala. A z první pětky žebříčku měli po 2 kolech první čtyři nasazení už po jedné porážce. Kromě mé prohry podlehl Břéťa Hance Záviškové a Máťa Jirkovi Kamínovi. A už v prvním kole Vojta Mirce Zaisové. A jelikož Tomáš Rodr nestačil v prvním kole na nováčka, Leoše Jaroše, byl potrestán a schytal Vojtu v kole druhém.

Partii třetího kola bohužel nemám vyfocenou (a kopírák jsem zapomněl doma) – snad proto, že jsem podlehl utěšování Petra místo abych se soustředil na svoje návyky, takže ji budu lovit z hlavy. Petr začal čistým OBRÁŽENY, načež jsem pár tahů na to odpověděl bingem žolíkovým, leč neplatným. Druhý neplatný tah v turnaji, ale tento naprosto v pořádku. Už fakt nevím, co to bylo, ale nebyla to žádná úplná pitomost, risk-reward hrál pro mě a nakonec mě to ani nestálo nic moc na skóre. Petr se uchýlil k defenzivní hře, takže dva tahy po sobě zahrál za málo a já nakonec našel FASOVANÝ (cca 88). Na ono trojnásobek rozehrávající F Petr neměl nic a já FOXY (54) a i dál jsem měl silné tahy, zatímco Petr šel po bingu, které sice nakonec položil, ale mezihru měl příliš slabou. Dokonce tak slabou, že mě moc ani nebolel další neplatný tah – a tentokrát opravdu hloupý – MIÓZ za 35 jsem sice vymyslel krásně, ale absolutně jsem si nevšiml, že napojuji na SIMI, což fakt neprošlo (:o) Přitom jsem hned kousek vedle měl totéž MIÓZ za 32 – Petr nezkazil, šlo to tam hned v dalším tahu a jak psáno výše, nebylo to potrestáno a nestálo mě to mnoho. Líznul jsem i druhého žolíka a celkem šestého během prvních tří kol. Moc mi už nepomohl, ale samozřejmě pomohlo, že ho neměl Petr, který si jen mohl zoufalostí ukroutit hlavu. Z ostatních partií jsem zaznamenal, že Martin Kuča se vykřížkoval proti Frantovi Růžičkovi! Inu, přece jen už nehraje pravidelně a ta absence praxe musí být někde znát. Vzniklé ztráty už Martin kompenzovat nedokázal a Franta si připsal cenný skalp.

S Janou Vágnerovou jsem se dostal po 6 tazích do vedení o 45 bodů, a tak jsem si dovolil další drzost. Pamatuju si ze své slovníkové přípravy BENGA a pamatoval jsem si, „že to je nějak divně sklonné“. Pro sebe jsem si odvodil, že to je pomnožné (i když jsem si nebyl jistý, zda mužské pomnožné či ženské pomnožné – a je to mimochodem špatně). O tvaru BENG jsem pochyboval, ale nakonec jsem o něm sám sebe přesvědčil. „Třeba to projde.“ Jana s protestem váhala, tak jsem ji nahlodával, zda pochybuje o tom, že BENGO zná BENGa, ale nakonec se k protestu odhodlala… …OK, tohle tak „nezávadný“ ztracený tah nebyl. Risk-reward určitě nehrál pro mě, navíc jsem sám pochyby měl a neměl jsem ani úplně špatné jiné alternativy. Ale na druhou stranu pořád to bylo v duchu mého mindsetu, takže jsem si to nevyčítal příliš. Jana zahrála SPEC sloupec před trojnásobkovým a vypadalo to, že netuší, že to lze prodloužit. Už, už jsem chtěl hrát BEGY+SPECY, ale zaváhal jsem. „Počkat, počkat. Tohle není jako TÁCY. Nebo přinejmenším možná to tak není… …a Jana neví, že to jde prodloužit, zůstane mi to tam.“ Autocenzura zafungovala a zafungovala správně. Ale ústup z nastaveného mindsetu se nekonal. BYTNÍ (30) Jana uvažovala stejně jako já. BYTNÁ je jasná jako podstatné jméno. Ale BYTNÍ? Ale zůstal jsem silný. Neuhnu ze svého nastavení ani o píď! Jana protestuje a připisuje si křížek. Následně hraju krásné, trochu přespříliš drze útočné, ale zároveň dobře zásobník čistící IGLÚ a v dalším tahu se konečně dočkám, když přichází správná písmena ve správnou chvíli: ŤÁPE+SPECE. Jana vykuleně protestuje a připisuje druhý křížek. O pár tahů později odolávám – dokonce i navzdory svému mindsetu – bingu KOSTŘINY. Neuvědomil jsem si, že má Jana dva křížky, upozornila mě na to sama až po mém „zaváhání“. Docela si tu kostru pak vyčítám. Usoudím, že v přeneseném slova smyslu by mohla být životná. Možná i proto o pár tahů později zkusím KYNUTOST. Je to drzé, ne úplně přesvědčivé a Jana samozřejmě i s dvěma křížky protestovat jde. Na druhou stranu risk-reward byl opravdu dobrý (což byl i u té kostry) a pozice byla poměrně ucpaná, takže nehrozilo, že bych utrpěl ztrátou tahu příliš. Partie nabitá několika důležitými momenty končí tím, že se ve správný moment rozhodnu prodloužit OBĚSIV na N(E)OBĚSIV (37) i za cenu žolíka, načež Jana odpovídá NETR(H)ÁNA (59), což jí však nestačí a já vítězím. Senzací turnaje byl určitě Leoš Jaroš. Přiznám se, že jsem si během přestávek nenašel čas se s ním seznámit a popovídat, nicméně počet a cennost skalpů, které si během turnaje připsal zaslouží smeknutí. Vojta s ním hrál ve 4.kole a byl připravený a obezřetný. S Leošem prý pár slov prohodil a ten pravil, že hraje jen na netu kris-kros a „scrabble zná“. Je-li to pravda, tím spíš klobouk dolů! Z dalšího průběhu turnaje se jeví jako překvapující bilance Tomáše a Radka, kteří si shodně připisují první výhru až ve 4.kole! Ale tak to prostě někdy je. Někomu se lepí na prsty smůla, někomu štěstí.

Franta mi ve 4.tahu pokládá ZASTÍN(I)T (80) a jde do vedení, nicméně právě toto je ta partie, kde moje nastavení na hraní slov, jimiž si nejsem jistý na 100% partii obrací a rozhoduje. ČIBUK, LENÓRA ani ŠORC do mé běžné slovní zásoby nepatří, ale z hloubi paměti je vydoluji a tentokrát se nemýlím a nepletu si je s ničím jiným 😊 Partii 5.kola si jistě bude dlouho pamatovat (a snad jen krátce vyčítat) Vojta. V jednom tahu stihl učinit trojchybu, dá se říct. Jarda si nepohlídal to, co si nepohlídal Martin Daněk proti Máťovi v 1.kole. Po dvou nulových tazích zahrál neplatné bingo a Vojta mohl snadno partii zapasovat. Jenže to mladé naivní mládí za prvé nechápe, že někdy není ctností rozdat si se soupeřem sportovní zápas v ringu, ale občas je třeba uchýlit se k pouliční rvačce, kde účel světí prostředky. Vojta pravil, že uvažoval tak, že: 1) Vede o 30, po svém tahu povede o 50. 2) Rozehraje si NÓNO na ENÓNO a Jarda mu to nemůže zkazit (neb viděl jeho písmena v bingu). No dobrý, úvaha to není úplně špatná. Ale silného hráče dělá nejen to, že dokáže vždy soupeře přehrát, ale i to, že si nekomplikuje situaci, když si ji komplikovat nemusí. Druhá Vojtova chyba v této situaci byla ta, že neobjevil bingo NEÓNOVÝ. A třetí chyba? Když už nechci vyloženě pasovat a když už nevidím NEÓNOVÝ, co mi brání v tom zahrát ENÓNOVÝ, které vidím? Chce-li soupeř pokračovat, musí mi to uznat… …a když ne, tak taky dobrý a mám bod bez toho aniž bych to přímo zapasoval já… …no, Jarda později v partii poslal Vojtovi dvě binga a snad ho vytrestal natolik, že si to náš nadějný mladík zapamatuje 😊

Co se týče mé hry na hraně, tak je má partie s Jirkou Kamínem relativně bezproblémová. Pravda, Jirkovo LEDVÍM je pro mě zjevením z čistého nebe, a tak jenom tipuji, když ho prodlužuji na LEDVÍMI, ale veškeré mé zkušenosti mi říkají, že to správně být musí (ty zhruba dva případy, kdy by nemuselo, vylučuji jako vysoce nepravděpodobné). Partii tak rozhoduje moje BOXUJ(Í) (84), na které už Jirka nenajde odpověď. Za zmínku snad ještě stojí moje RAGÚ. Po IGLÚ proti Janě mi zbývá už jen KEŇÚ a KEŠÚ… …a VÚDÚ :-D Z šestého kola vybírám partie obou Kučových. O samotné Martinově partii nevím nic a možná ani Leoš netuší, jakou legendou je Martin, ale Martinovo vítězství o pouhých 8 bodů dozajista stojí za zmínku. Hanka hrála s Vojtou. Vojta si evidentně předchozím zaváhání scrabblového Boha neznepřátelil (nebo ne natrvalo) a naopak se mu vrátila partie předchozí. Jestli Jardu podaroval on, Vojtu podarovala Hanka. V samotném závěru partie jí k vítězství stačilo zahrát jakýkoliv platný tah. Nabízelo se třeba obyčejné NĚH (6) místo toho, snad pod dojmem, že by to nemuselo stačit, se uchýlila k ŠÚSI, které by sice bylo bez nahrávky a za 11 bodů, leč muselo by být platné. Takhle Vojta vyhrál o jediný bod. 😊 A propos Kučovi… …čím jsem starší, tím víc je pro mě důležitá sociální stránka našeho setkávání a o to víc jsem se na ně těšil, když již nejezdí příliš často. Martina ještě člověk občas vidí na lize, ale Hanku, řekl bych, tak maximálně jednou do roka. Využil jsem její přítomnosti k příjemnému rozhovoru „jak jde život“. Navázal jsem jej dotazem: „Co děti? Prodali jste je, že tu jste oba?“ Načež Hanka odpověděla: „Dali. Zadarmo.“ No, asi by ani nebylo moc divu. 😊

Partie s Martinem Hrubým dlouho vypadá, že by mohla být rekordní co do součtu či mého skóre. Po šesti tazích má Martin 177 bodů i díky čistému LEHNĚME (86), což je krásné, nicméně já mám 284 díky rovněž čistým UKOJILA (64) a VZETÍMI (68), dalším dvěma třicítkám a dvojúderu ŽENÍM (42) a PRUŽENÍM (42). Zbytek partie nepřinese už nic moc extra, žolíky ani jeden z nás nevyužije nijak významně, já ještě poněkud navýším svůj náskok, ale výsledné skóre nakonec není tak skvostné, jak mohl naznačovat úvod partie. Vedle nás na jedničce čelí dosud neporažený Pavel Jardovi, který přijel evidentně ve vynikající formě. I s Pavlem začíná dobře a má v úvodu příjemný náskok, když dochází k důležitému momentu. Jarda zahraje, Pavel pohotově odpoví. Jarda bryskně schválí Pavlův tah. Ovšem aniž by si předtím sám dobral… …Pavel nezaváhá a Jardovi zprotestuje hru s podstavem a Jarda ztrácí tah. Hloupá Jardova chyba, možná až zbytečná Pavlova nekompromisnost. Dva úhly pohledu, oba opodstatněné. Je vidět, že Jarda je chvilku rozhozený. Ale jen chvilku. Rychle novou situaci vstřebá a glosuje: „Sakra, to je škoda. Teď jsem si pokazil TurČAS.“ Nu, ano. Ztratit takto hloupě tah s tak silným hráčem, jako je Pavel může být osudové, ale na druhou stranu Jarda pořád zůstával ve vedení a rychle si uvědomil, že se nestalo nic až tak zásadního, pokud se zkoncentruje na zbytek partie. Ta dospěla k dramatickému závěru. Pavel správně rozklíčoval, že jeho jedinou šancí na vítězství je prodloužit VYCIŤ na VYCIŤUJOU a vsadit na to, že to bude platit. Vsadil, platilo. Prohrál o 3 body. Uvažoval správným směrem, ale až po partii odhalil, že vítěznou cestou by bylo zahrát to nadvakrát. Nejprve VYCIŤUJ, pak VYCIŤUJOU… …a tak si Jarda vskutku jen pokazil TurČAS, ale o vítězství jej jeho chyba nepřipravila.

A právě Pavel, s nímž se vzájemně vyhlížíme už několik kol je mým soupeřem pro 8.kolo. Po dvou tazích mírně vedu a přemýšlím, co si počnu se zásobníkem KLMNPT? Pravděpodobně bych dospěl v ucpané pozici k rozhodnutí o výměně, ale než stihnu cokoliv rozmyslet, přilétá z Pavlovy strany (H)OŠÍKOVY (67), což mi nabízí možnost PLTÍM (14), které sice není žádná sláva, ale je lepší než výměna… …a nebo mi to dává nejistou variantu PLKN(U)TÍM (86). Asi už víte, jak jsem se rozhodl. Vidím to tak 50:50, ale risk-reward hraje pro mě. Nebylo to reálné dilema. No, bingo je smeteno, PLTÍM mi Pavel nezacpe a já doberu další čtyři souhlásky. MANG (18) je možná až příliš drze útočné, ale zároveň je to jediná smysluplná možnost. Přijde jedna samohláska a se zásobníkem ÁKRSŠX? mám snad poprvé v partii volbu. Mohu zahrát SAX (24) s rozehráním trojnásobkového řádku nebo střelit od boku VRŠSKÁ (42). Neznám žádnou konkrétní lokalitu, od níž by mělo být toto místní přídavné jméno odvozené, ale zároveň si říkám, že nějaká taková bude. Tohle je velké dilema. Pokud pomineme nejistou platnost druhé varianty, tak je zřejmé, že ÁRKŠ? dává větší šanci na bingo do příštího tahu než X?, ale ani to není špatný zásobník – navíc ten první také není kdovíjak bingotvorný. Druhá varianta nabízí více bodů (nebo méně, pokud neprojde), ale ta SAXová rozehrávka trojnásobku se mi nelíbí ani trochu. Tam může Pavel s prstem v nose zahrát 40-50 bodů. VRŠSKÁ! Pavel protestuje, slovo prochází… …a já dobírám pět souhlásek (:o) Ne, že by se mi FAX (32) líbil více než SAX v minulém tahu, pořád to strašně smrdí, jenže prostě nemám jinou možnost. Pavel to nezacpe (uuuf) a už vůbec tam nemůže sám (uuuuuuuuuuuuuuuf). Vlastně i tentokrát mám vynucený tah, ale mnohem příjemnější než dosud. SBĚRU+FAXU (51). Pavel vede o 6 bodů, já držím žolíka a cítím se relativně komfortně. Pořád to bude těžké, ale rozhodně to vypadá mnohem lépe než po 3.tahu. ĎOBÁ (30) mě dokonce dostává do mírného vedení. Zásobník se zase kazí, a tak hraju dva slabší tahy, jenže ani Pavel nemá skvosty, a tak mi během nich neuteče příliš. Po delší době mám zase dvě varianty rozhodování a nemusím hrát vynucený tah. Se zásobníkem ACDOTÝ? se mi nabízí starý, známý, dobrý SÝC (14) nebo ODTÝC(T)+GO (33). Druhá varianta mi ale nedává moc smysl. Půjdu sice do šestibodového vedení, ale Pavel bude na tahu a já se zbavím svého trumfu. Naopak ADOT? je moc pěkný zásobník. Místa na bingo jsou dvě a obě Pavel zacpat nemůže, a i když bingo nedám, tak budu v mínusu jen nějakých 15 bodů a žolík na ruce mi nabídne více možností. Vzpomínáte na to až absurdně drze útočné MANG? K mému překvapení jsme ho za celou dobu ani jeden neprodloužili (i když na to nebylo tolik možností), ba ani nešli kolmo k G a na trojnásobek, takže mi to tam zůstalo až doteď: OD(P)AŘTE+GO (83). Poslední dobírka už nic nezkomplikuje, ba naopak je velmi příjemná a je hotovo. Pavel si po partii uvědomuje několik „křižovatek“, kde mohl volit jinak a zřejmě i lépe. To já moc voleb neměl. A situace z úvodní fotografie? WM naprosto mírně preferuje SAX před VRŠSKÁ (nicméně nezohledňuje potenciální nahrávky). A po VRŠSKÁ Pavel odehrál Ů (které by šlo za případný SAX a už mu nezbylo na následný FAX…) Tomáš s Radkem pokračují ve svém nešťastném turnaji, když si připisují teprve třetí výhru. Tím se dotahují na Martina Daňka! Ten přiznává, že těžce podcenil Leoše, neucpal možné bingo, když mohl a Leoš trestal! Bravo, skutečně výborné skalpy si připsal! Turnaj však výborně vychází i Jardovi Buksovi. Ten po skalpech Vojty a Pavla přehrává i Martina Kuču!

A tak ani při bilanci 7:1 nejsem napřed a musím vzájemný zápas vyhrát. V nadsázce žertuju, že Jardu všichni podcenili, neboť nebyl na mistrovství, a tak si říkali, kdo to je, a že ho neznají. Ale sám dobře vím, že kvalitou hry Jarda patří mezi silné hráče a rozhodně musím hrát soustředěně a bezchybně. Partie začíná zcela ideálně. Když položím čisté HOŘÍVALI (99), vedu po čtyřech tazích už o 150 bodů. Zásobník se však kazí, v každém z dalších tří tahů Jarda trochu stáhne a najednou je to už „jen“ o 120. Mám na ruce žolíka a k němu divná písmena, načež se rozhodnu, že si partii nebudu komplikovat. ZBÝV(A)T (33). Za vyrovnanějšího skóre bych možná žolíka dávat pryč nechtěl, ale v tuto chvíli to vyhodnocuji jako nejlepší variantu. Čistím zásobník, znova začínám hrát silnější tahy než Jarda a po 12 tazích vedu téměř o 170 a mám na ruce druhého hlaďourka. Co by mohlo partii zkomplikovat? Snad jen Jardova devítka! A co udělám já? Ano, správně. 😊 Naprosto nejsilnější tah, který mám ať z pohledu bodů či odehraných písmen je HAFÁ (32), nicméně rozehrává H mezi dvě trojky, čímž nabízí pro Jardu jedinou možnost comebacku. Velmi dobře si to uvědomuji, ale nakonec to přesto zahraju. Ne, že bych si myslel, že Jarda bez žolíka dát bingo přes H nemůže, ale nějak si říkám, že mou odvahu scrabblový Bůh ocení a naopak přizdihráčstvím bych si ho mohl rozhněvat. A jestli ji Jarda nalezne, tak klobouk dolů! A navíc pořád ještě budu mít toho žolíka a solidní šanci vítězství stále udržet… …no, Jarda devítku nemá, žádná komplikace již nepřichází a já s klidem vyhrávám partii i turnaj. Devítku však (za zhruba vyrovnaného stavu) na vedlejším stole pokládá Vojta Pavlovi a situaci komentuje, že partie má nečekané rozuzlení. Nemohu se zbavit pocitu, že si Vojta věří až příliš a prohodím: „Nečekané rozuzlení bude, až to Pavel otočí.“ Pravda, zbývalo do konce partie jen pár tahů a Vojta vedl asi o 110, ale znáte to: „Do žen a do pytlíku nevidíš.“ Nuže tedy… …další dva tahy má Pavel silné, pytlík je dobraný a Vojta si najednou uvědomuje, že musí být obezřetný. S těžkými písmeny odehraje svůj tah a spočítá si, že by Pavel musel zahrát za 71, aby to bylo na remízu. A Pavel skutečně zavírá bingem – za 72… …naštěstí pro Vojtu, připsal Vojta kdesi Pavlovi 10 bodů a po odhalení chyby zjišťuje, že mu tedy pořád 9 bodů zbylo… …no, ale zajímalo by mě, zda Vojta od partie odcházel s čistýma trenkama. :-D

Co z toho všeho vyvozuji? No, především to, že by to chtělo oprášit svou slovníkovou přípravu, protože trhlinek ve slovní zásobě je dost (a třeba BENG jsem měl vydedukovat jako neplatné) a navíc soupeři se učí! A co bylo dál? Ve čtvrtek při scrabblohraní u Petra Kuči hrál Pavel SPECA. „To jsem se naučil v Roudnici. Přiběhla Jana Vágnerová: ,Já zahrála SPEC a myslela, že to nejde prodloužit…´“ Ale především jsem v onen čtvrtek udělal poslední zkoušku ze zimního semestru. Aneb řečeno slovy kolegy: „Jak mám sakra vědět, proč má ječmen letos na klasu fous o 0,5 cm delší?!? Já chci dělat úvěry!“ Inu úskalí studia ekonomiky na „hnojárně“… …ale poradil jsem si s nimi zdárně. 😊