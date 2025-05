Mistr v defenzivním módu (Luboš Tlučhuba Vencl)

Z Božího Daru do Kadaně. Od zápočtů ke zkouškám. A proč v Kadani vyhrál Martin Hrubý a proč já ne...

Duben u mě proběhl ve znamení školy a různých akcí (viz komentář k Šenovu), ale rozhodně ne scrabblu. Ještě na začátku května jsem neměl hotové všechny zápočty, a tak jsem si učení vezl i na Dvořákovu boudu do Špindlu, kde jsme s Pavlou byli o prvním prodlouženém květnovém víkendu a čerpali mou výhru z loňského MR. Podrobněji se rozepisovat nebudu, ale bylo to dobré. 😊 Rozhodně palec nahoru. Na středu 7.května jsem měl naplánovaný poslední zápočtový test z matematiky (z celkem tří, které bylo třeba složit), neděli 11.května jsem měl v záloze jako náhradní termín (poslední možný) a na pondělí 12.května jsem měl naplánované tři zkoušky ze dvou předmětů (písemná a ústní z angličtiny), písemná z chovu skotu (ano, na ekonomické fakultě :-D ). Přesto jsem měl Kadaň zcela jasně zapsanou ve svém harmonogramu. Tak trochu jako odreagování… …a nejen Kadaň samotnou. Rozhodl jsem se, že druhý prodloužený víkend využiju k minitreku a prozkoumání míst naší země, kde jsem ještě nebyl. Cíl byl daný. V pátek odpoledne/večer musím dojít do Kadaně. Za start jsem zvolil nakonec Boží Dar. Když v autobuse do Karlových Varů kluci vedle mě řešili, jak to bude s přípojem, jestli ho stihneme, pochopil jsem, že mají naplánovanou stejnou cestu. Když řešili svou trasu, pochopil jsem, že „něco jdou“. Vcelku logicky se nabízely Stezka Českem a Via Czechia, které na Božím Daru začínají. Po dotazu jsem zjistil, že jdou Stezku Českem. Moje trasa byla jiná. Zpočátku kopírovala trasu Via Czechia (kousek pod Klínovec i Stezku Českem), ale později se z ní odchýlila směrem do Perštejna. Pokud bych měl dát recenzi, tak úsek Via Czechia určitě dobrý. Poté, co jsem se z ní odchýlil, to bylo už trochu složitější, ale nakonec jsem dorazil. 😊 Přenocování v malém penzionu v Perštejně (respektive Okounově) bylo milé. Když paní ubytovatelka zjistila, že jdu do Kadaně, vnutila mi na čtení knížku o ní. A když jsem zjistil, že ve společenské místnosti mají scrabble, tak jsem věděl, že lépe jsem se ubytovat nemohl 😊 Večer na pokoji pak byl věnován učení na zkoušky (zápočet jsem ve středu úspěšně složil) – ano, táhl jsem si s sebou na trek notebook – holt, život je otázka priorit… Cestu z Perštejna do Kadaně rozhodně mohu doporučit. Pěkné a příjemné šlapání. Jen mě cca od 7.kilometru bolel nárt. Na cca 14.kilometru tak stálo přede mnou rozhodnutí, zda zvolit nepěknou a krátkou cestu po asfaltce nebo o 5 km delší obchůzku terénem místní přírodní rezervace Úhošť. V podstatě celých 7 km jsem věděl, že toto dilema budu mít. Ale ta asfaltka se mi fakt nelíbila! A zvolil jsem dobře. Noha to docela zvládla a Úhošť (pojedete-li někdy na turnaj do Kadaně o den dříve, případně zůstanete-li o den déle, rozhodně doporučuji) je fakt krásná. Navíc jsem byl svědkem docela zajímavého stádového chování krav. Tedy fakt to není tématika, která by mě nějak extra zajímala (navzdory studiu na hnojárně), ale tohle mě opravdu zaujalo. 😊 No, body navíc jsem za to během pondělní zkoušky nedostal, ale i tak jsem s přehledem odešel s dvojkou, což mi plně stačilo (a z angličtiny s jedničkou). Na pokoji došlo na chlazení nártu a – ano, učení. Ani na ten hokej se Švýcary jsem nekoukal.

No, co jsem to vlastně chtěl říct? Aha, že scrabblu jsem moc nedal. Pár partií na herně bylo, to ano. Jenže ani z nich jsem neměl dobrý dojem. Neplatných slov příliš mnoho a s kvalitou své hry jsem také spokojený nebyl. Na kadaňský turnaj jsem tak jel v nastavení, že co se týče sporných slov, tak riskovat nebudu a co se týče výsledků, tak se nechám překvapit. Tak nějak jsem si říkal, že do první pětky bych skončit chtěl (ano, třetí nasazený a mistr republiky měl jako cíl TOP 5), ale absolutně netušil, jak moc to je pravděpodobné nebo není. Do prvního kola mě čekala Gábina Gugová, což byl los, který mě potěšil. Sice to znamenalo, že v případě očekávané výhry narazím ve druhém kole na někoho velmi silného, ale to se stejně v průběhu turnaje dalo očekávat a mohlo to být užitečným měřítkem. A nemuselo být od věci to mít z krku brzy. 😊 Ale nejdřív jsem si musel poradit s Gábinou. Naštěstí se žádné překvapení nekonalo. Od počátku jsem vedl a čisté VTEPEJME (74) v 5.tahu definitivně určilo ráz partie. Pavel Podbrdský svou partii s Lenkou Bӧhmovou komentoval trochu ironicky: „Vlastně to bylo vyrovnané. Oba jsme měli žolíka, oba jsme dali jedno bingo. Jen tu mezihru jsem měl o 190 bodů lepší.“ No, s Gábinou to bylo podobné. Oba jsme měli žolíka, bingo jsem dal jen já, nicméně celkově to přineslo rozdíl podobný (konkrétně 201). S Pavlem jsme tak své role vysokých favoritů potvrdili. Ale jinde se děly věci. Roman Čejka tentokrát neusnadnil partii Vojtovi hloupými chybami a Vojta proti jeho písmenům protihru nenašel: 411:374. Jirka Kamín urval vítězství proti Břéťovi 305:300. Fuj, to musela být zazdívačka – ale inu to je něco, co Jirka prostě umí. A další překvapivý výsledek přinesla partie Petra Kuči, který přehrál Tomáše Rodra.

Oba pak pokračovali v druhém kole v překvapivém směru. Zatímco Petr těsně přehrál Romana Čejku 309:307, Tomáš pokračoval dolů, když narazil na Vojtu, který si spravil náladu a Tomáše smetl 397:238. Ve směru dolů pokračoval i Břéťa, kterému Pepa Nerodil položil 3 binga. Břéťa měl sice silnou mezihru a dokázal redukovat ztráty na 370:402, ale víc ne. Že mě ve 2.kole čeká Pavel, jsem tušil už když jsem viděl rozlosování prvního kola. Že první dva nasazení zaváhají a my tak budeme hrát na 1.stole jsem už čekal méně. Zkraje partie jsem nabral mírné manko, ale žolík v zásobníku trochu uklidnil a hodně potěšil. Složit bingo se mi nějakou dobu nedařilo, ale byl jsem trpělivý. Na desce leželo volné N a já držel EEÍPŘU? Nějak jsem se s tím pral. Byl jsem tak rád, že jsem našel bingo, jehož platností jsem si byl jistý (zas tolik jich není – celkem 4 z těchto písmen, v této pozici byla hratelná jen 3 a z toho tomu jednomu bych se raději ve svém opatrném módu vyhnul), že jsem nedomýšlel další souvislosti. Tedy… …sepnuly mi hned poté, co jsem zmáčkl hodiny a nechal na desce ležet to UPŘE(D)ENÍ (74) s U pod tmavě modrou… …ano, (N)EUPŘENÍ bylo rozhodně bezpečnější… …a ano, Pavel X měl… Jeho SAX (64) tak mé bingo téměř vymazal, naštěstí jsem však měl po ruce ještě ŘÍDKÝ (42), které mě poslalo do mírného vedení. Pavel se však dotáhl a druhý žolík dlouho nikde. Nakonec přišel ke mně a já si výhru pohlídal. Pavel však byl relativně spokojený. Jak pravil: „Měl jsi žolíky, hrál jsi blbě…“ …no, UPŘEDENÍ rozhodně byla nepřesnost, ale stačilo mi to… Musel jsem mu dát za pravdou i ve dvou ze tří bodů jeho další hlášky: „Měl jsem všechny nevýhody. Začínal jsi, měl jsi oba žolíky, hrál jsem proti mistrovi…“ …od osminásobného mistra je tohle hodně úsměvné, ale musím říct, že lichotivé. 😊 K remíze 322:322 s Janou Zachovou se protrápila (nebo ji vybojovala?) Věrka.

Třetí kolo a po 4.nasazeném mě čeká turnajová pětka, Pavel Vojáček. Inu kompenzace slabého soupeře v 1.kole občas trvá několik kol… …ale proč ne? Alespoň to budu mít za sebou a po výhře nad Pavlem Podbrdským (byť šťastné) si věřím. Pavel je soupeř silný, ale tentokrát to bylo snadné. Od začátku šlo vše mým směrem, a když jsem v 10.tahu položil dvoužolíkové OŤU(K)(A)LI (69) a oddechl si, že jsem opět našel bezproblémové bingo, vedl jsem již o 90. Závěr patřil Pavlovi, ale znamenal jen korekci na 383:341. Třetí kolo přineslo hned několik překvapivých výsledků. Břéťovi, který nebyl před turnajem přihlášený, jako by chtěl scrabblový Bůh říci, že opravdu jezdit neměl. I Jirka Kracík proti němu vytáhl tři binga, dokonce během šesti tahů. Přes veškeré úsilí dokázal Břéťa podobně jako s Pepou jen korigovat: 370:411. Na 5.kole se setkali Dan s Vojtou a Dan potvrdil, že v poslední době je na vzestupné trajektorii. Vojta litoval hloupé ztráty v důsledku neplatného tahu. Dokonce měl i oba žolíky, nicméně přesto podlehl 290:304 a sám dobře věděl, že na rozdíl od partie s Romanem, tentokrát prohrál špatnou hrou, nikoliv smůlou. Petr Kuča smetl Jirku Kamína a „klub SÚRO“ měl tak překvapivě silnou bilanci: Petr a já 3:0, Pavel Vojáček 2:1, ale jen po prohře se mnou, Dan 2:1 včetně skalpu Vojty a Franta také 2:1. Zřejmě dobrej oddíl. B-)

Pan Dubov mi ve 4.kole přiřadil za soupeře Honzu Votavu a zdálo se, že kompenzace slabého soupeře z prvního kola tedy pokračuje i nadále. Po šestipísmenném slově v prvním tahu se mi do druhého zásobníku složilo čisté SMILNILY. Honza v 5.tahu kontroval žolíkovým (E)PICKÉHO (74) a po DUXech (34) v dalším tahu se poprvé v partii dostal do vedení (byť minimálního)… …a také naposledy. Ve zbytku partie se mi dařilo budovat náskok i držet pozici dostatečně zavřenou. Honzovi sice přišel i druhý žolík, ale nedokázal jej využít tak dobře, jak by potřeboval a já si tak připsal skalp šachového velmistra. 😊 Odezdikezdismus (Hm, hm. To by mohla být hezká výzva, zda ho někdo někdy položí :-D ) praktikoval Jirka Kracík, který po výhře nad Břéťou prohrál s Gábinou. Břéťa si spravil náladu na Hance Kawikové (489:343), Jana Vacková si vyšlápla na Pavla Podbrdského a Martin Hrubý zastavil řádění Petra Kuči. Po 4.kolech jsem tak měl 4:0 a za sebou partie se 4., 5. a 6.nasazeným, přičemž první dva nasazení byli daleko. Na 4 bodech byl se mnou už jen Martin Hrubý a výchozí pozice do druhé poloviny turnaje tedy rozhodně nebyla špatná.

Pořád jsem nebyl přesvědčený o tom, že bych měl být nějak extra sebevědomý, ale zdálo se, že moje hra je alespoň dostatečně dobrá, pokud ne víc. S Martinem jsem v úvodu partie cítil hned dvojnásobné déjà vu. Opět jsem začal šestipísmenným slovem, aby se mi v zásobníku vzápětí složilo „poctivě připravené“ bingo, tentokrát žolíkové. Ale… …měl jsem na ruce AAIPTV? Z pozice na úvodní fotce si na desce ponechte jen MÁŤ, BOLTCE a DŽEM. To zvládnete, odmyslet si ostatní slova 😊Naleznete bingo na čtyřnásobek? Je tam jediné. Já jsem ho našel. Věřil jsem mu. Ale jistý jsem si nebyl. A věrný svému defenzivnímu módu jsem se rozhodl najít něco na jistotu přes L. Čert vem 12 bodů, které mě to bude stát, když dám bingo na jistotu… …no jo, jenže když nechcete nahrát na trojnásobek, tak zjistíte, že těch „jistých“ bing tam zase tak moc není. Nakonec jsem našel (U)PLAVATI a byl (a vlastně do jisté míry jsem stále) spokojený, že jsem se vyhnul některým problematickým (a neplatným) pokusům, které mě napadaly. No jo, na trojku jsem nenahrál… …ale U před růžovou také nebyl dobrý nápad. Jak že to bylo s tím U pod tmavě modrou? (:o) :-D Martin mě ztrestal méně než Pavel, ale PÍĎ (38) také bolela. No a pak partie dospěla do pozice na fotce. Naleznete nejlepší tah? Martin věděl, znal a šel na jistotu. Získal tím 9 bodů k dobru oproti alternativě, která je evidentní. I dál měl Martin silnější tahy než já a v 9.tahu vedl už o 50 bodů. Nicméně stačily další čtyři tahy – včetně mého CRUXu (45) a Martinova zazmatkování a ztráty tahu a rázem jsem vedl o 8. Do závěru šel však Martin s lepšími písmeny a nakonec zvítězil o 11. Sledujete to? Mých -12 při nejistotě ohledně binga, Martinových +9 při jistotě při jeho skvělém bingu, do toho nahrávka bingem na PÍĎ, kterou lze těžko vyčíslit přesně... Možná teď budu trochu předbíhat, ale pokud chcete vědět, proč Martin vyhrál turnaj a proč já ne, tak právě proto! 😊 Zasloužená výhra. Komu čest, tomu čest. Z ostatních partií zaujme opět Jirka Kracík, který pokračoval v nečekaných výsledcích, když porazil Zbyňka Burdu.

K partii s Petrem Landou nemá smysl něco moc dodávat. Prostě mi to pytlík sypal (a Petrovi soudě podle jeho tahů moc ne). VYSL(A)VŠI (72), HONO(R)ÁŘI (78) a vzápětí ihned na ruku dolosované NÓ (45) – 432:308. Snad by šlo dodat jen to, že v pár tazích jsem už byl nucen jít do slov, kterými jsem si nebyl stoprocentně jistý – a dopadlo to pozitivně 😊 Lenka Bӧhmová ukořistila skalp Dáši Rusé, které se extrémně nedařilo (3 žolíky za celý turnaj jsou vypovídající a naznačují v čem hledat příčinu). Ve šlágru kola porazil Pavel Podbrdský Vojtu. Martin Hrubý udržel stoprocentní bilanci po výhře 353:349 nad Janou Vágnerovou.

7.kolo a Katka Rusá, snad nejklasičtější soupeřka. Jak pravil nedávno Pavel Podbrdský: „To je rivalita trvající desetiletí…“ Naše první vzájemná partie se datuje do roku, kdy: prezident ČR Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou, papež Jan Pavel II. navštívil Prahu a Hradec Králové, film Jana Svěráka Kolja získal Oscara, zemřela princezna Diana, ženskému tenisu vládla Martina Hingisová, ale turnaj mistryň vyhrála Jana Novotná, James Cameron natočil Titanic a Jan Žižka měl ještě obě oči. Uhádnete rok? (Nápověda – abych vás zmátl, jedna událost do toho roku nepatří – ale zas tak vzdálená není :-D ) Poslední dobou se mi proti Katce daří a tahle partie vypadala, že by mohla potvrzovat toto pravidlo. Zkraje partie jsme se vzájemně podarovali čistými bingy, každý přidali jeden tah přes třicet, ale celkově jsem měl mezihru lepší, takže po 11 tazích jsem vedl o 37 bodů. Tušil jsem, že hraju proti minimálně jednomu žolíkovi, ale to vzhledem k náskoku problém být nemusel Byl. FAR(Á)Ř(Í)CH (94) byl knockout. Na obrat už bylo příliš pozdě. Ještě jsem skóre drobně zkorigoval, ale to bylo všechno. Inu ta moje série s Katkou někdy skončit musela. Břéťa se zvedl z 0:3 na 3:3 jen proto, aby jej zpět srazil Vojta, který se sice pohyboval kolem poloviny startovního pole, ale zápasů s velmi silnými soupeři rozhodně neměl nedostatek. Na 3.stůl k Pavlovi Podbrdskému se vyšvihl Dan Turek, který s bilancí 4:2 prožíval do té doby skvělý turnaj. Pavel však jeho jízdu rázně zastavil. Na jedničce Honza Votava porazil Martina Hrubého a společně se tak drželi na špici. V čele skupiny pronásledovatelů jsem byl já a doufal v jejich zaváhání, protože TurČAS byl nadějný.

V 8.kole proti mně usedá týmová spoluhráčka Věrka. Ale tým netým, v turnaji nikdo nezná bratra. Nutno říct, že tentokrát to nebyly žádné srandičky. Měl jsem dojem, že Věrka šla do partie pekelně soustředěná a velice odhodlaná. V podstatě od začátku jsem si držel drobný náskok, ale nic jistého, zejména když žolíci byli ještě ve hře. Až ve 13.tahu jsem odskočil díky NOXE (46) na zhruba 60 bodů. Jeden žolík u mě, druhého tuším u Věrky. Je zřejmé, že bingo může ještě partii otočit a asi by ji i otočilo. Věrka ho mohla položit na dvě místa a já hledal slovo, kterým bych ucpal obě naráz. Vymyslel jsem. SÉMITÉ! Byl jsem na ně patřičně hrdý. Úplně jistý jsem si jimi nebyl, ale tohle byl přesně ten moment, kdy bylo třeba nedržet se zpátky a velmi dobře jsem si to uvědomoval. A tak se zrodil můj jediný neplatný tah v turnaji. Sakra s čím si to jenom pletu. Tak už to vím. SEMITÉ, aha. A víte, jaká je pointa? Za to první É jsem hrál žolíka… (:o) Ou. (A M(A)SITÉ jsem mohl hrát taky (:o) ) Tohle mohla být hodně drahá chyba… …naštěstí nebyla. Věrka bingo nesložila a já náskok udržel. Z čelní dvojice zaváhal Honza Votava, když prohrál s Petrem Landou. Martin Hrubý si připsal další těsnou výhru (celkem v turnaji vyhrál 5 partií rozdílem nižším než 30 bodů – a jednu takovou prohrál) tentokrát o 16 bodů nad Pavlem Chaloupkou, Pavel Podbrdský v souboji vícenásobných mistrů smetl Katku, Pavel Vojáček připsal těsnou dvoubodovou výhru nad Tomášem Rodrem a Dan litoval prohrané partie s Janou Vágnerovou. Dobře věděl, že ji vyhrát měl. Ale zkušenosti z partií se silnými hráči pořád sbírá – i když mu jejich skalpů přibývá.

Poslední kolo a další týmový souboj, tentokrát s Janou. I Jana působí velmi soustředěná. Že by mistrovský syndrom, který způsobuje, že se proti mně každý chce vytáhnout? Možná, nevím. Čistým bingem ve čtvrtém tahu jen kompenzuji Janiny silné a své slabé tahy, takže se taháme o každý bod. Do mírného trháku jdu díky dvojúderu HOĎ (43) a EX (38). Ale je to jako s Věrkou. Žolíci jsou ve hře a bingo by partii otáčelo. Tomu se nakonec ubráním a vítězím. Na 1.stole zklame mé naděje Pavel Podbrdský, v jehož výhru nad Martinem Hrubým jsem doufal… ...i když – kdyby Pavel vyhrál, možná by se dostal přede mě, takže by se na mém 2.místě nic nezměnilo. Takovéhle spekulace však Martin Hrubý odmítá a po další těsné výhře získává turnajový triumf. Vojta nakupí s Petrem Landou příliš mnoho chyb, které podpoří i Petrovo štěstí a Vojta tak završuje svůj nešťastný turnaj. Honza Votava poráží Pavla Chaloupku a zuřivě počítá, zda mu to konečně hodí jeho první placku. Tuší, že to s Petrem Landou bude těsné. Nakonec jsou z toho pro Honzu zase jen brambory, ale nepochybuju, že se dočká. Dan nedotáhne slibně rozehraný turnaj ke kýženému 5.bodu, když prohrává o pouhé dva body s Jirkou Kamínem.

Ceny jsou jako vždy v Kadani výborné. Dárkový koš s díky převezmu. Ale co s ním? Ubytování tu mám do zítřka a jsem tu po svých. Nakonec zařídím koši odvoz do Prahy autem (díky, Petře) a vydám se na ubytování. Soudím, že nárt se docela uklidnil, a že zítra bych plánovaných 32 km do Žatce dát mohl. Když se ale ráno probudím. Mám dojem jiný. Zvažuju všechna pro a proti a nakonec těch proti je tolik, že místo toho vyrazím na autobus do Chomutova a odtamtud pak do Prahy. Jelikož vstanu velmi brzy, jsem v Praze ještě před polednem a stihnu jak návštěvu maminky s přáním ke dni matek a novinkami z Kadaně. A poté ještě stihnu další porci učení.

Celkově je tak pro mě prodloužený víkend nanejvýš pozitivní. Výlet z Božího Daru do Kadaně byl dobrá volba a docela mi pomohl pročistit hlavu od práce i školy (a to navzdory tomu, že jsem nad ní po večerech sedal), neděle s maminkou a nad učením byla příjemná i produktivní, celý víkend byl orámován studijními úspěchy při středečním zápočtu a pondělních zkouškách. No a sobota pro mě byla opravdu tím odreagováním, které jsem chtěl a potřeboval. Navíc výsledkově byla pro mě až překvapivě dobrá. Opravdu jsem hrál zadrženě, až přespříliš opatrně. A fungovalo to. Pokud jsem tu psal, že s Martinem Hrubým mi to partii prohrálo – a naopak on si pro vítězství došel zaslouženě – tak v několika partiích jsem se vyvaroval neplatných slov, nad kterými jsem velmi vážně uvažoval (bohužel si nyní nevybavím, ve kterých partiích a z těch slov si vybavím jen PŘÁDu – ani nevím, jak mě napadla, ale naštěstí jsem ji správně zavrhl) – a to vždy v klíčových momentech partií… …navíc paradoxně mi opatrná hra (ano, bylo tam i několik nezahraných platných slov, která mi partie neprohrála, ale body mě stála) neuškodila ani na TurČASu, přičemž ani to štěstí jsem neměl nijak extrémně velké (ač samozřejmě 10 žolíků z devíti partií je velmi milých 😊 ). Trochu mi to je záhadou. Ale asi je to i trochu shoda okolností.

A jak to tedy bylo s tím Martinem? Inu moje čtyřka, na kterou jsem si netroufl, byla V(Y)TAPATI. Naopak Martin si mě povodil. Ukázal mi NEOSETI se slovy: „Mohl bych sice zahrát NEOSETI, ale dám…“ …a vzápětí mi přiletělo HESONITE! Inu kdo umí, umí. Klobouk dolů a Martinovi gratulace! Jak už jsem psal – hledáte-li důvod, proč já nevyhrál a důvod, proč on ano, tady je máte!