Malé a velké radosti vprostřed zmaru (Luboš Tlučhuba Vencl)

Vítězné mistrovství republiky, vítězný roudnický turnaj (obojí s výrazně nadprůměrným počtem žolíků), třetí místo v Praze (s mírně nadprůměrnými žolíky)… …je jasné, že supi mrchožrouti čekali, kdy se konečně tomu Tlučhubovi přestane dařit a jestli i o tom se rozkecá… …naneštěstí pro ně jsem dost velký kluk na to, abych se dokázal nad své neúspěchy povznést a navíc ten první přišel na pražské lize, kde to byl pro mě marast, ale týmově se dařilo skvěle… 😊

…komentář bude trochu one man show, protože ze zápasů hráčů jiných týmů nevím vůbec nic a ze zápasů ostatních Poškoláků jen málo. Ale snad se pobavíte, případně i poučíte a nebudete to považovat za nudu či promarněný čas 😊

První kolo a proti nám silná sestava Nerobitů. Máme výběr. Přesvědčuju Věrku, že ona je nejlepší volbou na Ivoše. Nechce. Chce na Sobiho. Pak vyjmenuje všechny zbylé členy Nerobitů. Jen prý ne Ivoše. Nakonec kapituluje a podvolí se mému přesvědčování. Vítězí o 80 bodů. Vojta poráží Sobiho (na něhož tak moc chtěla Věrka) o 180 a Jana poráží Aleše tyto informace se ke mně dostanou, když dohrávám s Karlem a tak vím, že na mém výsledku už nezáleží. Zkusím tedy jedinou cestu k vítězství s fakt divnou skladbou zásobníku. Ne, ZŘÍZNE opravdu neplatí. Jinak partie samotná nepřináší nic moc zajímavého. Karel pokládá žolíka do KREDENCe, já jej odehrávám jen na trojnásobek za účelem zbavení se hnusů. Karlovi ale skládání binga trvalo dlouho a s písmeny se taky potýkal, takže z toho byla vyrovnaná partie až do závěru, kdy mi na ruku přišla dost nekompatibilní sebranka… …ale co, tým vítězí… Dlouho jsem po své prohře neměl takovou radost, jako nyní. Trochu mi to připomíná, když jsem ve svém prvním semestru měl mnohem větší radost z trojky než z těch jedniček. 😊

Ýáčci a Milena. S ní se potkávám poprvé od mistrovství cestou na sobotní turnaj. Praví, že se u mých komentářů chlámala (to mě těší 😊). Jen prý nepochopila, co byla ta její drzost… …ne, rozhodně ne to, že mi otevřela oči s tím, co jsem přehlédl. Měl jsem na mysli samozřejmě ten brutálně útočný a vlastně geniální tah. Ani mě nepřekvapuje, že si mě vybrala za soupeře… …do 1.tahu přichází sedm souhlásek. Měním. Naopak Milena ve druhém tahu pokládá ŠUMAŘO(V)O (68), a tak právě o oněch 68 bodů vede. Jenže nasazuju turbo, naopak Milena klopýtá. Hned ve třetím tahu TAXON (42). Krve by se ve mně nedořezal, když Milena odpovídá skládáním dalších sedmi písmen na desku, ale že LÍNANÝMI neprojde, docela věřím… …po 4.tahu je to už jen o 14, a když Milena v 8.tahu zaváhá s předponou, tak se dostávám do vedení o 13 bodů. A jak jste na tom vy? ĎOBNOUT a ĎOBAT. Víte jistě a bez zaváhání, které z těchto sloves má jakou platnou předponu? Vedle mě se Věrka s Žanetou přetahují o každý bod, a tak tuším, že by skóre mohlo hrát roli, a tak nezastavuju, nebrzdím. Navíc tuším, že se na mě kuje nějaké zlo, a tak si buduju náskok. Milena naštěstí nalezne pouze TU(R)OVSKÝ, což jí neprojde, a tak i proti dvěma žolíkům vítězím o 82 bodů. Milé, potěšující. 😊 A ještě více, že i všichni ostatní vyhráli, včetně Jany, která si vyšlápla na Michala Sikoru. Z dalších zápasů stojí za zmínku zejména vítězství Jardy Haupta nad Martinem Sobalou. Jen škoda, že to Plzeňákům nestačilo na body.

Dášu jsem porazil v 1.kole v Roudnici a doslova smetl v 1.kole sobotního turnaje. Ale i přes tyto výsledky a přesto, že jsem si ji dobrovolně vybral, jsem věděl, že musím být obezřetný a nemohu ji podcenit. Mňo… …do úplného závěru jsem si přinesl zhruba dvacetibodový náskok. Ale… …můj zásobník vypadal následovně: ACCHHLV, zatímco v Dášině se skrývali oba žolíci. Navíc pozice byla ucpaná a s mým zásobníkem neskýtala mnoho možností. Pod dojmem náročnosti situace jsem udělal úsudkovou dvojchybu. První byla, že: ,Bez silného tahu se neobejdu.′ Druhá byla, že CHVÁL ,by mělo platit′. U některých podstatných jmen se ta dlouhá samohláska zkracuje, ale soudil jsem, že tady ne. Když jsem k tomu přičetl úvahy: ,Třeba Dáša protestovat nebude′ a ,nebo bude protestovat na EGAL′ (ne, že by nemohla protestovat na obojí, křížek neměla žádný). No… …druhou úsudkovou chybu mi Dáša vyvrátila. Protestovala. Protestovala na CHVÁL. A ne, neplatí. Po ztrátě tahu už to byl s tímto zásobníkem proti Dášiným žolíkům marný boj… …no tedy marný… …vlastně jedna cesta ještě byla. Nechával jsem si ji v záloze pro případ nejvyšší nouze. Měli jsme na desce KŠÍR a já si byl téměř jistý, že KŠÍRY jsou pomnožné, a tedy jediná moje samohláska – A – přiložit nejde. A dost jsem věřil tomu, že Dáša to bude vědět. Nicméně odehrál jsem obě svoje CH a na ruce si stále nechával VAL (+KŠÍRA+AL) připravený to zahrát, protože jinak to nevyhraju… …jenže Dáša zrovna odehrála U do SUĎ (11). ,Tak je to jasný! Kdyby nevěděla, že jsou KŠÍRY pomnožné, tak zahraje KŠÍRU.′ …odehrál jsem jinam a prohrál o pouhé 3 body, což bych po svém neplatném tahu nečekal (vlastně ani před ním). Nicméně jsme s Dášou začali rozebírat KŠÍRY a ukázalo se, že Dáša si jejich pomnožnost vůbec neuvědomila, ale nebyla si jistá SUNem, proto to nehrála… …to nevymyslíš! Nemá smysl to zastírat. Tohle byla chyba. Chyba, která mi pokazila partii, kterou jsem i s těžkými písmeny hrál do té doby skvěle. A která stála tým bod. To naštve! Pravda, nebyla to lehká situace. Kdo z vás by věděl jistě, že CHVÁL neplatí? A kdo by v takto složité situaci odolal takovému zahrání (pro kontext: CHVÁL bylo za 27, nejlepší platná alternativa, kterou jsem vymyslel, bylo CHÁ za 12)? Ale musím říct, že tohle rozumové zdůvodňování nějak nefunguje a ta prohra mě pořád se*e. Už jsem nakousl, že jsme uhráli lepší remízu. Zbylá trojice zápasů dopadla vesměs dle předpokladů, získali jsme z nich očekávané dva body (i když jsem tajně doufal ve tři) a ten můj třetí zkrátka chyběl… Zajímavostí je, že když v úvodu partie Dáša hrála DÍVKY, pravil Vojta od vedlejšího stolu směrem k Dáše: „Neopisuj,“ hrál přesně tytéž DÍVKY. Když jsem pak s Dášou debatovali nad KŠÍRY, pochytil náš rozhovor jen napůl a měl velké dilema, neboť na desce měli s Radanou také několik KŠÍR a Vojta se chystal je prodlužovat Ypsilonem. Z dalších zápasů zaujal souboj mladých pušek. Filipiku vyhrál Vojáček nad Sázavským 472:417. Vau, to musel být mač!

Čtvrté kolo, Petr Landa a možná zlatý hřeb dne. Úvodní zásobník AKLMRSZ nabízí několik možností. Ale které jsou platné? Bingo, které mě napadlo jako první správně zavrhuji, nalézám jedno z dvou platných, navíc docela jisté, takže žádné velké dilema… Petr mumlá něco o mistrovské kuchyni a o tom, že: „Aha, tak takhle se to vyhrává.“ Nicméně v mistrovské kuchyni se toho dne nenacházely ingredience na dostatečně kvalitní recepty. Petr letí, já pajdám. V sedmém tahu už o 35 bodů prohrávám. Osmý tah se ukazuje jako rozhodující. Na mou třicítku sice Petr odpovídá tahem za pouhých 14 bodů, ale ucpává mi tím GYNDAM(I), které by bylo kolem 90 bodů. Místo toho odehraju jen GYNDu, aby na ni Petr o tah později napojil svoje KOULÍ(M)E+EG (80). Petr vede o 75, ale šance pořád jsou. Držím žolíka a místa na bingo jsou dvě. Mám však příliš mnoho samohlásek. Petr je vynikající defenzivní hráč a je jasné, že jedno z nich ucpe (a další hned poté, pokud já bingo nedám). Nakonec hraju MIAO za pouhých 6 bodů a začíná kouzelná pasáž partie. Petr na to kouká: „Teda Ty si mě vodíš!“ Pro nescrabblovou veřejnost čtoucí tento komentář podotýkám, že Petr má vynikající slovní zásobu a nebude moc čtyřpísmenných slov, která by ho zcela konsternovala (a jen nemnoho takových, o nichž by si nebyl zda platí nebo ne). V případě MIAO nastalo obojí… …na slovo za 6 bodů běžně neprotestujete, ale Petrovi to prostě nedalo… …první křížek a Petr uznává, že mistr umí i něco víc než si jen vytáhnout čisté bingo do prvního tahu: „Tak jsem se něco naučil od mistra…“ …a učení pokračuje. Petr překvapivě neucpává žádné místo na bingo, ale můj zásobník mi jej pořád neumožňuje. Rozehrávám třetí místo. SOCŮ (21). Petr, vědom si „problematického skloňování“ slova, protestuje. Druhý křížek. Tuto mou rozehrávku využívá: VĚTŘ+SOCŮV (36) se slovy: „Když je SOCŮ, bude i SOCŮV.“ Nezaváhám: „Protest SOCŮV“ a Petrovi slovo shazuji. Bohužel, bingo nakonec nenalézám (nejsem přesvědčený, že tam žádné nebylo, ale já ho fakt nenašel). V momentě, kdy rezignuji na bingo, tak si jednak nedokážu odpustit (a jednak to vidím jako nejlepší variantu pro snížení rozdílu a možná i otočku partie – ale to by musel ještě Petr spolupracovat): (M)OČÍ+SOCŮ(M) (29). Petr ví, že pro třetí křížek si jít nemůže (i když mezi námi – můj zásobník a rozdíl byly takové, že asi ani ten by mi k výhře nepomohl) a partii s přehledem vyhrává. Navíc nás Túzy sejmou 4:0 (no, aspoň ta prohra nemusí mrzet). Prohrál jsem dvě partie v řadě, mám 1:3, trápím se, nechodí to a navíc jsme po dvou výhrách zapsali jen lepší remízu se Záškoláky a teď prohru s Túzy. Ale ten závěr partie aspoň trochu pohladil mistrovu ztrápenou duši. 😊 Prozrazuji Petrovi, že rozhodující moment partie by tah, kde mi ucpal GYNDAM(I), načež Petr glosuje: „Kdybys dal GYNDAMI, to bych byl v pí*i“

Páté kolo a proti nám Parnas, proti němuž se nám většinou nedaří. Téměř vždy se v mačích s Parnasem střetávám s Tomášem, lhostejno zda máme výběr my nebo oni… …tentokrát mám jiný plán. Věrka na Jirku Kracíka, Vojta na Tomáše. Honza a Zbyněk pro mě a Janu. Původní můj plán byl spíš já na Zbyňka a Jana na Honzu, ale po dnešním marastu soudím, že bude lepší, když si vybere někdo, komu se dnes daří lépe. A Jana volí Zbyňka a vlastně i já jsem spokojený. Proti Honzovi se necítím jako favorit, což je v mém současném rozpoložení asi spíš lépe... …a zdá se, že si do této partie přenáší něco z partie předchozí. Zaprvé bingo v prvním tahu: PODBĚHÁ. Pravda, na rozdíl od partie s Petrem Landou tentokrát neplatné. Ale přenesl se do této partie i pocit… ...jak ho jen nazvat. Možná: „respekt v uvolněné atmosféře“. Totiž stačilo v sobotu Honzovi vylíčit ŠPEHÝRKu z dávné partie s Markétou. A Honza celou dobu přemýšlel, ,co to na něj kuju′ a zda čekám, že mi na nějaké bingo nahraje. Pravda, jako vedlejší efekt jsem věděl o dvou písmenech, která kdyby mi tam Honza nahrál, tak bych tam bingo měl (jedním jsem si byl jistý, druhým ne úplně – ale přišel jsem na obě, jiná tam nejsou). Najdete? Nicméně Honzu nenapadlo, že by primární smysl mého tahu byl, že prostě zkouším bingo. Sice nejisté, ale – aspoň pro mě – dostatečně pravděpodobné na to, aby mi stálo za pokus. Každopádně to byl veselý moment hned na úvod partie 😊 No, zatímco já mám neplatné bingo, Honza ve třetím tahu pokládá platné a vede o 60. O čtyři tahy později pokládám to své i já a vracím se do hry, byť ještě mírně ztrácím… …a na ruku dobírám další, tentokrát čisté. Místo je na desce jediné, ale Honza ho nezabije, načež od mého soupeře zní opět věta o tom, že „Aha, takhle to dělají mistři…“ Nebo tak nějak to Honza říkal… Přesto má ještě silnou odpověď a je jen pár bodů za mnou. Jenže i poté hraju silné tahy, kterým Honza nedokáže konkurovat. V závěru si ještě pohlídám hrozbu binga a žolíka v Honzově zásobníku a nakonec s klidem vítězím. Další trocha slunce a optimismu do dnešního dne. Zejména, když zjišťuji, že celkově vítězíme. Jana s Věrkou přidávají výhry a Vojta s Tomášem remízuje. I přesto, že ještě dohrávám, zaznamenám jeho taktický manévr pár tahů před koncem, když zahraje tah za pouhé 2 body, aby si nahrál na tak za něco přes 40. Když s ním konzultuju, zda mu nepřišlo riskantní sázet na to, že mu to Tomáš nezkazí, vysvětlí mi, jak a na základě čeho si to vyhodnotil… …no, rozhodně to bylo odvážné, drzé, krásné a úspěšné. Zda i moudré, si netroufám posoudit, na to jsem tu pozici viděl příliš z rychlíku…

Šesté kolo a soupeř, s nímž jsem na turnajích a lize odehrál nejvíc partií – s velmi vyrovnanou bilancí. Pavel Vojáček. V druhém tahu hraju SOFĚ. Nic moc světoborného. Zbavuju se zkrátka samohlásek, kterých mám přebytek, odehrávám Ě a také O, které mám dvakrát… …nevytvářím žádné kolmé slovo, pouze Ě je na světle modré. Počítám odzadu, počítejte se mnou: 12, 17, 18, 19. Mačkám hodiny, zapisuju tah. Náhle si uvědomím. ,Moment. 3 x 2 určitě není 12. No, pozdě. Holt to bude za křížek…′ …jenže aha… Pavel neprotestuje? Nu, tím lépe. 😊 Po sedmi tazích má Pavel náskok přes 70 bodů a nějakých 6 ho nemusí trápit. A ani netrápí, jelikož o nich neví. Pavlovi přichází první žolík, ale i navzdory němu snižuju. Pytlík je dobraný, Pavel třímá druhého žolíka, rozdíl jsem stáhl sice „jen“ na necelých 30, jsem na tahu a zásobník není úplně špatný. Ale pořád ne a ne nalézt to správné zahrání. Nakonec ho najdu. KOUŘ (+PÍK+EXINU) (29). Pavel hraje druhého žolíka za 22, vede o 20 a zbývají mu na ruce 2 písmena. VÝTI (14). Pavel odhaluje ve svém zásobníku dohromady 3 body. Remíza!!! V danou chvíli netuším, zda je remíza pro tým vítězná či nikoliv, ale pro mě je to výhra! S takhle silným soupeřem, proti dvěma žolíkům a po takovém vývoji… …a vzpomínáte na SOFu? Posléze zjišťuju, že Vojta a Jana zvítězili… …a Věrka? Remizovala. Jsme remízoví králové! Čtvrtá výhra dne a z toho třetí, kde nikdo z nás neprohrál… …byť to bylo tentokrát 3:1 😊Z ostatních výsledků zaujme těsná a hodnotná výhra Karla Sikory nad Jirkou Kracíkem 411:407. Po hříchu je Karel jediným ze svého týmu, kdo zvítězil a nepomůže tedy Nerobitům ani k remíze.

Sedmé kolo a proti nám tým Plzeňáků. Zdráhám se o komkoliv z hráčů i týmů hovořit jako o outsiderovi, protože každý, kdo hraje pravidelně a má nějakou praxi může porazit kohokoliv. Ale je pravda, že sestava i výsledky Plzeňáků opravňují k tomu, aby cílem pro každý tým, který proti nim nastupuje, bylo vítězství a nic jiného… …přesto nic nepodceňujeme. Na jejich jednoznačnou jedničku jdu sám. Mohl by i Vojta, ale shodneme se, že si Jardu Haupta vezmu já. Na asi nejnebezpečnějšího hráče ze zbytku sestavy, Dana, jde Vojta. Jana s Věrkou si rozeberou Adélku a Hanku… To, co zažívám, lze asi nazvat thrillerem. Vedle sebe sleduji, že Věrka Adélku nepřehrává, ba naopak, postupně začíná ztrácet. A já s Jardou? Po pěti tazích vedu o 50 bodů, v čemž je skryt i Jardův neplatný pokus UB(L)ÍŽENI, díky čemuž vím, že třímá na ruce žolíka. Navíc začne hrát silné tahy, které podpoří již platným Z(A)NESŠI (91) a rázem je po 9.tahu vpředu o 40 bodů, po 11. již téměř o 50. Následně naštěstí Jarda zkusí UKYŇ, nad kterým jsem pár tahů předtím já sám přemýšlel a nezahrál, a které jdu právě proto ověřit. Když mi pak Jarda o tah později zabije „jediný rozumný tah“, donutí mě hledat jinde. Zčistajasna objevím přes položené KÝ bingo s písmeny IMNOŘSV. Najdete také? Vedu o 20 a hned se lépe dýchá, i když Jarda je na tahu, a tak to je pořád drama. Závěr už si pohlídám a vítězím o 43 bodů. Věrka vedle mě se protrápí a usouží k vysoké prohře. Od Vojty a Jany přichází dobré zprávy i když s tím, že oba měli se svými výhrami také namále… …nejvíc vypovídající je asi následující poměr výher a součtu skóre: 3:1, 1315:1328!!! Při zpětném procházení výsledků odhaluji, že podobně blízko k remíze, která by byla rovněž lepší, měli Plzeňáci i o kolo dříve se Záškoláky… …to zamrzí. Místo dvou lepších remíz dvě těsné a smolné prohry…

Jak to celé zhodnotit? Především tak, že ani mně se nedaří a nechodí to dobře vždy, byť to tak z posledních výsledků mohlo působit. Vlastně nevím, co si o svých výsledcích myslet. 3,5 ze 7, se 4 žolíky a proti takto silným soupeřům, to není zas tak špatné. Na druhou stranu 3,5 ze 7 je prostě málo. Navíc nejde ty partie šmahem odbýt s tím, „že jsem měl prostě smůlu“. Dost možná se v každé z těch prohraných „někde něco dalo“… …znáte to… …s Petrem jsem po prvním tahu vedl o rozdíl binga. Že mi přišel pak marast? No, přišel. Ale možná jsem si s ním mohl poradit lépe. S Karlem si nejsem vědom žádné chyby a svedl bych prohru nejspíš na špatná písmena v závěru, ale nejistota v takto vyrovnané partii zůstává. No a s Dášou, tam možnosti byly… Mé pocity přetrvávají rozporuplné. Ale zlepšuje je pocit z několika zábavných momentů. 😊

Ale hlavně a především! Hodnocení je kladné díky týmovému výsledku a výkonům. Takticky jsme výběry proti soupeřům zvládli skvěle, Jana, Věrka i Vojta zahráli výborně a dokonale se to sladilo i v týmových výsledcích! Paráda! Navíc klopýtali naprosto všichni soupeři, takže máme až překvapivě velký náskok na čele. Ale soupeři jsou silní a zápasů zbývá hodně. Nezbývá než se těšit na další vývoj, určitě to bude ještě zajímavé.