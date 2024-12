Jste lepší než mistr? A stejně dobří jako Sobi? (Luboš Tlučhuba Vencl)

AINORTT Naleznete jediné možné bingo? Sobi ano. EIKMTV? a AEIMPTV? s podmínkami (níže v článku). Já nenalezl. První den scrabblového MR.

Původně jsem chtěl napsat jeden „mistrovský“ komentář, ale jak jsem to rozepsal, tak jsem už viděl, že to bude delší... Tak jsem se pak v tom předchozím rozepsal trochu víc. Jsem zvědavý, zda se najde někdo, koho jsem svými kecy neodradil, a kdo si přečte i další 😊 Co předcházelo mému vítěznému MR již víte. A jaké bylo samotné mistrovství? Pokusím se v tomto komentáři zmínit i to, co mi uvízlo v hlavě z partií ostatních, ale toho je pomálu, takže to bude hodně o mých vlastních partiích.

První kolo a Filip Sázavský. U Filipa se musím zastavit. Vzdal jsem mu hold už v závěru minulého komentáře, ale rád bych to ještě nyní rozvedl. Po Filipově comebacku, tedy v době, kdy hrál už na podobné úrovni jako nyní, jsem s ním sehrál partii, kdy mi chodilo naprosto všechno. Zasypával jsem Filipa jedním silným tahem za druhým a Filip téměř nehnul brvou. Držel se na odstup cca 70 bodů a rozhodně partii nebalil. Už si přesně nepamatuji, jak to dopadlo, tuším, že rozdíl poněkud zkorigoval, ale opravdu nevím. Každopádně to byla partie, kde mi to chodilo opravdu nehorázně a Filipův stoický přístup na mě velmi zapůsobil. Vzdal jsem mu hold a řekl mu, že si toho opravdu cením. Odpověděl lakonicky: „Pořád jsem měl nějaký outy,“ čímž u mě stoupnul ještě víc. Také jsem si všiml, že Filip soupeři (respektive oběma) přává na začátku „dobrou hru“ či něco podobného. Vlastně znám podobný přístup i z backgammonu, nicméně ve scrabblu tohle nějak není zvykem a já se dosud moc nesnažil tento „nezvyk“ rozbít a změnit… …ale možná to zkusím, Filip mě inspiroval… …každopádně mi na začátku popřál „Dobrý turnaj“ a já jemu v odpověď také… …myslím, že se to naplnilo pro nás oba. 😊 Ze začátku mi chodilo vše, nač jsem sáhl. Filipa vrací do hry bingo, ale stále vedu. Pozice se ucpává, ale s vedením v zádech a žolíkem na ruce mi to moc nevadí, bodově trpíme oba. V dané situaci jsem zkouším ZHUSTLÝM. Myslím, že to nebyla velká chyba. Neuměl jsem odhadnout, zda to platí či nikoliv (viděl jsem to tak 50:50), neměl jsem jako alternativu žádný silný tah, risk-reward hrál pro mě a říkal jsem si, že ani případné prozrazení žolíka nemusí být nevýhoda, protože donutí Filipa držet se zkrátka… …to se Filip drží a je to těžká hra pro nás oba. Nicméně se Filip každým tahem přibližuje. Pořád vnímám výhodu začínajícího hráče a tempa k dobru i žolíka na ruce, ale začínám se čím dál tím víc bát nějakého silného tahu, který mu může výrazně pomoct… …konkrétně se obávám Ó na dvojnásobek slova do JÓ plus něčeho kolmého. Nakonec to zkušeně ucpávám, nevadí, že za pár bodů, body stejně nemáme kde hrát ani jeden… …jenže netuším, že Filip si pár tahů zpět velmi nenápadným tahem NĚ (který jsem považoval prostě za zbavovačku Ě v ucpané pozici, v níž stejně není kde hrát silné tahy) nahrál ještě zkušeněji na ještě lepší tah: ÓM (+NĚMÍ+ÓD) s Ó na tmavě modrou… To je úder, ze kterého se už nevzpamatuju dokonce ani po Filipově neplatném ZAŠIŘ. Je fakt, že jak jsem měl v první půlce písmena dobrá, tak v druhé to byla bída (taky jste si všimli, že v partiích dvou rozdílných „poločasů“ vyhrává ten, kdo má lepší druhý?). Ale to nic nemění na tom, že Filip sehrál celou partii výborně – plus přidal i něco navíc v podobě velmi kreativního zahrání.

Z TOP 5 v prvním kole nezaváhal kromě mě nikdo, Vojta si navíc znatelně polepšil ve skóre. Zároveň však los prvního kola evokoval souboj titánů v kole druhém. A Vojta na Sobiho nestačil. Zatímco Sobi to prezentoval: „Začínal jsem. Zavřel jsem. O to jsem vyhrál,“ Vojta si byl vědom chyb. Zejména vykřížkování… Sobi zazářil bingem hned z úvodního zásobníku: AINORTT. Naleznete? Je tam jediné bingo. Buď znáte nebo jste nahraní… …Vojta neznal, první kříž. Ale znal ZABÁT, nicméně i navzdory tomu si šel VE TŘETÍM TAHU pro DRUHÝ KŘÍŽEK! Proti Sobimu? Když toto slovo tak nějak znám či tuším? To je téměř slovníková sebevražda… ŘASNĚ za 45 byla pak pro Vojtu těžká výzva… Pavel s Břéťou nezaváhali. Krev není voda! A krev byla pomstěna krví. Vítkovi pokládám žolíkové bingo hned ve 2.tahu, aby mi hned z dobírky na ruku přišlo další čisté… …a do 4.tahu ZKUTÁVAT, případně kreativní ZUTKÁVAT. Hlavně nad první možností dlouze přemýšlím. Nabízí se to. Risk-reward při pokusu o bingo hraje pro mě. Vedu o stovku, můžu si to dovolit. A TurČAS je třeba budovat… …nakonec pokušení odolám… Odolávám i dalšímu pokušení: OBOHAŤ, ZBOHAŤ… …a co takhle BOHAŤ? Smysl to dává, ale cosi mi říká, že jsem to v blexu nikdy neviděl… Odolávám i tomuto vábení. Vítek nakonec pokládá své bingo, ale přesto vítězím o 80 bodů.

I se Zbyňkem mi přichází zkraje žolík a brzy jde do binga. Rozdíl udržuji, pozice se ucpává, Zbyněk se dostává nejblíže na 50 bodů a já držím i druhého žolíka. Pohoda… …ale toho druhého žolíka by chtělo nějak zužitkovat… Nahrávám si do prostoru GANJ. Je to okaté, ale Zbyněk to tam nechává. Na ruce EIKMTV? Bingovat lze pouze na GANJu. Tedy napojit se nad či pod J – tedy bingo začínající na E, I nebo O (za žolíka), případně za GANJu, nicméně E či I (případně jiná samohláska za žolíka) pouze na 2.místě. Naleznete? Já nenalezl, Zbyněk GANJu ucpal. EIMPTV? Naleznete přes položené A, které může být ale pouze na 2.či 3.pozici? Ačkoliv nenalézám, dovádím partii ke snadnému vítězství o 90 bodů. „Co vzdycháš, když jsi vyhrál?“ Táže se správně přítomný Vojta. Tohle však není to, o čem jsem hovořil v předchozím komentáři. Tady vzdychám nad svým výkonem, nenalezením binga. Tuším, že z této partie jsem mohl a možná i měl vytěžit víc… …pravda – ta binga opravdu nebyla lehká. To z druhé situace mě nemrzí… …v té první jsem najít mohl, ale snadné to nebylo… Pavel prohrává vysoko s Břéťou, který si údajně v prvním tahu vybral místo platného binga neplatné a glosuje: „O kolik bych prohrál, kdyby to Břéťa zahrál správně?“ Sobi prohrává se svou černou klisnou na mistra, Milenou a situace největších favoritů se srovnává. Břéťa zůstává neporažený, ale zbylí jsme srovnaní na dvou bodech.

S Janou Vágnerovou je po dvou tazích skóre 50:51, já držím oba hlaďourky a na ruce ÚTULNO(S)(T) za 94 přes dvě růžové. Navzdory svému záměru nebát se tahů „na hraně“ váhám. „Proč by měla být ÚTULNOST „na hraně“? Vždyť je to jasné.“ Říkáte si? Říkal jsem si totéž, ale… …ale měl jsem tam i ÚTULN(É)(M) za 70. Nakonec zvítězilo přizdihráčství. Proč riskovat 70 bodů kvůli pravděpodobným, ale ne zcela jistým 24 bodům navíc? Navíc za takovéto situace. Nechtěl jsem si situaci komplikovat… Jana však pár tahů poté pokládá NEPŘIVÍT a vrací se zpět do hry, v jeden moment dokonce vede o 9 bodů. Ale s těžkým zásobníkem na ruce, zatímco já jej mám protříděný a tempo k dobru. Důležitá výhra. „OK jsem zpět ve hře.“ Ano, tak to je. Na cestu do finále je potřeba kompenzovat každou porážku zhruba třemi výhrami. A na cestu do finále pomýšlím na každém MR – přinejmenším dokud a pokud není definitivně zmařena. Nicméně tuším, že většina tříbodových hráčů už hrála s někým z TOP favoritů a já ještě ne, takže mě to ještě čeká. A jak si vedou? Břéťa pokračuje v neohrožené krasojízdě, Vojta připisuje podobně těsné a důležité vítězství jako já, Sobi si mohutně vylepšuje TurČAS vítězstvím o 314 nad Janou Vackovou… …a Pavel ztrácí druhý život. Navíc při souhrnném rozdílu -101 bodů… …to může znamenat, že si možná nemůže dovolit ztratit už ani ten třetí…

Tušení mě neklame a usedám proti Vojtovi. Sedm krásných písmenek pro první tah je téměř nehratelných, a tak měním 5 krásných písmenek. Výměna vychází skvěle a okamžitě pokládám čisté ROZEŘVAL. Vojta jen o tah později kontruje žolíkovým NEKM(I)TLY. Ve čtvrtém tahu mám na ruce PLUTÝCH. Plout „koho, co“? Peru se s tím. Hledám důvody, proč by to mělo platit a proč bych to měl zahrát. Nakonec si netroufnu. Mírnou ztrátu překlopím ve vedení, nicméně Vojta je pořád na dostřel a druhý žolík stále není. V závěru ze slabých tahů volím takový, který mi alespoň otevře možnosti pro další tah. JÍŠ mi nahrává na případné bingo díky JÍŠE nebo na trojnásobek pomocí EŠ a poslední E držím. Vojta nemá jak to bránit, nicméně na rozdíl ode mě má silný tah a přibližuje se na 4 body. Můj plán vychází. MESA (+EŠ+MÍ) za 32… …a dobírám toho hladkého. Závěr už si pohlídám a Vojtu připravuju o druhý život. Břéťa v souboji neporažených zastavuje Filipa, Sobi školí Honzu Votavu ze zvratných sloves. Pavel se dál trápí a horko těžko se drží ve hře po vítězství nad Hankou.

Zatímco na Vojtu jsem si celkem věřil, neb se mi na něj docela dařívá se Sobim to je trochu jiné. Tedy ne, že bych si na něj nevěřil. Jsem schopný s ním sehrávat vyrovnané partie, ale… …ale většinou je vždy nějak překlopí ve svůj prospěch. Možná to je skutečně špetka štěstí, kterou má proti mně vždy navíc, a která hráčům, jako je on stačí k vítězství. Ale nemyslím si to. Myslím si, že tou špetkou je jakýsi X faktor. Něco, co má většina bývalých mistrů a Sobi je jedním z těch, u nichž to cítím nejsilněji. Těžko se to definuje, ale je to prostě „něco navíc“. Něco navíc, co musíte u něj překonat a u sebe nalézt nad rámec svého dobrého výkonu, protože pouze „dobrý výkon“ je proti takovýmto hráčům málo. Těžko říct, zda je to X faktorem nebo písmeny, ale po čtyřech tazích vede Sobi o 45 bodů a nevypadá to dobře. V dalších dvou tazích mírně stáhnu a v sedmém jdu díky žolíkovému bingu do mírného vedení. Během dalších dvou tahů je z mírného vedení náskok 50 bodů a já zrovna dumám nad tím, zda platí ZBĚS (na trojku za 27). Řeším, zda to pokoušet nebo se držet zpět, což může být klíčové rozhodnutí, když takhle hanebně tápu. Než ale přijdu na řadu, přichází klíčový okamžik partie. Sobi odehrává žolíka za 45 bodů a jeho KOD(E)XY zároveň řeší mé dilema. BĚS (+OB+DĚ+(E)S) za 38. Uf! Ještě že tak. Kdoví, zda bych tu ZBĚSilou blbost nezahrál… Držím pohodový náskok. Proti Sobimu je sice třeba zůstávat ostražitý až do závěru, ale naštěstí nemá nabito ostrými. Pavel si trochu spraví náladu a skóre proti Martinu Daňkovi, Vojta těsně poráží Tomáše a Břéťa zůstává suverénní.

Partie s Břéťou je hrou na jednu branku. Břéťa od začátku mírně vede, poté pokládá žolíkové bingo a ihned vzápětí druhé. Pozitivem partie je snad to, že se vyhnu neplatným PENTĚ a SEPTĚ, které „mi něco říkaly“, ale nějak jsem si říkal, že „takhle to není“ a tento svůj instinkt jsem poslechl. Druhým pozitivem je, že v závěru se mi daří redukovat ztrátu na 80 bodů. O víc jsem usilovat nemohl… Mám za sebou trojboj se silným trojlístkem ve 4.-7.kole… …vzpomínka: Praha, hotel Olympic, MR 2000: Druhá sezóna kvalifikačních turnajů, první bez kvalifikačních úloh v úvodu turnajů a hned první účast na seniorském MR. Úvod mám skvělý a po třech kolech mám bilanci 3:0. Následně jsem však usměrněn tam, kam patřím. Nejprve mě poráží Lída Rusá a mám 3:1 (jako letos před soubojem se silným trojlístkem). Následují Milan Kuděj, Jana Rusá a Honza Řepka, tedy tři pozdější medailisté… …a rázem mám 3:4. Nakonec končím s bilancí 4:7 na 24.místě s nejvyšším Buchholzem (který byl tehdy kritériem při rovnosti bodů) z celého startovního pole. Ale letos je to jiné. Vojta, Sobi a Břéťa jsou špičkoví hráči a klidně mohou být medailisty, ale já jsem jinde než před 24 lety a hlavně má bilance se silným trojlístkem dopadá mnohem lépe. Přesto mi vzpomínka na mysl vytanula. Poprvé za celý turnaj se dívám na pořadí, alespoň na to své. Dosud to nebylo důležité, ale situace před zítřkem mě zajímá… …hm, jeden ze standardních scénářů prvního dne. Na čele neohrožený lídr Břéťa se 7 body, za ním šestice pětibodových pronásledovatelů. Zaujme mě, že jsem na 4.místě s nemalou ztrátou na dvojici přede mnou: Sobiho a Vojtu (který porazil Pavla, před nímž je tak pro neděli úkol na hranici splnitelnosti. Bilance 4:3 a špatné skóre (rozdíl -7) znamenají, že nesmí zaváhat a ještě musí vítězit vysoko). Přitom co se týče skóre a rozdílu, tak mi ty moje přijdou nemastné, neslané. Ne, že bych si svých výher nevážil, ale na finále bude zřejmě potřeba buď 9 bodů nebo 8 a výborný TurČAS. A že by moje výsledky zadělávaly na TurČAS výborný, to si nemyslím. Zítra bude potřeba ještě „něco“ uhrát, napadá mě. Přesto mi přijde zvláštní i potěšující, že odstup na největší favority je minimální. Velmi reálnou šanci bojovat o finále mají i Milena, Radek a Ivoš.

P.S. Řešení zásobníků jsou: ANORTIT, EKVIT(Á)M nebo VIK(O)MTE a PA(S)VITEM