Jak se žije na palubě jaderné ponorky britského královského námořnictva
To se jmenuje HMS Trenchant (tedy „Rázný“) a přezdívku má Hunter Killer, tedy Lovec zabiják. Jejím hlavním úkolem je totiž chránit své „sestry“, které mají na palubě jaderné rakety, konkrétně typu Trident, před nepřátelskými ponorkami, ale hlídají také pobřežní vody Spojeného království, aby do nich nepronikl nikdo nezvaný.
V dokumentu Trenchant vyráží ze základny britského vojenského námořnictva v přístavu Plymouth na čtyřměsíční misi, během níž pluje i k jedné z těch vybavených balistickými střelami, nacházející se na tajném místě zhruba tisíc pět set kilometrů daleko v Atlantickém oceánu. Filmový štáb přitom dostal možnost být s jeho stotřicetičlennou posádkou včetně dvaceti důstojníků všude kromě té části, kde se nachází reaktor pohánějící motory plavidla (takže to se teoreticky může pohybovat ve vodě celé roky, aniž by muselo tankovat).
„Srdcem celé ponorky je kuchyň,“ říká ovšem hned v úvodu dokumentu s nadsázkou její kapitán. „Pivo, opačné pohlaví a sociální sítě, které relativně mladí a zdraví muži tak rádi vyhledávají, zde k dispozici nejsou, takže jim to během těch sto dvaceti dní nahrazujeme alespoň dobrou stravou.“
Vzápětí sledujeme, jak se Trenchant před svým vyplutím plní posledními balíky potravin. „V jeho kuchyni se každý den připravuje sto třicet snídaní a stejný počet obědů, svačin i večeří, takže uvnitř už je v této chvíli například tisíce kuřecích prsou, asi patnáct tisíc plátků slaniny, čtvrt tuny rýže, šest set litrů mléka a deset tisíc čajových sáčků,“ říká poručík zodpovědný za zásobování posádky a dodává: „Až budou pod vodou, nic dalšího už se k nim nedostane.“
Na palubě ovšem není sklad potravin, takže ty jsou uloženy po celé ponorce v nejrůznějších skřínkách a skrýších. Jedním takovým místem je i prostor pod podlahou určený na „suché“ produkty, zejména cereálie. „Po těch je překvapivě značná poptávka, i když snídaně připravujeme z čerstvých surovin,“ říká vrchní zásobovač.
Následuje pohled do zasedací místnosti, dá-li se to tak ve stísněných podmínkách nejmenší z britských ponorek poháněných jaderným reaktorem nazvat. Poté, co se ozve zvolání „Pánové, kapitán!“, což je zde evidentně jakási obdoba obvyklého vojenského povelu „Pozor!“, ovšem pochopitelně nikdo nevstane, jen se všichni na svých židlích posadí vzpřímeně (trochu jako žáčci v základní škole po příchodu učitele) a založí ruce na prsou, dokud velitel neřekne „Pohov“.
Jedním z prvních úkolů kapitánova zástupce po vyplutí je dvouhodinová hygienická prohlídka celého plavidla, přičemž zkontrolovat všechna jeho zákoutí trvá dvě hodiny. „Jde totiž o zdraví, jelikož ponorka je uzavřený prostor, takže člověk může rychle onemocnět a s ním i všichni ostatní,“ upozorňuje důstojník a přiznává, že on sám zažil v minulosti na palubě průjem i zvracení téměř najednou. „Takové situace mají obvykle dvě fáze, přičemž v té první se bojíte, že umřete, zatímco v té druhé, že neumřete,“ konstatuje v duchu černého britského humoru.
Pokud se týče spánku, každá z obou hromadných ložnic je pro šedesát lidí, přičemž velká je jen jako menší garáž. Vidíme tři palandy nad sebou (jako v lůžkovém vagoně Českých drah 2. třídy), na nichž se muži střídají, zpravidla po šesti hodinách.
Trenchant zatím kvůli mělčinách kolem Britských ostrovů stále pluje na hladině. Filmový štáb se mezitím přesunul s kamerou ke kormidelníkovi, který pohybuje čímsi, co připomíná dolní polovinu volantu, tedy jednu z variant kniplu letadla. „Řídí ponorku o váze pěti tisíc tun a jde mu to skvěle, což je o to zajímavější, že nikdy předtím, na pevnině, nejezdil autem,“ podotýká s úsměvem její kapitán.
Trenchant mezitím konečně vplouvá na otevřené moře, kde už je voda dostatečně hluboká, aby se mohl poprvé ponořit. Poté, co začne zvolna klesat pod hladinu, je však třeba zkontrolovat, zda jsou stále vodotěsné všechny jeho vchody a průlezy, a teprve po tomto testu může pokračovat ve své tajné plavbě k „sestře“ s jadernými raketami Trident.
Následuje lehce humorná scéna, kdy se člen posádky, ve svých dvaceti letech jeden z nejmladších, nechává ostříhat. „Pro účesy máme relativně přísná pravidla,“ vysvětluje jeho evidentně mnohem starší kolega, který plní roli holiče. „Hlavní je odstranit vlasy kolem uší a na krku, zatímco nahoře nesmí být víc jak patnáct centimetrů.“ (Trochu mne v této souvislosti překvapuje, proč to ten mladík neudělal ještě před vyplutím, tedy na pevnině…)
Poté je nám představen muž, který obsluhuje sonar a po ponoření plavidla se tudíž stává jedním z nejdůležitějších osob na palubě. Dotyčné zařízení, jak se dozvídáme, je natolik citlivé, že pod vodou zachytí zvuky vzdálené i stovky kilometrů, ať již vydávané většími živočichy nebo nepřátelskými ponorkami.
Po chvíli je ostatně sonarem identifikována přítomnost nějakého „hladinového plavidla“, takže se musí zjistit, zda nepředstavuje hrozbu. Naštěstí se zdá, že jde pouze o rybářskou loď, podle předpisů však musí Trenchant udržet dostatečnou vzdálenost, protože pokud by se zamotal do jejích sítí, stáhl by ji i s posádkou pod vodu.
Následně se ocitáme v kuchyni, kde kuchaři (na palubě jsou celkem tři, dva denní, jeden noční, a vaří nonstop) připravují v sobotu večer na výběr biftek s hranolky nebo smažené kuře a k tomu kukuřici, hrášek a cibulové kroužky, následované sýrovou mísou. „Musím si to pochválit, Gordon Ramsey by na nás byl pyšný“, říká spokojeně jeden z nich poté, co ochutnal omáčku, a dodává, že později dostanou chlapi ještě i zmrzlinu.
Fronta na steak, jak vidíme, se táhne téměř celou ponorkou. „Přes týden se na jídle snažíme trochu šetřit a vaříme levnější pokrmy, protože na stravování máme jen omezený rozpočet, ale o víkendu se tím pádem můžeme trochu rozšoupnout,“ vysvětluje kapitán. „Posiluje to morálku – i když taky břicha“, dodává s úsměvem.
Po nějaké době se však objeví problém. „Začala téct jedna ze dvou lednic na palubě, takže se teď snažíme odčerpat chladivo a vypustit ho ven, jedovatý plyn by se totiž mohl dostat do ventilace ponorky“, popisuje situaci příslušník posádky.
Hrozí navíc, že nejméně polovina obsahu lednice se brzy zkazí, zejména mléko, ale i třeba ovoce. „Jablka bychom možná mohli rovnou chlapům rozdat,“ navrhuje důstojník zodpovědný za stravování, a jeho kolega souhlasí, zásoby čerstvých potravin je prostě třeba sníst co nejdřív. „Pořád přitom máme dostatek těch trvanlivých včetně konzerv s uvařeným masem nebo zeleninou,“ ubezpečuje se poručík. Jeden z členů mužstva ovšem nevidí situaci tak růžově. „Bude míň jídla, to je jasné, možná ho dokonce budeme dostávat na příděl, ale co se dá dělat,“ povzdychne si.
Po čtyřech dnech na moři dorazil každopádně HMS Trenchant na utajené místo v severním Atlantiku vzdálené více než 1 600 kilometrů od pobřeží Spojeného království, kde se pohybuje jeho „sestra“ s jadernými balistickými střelami. V tu chvíli kapitán obdrží informaci, že někde poblíž se nachází také ruská ponorka, kterou je třeba najít dřív, než její posádka objeví tu britskou s raketami Trident. „Na určení přesné polohy máme méně než dvanáct hodin,“ upozorňuje, zatímco jiný důstojník sděluje, že zatím není znám její kurs, ale nepluje rychleji než třicet uzlů za hodinu.
Nakonec tedy přijde opět ke slovu sonar. „Nepřátelská ponorka, jak jsme zjistili z příslušné literatury po její předběžné identifikaci, má na palubě dvacet osm torpéd a je minimálně dvakrát větší než my a přitom velmi tichá, což, upřímně řečeno, vyvolává značné obavy,“ podotýká obsluha zmíněného detekčního zařízení.
Kapitán vydává rozkaz zpomalit, aby muži u sonaru mohli zachytit i ty nejjemnější zvuky. Ti nakonec zjistí, že Rusové jsou už jen ve vzdálenosti nějakých dvanáct kilometrů a k Britům se dál přibližují, v tom se ale ozve požární poplach, jelikož ve strojovně poblíž reaktoru začalo hořet. Požár byl nakonec uhašen, není ovšem jasné, zda bude posádka schopna vlastními silami poškozený motor opravit, nebo zda se bude ponorka muset vrátit na pevninu.
Situace nevypadá dobře a podle techniků z posádky se má ještě zhoršovat, jelikož ve strojovně výrazně stoupla teplota, nemluvě o tom, že pára dosahující dvou set stupňů Celsia začala unikat i do ostatních částí plavidla. Kapitán si tedy bude muset vybrat, zda podstoupit to riziko a pokusit se o opravu motoru na moři, nebo zda bude nucen lov na ruskou ponorku odložit. „Nastal ten nejhorší možný scénář v tu nejhorší možnou dobu a já stojím před jedním z nejhorších rozhodnutí v mém životě,“ říká s unaveným výrazem ve tváři do kamery.
Následně přiznává, že v důsledku požáru by mohli přijít o pohon a zůstat trčet uprostřed oceánu. Nakonec tedy oznamuje posádce, že je třeba se vrátit do Británie, kde dojde k opravě poškozeného motoru poté, co se vypnou všechny ostatní, a ochranou ponorky s raketami Trident pověřuje jiné plavidlo královského námořnictva. „Když se přitom podíváte kolem sebe, zjistíte, že zpátky na pevninu se nikomu nechce, přičemž mně už vůbec ne,“ uzavírá se smutkem v hlase.
V závěru dokumentu se pak dozvídáme, že na svou další plavbu se HMS Trenchant vydává již pod velením nového kapitána.
