Já na rozdíl od ženy nemusím být do svatby panic, říká mladý Tunisan.
Porušení příslušného zákona se přitom trestá až šestiměsíčním vězením. „Proč ta nenávist k projevům něžnosti,“ říká k tomu ve filmu jedna z moderně vyhlížejících žen, která přišla před soudní síň podpořit dvojici obviněnou ze souložení v autě zaparkovaném po setmění na ulici města, a dodává: „Takové Tunisko, konzervativní a bigotní, já odmítám.“
Zmíněná země je jednou ze šesti tvořících tzv. Maghreb, region na severu a severozápadě Afriky, který dále zahrnuje Maroko, Alžírsko a Libyi, jakož i Mauretánii a Západní Saharu. Samo Tunisko bylo přitom dlouho považováno za jedinou demokracii v arabském světě a mimo jiné za průkopníka ženských práv, ale ani zde sexuální revoluce dosud nenastala, takže až půl rokem za mřížemi se trestá i soužití nesezdaných párů, pokud je někdo udá ─ před svatbou spolu dva mladí lidé prostě žít nesmí.
„Žena jako nějaký second-hand? To ani náhodou“, podotýká v této souvislosti mladík, který v jedné z kaváren s kamarády střídavě popíjí a kouří vodní dýmku. „Musel bych totiž neustále myslet na to, co dělala předtím, než jsem si ji vzal.“ Přítomným mužům je mezi dvaceti a třiceti lety a buď ještě studují, nebo už pracují, například jako inženýři nebo policisté. Když se jich autoři dokumentu ptají, jak si představují ideální dívku, další z přítomných Tunisanů říká: „Musí být krásná a pracovat, jinými slovy ne se poflakovat po kavárnách, a samozřejmě být pannou.“
Na otázku, zda i on bude při uzavírání sňatku ještě „nepolíbený“, ovšem odpovídá: „Ne, já si mohu dělat, co chci, to se týká jen jí,“ k čemuž jeho soused dodává, že taková je v Tunisku tradice a není na nich, aby se ji pokoušeli měnit. Ve skutečnosti ovšem mělo podle celonárodního průzkumu provedeného v této zemi sex ještě před vstupem do manželství padesát procent žen (a osmdesát procent mužů).
Některé Tunisanky tudíž podstupují bez vědomí rodiny operace, kdy jim chirurgové zcela legálně obnovují panenskou blánu. Do příslušné kliniky, kde se prostřednictvím kamery ocitáme, jich údajně každý rok přichází kolem stovky, jedna z přítomných žen ostatně vysvětluje, že dnes už je to pro ně tak běžné jako když jdou k zubaři. Podle zdejšího gynekologa dokonce počet zájemkyň stoupá, protože roste i počet pohlavních styků před uzavřením manželství. Zákrok přitom stojí tři sta eur, tedy víc, než kolik činí v této arabském zemi průměrný měsíční plat.
Dotyčný lékař říká, že studovat medicínu začal na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století ve Francii, kdy se o panenství dívek před uzavřením sňatku ještě dost diskutovalo, ale od té doby se tamní společnost dále vyvíjela a dnes už to není na pořadu dne. Doufá přitom, že jednou to tak bude i v Tunisku, i když je tak trochu sám proti sobě, jelikož podobné operace jsou pro něj a jeho kolegy lukrativní záležitostí.
Střih a jsme v sousedním Maroku, kde hrozí za sex před svatbou dokonce až rok vězení. Potrat je přitom v tomto státě zakázán a trestá se dokonce dvěma roky vězení, takže každý den se na jeho ulicích najde v průměru dvacet čtyři novorozenců. Jednu místní mladou ženu, která přitom otěhotněla po znásilnění, rodina vyhnala na ulici, takže skončila i s dítětem v azylovém domě. „Potom, co se stalo, jsem začala všechny muže nenávidět, nemůžu se na ně ani podívat, a myslím jen na to, že bych jim uřízla penisy, aby už nikdy nemohli něco takového provést,“ přiznává zcela otevřeně.
V Tunisku mezitím divák sleduje osmadvacetiletého muže pracujícího jako bankovní poradce a jeho o čtyři roky mladší nastávající, povoláním asistentku ředitele (takže jde evidentně o příslušníky střední třídy). Pár, který se do sebe zamiloval před více jak dvěma lety, začal již čtyři měsíce před uzavřením manželského svazku zařizovat byt, do něhož se po oddání nastěhuje, takže ona ukazuje například pořízené ložní prádlo včetně sněhově bílého prostěradla. „To se stane svědectvím, že vše proběhlo tak, jak se očekává,“ směje se, zatímco jiná žena vystupující ve filmu zdůrazňuje, že podívat se na něj ráno je dokonce povinnost nejen novomanžela, ale i příslušníků obou rodin. Svatební noc je prostě v zemích Maghrebu velkým symbolem, a dotyčný mladík, který se již brzy stane ženichem, k tomu dodává: „Už se na ni oba těšíme, je to jako vstoupit do nového světa.“
„Svobodnou ženu v arabském světě všichni sledují a mluví o ní, pořád se zajímají, co dělá a kam jde, což přestane až ve chvíli, kdy vstoupí do manželství,“ vysvětluje budoucí nevěsta. Teď ji její nastávající musí po setmění doprovodit z připravovaného bytu zase domů k matce, kde ji před vchodem líbá pouze na tvář a na čelo (z čehož dedukuji, že ten zákaz zmíněný v úvodu se týká polibku na ústa).
Nakonec přichází ten tolik očekávaný okamžik, kdy si oba naši snoubenci řeknou své ano. Svatba je to okázalá a tudíž nákladná, vyjde na deset tisíc eur, takže novomanželé si na ni museli půjčit, jelikož zatím vydělávají dohromady jen něco kolem sedmi set eur měsíčně. Vysoká cena se přitom netýká jen jich, takže věk lidí uzavírajících sňatek se v Tunisku v důsledku nedostatečných finančních prostředků neustále zvyšuje a v současné době činí u žen v průměru 29 let a u mužů 33.
V další sekvenci vidíme atraktivní čtyřicátnici za volantem vozu BMW, která se v této zemi už čtyři roky věnuje relativně novému povolání, totiž sexuologii (takže vysoko nad předním sklem auta se jí houpe nenápadný symbol mužských pohlavních orgánů). Vystudovanou psychiatričku k této specializaci vedlo podle jejích slov utrpení řady mladých Tunisanek, často utajované, přičemž od chvíle, co si svou soukromou ordinaci otevřela, se k ní jen hrnou, a to nejen ty z hlavního města, ale z celé země.
„Máme tu poněkud rozporuplnou situaci, kdy naše ženy nesmí mít předmanželský styk, ale v den D, tedy o svatební noci, musí naopak předvést bezchybný výkon, být výkonná a dokonalá, i když se ti dva nikdy předtím neviděli nazí, možná dokonce ani neobjímali,“ vysvětluje. Následkem toho většina jejích pacientek trpí problémem v severní Africe podle autorů dokumentu velmi rozšířeným, totiž vaginismem, tedy fobií z penetrace, která způsobuje stažení svalů a brání koitu.
Film se následně zaměřuje na dosud svobodnou Tunisanku, která už měla několik milostných vztahů a nestydí se za to. Sedmadvacetiletá vysokoškolačka končí studium zubního lékařství a chodí přitom na praxi do stomatologické kliniky, kde je ovšem na rozdíl od ostatních mladých žen jakousi „černou ovcí“, protože není vdaná, dokonce ani zasnoubená, a nemá děti. „Slyšela jsem o sobě už řadu pomluv, například i že jsem lesbická,“ přiznává v této souvislosti.
Nejde však zdaleka o jediný problém, se kterým se svobodomyslná studentka potýká. Když se například vrací z kliniky domů, často se stává objektem obtěžování ze strany mužů, kteří na ni troubí z automobilů projíždějících kolem nebo vykřikují sexistické poznámky a občas i urážky. V Tunisku prostě stačí, že se nějaká žena odváží jít sama po ulici, a už na ni někdo doráží, a to i když má na sobě zdravotnickou pracovní uniformu.
Ve svém bytě žije praktikantka na rozdíl od velké většiny dosud svobodných mladých Tunisanek sama. „Lidé to vnímají dost negativně, podle nich to znamená, že se dopouštím nějakých nepravostí – nahání jim to strach, protože mají pocit, že jsem v rovnocenném postavení s muži, zatímco naše společnost je patriarchální, a já tak narušuji jejich nadvládu,“ říká.
V minulosti už byla i dvakrát sexuálně napadena, domnívá se však, že v její zemi neexistuje žena, která by něco podobného nezažila. (Podle průzkumu jedné tuniské agentury uvádí sedmdesát čtyři procent místních žen, že se alespoň jednou staly terčem podobného útoku, trestní oznámení však většina z nich nepodala.)
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