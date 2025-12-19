Hlavní roli ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem odmítl Marlon Brando i Gene Hackman

Mnohé kolem vzniku tohoto díla je domnívám se celkem známé. Herec Michael Douglas, jeden z jeho dvou producentů, a Saul Zaentz, který byl tím druhým, se prostě postupně scházeli s různými americkými režiséry.

Ptali se jich přitom, jak by film pojali, ale oni byli tajnůstkáři skoupí na slovo, zřejmě se báli, že jejich nápady se zneužijí, a k ničemu to nevedlo. Pak mu ovšem člověk, jež měl stejnojmennou knihu zpracovat do scénáře, navrhl zkusit Miloše Formana, protože přece oba viděli Hoří, má panenko, odehrávající se v určitém uzavřeném prostoru (konkrétně v sokolovně, zatímco v jejich případě to bude psychiatrická léčebna) a odhalující přitom nejrůznější lidské charaktery.

I když jsem se ale kdysi jako novinář zabýval filmem, řadu dalších věcí jsem – možná na rozdíl od čtenářů tohoto blogu ─ nevěděl, například že hlavní roli v dotyčném filmu měl původně hrát Marlon Brando nebo Gene Hackman, oba to však odmítli. To jsem se dozvěděl až z nedávno uvedeného pořadu České televize Na plovárně, do kterého přišel Michael Douglas během svého pobytu na letošním karlovarském filmovém festivalu.

Nakonec tu roli dostal Jack Nicholson, i když z nápadu obsadit do ní zrovna jeho původně producenty nenaplňovalo nějakým velkým nadšením. „My jsme jej znali z filmů jako Bezstarostná jízda nebo Malé životní etudy, kde hrál takové řekněme poněkud intelektuálské postavy, takže nám připadalo, že není dostatečně drsný, což hlavní hrdina Randle McMurphy měl být,“ vzpomínal Douglas. Pak jim ovšem režisér Hal Ashby (v českých kinech běžely kdysi například jeho snímky Byl jsem při tom a Návrat domů), mimochodem jeden z těch, co měli zájem natočit Přelet nad kukaččím hnízdem, promítl ukázky z filmu Poslední eskorta, kde Jack představoval postaršího seržanta námořnictva, a bylo rozhodnuto.

A nepřemýšlel Douglas o tom, že by se hlavní role ujal sám? „Ne, já jsem jen uvažoval o postavě koktavého Billy Bibbita, ale když jsem pak viděl během konkursu, jak své herecké umění předvádí Brad Dourif, okamžitě mi bylo jasné, že to musí dostat on.“

Jack Nicholson ovšem nemohl hned začít točit, ještě nebyl volný, takže šest měsíců čekání producenti využili ke castingu, kdy si vybírali herce v Los Angeles a v New Yorku. Jeden z nich, Will Samson, například dostal roli indiánského „náčelníka“ Bromdena, ani po půl roce však neměli představitelku hlavní sestry. V sedmdesátých letech už totiž ve Spojených státech nabývalo na síle ženské hnutí a žádná americká herečka nechtěla představovat zápornou postavu, i když všeobecně vzato je něco takového nejvíc žádané, takže pět z nich – všechny slavné, například Anne Bancroft nebo Angela Lansbury – jich postupně nabídku odmítlo. Pak ale Forman uviděl ve filmu Zloději jako my režiséra Roberta Altmana Louise Fletcher, a i když zde měla jen menší part, zaujala jej natolik, že ji obsadil.

„Potom jsme ovšem coby naivní začínající producenti udělali to šílené rozhodnutí, že se Přelet nad kukaččím hnízdem nebude točit v hollywoodském studiu, nýbrž v psychiatrické léčebně, konkrétně ve státě Oregon, a naplánovali, že tam budou ubytovaní i všichni herci a účastní se skupinových terapií, aby se dokázali maximálně ztotožnit s tamními pacienty,“ vzpomínal Douglas. „Mimochodem Dean Brooks, který ve filmu výborným způsobem ztvárnil postavu lékaře, byl ve skutečnosti ředitelem celého toho zařízení a nikdy předtím v ničem nehrál.“

Autor: Lubomír Sedlák | pátek 19.12.2025 21:26

Lubomír Sedlák

