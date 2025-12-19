Hlavní roli ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem odmítl Marlon Brando i Gene Hackman
Ptali se jich přitom, jak by film pojali, ale oni byli tajnůstkáři skoupí na slovo, zřejmě se báli, že jejich nápady se zneužijí, a k ničemu to nevedlo. Pak mu ovšem člověk, jež měl stejnojmennou knihu zpracovat do scénáře, navrhl zkusit Miloše Formana, protože přece oba viděli Hoří, má panenko, odehrávající se v určitém uzavřeném prostoru (konkrétně v sokolovně, zatímco v jejich případě to bude psychiatrická léčebna) a odhalující přitom nejrůznější lidské charaktery.
I když jsem se ale kdysi jako novinář zabýval filmem, řadu dalších věcí jsem – možná na rozdíl od čtenářů tohoto blogu ─ nevěděl, například že hlavní roli v dotyčném filmu měl původně hrát Marlon Brando nebo Gene Hackman, oba to však odmítli. To jsem se dozvěděl až z nedávno uvedeného pořadu České televize Na plovárně, do kterého přišel Michael Douglas během svého pobytu na letošním karlovarském filmovém festivalu.
Nakonec tu roli dostal Jack Nicholson, i když z nápadu obsadit do ní zrovna jeho původně producenty nenaplňovalo nějakým velkým nadšením. „My jsme jej znali z filmů jako Bezstarostná jízda nebo Malé životní etudy, kde hrál takové řekněme poněkud intelektuálské postavy, takže nám připadalo, že není dostatečně drsný, což hlavní hrdina Randle McMurphy měl být,“ vzpomínal Douglas. Pak jim ovšem režisér Hal Ashby (v českých kinech běžely kdysi například jeho snímky Byl jsem při tom a Návrat domů), mimochodem jeden z těch, co měli zájem natočit Přelet nad kukaččím hnízdem, promítl ukázky z filmu Poslední eskorta, kde Jack představoval postaršího seržanta námořnictva, a bylo rozhodnuto.
A nepřemýšlel Douglas o tom, že by se hlavní role ujal sám? „Ne, já jsem jen uvažoval o postavě koktavého Billy Bibbita, ale když jsem pak viděl během konkursu, jak své herecké umění předvádí Brad Dourif, okamžitě mi bylo jasné, že to musí dostat on.“
Jack Nicholson ovšem nemohl hned začít točit, ještě nebyl volný, takže šest měsíců čekání producenti využili ke castingu, kdy si vybírali herce v Los Angeles a v New Yorku. Jeden z nich, Will Samson, například dostal roli indiánského „náčelníka“ Bromdena, ani po půl roce však neměli představitelku hlavní sestry. V sedmdesátých letech už totiž ve Spojených státech nabývalo na síle ženské hnutí a žádná americká herečka nechtěla představovat zápornou postavu, i když všeobecně vzato je něco takového nejvíc žádané, takže pět z nich – všechny slavné, například Anne Bancroft nebo Angela Lansbury – jich postupně nabídku odmítlo. Pak ale Forman uviděl ve filmu Zloději jako my režiséra Roberta Altmana Louise Fletcher, a i když zde měla jen menší part, zaujala jej natolik, že ji obsadil.
„Potom jsme ovšem coby naivní začínající producenti udělali to šílené rozhodnutí, že se Přelet nad kukaččím hnízdem nebude točit v hollywoodském studiu, nýbrž v psychiatrické léčebně, konkrétně ve státě Oregon, a naplánovali, že tam budou ubytovaní i všichni herci a účastní se skupinových terapií, aby se dokázali maximálně ztotožnit s tamními pacienty,“ vzpomínal Douglas. „Mimochodem Dean Brooks, který ve filmu výborným způsobem ztvárnil postavu lékaře, byl ve skutečnosti ředitelem celého toho zařízení a nikdy předtím v ničem nehrál.“
Lubomír Sedlák
Jak se žije na palubě jaderné ponorky britského královského námořnictva
Oznámení Donalda Trumpa, že posílá dvě jaderné ponorky blíž k pobřeží Ruska, mne inspiroval ke sledování dokumentu na stanici Prima Zoom o životě mužů na podobném britském plavidle, ale bez raket, jen s reaktorem coby pohonem.
Lubomír Sedlák
Film o volbě papeže je jako detektivka od Agathy Christie
Nedávno běžel v našich kinech podle mne pozoruhodný snímek Papežův zákon kritizující vedení katolické církve (pokud by se o něm někdo chtěl dozvědět víc, jednou z možností je přečíst si můj blog z přelomu července a srpna).
Lubomír Sedlák
Člověk lže v průměru až dvakrát denně, říká kanadský psycholog
Lidé se často snaží skrývat to, co si ve skutečnosti myslí, ať již ze zdvořilosti, nebo když se pokoušejí něco předstírat.
Lubomír Sedlák
Jak Britové propašovali příslušníka sovětské tajné služby do Finska
Devatenáctého května roku 1985 dostává pracovník velvyslanectví Sovětského svazu v Londýně Oleg Gordievskij, neoficiálně příslušník KGB, rozkaz od nadřízených v ústředí, aby se kvůli důležitému jednání okamžitě vrátil domů.“
Lubomír Sedlák
Západ nám v srpnu 1968 nemohl přijít na pomoc, říkají historici
V jednom z dalších dílů seriálu veřejnoprávní televize Historie.cz nazvaném Československo znásilněné a opuštěné se diskutovalo, jak se demokratické země světa stavěly k invazi vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Biatlon v Le Grand Bornand 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde sledovat
Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté zamířili do francouzského Le Grand...
Třebíčská galerie nabízí výstavu dostihových snímků Romana Vondrouše
Třebíčská Pop-Up galerie od dneška vystavuje snímky z dostihového prostředí fotografa České tiskové...
Slánská dětská pohotovost skončí kvůli novým podmínkám vyhlášky
Slánská dětská pohotovost skončí, nesplňuje nové podmínky provozu, které stanovuje úhradová...
Rodiče i děti se v Hnojníku bouří proti změnám na tamní základní škole
Bouřlivý průběh plný křiku a emocí mělo dnešní zasedání obecního zastupitelstva v Hnojníku na...
- Počet článků 44
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 943x