Žižka lapka, husité vrazi, Sověti okupanti aneb vyvrátíme modly!

Doba temna nebyla tak temná, je třeba se zhostit našich národních mýtů tak, aby vyhovovaly evropskému konsensu.

Ani Jan Hus by neměl být tohoto narativu ušetřen. Když sto let před reformací hlásal, že církev je nevěsta Kristova a neměla by obchodovat s odpustkami, kritizoval mnohoobročnictví a podobné lumpárny jíž se církev dopouštěla, bylo to zlé. Ještě horší bylo, že kázal, že Papež, který žije v hříchu, není v ažůru: „Upírá papežům jejich nárok, že oni jsou tou skálou nebo základním člověkem v církvi a proto na nich celá církev stojí. To znamenalo narušení autoritativního systému církve a na koncilu mu to kardinálové vytýkali především.“ tímto pádem rozkládal evropský konsensus a byl proto po právu upálen.

Dnes se bohužel najdou lidé, kteří jeho činnost glorifikují. Nedá mi to, abych prstem neukázal na spolek Svatopluk, který hlásá národní svrchovanost, podporuje antisystémové strany, šíří dezinformace, ergo zrovna jako Hus rozkládají konsensus EU.

Za jeden z vrcholů českých dějin pokládá spolek Svatopluk též husitství! Přiznávám, že i já jsem na jedné z přednášek profesora Machovce slyšel pomýlený názor, že husité, kteří zahrnovali většinu české populace, díky geniální vojenské strategii Jana Žižky zachránili český národ před genocidou, ba co víc!

Z učebnice dějepisu jsme se dozvěděli, že Táborité více než 400 let před vydáním Komunistického manifestu byli v podstatě komunisté! Tuto skutečnost při vytváření mýtu husitství, jež mělo být potvrzením české státnosti a jeho z historie plynoucího humanismu, pan prezident Masaryk bohužel přehlédl. Jeho koncepce čechoslovakismu byla i z těchto důvodů neúspěšná. Komunismus k demokracii nepatří.

Ano, Žižka byl lapka, husité vrazi a zloději a právě tak jako komunisti vraždili kněží, rabovali kostely, města a vesnice, Sověti navíc znásilňovali a po válce nás okupovali; taková je pravda bez příkras.

V zájmu historické pravdy si musíme stvořit nové mýty!

Navrhuji, abychom přijali za mýtus, kterak vláda Petra Fialy novelou paragrafu 403 již nadobro porazila komunismus.

Vláda Petra Fialy se díky tomuto činu stává nejlepší vládou v našich dějinách!

Právě díky ní jsme se stali právoplatnými Evropany!

A stali jsme se kolonií.

