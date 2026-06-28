Zbytečný dopis panu premiérovi.
Vážený pane Babiši. Jsem členem českého šovinistického spolku „Opravdoví vlastenci“, jež se schází v utajené kuřácké hospodě V. cenové skupiny s vtipným názvem „U náhradního volna“ a vzpomínáme na staré zlaté časy, kdy to ještě stálo za hovno. Děkujeme Vám a celé vaší vládě, že se stavíte za naše lidi a společně se svou vládou makáte, aby se z naší země stalo nejlepší místo na světě.
Mrzí nás, že aktivističtí novináři, ze zahraničí placené „sorošovské“ neziskovky, veřejnoprávní média, opoziční poslanci, pražská kavárna a konečně prezident se proti Vám a členům Vaší vlády spikli, hází Vám klacky pod nohy, abyste nemohl realizovat svůj již níže řešený projekt. Jako představitelé pražské hospody chodíme na demonstrace novodobých lidových milic – „Chvilkařů“. Snažíme mezi nimi šířit osvětu, avšak je to marné, jsou to ovce.
Zrušení televizních poplatků je rozhodně ta správná cesta. Zpravodajství české televize a rozhlasu je zcela vyosené ve prospěch opozice a jejich zrádcovských hodnot, jako jsou válka, deindustrializace průmyslu a podřízení se EU. Veřejnoprávní média je nutné narovnat! Držíme vám palce, abyste tento boj vyhráli!!!
Nyní k věci.
Musím předeslat, že dopis jsem začal psát v úterý, dílem osudu jsem musel psaní na čas ukončit, dopíšu to později. Baxa box mě svou rychlostí zcela předběhl, pan prezident do Ankary pojede a žádná řeč se nevede. Jinak řečeno: „Ústavní soud všechny návrhy soudruha prezidenta, tak jak byly podány, přijal.“ „Chvilkaři“ mají Vánoce a my „Opravdoví vlastenci“ jsme si oddechli.
Chtěl jsem Vás před tím, než se události daly do pohybu, poprosit, abyste pana prezidenta vzal do Ankary sebou, on by se Vám tam stejně vecpal. Jaké byly k tomu důvody?
Dříve, než se události daly do pohybu, pan Petr Pavel tvrdil, že místo do Ankary pojede na koncert ZZ TOP do Pardubic. Bohužel od svých loutkovodičů dostal rozkaz, že tam jet musí stůj, co stůj. Jak známo z vojenských řádů a předpisů, rozkaz se splnit musí a pak je možné si stěžovat. Věřím, že by jel radši na motorce na koncert, než shánět kšefty pro zbrojaře, jak se domnívají mnozí zasvěcenci. Ale holt musí poslouchat.
Zřejmě již, pane premiére, tušíte, kam mířím. Na koncert ZZ TOP jdu i já s celou svitou „Opravdových vlastenců“. Bylo nám prostě proti srsti, že tam budeme mít za zády prezidenta a jeho ochranku. Už takhle je otravné podrobovat se „bezpečnostnímu“ šacunku, který se na těchto akcích praktikuje. V případě přítomnosti Petra Pavla by to bylo ještě dvakrát horší. Takhle si aspoň jižanský rock ZZ Top řádně užijem!
Na závěr dopisu bych chtěl ještě apelovat na Vaši lidskost, které máte na rozdávání. Pan Macinka tvrdil, že pana prezidenta nepustí na večeři. Prosím Vás, abyste mu dal nějaké menší diety, ať si dá u stánku aspoň kebab.
S úctou
Opravdoví vlastenci
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