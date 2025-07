Záhadná kritéria mazání diskusí na Seznam.cz

Ten den, 21. červenec, mi ze Seznam.cz přišly na mail dvě zprávy ohledně smazání diskusního příspěvku. Mé ego vzplálo spravedlivým hněvem.

V mailech stálo.

Důvody závadnosti příspěvku:

V souladu se Smluvními podmínkami byl váš příspěvek smazán, neboť je v rozporu s dobrými mravy, nepatří do slušné, věcné a kultivované diskuze, a to z jednoho či více následujících důvodů:

Obsahuje vulgární výrazy nebo jejich opisy

Uráží ostatní diskutující či třetí osoby

Projevuje nenávist vůči jednotlivcům či skupinám obyvatel

Schvaluje násilí či k němu vyzývá

Jde o nevhodný, pohoršující, nekultivovaný komentář

Při opakovaném porušování Smluvních podmínek vám může být udělen dočasný nebo trvalý ban.

Případná blokace se týká všech služeb, které využívají službu Seznam Diskuze. Jde například o tyto služby: Novinky.cz, SeznamZpravy.cz, Sport.cz, Stream.cz, ProŽeny.cz a Garáž.cz.

S pozdravem

Tým služby Seznam Diskuze

Co jsem tedy učinil, že jsem smazán byl?

Pod zavádějící článek „Začaly výkupy pozemků pod dálnicí D3, odpůrci ji v Posázaví stále nechtějí“ jsem odpověděl na diskusní příspěvek znějící takto:

„Spolek „Alternativa D3“ je partička nimbystů, jejichž jediným cílem je přehodit trasu dálnice spoza jejich obce za obec někoho jiného. Ty jejich „alternativy“ je tisíckrát vyvrácená slátanina lží, polopravd a manipulací. D3 se samozřejmě nakonec postaví, jen později a dráž. Děkujeme sebranko z Alternativy D3.“

Má odpověď zněla:

„Zničená krajina vám nevadí hlavně, že se povezete. Hlupáku!!!“

Váhal jsem, zda použít ono slovo „Hlupáku“ se třemi vykřičníky, ale jako odpůrce megalomanského předraženého projektu (kilometr za miliardu) jsem do toho šel. Uznávám, že dle regulí „Uráží ostatní diskutující či třetí osoby“, má pravdu administrátor. Na druhé straně komentář na který jsem reagoval, nebyl také zrovna košer.

Překvapila mě rychlost, s jakou byl příspěvek smazán, patrně přiblblá umělá inteligence AI vyhodnotila jeho nevhodnost a to, že byl napsán pod emocionálním tlakem mého zjitřeného já. Namísto abych již dál ve svých diskutérských výbojích nepokračoval, pustil jsem se do dalšího skrolování. „Musím býti obezřetný, aby mi to nesmazali,“ to jsem si říkal.

Narazil jsem na článek na Novinky.cz „Je to vydírání. Nové sankce EU Rusy přece jenom vytočily“, přečetl jsem si jej a hurá do diskuse. Tato se odehrávala ve známých intencích nadávání jedněch druhým, tedy dezoláti kontra ti, co „stojí na správné straně“. Já jsem v této věci neutrál, nekloním se na žádnou stranu, stojím na straně slušnosti, proletářského internacionalismu a míru. Jak jsem uvedl, příspěvky byly plné urážek, ale Ynteligence stále nereagovala, pak se probrala a nakonec reagovala – na mě.

K příspěvku jež splňoval všechny shora zmíněné mluvní podmínky na smazání:

„Zvláštní nejdřív chcete vysvětlit pojem a pak tím nazýváte druhého? Jste prostě prokremelská onuce. Jestli se vám tu nelíbí tak si zbalte a odstěhujte se do Ruska, netahejte nám sem bordel z východu,“

jsem krátce podotkl:

„Zajímavé, že takový nenávistný příspěvek není smazán. Asi dvojí metr“.

Proč mi to smazali, nechápu, leč si to vysvětluji tak, že Ynteligence se na mě naštvala, že jí za její opomenutí kritizuji a dala mi co proto.

Kritéria mazání zpráv na Seznam.cz jsou zkrátka záhadná.

Jasně vím, že přispívat do diskusí na platformě Seznam.cz je krajně pošetilé, leč občas moje já má slabou chvilku a nedokáže se udržet. Mělo by, již z toho důvodu, že právě pročítám monografii „Budha“ od Egona Bondyho.

Chci-li dosáhnout aspoň nějakého duchovního povznesení, mělo by se mé ego podobných excesů vystříhat.

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zacaly-vykupy-pozemku-pod-dalnici-d3-odpurci-ji-v-posazavi-stale-nechteji-40530807#utm_content=freshnews&utm_term=%E2%80%9EZa%C4%8Daly%20v%C3%BDkupy%20pozemk%C5%AF%20pod%20d%C3%A1lnic%C3%AD%20D3%2C%20odp%C5%AFrci%20ji%20v%20Pos%C3%A1zav%C3%AD%20st%C3%A1le%20necht%C4%9Bj%C3%AD%E2%80%9D%2C%20kter%C3%BD%20vy%C5%A1el%2020.%207.%20na%20serveru%20Novinky.cz.&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-je-to-vydirani-nove-sankce-eu-rusy-prece-jenom-vytocily-40530877