Vidím to jasně - Země je plochá!

Počin, přidat se k Plochozemcům, jest pro mě roven podepsání Charty 77. Jest to vyjádření fenomenologické pravdy přirozeného světa, protestu proti systému i hravé recese.

Preambule

Falešná teorie o kulaté Zemi je součást Nového světového řádu, což je nástroj k ovládnutí světa. Světu vládne okultní elita, která ovládá celé lidstvo. Elita vládne světu skrz finance. Tito lidé založili OSN, WHO, EU, jejich ovládnutí světa spěje do finále…

Věda dehumanizuje náš svět, chce jej zvěcnit, roztřídit, rozřezat na atomy, molekuly a částice natolik, že sami vědci kvůli své specializaci nejsou schopni integrovat své objevy do jednoho souvislého celku a pokud se o to pokusí, dochází k mylným závěrům.

Filozofie, která by měla, poznatky vědy slučovat, hodnotit a ukazovat cesty, často slouží jako služka vědy. Někteří dokonce říkají, že filozofie je mrtvá. Údiv a pochybnosti jsou hlavním jádrem filozofie.

Co pro člověka v jeho přirozeném světě znamenají atomy? Co pro člověka v jeho přirozeném světě znamená vědecký názor, že Země je kulatá? Nic, vůbec nic!

Fenomenologie

V přirozeném světě člověka je Země placatá uzavřená nebeskou klenbou, žádný vesmír neexistuje. Chtěl-li bych být fenomenologicky exaktni, tak nanejvýš mohu připustit, že Země je více, či méně zvrásněná. Kdyby byla Země kulatá, obyvatelé Austrálie, jímž se nesprávně říká „protinožci“ by se museli zřítit do nekonečného prostoru.

Vědci nám předkládají příliš mnoho mylných informací, ať již je to teorie o vzniku vesmíru velkým třeskem, nebo údajné přistání na měsíci, které zpracoval jako „bokovku“ k filmu 2001: Vesmírná odysea Stanley Kubrick, ba dokonce i stvoření člověka podle Darvinovy evoluční teorie z opice je naprostý nesmysl; nebe, Země i člověk byly stvořeny Bohem, ergo; uznáváme kreacionismus .

Vraťme se k Zeměploše: sám jsem udělal pokus, jenž měl za úkol ověření neudržitelnosti zemské kulatosti.

Zhotovil jsem plastický globus, z nádoby jsem se na tuto kouli do oceánů snažil nalít vodu, a co myslíte? Voda se udržela pouze v horní úvrati globu, a když jsem jej navíc roztočil, všechna voda vycákla na podlahu. Údajná Zeměkoule by se tedy ani točit nemohla!!!

Druhou část pokusu jsem věnoval Plochozemi. Když jsem se snažil narovnat globus, tato záměrně klamavá školní pomůcka se ne náhodou zcela rozpadla, ale pokus jsem nevzdal. Nově jsem zkonstruoval kruhovou plastickou Zeměplochu a do oceánů nalil vodu. Heuréka! Voda v oceánech zůstala!!!

Nesporné důkazy:

Kdyby se Země opravdu točila, stačilo by balónům nebo helikoptérám vznášet se na místě ve vzduchu a čekat, až se na obzoru objeví očekávaný cíl.

Kdyby byla Země kulatá, musela by letadla stále klesat, aby neuletěla do vesmíru a dokonce řeka Mississippi by musela téct 11 kilometrů do kopce!

Protest proti systému:

Když se člověk cítí povinen odmítnout svědectví vlastních smyslů ve prospěch reality, kterou ani sám neviděl ani sám nevyzkoušel, sklání svůj intelekt před nadřízenými a učiteli, kteří mysleli za něj. Pozorně na ně čeká, aby mu řekli, čemu smí věřit.

Hra na strany, „zlé a hodné“ politiky je pouhá SHOW sloužící k manipulaci vaší mysli s cílem odvedení pozornosti dostat lidi přesně tam, kam chtějí.

Empirický příklad ohraničenosti Země:

Délka pobřeží Antarktidy je údajně zhruba 11 000 mil v obvodu. Je zajímavé, že v roce 1773 kapitán James Cook, první moderní průzkumník, který během tří plaveb trvajících tři roky a osm dní prolomil antarktický kruh a dosáhl ledové bariéry, urazil celkem 60 000 mil podél antarktického pobřeží, ani jednou nenašel nic. Vstup nebo průchod skrz nebo za masivní ledovcovou stěnu. Tato expedice dokazuje, že kulovitá hypotéza Země není přesným zobrazením naší geografie.

Nenapadá vás, že kapitán Cook prostě obeplul předpokládaný obvod „Země“. Nenapadá vás otázka, proč je Antarktida střežená oblast? Proč nad ní nelétají letadla? Povím vám utajovanou pravdu:

Protože žádná Antarktida neexistuje! Antarktida je pevná vysoká stěna kolem celé Země. Antarktida je konec světa!

Hravá recese:

Není to báječné? Plochá země jako výraz lidské hravosti a fantazie je krásná recese, která všem poplašeným bojovníkům proti konspiracím musí lézti pěkně na nervy. Spřádejme dál divoké teorie o světě, věnujme se ludibrionismu, hrajme si a všemu se smějme!

Udělejme svět znovu veselejší!!!

Mohu nanejvýš připustit, že Země je mírně zvrásněná.

