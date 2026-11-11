Veterán od narození
Benjamin Button však mládl do kolébky, to se mi neděje, dozrál jsem do starobního důchodu. Což je divné, nějak jsem nepočítal, že se něčeho takového vůbec kdy dožiju. Dnes jsem nemusel vstávat v 5: 20 a pádit na vlak. Nepředstavitelné.
Narodil jsem se jiném státu a v jiném režimu. Země se jmenovala Československo, nyní je to Česko, což se mi zdá takové nedomrdlé, Lepší by byla Čechie, ale to mi zas připomíná fotbalovou hlášku z Rychlých šípů, naštěstí máme AI, která mi našla, o co přesně šlo:
Rychlonožka pronese památnou větu: „V Čechii jsou saláti, sázím se, že vyhraje Rapid!“. Sázka se uzavírá o to, kdo po prohře svého favorita bude muset celý den nosit falešné vousy.
Rychlonožkův favorit Rapid zápas prohraje. Rychlonožka musí sázku splnit a vyrazit do školy s nalepeným plnovousem (knírem), což vyvolá řadu komických situací.
Rychlé šípy byly, kromě mayovek, flossovek, verneovek a dalších dobrodružných příběhů, četba mého dětství. Měl jsem v tomhle ohledu štěstí, že v roce 1968, se příběhy Rychlých šípů začaly prodávat na trafikách. Mnohem, mnohem později se tématu chopil Michal Hrdý a v časopisu Prdel – Sorry, byly publikovány Rychlé pípy. Pan Foglar radost neměl, ale já mám rád Šípy i Pípy.
Ve svém životopise vždy na začátku píši: „Jsem dítě kosmického věku, již moje maminka se mnou v bříšku na podstavci sochy svatého Václava vítala prvního sovětského kosmonauta Jurije Gagarina, to jsem ještě nevěděl, že budu veteránem nadosmrti.
Jsem nejen veterán podle data narození, jsem dokonce i veterán Varšavské smlouvy. Ta, stejně jako stát do něhož jsem se narodil, již není.
Jó, časy se mění…
Jan Lněnička
4 : 36 – ukradli nám WC!
Chraň pánbuch, že bych chtěl takto přirovnávat WC a Čt a Čro. Prostě, jdu takhle po ránu na WC, a koukám, mísa nikde!
Jan Lněnička
Nevýhra hnutí Ano
Hnutí Ano ztratilo jednoho senátora, namísto katastrofálního neúspěchu, bychom tento výsledek mohli nazvat jako nevýhra.
Jan Lněnička
Casablanka - Praha – Černouček a zpět
Arcityjátr kolem komunálních voleb pana prezidenta; lze na něj aplikovat parafrázi pořekadla: „ Co je dovoleno volovi, není dovoleno Jovovi.“
Jan Lněnička
Pozitivní zprávy
Otevřete-li jakoukoliv mediální platformu, vyskočí na vás vraždy, války, katastrofy, podvody, zločiny a poklesky; jakoby celý svět byl zcela nevhodné místo pro život.
Jan Lněnička
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EU zrušením dočasné ochrany Ukrajinců podporuje Ukrajinu nikoli ty Ukrajince, kteří nehodlají položit své životy ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou.
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