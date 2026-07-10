Top ZZ TOP forever!
Jak jsem už párkrát psal, poprvé jsem fláky od ZZ TOP slyšel někdy v roce 1977 v michelské hospodě U Jaurisů v podání skupiny Kyvadlo.
S kamarádem Frantou jsme tam byli tehdy asi nejmladší, bylo nám šestnáct, kolem samé máničky, jen my, učni Vidoulské akademie, měli vlasy po límec, ale to pivko nám nalili. Takovej bigbít bez pivka, blázníte?
Oproti „Kaťákům“, fakt prda – nářez! Další skupina, kterou měli Kyvadla ve svém repertoáru, byl Johny Winter a jeho bandík, toho jsem viděl v Písku v Divadle pod čarou. Jižanský rock, dlouhá sóla na přebustřenou kytaru v rytmu boogie woogie a blues. Nic složitého, prostě Texas!
Cesta do Pardubic, až na malé zpoždění, proběhla bez problémů. Drobná obtíž byla pouze při zjišťování cesty na stadión, kde se koncert konal. Kamarád, se kterým jsem jel, má nainstalovanou AI, tak se jí zeptal, jak se dostane na místo, kde se akce odehrávala. AI chvilku přepočítávala, a pak bez uzardění určila neomylně autobus číslo deset. Měl jet za dvě minuty, došli jsme na zastávku a nastoupili, směr Vápenka. Dokonce, abychom nedělali ostudu, jsme si i štípli!
Něco podivného viselo v ovzduší, takový divný pocit, že by se inteligence spletla? Šel jsem se zeptat řidiče, zda máme správný směr ke stadiónu. Řidič odvětil stroze: „Ne.“ Vystoupili jsme tedy, a na zastávce zjistili, že téměř všechny spoje na místo konání koncertu jezdí, kromě navrhované desítky, což mi nebránilo, abych si od té přechytralé inteligentní obludy nezjistil setlist turné ZZ TOP 2026, zde je:
Got Me Under PressureI; I Thank You, Waitin’ for the Bus; Jesus Just Left Chicago; Gimme All Your Lovin’; Pearl NecklaceI; I’m Bad, I’m NationwideI; I Gotsta Get Paid; Sixteen Tons; Cheap Sunglasses; Just Got Paid; Sharp Dressed ManLegs; Brown Sugar; La Grange (ten riff se musím naučit)
Díky Baxa boxu byl úvodní „bezpečnostní“ filcunk v pohodě, a mohli jsme vstoupit do nové moderní klimatizované pardubické Enteria Areny, fajn flek na koncert, trpělivě jsme čekali do půl deváté, než pod tlakem zazněli úvodní riffy písně Got Me Under Pressure. Některé rock´n´rollové party jsou díky svým přestárlým lídrům jen stínem toho, co byli na svém vrcholu. Raději nechodit. ZZ TOP se to netýká, lídr Billy Gibbons se svým zastřeným chraplavým hlasem s rozsahem od „e“ do „e“, jak kdysi pravil Jiří Suchý, může takto zpívat i po smrti, prostě to sedne.
ZZ Top se do Česka vrátili po sedmi letech, poprvé od smrti baskytaristy Dustyho Hilla, kterého na jeho vlastní přání v sestavě nahradil Elwood Francis. Ze zdravotních důvodů nakonec nevystoupil ani Frank Beard, za něhož zaskočil mladý bubeník Michael Monahan.
https://www.headliner.cz/novinky/nazivo-zz-top-vytahli-v-pardubicich-i-ceske-kytary-jolana-vousacum-to-hatil-zvuk
Bican, jak jsme říkali bubeníkům, ho zastoupil tak, že jednu chvíli jsme cítili kopák až v žaludku, jo, mydlil do těch svých škopků, jak při kanonádě u Verdunu, společně s basákem Elwoodem Francisem tvořili ten správný groove pro Billyho Gibbonse, abychom si ďábelské riffy, bluesová kvílení a zvuková kouzla jeho kytar mohli užít do aleluja. Tentokrát to bylo sice bez pivka, ale užil jsem si to.
Hlavní bylo, že vousáči z Texasu odvedli dobrý profesionální výkon.
Top ZZ TOP forever!
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