Terčem nenávisti na sociálních sítích jsou nejvíce Ukrajinci

Podle organizace In IUSTITIA nezůstává jen u slov, přibývá i fyzických napadení Ukrajinců. Výzkum provedla agentura Ipsos.

Je to možná smutné, nikoliv však nepochopitelné, nepochopitelné to může být pouze pro někoho, kdo je odtržen od reality, žije za zdmi paláců a honosných vil obehnaných vysokými zdmi, nebo sedí na lukrativních místech EU, ten žádné ohrožení necítí, a tak na každém kroku trousí fráze o dobru a kvůli své pýše a falešnému pocitu vítězství, by své obyvatelstvo rádi poslali do války.

Ač jsme do jisté míry civilizovaní, sklony k atavismu lze jen těžko potlačit. Strachy z cizího jsou naší přirozeností. Nastěhujete-li se na vesnici jako nový, jste náplava. Dlouho trvá, než vás přijmouv cizí zemi. U Indiánů to fungovalo tak, že pokud přišel k indiánskému kmeni někdo nový – Odjinud, posadili ho samotného do týpí, kde musel sedět několik dnů, než ho příslušníci kmene „očichali“, aby jej přijali mezi sebe. K nám přišlo více než 300 tisíc Ukrajinců! A stále noví přicházejí.

Někteří lidé jsou přesvědčení, že Ukrajinci v Česku pobývají neoprávněně a jsou přítěží pro místní ekonomiku. Považují je za příčinu svého vlastního neúspěchu. „A mají pocit, že právě kvůli nim se snižuje jejich pohodlí,“ komentovala Klára Kalibová, právnička a zakladatelka organizace In IUSTITIA, která se zabývá pomocí obětem předsudečného násilí.

Právě lidé z nižších společenských vrstev, kteří s Ukrajinci přicházejí do bližšího kontaktu, se cítí být ohroženi. Mají dojem, že jim berou práci, finanční požadavky Ukrajinců nejsou tak vysoké. Jenže za tyto okolnosti nemohou přímo Ukrajinci, ale podnikatelé, kteří si kvůli vyššímu zisku, najímají pracovníky prostřednictvím zprostředkovacích agentur z cizích zemí.

Na Plzeňsku je 650 pracovních agentur, to je více než polovina z celkového počtu těchto agentur v ČR. Lze se domnívat, odkud tyto agentury jsou, špinavé praktiky různých kmotrů si ukrajinští pracovníci přivezli sebou, nebo přišly za nimi. Je to nechutné, ale stále lepší než padnout za režim, který vám nedokáže zaručit ani lepší život, ani bezpečí.

Pravda je, že bez Ukrajinců by se v Česku mnoho nepostavilo. Ukrajince vidíme za kasami supermarketů, v montovnách, v nemocnicích, na již zmíněných stavbách, dělají uklízečky, taxikaří, jezdí autobusy veřejné dopravy; zkrátka pracují všude tam, kam se Čechům nechce, přesto valná většina na ně nadává. Mnozí jako na snadný terč na ně svalují příčinu svého neúspěchu, jak komentuje Klára Kalibová, ale to též není nic nového.

U indických Árjú existovala vrstva „nedotknutelných“, lidí bez jakýchkoliv práv, mluvící zvířata, nad nimiž měla moc dokonce i ta nejnižší kasta šúdrové. Naštěstí jsme civilizovaná země, jenže u nás se děje opak, mnozí, kterým se ne zrovna daří, mají dojem, že jsou před nimi Ukrajinci upřednostňováni.

„Všechno cpou těm Ukrajincům! Najednou jsou pro ně byty, jsou pod stálou ochranou, dostávají finanční dávky, na nás oni kašlou,“ nadávají a asi ne neprávem ti, na které stát pozapomněl, a oni se ocitli ve svízelné životní situaci.

Jeden příklad za všechny:

„Rodiče si stěžují, že v přijímačkách cizinci přeskakují jejich děti. Žáci získali v přijímacích testech výrazně nad 80 bodů, přesto nebyli přijati. Naopak cizinci s méně body ano.“ Píše Radek Plavecký na Novinkách.cz.

Následně tuto okolnost a vysvětluje: „Zákon stanovuje, že osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se u přijímaček na SŠ promíjí na jejich žádost test z češtiny. Znalost jazyka ověří pohovor.“

Problémy mají malá města jako Tachov:

„Lidé nemají lékaře, chybí místa ve školách a školkách, problémy jsou s nedostatkem sociálních služeb, parkovacích míst i s dopravou. Desítky ubytoven výrazně ubraly ubytovací lůžka, což brání v rozvoji turistického ruchu. Problémy s odpady už se daří řešit edukací stovek lidí z Ukrajiny. Jak třídit a jak mají platit poplatky za komunální odpad. A procento tříděného odpadu se zvedá,“ řekla místostarostka Tachova Vendula Machová

Ve městě je podle ní 10 500 trvale hlášených obyvatel, ale i 4 000 evidovaných cizinců s pobytem nad 90 dní. Žije v něm i 1 800 Ukrajinců s dočasnou ochranou a další stovky nelegálních cizinců.

Dosavadní pomoc Česka Ukrajině činí zhruba 120 miliard korun. Sestává hlavně z pomoci uprchlíkům a dodávek zbraní.

Podle ministra Rakušana je v Česku 372 tisíc Ukrajinců pod dočasnou ochranou: „Pětapadesát procent z nich říká, že chtějí zůstat.“

Po válce sem přijdou další lidé z Ukrajiny, kteří budou mít zkušenosti z války, pro nás něco nepředstavitelného, lze počítat s tím, že mnoho z nich si sebou přinese psychické problémy – posttraumatický syndrom. Podle ministra Rakušana je to výzva.

Zatím jsou to jen útoky na sociálních sítích a nějaké šarvátky, opravdové problémy teprve nastanou.

Zvládneme to!

Zvládneme to?

