Tepláková kultura odívání
…že můj odpor k tomuto oblečení je znakem stáří, které módní trendy mladých nechápe. Vidím to tak, že krásná dívka v šedivých teplákách ztrácí polovinu své ženské přitažlivosti a hoši vypadají, jakoby se právě chystali na „tělák“. Ano, tato móda je pohodlná a demokraticky unisex.
Proč shledávám, že můj odpor k teplákové kultuře oblékání je znakem počínající netolerance vyššího věku?
Když jsem totiž přijel do Nymburka za dědečkem a babičkou a měl na sobě džíny, dědeček změřil můj outfit, kterému se ještě takto neříkalo, a na jeho adresu pohoršeně pravil:
„Takové štruksáky nosili kdysi kočové.“
Dědovi se též nelíbily mé delší vlasy, měl smůlu, rozhodně jsem na svém vzhledu nic nehodlal měnit, džíny a dlouhé vlasy nosily mé milované rockové ikony. Kultura oblékání se léty mění. Pamatuji se, když jel děda do města na kole, vždycky si vzal oblek, kalhoty, aby se mu nedostaly do řetězů, vždycky sepnul sponou, prostě stará škola, psala se tehdy 60. léta.
Uvědomil jsem si to, když jsem viděl minisérii „Dallas 63“ podle předlohy knihy Stephena z roku 2016, v němž se středoškolský učitel angličtiny z Maine Jake Epping vrací v čase, aby zabránil atentátu na prezidenta Kennedyho. Seriál jsem sice nedokoukal, ale právě pří jeho sledování jsem si připomněl dědu; když se totiž hlavní hrdina, chce vrátit v čase do roku 1960 jen tak džínách a tričku s potiskem, je zadržen svým přítelem Al Templetonem, že takto oblečen se do minulosti vrátit nemůže. Následuje střih do 60. let na chlapy kráčející po ulici; všichni obleku, ženy mají na sobě nádherné šaty, chlápek v halabala „vohozu“ by byl vskutku nápadný.
První teplákové vlaštovky k nám přiletěly z Východu, dle tepláků se dali rozpoznat ruští turisté. Předraženými šusťákovými „kvádry“ se třemi pruhy Adidas svým nevkusem udivovali našince na Václaváku, patrně si mysleli, že jsou světoví. Další „bizár“ přišel naopak z Ameriky, přímo ze Sing Singu, myslím džíny s proklatě nízkým pudlem. Mladí hoši v nich vypadali, jakoby se v jejich kalhotách nacházela několikadenní stolice. Obojí už je za zenitem, Rusové nejsou vítáni a hoši již této módě odrostli, i když minulý týden jsem jednoho s proklatě nízkým rozkrokem kalhot viděl: snad asi jeden z posledních mohykánů této módy.
A na závěr výstraha: vyvarujte se všech druhů oblečení s nápisem „Z“, nebude se o vás zajímat policie módní, nýbrž Policie České republiky!
Jan Lněnička
Petr Pavel a Andrej Babiš na Národní a „Růžovka“ ve Sněmovně.
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet, společností jsou vnímáni odlišně. Dobro a zlo v přímém přenosu, nebo fraška šířená veřejnoprávními médii?
Jan Lněnička
A co Fialova vláda? Škodí a škodit bude!
Na odchodnou, jako tečku za svým nepovedeným volebním obdobím udělala schválnost, nedokázala poslat návrh státního rozpočtu na příští rok, kritizuj ji novináři i Národní rozpočtová rada.
Jan Lněnička
Diskreditační kampaň proti Stačilo! a SPD přihrála voliče Babišovi
V případě hnutí Stačilo! to byly hrozby návratu před rok 1989. Strašení příklonem na Východ a jeho proruskou orientací, obě strany byly označovány za národní konzervativce.
Jan Lněnička
Mám rád angažovaní básníci
Drží prst na tepu doby, zpívají o lásce k vlasti a o úspěších, kterých naše demokracie dosáhla, ale nezamlčují ani vzácné nešvary, jež jsou dílem nepřátel režimu.
Jan Lněnička
S tímhle, co je teď, nesouhlasím!
Tato věta z Deníku Pavla Juráčka jakoby vyjadřovala postoj mnoha českých občanů, kteří se cítí býti podvedeni.
