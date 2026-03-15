Střeva na talíři a falešný prorok v Kostele Nejsvětějšího Salvátora
,Mám-li představit střeva na talíři a to dokonce zevnitř, nevím, jaký zážitek byl horší, kolonoskopie nebo gastroskopie? Při obou těchto procedurách jsem myslel, že umřu, pořád do mě rvali nějakou hadici s kamerkou, jejíž záběry vnitřního zákoutí střev a trávicí trubice jsem mohl sledovat ve své předsmrtné agónii na monitoru. Doktor Mengele by se z těch dvou osob, doktora a sestřičky, jistě radoval. Ještě dnes, mi vylézají oči z důlků z toho, jak mi do řitního otvoru cpali hadici, nemohu popadnout dech, vzpomenu-li na průzkum trávicího traktu. „Dýchejte nosem!“ radili mi. Omlouvám se, víc střev na talíř už nevysypu. Má psychosomatická schrána má přeci jen své limity.
Nebudu ani popisovat své zážitky z lumbální punkce, která na mě byla aplikována před operací bederní páteře. Snad jste viděli film „Maratonec“: „Je to bezpečné?“ tohle bylo stokrát horší; šli na mě ohromnou jehlou, kterou se mi snažili zavrtat do míchy, aby tam vstříkli jakousi kontrastní látku, nemohli se trefit na to správné místo a já se mohl, s prominutím, bolestí málem posrat. Jinak jsem s českým zdravotnictvím spokojený: sestřičky příjemné, jídlo v nemocnici dobré. Jen o jedno prosím: „Neprodlužujte mi život prášky a všelijakými přípravky, nechte mě v klidu umřít.
Víc se odhalovat nehodlám, pro odhalování mi slouží různá temná zákoutí, parky, zkratky v lesním porostu, když je nejhůř - nuda pláže, v chladném počasí nosím klasický hubertus, asi z uvedeného tušíte, že jsem tak trochu exhibicionista, expozice genitálu mi dělá zkrátka dobře, jelikož mám malé „Oné“, je úplně zbytečné z toho dělat vědu.
Kromě mírných problémů duševních mám i problémy duchovního rázu, musím se v té souvislosti zmínit, o páteru Halíkovi. Páter Halík o Ježíši Kristu kázal jako o feministovi a genderovém věrozvěstu. Jako příklady udával biblické příběhy: Ježíš hovořil u studny s cizí rozvedenou ženou, která utrápila pět chlapů a teď ulovila dalšího chudáka, byla to Samaritánka. Ježíš se před ní holedbal, že je Mesiáš. Děvče se tak vyděsilo, že hned upalovala do vesnice, aby všem oznámila, že jí obtěžoval nějaký chlap a chlubil se, že je Mesiáš. Já se sice odhaluji, ale tak daleko bych nezašel. Na druhé straně, co je na tom feministického, to běžně dělá každý chlap, že se chlubí, jak je úžasný.
Dál pan Halík uváděl příběh o Martě a Marii: Ježíš k nim přišel unavený, Marta se ho ujala a začala ho opečovávat. Marie, místo aby jí pomohla, si lehla u jeho nohou, což bylo místo, které bylo vyhrazené toliko mužům, a poslouchala. V tom pan Halík vidí gender, neboť pozice ženy byla tehdy v kuchyni, nikoliv u Rabiho nohou. Kdyby byl Ježíš opravdu feminista, jak kázal Halík, měl zvednout zadek a jít Martě pomoct do kuchyně. V obou případech jednal jako mačo: jednou se vytahuje před nějakou chudinkou ze Samaří, podruhé nepomůže Martě v kuchyni a ještě jí vynadá, že ho neposlouchá! Zkrátka normální ješitný chlap, jen Halík v tom spatřuje jakési neomarxistické bludy. Tak to tedy vidím já.
Korunu tomu nasadil, když přirovnal nepřátelský vztah Židů k Samaritánům ke vztahu českých nacionalistů k sudetským Němcům nebo k dnešnímu vztahu voličů k migrantům včetně přistěhovalců z Ukrajiny. „Hlavní povinností Ježíšových učedníků v naší době je varovat před populisty a nacionalisty,“ tvrdil ve svém kázání páter Halík, ve svém proslovu to opakoval několikrát, jakoby zcela zapomněl na slavný Ježíšův výrok: „Co je císařovo, dejte císaři, a co je Boží, Bohu!“
V samém závěru hovořil o reformě, rád by církev pro naši dobu, což ve svých kázáních skutečně činí, vůbec si však ve svém aktivismu neuvěduje, že je to cesta do pekel. To, jakým způsobem vymývá mozek převážně mladým posluchačům a farníkům svými progresivistickými bludy, je žalovatelné. Páter Halík by byl ve středověku vydán Svaté inkvizici! Jed neomarxismu rozežírá katolickou církev a její tisícileté hodnoty. A nejen to!
Podle profesora Ivo T. Budila se neomarxismus zrodil „díky“ infiltraci CIA mezi západní marxisty z toho důvodu, aby rozředil revoluční patos marxismu, jak vidno podléhají mu i katoličtí kněží.
Písmo nabádá: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“ 1. list Janův 4,1
Katolická církev se musí vrátit zpátky ke kořenům!
Těsně před druhým příchodem Ježíše Krista se objeví velký a konečný antikrist:
„Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!“
Když vám řeknou: ,Hle, je u Salvátora,´ nevěřte tomu!“
Amen
https://proboha.cz/magazin/vira/krestanstvi-cirkev/halik-cz/2026/03/kdo-nasleduje-jezise-mel-by-stat-za-zenami-a-byt-feminista/
Jan Lněnička
Nejlepší vláda od dob Praotce Čecha!
Ano, už je líp a bude ještě lépe! Ať si „Chvilkaři“ a vyznavači kultu Petra Pavla manifestují, jak chtějí, naše lidi jsou konečně na prvním místě!
Jan Lněnička
Chtělo by to novou Antichartu!
Ať jeden každý umělec jasně prokáže na čí straně je, zda opravdově stojí za evropskými hodnotami, nebo na straně prokremelské dezinformační scény.
Jan Lněnička
Rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Petrem Pavlem/Konec blbé nálady
Donald Trump po atentátu zakřičel: „Fight“, Petr Pavel po přeposlaných sms šel žalovat vrchnímu čučkaři.
Jan Lněnička
Konec hrnků s Leninem!
Po 35 letech zde máme novelu: od 1. ledna platit nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrne zmínku o nacismu a komunismu.
Jan Lněnička
Ani angažovaný básník příliš nepobavil
Ve své velikosti, o které je zcela jistě přesvědčen, tak jako já o své genialitě, angažovaný básník u svých blogů diskusi neotvírá. Na rozdíl ode mne, jež jsem odvážný, není schopen přijmout zpětnou vazbu.
