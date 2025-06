Spojení Socdem s hnutím Stačilo je krok správným směrem.

Má-li Socdem prosadit svůj program, a tak zasáhnout do české politiky, je logické, že jedná o spolupráci s hnutím Stačilo!

Pregnantně se o tomto rozhodnutí vyjádřila předsedkyně Socdem Jana Maláčová:

Voláme všechny stoupence levice!

Vyjádření předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové po jednání předsednictva Sociální demokracie

Zastavme Fialovu asociální, nekompetentní a zkorumpovanou vládu v jejím posledním šílenství!

Odmítáme závody ve zbrojení, které u nás spolu s poslušným prezidentem cynicky roztleskává, protože jimi nenapravitelně rozvrátí sociální stát budovaný po generace. Každoročních 5 % HDP, tedy pětina celého státního rozpočtu, na zbraně, požadované NATO v atmosféře válečné hysterie a strachu – to už není obrana, to je ekonomická apokalypsa. Toto šílenství zničí české veřejné zdravotnictví, školství i důchody. Zbrojařské firmy budou mít neskutečné žně, zatímco běžní občané, už dnes žijící od výplaty k výplatě, budou živořit a platit za zdravotní péči a svým dětem za studium. Předražené supermoderní zbraňové systémy budou chránit naši bídu.

Za této situace předsednictvo SOCDEM vyzývá hnutí Stačilo! ke společnému postupu do voleb. Spojme síly proti šíleným vládním záměrům, jinak budeme brzy čelit rozvráceným státním financím, zmrazeným důchodům, zvýšeným daním, privatizaci a návratu poplatků ve zdravotnictví a dalším vlnám zdražování. Dnes se rozhoduje o budoucnosti České republiky na celá desetiletí – proto odložme staré spory a křivdy, postavme se vedle sebe a postarejme se o to, aby hlasy levice ve volbách nepropadly.

Po převratu jsme se dostali do fáze kapitalismu, která nastala po nástupu Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. Ano, byl to neoliberalismus. Nové směřování údajně směrem k prosperitě znamenalo tržní hospodářství, minimální zásahy státu do ekonomiky, snižování sociálních výdajů, deregulaci a hlavně privatizaci.

Chvíli to fungovalo, ale dlouhodobě se právě kvůli privatizaci dostaly majetky do rukou několika málo jedinců, kteří pohádkově zbohatli. Dle teorie prokapávání, mělo nabyté bohatství prokapávat do rukou ostatních částí obyvatelstva, leč, jak již říkal Balzac: „Bohatý chce být ještě více bohatší,“ jaksi to nějak nevyšlo – ergo, bohatí bohatnou a chudí stále více chudnou. Díky globalizaci byla výroba přesouvána do zemí s lacinou pracovní silou.

Jak známo v tehdejším Československu jsme byli v tomto ohledu trendy, i vlastní pšouk bychom zprivatizovali, kdyby to šlo. Díky laciné pracovní síle a podhodnocené koruně jsme se staly montovnou západu.

I u nás je pár lidí, kteří pohádkově zbohatli. Kdysi v nějakém rozhovoru Karel Schwarzenberg říkal, že by se chtěl zeptat, dnes již nebožtíka Petra Kellnera, jak je možné, že se mu podařilo za tak krátkou dobu shromáždit takový majetek, který jeho předkové shromažďovaly po celé generace. Inu oligarchové, někteří ovlivňují politiku ze zákulisí, jiní, jako Babiš se pustil do politiky zpříma. Ideály sametové revoluce šly záhy do kopru.

Pomalu a jistě jsme kvůli direktivám EU ztratili národní svrchovanost. Kvůli různým dotacím zde máme socialismus pro bohaté a priviligované vrstvy. Jediný kdo vydělává jsou banky. Domácí lumpíci okrádají zaměstnance, kvete obchod s chudobou, řádí exekuční mafie. Kvůli špatným rozhodnutím EU, nenažranosti a honbě za nejvyšší ziskem je průmysl v Evropě v krizi. Jak z toho ven? Zbrojit! Určit nepřítele, který za to může, tedy Rusko. Národ se semkne.

Kola ekonomiky roztočíme zbrojením, říká tato současná vláda, pak už stačí „sedm kulí jako v Sarajevu“ a pár „Ochotných“ a máme zde horký konflikt. Na lidi se jako vždycky kašle zvysoka!

Nazrál čas s tím něco udělat! Socdem jako strana, která v minulosti měla zastupovat práva pracujících, své potenciální voliče opustila. V minulosti byla snad jedna akce, kdy tato strana své poslání aspoň částečně splnila, a to když Jana Maláčová společně s Matějem Stropnickým zavítali do montoven. Dost málo.

Propaganda a „neziskovky“ o rozhodnutí Socdem bude jistě vypouštět dezinformace o směřování na Východ, pitominy o konci demokracie, autoritářství, ale to ať si každý, pohledem na (zlo)činy současné vládní koalice, srovná každý sám za sebe.

Je dobře, že Socdem, nechá svou pýchu za dveřmi Lidového domu a stane se součástí hnutí Stačilo!

