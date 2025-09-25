S tímhle, co je teď, nesouhlasím!
Juráček si tuto větu zapsal do svého Deníku v roce 1954, přesně zní:
Já bych chtěl, aby se už nevrátilo to, co bylo před válkou, ale s tímhle, co je teď, nesouhlasím.
Tuto větu můžeme parafrázovat na současnou dobu:
Já bych chtěl, aby už se nevrátilo to, co bylo před rokem 1989, ale s tímhle, co je teď, nesouhlasím.
Jak je vidět, mnoho se nezměnilo.
Myslím, že právě tuto myšlenku mají na mysli lidé, jež jsou opomíjeni politiky, státní mocí a úřady. Právě tato myšlenka je vede k nedůvěře k tomuto režimu. Je jich více, než jsou si jeho zastánci schopni představit. Zatím jen nadávají a volí nesystémové, populistické či extremistické strany jak jsou mainstreamovými hlásnými troubami tyto partaje označovány.
Tito lidé si připadají býti zneužiti pro zájmy bývalých komunistů, estébáků, veksláků a šíbrů, zkrátka všech, co v tom tehdy uměli chodit, tedy těch, kteří se díky informacím ze zákulisí převratu po roce 1989 chopili moci, a stali z nich oligarchové či jim sloužící politici, případně obojí. Nezapomínejme ani na tunelování a rozprodej státního majetku do ciziny. Tak jako po mnoha předchozích převratech a revolucích, jak již píše Marx, se obyčejní lidé stali loutkami sloužícími ku prospěchu zájmů nových držitelů moci, aby ti na ně následně zapomněli.
Přesně tak, jak svého času napsal Egon Bondy:
„Vy, co jste na Václaváku v nadšení vyváděli. To, co jste chtěli, jste dostali: zas vám akorát nasrali“
Někteří lidé sice s nostalgií vzpomínají na reálný socialismus, ale nemyslí to příliš vážně, ideologická buzerace, nedostatek zboží, uzavřené hranice, nejsou nic, co by jim scházelo. Jestliže něco bylo za socialismu dobré, tak byly to určité sociální jistoty. Pokud jste se proti komunistům nebouřil, nechali vás v klidu, nestali jste se občany druhé kategorie!
Dnes jsou ve jménu šetření sociální dávky postupně osekávány. Oblíbená floskule vyznavačů kapitalismu: můžete si za to sami, neboť jste lempl, lenoch, nechce se vám makat a radši čekáte s nataženou rukou na příspěvky od státu, je sprostá dedukce, která může vyplynout z opravdu tupé hlavy, jež si nevidí ani na špičku vlastního nosu, z hlavy, která zcela přehlíží, že stát dojí hlavně ti nejbohatší!!!
Co na tom, že mzdy jsou u nás nízké, bydlení drahé, že exekutorská loby, pokud pochybíte, vás obere na samou dřeň a dluhy musíte splácet do „ desátého“ kolena, čímž je kvalita celého vašeho života obrácena vniveč. Co na tom, že když nemáte peníze, snažíte se tak tak přežít, stáváte se občanem druhé kategorie, pak už je jen bezdomovectví. Děsivé!
Forum 24, Vojtěch Šimíček: „V Česku se vznáší atmosféra vzdoru a naštvanosti. Přitom žijeme v nejlepším období našich dějin… Patříme mezi dvacítku nejbezpečnějších a nejbohatších zemí na planetě,“ proč jsou u nás tedy bezdomovci?
Proč mnoho lidí žije ve strachu, že přijdou o byt, že upadnou do energetické chudoby, že nedostanou výplatu, že se jim vůli nemoci či jiné katastrofické události nepodaří splatit hypotéku, že přijdou o práci? Lidé jsou v kapitalismu degradováni na pouhé lidské zdroje. „Ale dobře jim tak, jsou to přeci nesvéprávní dezoláti!“ takové je myšlení jeho uvědomělých „ušlechtilých“ věrozvěstů.
Zastáncům tohoto systému ani nepřijde na mysl, že rozdělování státního bohatství je nespravedlivé! Že opět musíme správně hodnotově myslet, že ideologie frčí ve sdělovacích prostředcích dnes a denně, že se buzarem vracíme do měkké totality jen s důrazem na jiný obsah. Ani jim nepřijde, že je nám vnucována politická víra v liberální demokracii jako jediný správný systém řešení všech problémů světa. A navíc: pod hlavičkou tentokrát ne Sovětského svazu, leč Evropské unie.
Nevadí jim, že znovu platí: kdo nejde s námi, jde proti nám. Kdo není dostatečně protiruský, nebo dokonce žádá mír na Ukrajině je proruský mlok, pátá ruská kolona a svině a zaslouží si hodit do příkopu.
Ne, nikdo nechce zpátky pod vliv Ruska, nikdo nechce zpátky socialismus, ale s tímhle, co je, žádný soudný člověk nemůže souhlasit!!!
Jan Lněnička
