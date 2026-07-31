Ruští sportovci na olympiádě, nevadí, ale kočička zlodějka…
Přeji si mír. Válku prohrávají všichni, kromě obchodníků se smrtí. Mrzí mě, že kočička stejně jako Babišova vláda svými sliby zklamala moji důvěru. Nebude valorizace, nebudou lahodné kapsičky, ani věk odchodu do důchodu se také zatím nesníží. Nebudou-li Rusové na příští olympiádě, bude na ní méně peněz, o to jde.
Olympiáda bez Rusů by byla v L.A. již podruhé, ale to byl ještě Sovětský svaz. Byl jsem v té době v Maďarsku a občas jsem jsem se na ní díval. Psal se rok 1984. Teď si Maďaři si zvolili Maďara, kdy si Češi zvolí Čecha? Petr Pavel je prý vlastizrádce a lže o své minulosti, tak se o současné hlavě státu vyjadřují proruská média. Orwell by na naši dobu hleděl s otevřenými ústy.
Ještě než jsem zjistil, tu politováníhodnou kočičí událost, přečetl jsem článek: „Macinkovo ministerstvo nepustilo na tiskovou konferenci novinářku Deníku N.“
Zdánlivě to nesouvisí, ale…
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-macinkovo-ministerstvo-nepustilo-na-tiskovou-konferenci-novinarku-deniku-n-312159
Do diskuse jsem k tomu napsal: „Tisková konference byla o budoucnosti českých center: Novinářka (Zdislava Pokorná) se chtěla ministra zahraničí ptát na vyjádření Motoristů sobě k policejnímu rozhodnutí v případu údajných nenávistných výroků Filipa Turka. S českými centry to nemělo nic společného. Přišla prostě provokovat, takže rozhodnutí bylo nabíledni.“
Od Pauknera už víme, že Deník N. si platí miliardáři, aby prosadili Petra Pavla na Hrad, krom toho v téhle „fligně“ jede i starostenská mafie. Paukner upozorňuje na kauzy opozice, které pokud se prošetří, tak za katr sice nepůjdou hlavy mafie, ale jen vybraní obětní beránci, jako šel Dalík za „Topola“, aspoň něco. Třeba to ovlivní zmanipulované veřejné mínění. My komunisti bychom si měli dát namísto babišovského „ANO bude líp“, motto: „ANO bylo líp.“ Důvod je prostý: byli jsme mladí, kosti nás nebolely; myslel jsem, že kočička je na tom podobně a na linku nevyskočí, má už také svoje leta. Kolikrát jsem tam nechal namazané rohlíky, nebo chléb a nic. Jó, když byla mladá, tak šup na linku a sýr, salám nebo něco jiného byly v trapu, ale dnes?
Dnes, když jsem dopsal ty svoje kydy ohledně „Zdíši“ a Macinky, přijdu do kuchyně a divím se, proč je, tedy spíš není, na rohlíku rybí pomazánka a cibule. Protože místo na olympiádu spíš koukám na detektivky, pachatel byl jasný: kočička! Prohnaná kočička mě nechala ukolébat v pocitu, že už je stará, nemohoucí a na linku nevyskočí. Já tomu naivně uvěřil. Po takticky vedeném křížovém výslechu se přiznala. Řekla: „Mňau,“ zavrtěla ocáskem a zmizela.
Právě teď za mnou, když toto píšu, na ČR plus někdo říkal, že university potřebují více peněz, tak ty potřebuju i já, jenže musíme zbrojit, protože abychom byli v bezpečí, ono je taky pravda, že si za to můžu tak trochu sám, měl jsem ten talíř s rohlíky zakrýt, aby se k němu kočička nedostala, z toho důvodu je i to zbrojení. „Musíme odstrašit nepřítele,“ říkají nám. Všechno souvisí se vším, komplexní pohled, chápete?
Kromě komplexního pohledu existuje i pohled kauzuální, příčina a následek, tak se stalo, že když jsem dojedl, přijdu opět do kuchyně a tam… nablito. Kočičce to nesedlo. Zvratky byly jiného druhu než, když okusuje trávu, ty jsou nažloutlé s odstínem zelené, tyto byly bílé s černými tečkami…, jak již jsem psal, sleduji detektivky… v mládí jsem v časopisu Ohníček vždy vyluštil případy detektiva Štiky, takže ani tato záhada nezůstala bez vysvětlení.
Barva blitek byla ovlivněna složením lupu. Rybí pomazánku jsem okořenil pepřem, proto ty černé tečky. Nesmím ráno zapomenout zakrýt rohlíky.
Krást a lhát se nevyplácí, abychom se nakonec z toho zbrojení také nepozvraceli, nebo něco horšího.
Ještě jedna smutná zpráva na závěr:
Na olympiádu, kterou nesleduji, Rusové pojedou, ale na mistrovství světa v hokeji, na které se občas podívám, Rusové zváni nejsou, takže to budou zase hry NATO, přitom aspoň v tom hokeji by je mohli porazit, bude to nuda. Nejlepší zápasy byly vždycky s Rusákama. Ale co nadělám.
Hlavně, aby nebyla válka, možná už je, všude se to mele, nezbývá než připomenout slova klasika
:
„Císaři Františkovi Josefovi nazdar! Tuhle vojnu vyhrajem.“ Dav mu narazí klobouk přes uši a Švejk je zatčen policejními orgány…
Psal bych dál, ale detektivka nepočká.
Konec horkem zmateného leporela.
https://www.sport.cz/clanek/olympiada-rusove-mohou-na-olympiadu-do-los-angeles-mov-zrusil-jejich-suspendaci-5501591
https://www.sport.cz/clanek/hokej-ms-rusove-jsou-vzteky-bez-sebe-a-drsne-se-navazeji-i-do-cechu-je-to-banda-pouzitych-kondomu-hanebnost-5509701
Jan Lněnička
Top ZZ TOP forever!
Tak si mohu odfajfkovat další band, který jsem viděl naživo a nemusel jsem jet ani do Maďarska, ale jen do Pardubic, i když ty cesty do Budapešti, měly také své kouzlo.
Jan Lněnička
Zbytečný dopis panu premiérovi.
Vážený pane premiére Babiši! Vím, že děláte pro naše lidi, co jim na očích vidíte. S tím prezidentem máte kříž, přesto bych Vás chtěl požádat, abyste ho do té Ankary vzal sebou. Dále Vám vysvětlím proč.
Jan Lněnička
Musíme zbrojit, aby byl mír?
Jinak řečeno: „Chceš-li mír, připravuj válku.“ Heslo všech uchvatitelů i ohrožených. Lid obecný je musí přijmout, protože jen tak budeme v bezpečí.
Jan Lněnička
Ztráta mobilu – malá osobní tragédie
V chytrém mobilu máme téměř všechno: aplikace, třeba i občanku, někdo si zde do kalendáře zapisuje termíny schůzek, fotky a kdo ví, co ještě.
Jan Lněnička
Landmannschaft v Brně
To, o čem Václav Havel kdysi jen snil: „Sudetským Němcům nabídl vrácení chalup a občanství“, se stává skutečností. Pravda a láska, tak znovu prohrává nad lží a nenávistí.
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