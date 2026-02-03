Rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Petrem Pavlem/Konec blbé nálady
Nechtěl jsem si toho všímat, ale celé to divadlo mezi Macinkou, Petrem Pavlem, Petrem Kolářem, Filipem Turkem je tak vlezlé, že i já musím přispět se svou troškou do mlýna, ať mi to nestraší v hlavě a nemusím se tím zabývat.
Když už jsem slíbil, že napíši něco o rozdílu mezi naším panem prezidentem a prezidentem Spojených států, měl bych svůj slib splnit.
Za prvé: Oba naši protagonisté jsou i dealeři, jen Trump dealuje ve větším. Jak víme, Petr Pavel se snažil „vydealovat“ pro Zelenského bojové letouny L-159, ale vláda mu to zatrhla. Mohlo by se zdát, že pan prezident jako dealer neuspěl, ale nic není tak daleko od pravdy. Ano, muniční iniciativa, tu se podařilo i přes skřípění zubů Andreje Babiše prosadit s tím, že to aspoň nemusíme cálovat. Válku na Ukrajině tak vyhrál obchodník se smrtí pan Michal Strnad. Prosím tuš pro pana prezidenta!
Ve srovnání prezidentů můžeme nalézt i další styčné body. „Doník“ po svém zvolení do funkce řádí po celém světě jak černá ruka, občas se chová zmateně, nevíme dne ani hodiny, co z něho vypadne. Náš pan prezident měl dva roky klid, nyní mu nastala „vojna“, po pár „ústnatých“ sms od Macinky, které navíc dostal pan Kolář (Chce-li někdo jednat s Hradem, musí jednat s Kolářem? Celá záležitost se nakonec v otázkách VM vysvětlila.), i on (Petr Pavel) se chová zmateně, po útěku na dovču zřejmě řádí na motorce.
Jako voják a držitel Medaile Za službu vlasti, kterou dostal ještě v ČSLA v roce 1988, po převléknutí mundůru po roce 1989 v rámci odpracování omylů mládí získal další vojenská ocenění, dokonce Řád čestné legie, z toho by se dalo soudit, že by se měl chovat zmužile.
Jak víme ze sledu událostí, nestalo se tak. Pan prezident běžel podat oznámení na policii, kvůli vydírání, dle mého došlo patrně k omylu, oznamovatel si spletl jednu samohlásku uprostřed slova: namísto vydírání myslel vysírání, což by souhlasilo. Po této akci uspořádal tiskovku, a jak jsem uvedl, utekl kamsi na dovolenou. Zlí lidé nás dezinformovali, že je v Jermakovu, ale Petr Pavel poslal na sociální sítě fotografie z ušmudlaného hotýlku kdesi ve Španělsku, kde si s kamarády užívá svobody a nezastihne ho ani ten protiva Macinka a ještě lépe, jeho přítel po boku, Kolář.
Je jistá naděje plynoucí z chování pana prezidenta, že v případě napadení Ruskem, také uteče a stávající vláda to s Rusy zpytlikuje, ostatně na dvojaké vyjednávání je odborník Andrej Babiš, který se kupodivu nechová jako hysterka, což občas bývá jeho zvykem, ale čeká, až politické větry vyšumí. Kdo se chová hystericky je opozice, zbytečné hlasování o důvěře vládě, je toho dokladem, ergo: z mizerné vlády je mizerná opozice.
Aby vzruchu nebylo málo jako čertík z krabičky se do všeobecného chaosu zamíchal Mikuláš Minář a se svými „Chvilkaři“. V neděli uspořádali demonstraci a rozjeli podpisovou akci: „Stojíme za prezidentem“.
Proč stojí za prezidentem, kterému se nic neděje a tvrdí, že hrozí destrukce demokracie v naší zemi, kterou rozvrací právě „Chvilkaři“, to možná netuší ani signatáři ani sami účastníci demonstrace.
Petici podpisují představitelé kulturní fronty stojící na „správné straně“ jako Antichartu. Akce měla úspěch, na „Staromáku“ a dole na Můstku se sešlo prý sto tisíc lidí, aby ukázali milovanému prezidentovi, ať se „Micinky“ nebojí, že ho všichni mají rádi, ať kandiduje znovu. Nálada na demonstraci byla výborná. A to je dobře!
Ani dolní lid se nedal zahanbit. Nalezl jsem mnoho žertovných obrázků, nejvíc mě zaujal „Petr Pavel ve Frontě na maso“, jak se říkalo pomníku Josefa Stalina, který kdysi stával nahoře na Letné, namísto Stalina však včele fronty stál Petr Pavel s nápisem: „Stojíme za prezidentem“.
Hlavně, že je veselo a je konec blbé nálady!
Jan Lněnička
