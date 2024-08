Reakce na první dobrou na článek: „Proč lidé volí populisty?“

Antropoložka Johana Wyss provádí výzkum na téma, které se zdá být jasné, proč se spíš nezeptá, proč lidé volí „nepopulisty“?

To byla má první reakce po přečtení titulku „Antropoložka Johana Wyss: Chceme pochopit, proč lidé volí populisty“, tedy reakce tak zvaně na první dobrou. Říkal jsem si, co je to za blbost, že to je přece jasné, tato vláda „nepopulistů“, či elit, chcete-li, vládne proti lidem, neumí s nimi komunikovat, zatímco populisté mají více porozumění pro problémy občanů a dovedou je oslovit. Daleko ostřejší byl ve svém příspěvku

Václav Kápl

Je to velice lehké k pochopení. Paní Johana má zřejmě několik napěchovaných kreditních karet v peněžence a proto nechápe, že východní Evropa na tom není z hlediska životní úrovně zrovna nejlépe. A ty takzvané nepopulistické strany tento stav ještě svou činností zhoršují. Takže je mi jedno do jaké kategorie, která strana patří, ale stávající je třeba vyměnit. Paní Johana je něco jako popravená Marie Antonieta, která se divila proč lidé, kteří nemají na chleba, nejedí koláče.

Pak jsem si celý článek přečetl a musel jsem ve svém hodnocení ustoupit, stačilo se na konci článku podívat, co všechno tato vysoce vzdělaná dáma dokázala:

Jako sedmá žena se Johana Wyss zařadila mezi padesátku elitních českých vědců, kteří získali prestižní grant Evropské rady pro výzkum.

Bakalářské studium absolvovala ve Skotsku, po magisterském studiu v Nizozemsku získala doktorát v oboru sociální a kulturní antropologie na Oxfordu v Británii. Ve své disertační práci popisovala a analyzovala identitu Opavského Slezska a její proměny.

Přednášela na Warwické a Oxfordské univerzitě a absolvovala stáž na Institutu Maxe Plancka v německém Halle a v Ústavu humanitních věd ve Vídni.

Od roku 2020 je vědeckou pracovnicí Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Získala cenu Otty Wichterleho pro mladé vědce.

Věc je složitější, než byl můj první dojem. Závěry výzkumu zřejmě nebudou protknuty emocemi a reakcemi „na první dobrou“ a budou jistě inspirativní. Většina diskusních příspěvků na blogu bývají právě oněmi reakcemi na první dobrou, jiné jsou nikoliv k tématu článku, ale mají dehonestovat pisatele nebo diskutéra, někteří méně oduševnělí jedinci vám nevyžádaně tykají, převažují emoce a dojmy, ale vem to čert!

Otázka je, zda si výstupy výzkumu „Proč lidé volí populisty“ na který Johana Wyss dostala grant, vůbec někdo přečte? Například stávající pětikoalici, která si ztěžuje na nedostatečnou komunikaci s občany, by se takový výstup hodil, snad, říkám snad, kdyby byla podobným výzkumem poučena, nakonec by nezvolila koordinátorem strategické komunikace Otakara Foltýna, člověka jehož porozumění lidem a agresivní rétorika se rovná schopnostem nižší důstojnické šarže cvičit pořadová cvičení na buzerplace. Právě to je jedna z mnoha okolností proč lidé volí elity, a ne to: že jsou to prostě jenom svině.

Rozhovor s autorkou výzkumu Johanou Wyss byl uveřejněn na stránkách Novinky.cz

https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-osobnosti-antropolozka-johana-wyss-chceme-pochopit-proc-lide-voli-populisty-40482311#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=6&utm_campaign=262_RUS_AA_test_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://echo24.cz/a/HbVvK/zpravy-domov-otakar-foltyn