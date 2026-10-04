Pozitivní zprávy
Z toho důvodu je třeba psát pozitivně, hledat a nalézat ostrůvky pozitivní deviace, jak o tom hovořil jeden z našich nejlepších prezidentů Miloš Zeman. V duchu mé proklamace pak tvrdím, že i ti ostatní prezidenti, ať si každý myslí, co chce, byli, jsou a budou ti nejlepší.
A tak se ptám, kde jsou ty zprávy, jež jsme poslouchali za socialismu o úspěších našeho hospodářství, o žních, kombajnech, lokomotivách, tunách oceli, o stálé stoupající životní úrovni našeho obyvatelstva? Již dlouho jsem neslyšel Václava Klause mluvit o tom, že žijeme v nejlepším období existence naší země. Teď je z Václava Klause a jeho institutu hlásná trouba Kremlu, ale to je také dobře, neboť tak máme vhled do myšlení Russska.
Apeluji na všechny: nenechte se otrávit různými kremloboty a ruskými mloky, naopak buďte jimi nadšeni. Já jimi nadšen jsem, naproti tomu jsem nadšen i těmi, kteří tyto zprávy vyvracejí: jako Bob Kartouz, manipulátor.cz Jan Cemper, čeští elfové, řetězák, Foltýn, prostě všichni bojovníci, ať jsou pro nebo proti.
Přesto, i když člověk posune své hledí ve smyslu, že dobré a špatné zprávy se doplňují a tvoří celek, negativní informace přece jen převládají.
Abych se v tomto punktu pokusil nastavit rovnováhu, předkládám několik zpráv, které tato negativa snad alespoň trochu zvrátí.
Jako růže mezi trním na mě vyskočila zpráva:
Na zámku v Jemništi stojí nová Lavička Václava Havla! Nové pamětní místo tvořené dvěma křesly spojenými kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, se stává prostorem pro setkávání a současně symbolem připomínajícím životní postoje prvního českého prezidenta.
Jak známo, na rozdíl od pragmatického Václava Klause byl Václav Havel zastáncem hodnotové politiky. Znovu tedy i v tomto případě mohu zopakovat, třebaže jinými slovy svou tezi: chceme-li na celou záležitost hledět pozitivně, uvědomme si, že pragmatické a hodnotové pojetí politiky patří k sobě jako znak jin a jang v čínské filosofii, přičemž stolem prorůstající strom tvoří onu bílou tečku na černém podkladě a naopak černou na podkladě bílém. A hned je vám líp!
Jsme-li u politiky a Babišovského motta „Ano, bude líp“, mnozí jsou s jeho vládnutím nespokojeni, jiní jej vyzdvihují, je to přesně stejná situace jako s vládou Petra Fialy, jedni hot a druzí čehý; pokud je pro někoho obtížné přijímat obé vládnutí bez sebezničujícího afektu a negativního hnutí mysli, doporučuji dívat se na celý problém vládnutí nezaujatě, ergo nečekat nic a volit hnutí Stačilo! Posléze zjistíme, že ani od něho se ničeho moc nedočkáme, leč to jsem upadl ad negativum, což nebylo cílem tohoto blogu.
Jeho cílem bylo hlavně povzbudit obyvatelstvo, krom Havlovy lahvičky (hehe) a pár pochybných návodů, jak předcházet „blbé náladě“, jsem mnoho pozitivního nepřinesl. Věřím, že mnozí inteligentní a jistě i erudovanější diskutéři by můj počin označili za blábolení, a jistě by měli pravdu, vždyť jsou mezi nimi inženýři, doktoři a dokonce i jeden absolvent „hnojárny“, jak já, ubohý maturant z milosti, mohu se s nimi srovnávat?
Ale, jak se říká, kdo hledá, najde, klepej a dostaneš přidáno, nebo tak nějak. Moji rádcové našli. Našli studnici moudrosti a optimismu, která nikdy nevyschne. Ne, nebudu vás napínat, ta slova, slova plná naděje jsem nalezl přímo v samém zřídlu Evropské unie. Již možná tušíte, kam mířím:
Projev předsedkyně Ursuly von der Leyenové o stavu Unie 2026
Mnoho krásného bylo jejími ústy vyřčeno!
„Naše Unie je silnější než kdy předtím. Ale můžeme také nabýt dojmu, že nikdy předtím nebyla v tak svízelné situaci.“
Z několika prvních vět zásadního popisu stavu Unie jsem byl unešen. Ta útěšná a přesto nic nezastírající slova potřeboval jeden každý z nás slyšet, abychom nepodléhali, právě onomu pesimizmu, od kterého se zde snažím od začátku brojit.
S překvapením čtu: „Když nás Rusko odřízlo od dodávek plynu, postavili jsme se tomu čelem,“ vida, tak takhle to bylo, nepřátelská propaganda se nás, snažila přesvědčit, že tomu bylo naopak, ale my si i mrazem přicházejícím z Kremlu poradíme: budeme podporovat Ukrajinu i v zimě a budeme dodávat další a další zbraně a peníze! Každý skutečný Evropan musí bezpodmínečně přijmout fakt, že Ukrajina je hráz proti Rusku!
Veškerá řešení, nechci napsat problémů, ty v EU v podstatě neexistují, spočívají v podobném duchu, jako je boj s přebujelou unijní byrokracií:
„Konečně zatočíme s byrokracií: dvanáct souhrnných balíčků, které jsme navrhli, snižuje administrativní zátěž přibližně o 17 miliard eur ročně.“
Skvělé řešení: uděláme další byró, abychom snížili byrokracii!
O problému elektrifikace hovořil i V.I.Lenin: „Elektrifikace a sověty rovná se komunismus,“ v našem případě: Elektrifikace v Evropské unii představuje klíčový pilíř dekarbonizace, posílení energetické bezpečnosti a přechodu na čisté technologie, tvrdí AI a co říká Uršula?
„Musíme Evropu elektrifikovat. Proto tak naléhavě potřebujeme balíček opatření pro elektrizační soustavy.“
Podle Ursuly von der Leyenové vše vyřeší bankovní balíček, balíček o kvalitních pracovních místech, dále Evropská korporace pro kritické suroviny, akt o umělé inteligenci, plány proti vedru, Centra pro demokratickou odolnost atd.:
Na Číně jsme v případě mnoha kritických surovin závislí z více než 80 %. V případě některých vzácných zemin je to z 90 %. Z tohoto důvodu založíme novou Evropskou korporaci pro kritické suroviny.
Předložíme nový bankovní balíček zaměřený na zjednodušení, jakož i na řešení roztříštěnosti.
Letošní léto se již nesmí opakovat. Z toho důvodu také brzy předložíme Evropský plán pro vlny veder.
Klíčovým prvkem pro zavedení ochranných opatření je samozřejmě akt o umělé inteligenci.
Potřebujeme akt o kvalitních pracovních místech.
Potřebujeme kolektivní schopnost anticipace, detekce a reakce. Z tohoto důvodu jsem v loňském roce oznámila založení Centra pro demokratickou odolnost.
Mnoho a mnoho dalšího nám Uršula ve svém projevu napovídala.
A mně, jako by se vrátilo mládí: již se neptám, kde jsou ty zprávy, jež jsme poslouchali za socialismu: o úspěších našeho hospodářství, o žních, kombajnech, lokomotivách, tunách oceli, o stálé stoupající životní úrovni našeho obyvatelstva. Jsou zde!
Největší radost mám z toho, že Evropa se rozroste o Kanadu!!!
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-zamku-v-jemnisti-stoji-nova-lavicka-vaclava-havla-40598414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_26_1868
Jan Lněnička
Jak Evropská unie „humanitárně“ podpořila Ukrajince?
EU zrušením dočasné ochrany Ukrajinců podporuje Ukrajinu nikoli ty Ukrajince, kteří nehodlají položit své životy ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou.
Jan Lněnička
Lepšolidi
Jsou mezi námi, oni žijí, jsou lepší než my, vždycky vědí všechno lépe než my, proto lepšolidi. Těm nejzavilejším pak říkáme lepševici.
Jan Lněnička
Ruští sportovci na olympiádě, nevadí, ale kočička zlodějka…
Ať tam jsou, stejně se na olympiádu nedívám, co oči nevidí..., na fb si dávám pejsky a kočičky, ne sportovce, poněvadž usiluji o mír, jsem proruský.
Jan Lněnička
Top ZZ TOP forever!
Tak si mohu odfajfkovat další band, který jsem viděl naživo a nemusel jsem jet ani do Maďarska, ale jen do Pardubic, i když ty cesty do Budapešti, měly také své kouzlo.
Jan Lněnička
Zbytečný dopis panu premiérovi.
Vážený pane premiére Babiši! Vím, že děláte pro naše lidi, co jim na očích vidíte. S tím prezidentem máte kříž, přesto bych Vás chtěl požádat, abyste ho do té Ankary vzal sebou. Dále Vám vysvětlím proč.
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