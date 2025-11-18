Petr Pavel a Andrej Babiš na Národní a „Růžovka“ ve Sněmovně.
Andreje Babiše vnímá polovina národa jako zlo, na druhé straně je Petr Pavel, jež představuje dobro. Toto manichejské vnímání skutečnosti je šířeno mezi občany novináři veřejnoprávních médií. Polovina národa ztrácí soudnost.
Stala se však nemilá věc, i když se Fialova vláda označuje za nositele dobra a šiřitele správných hodnot, občané se ve volbách vyjádřili jasně: údajné zlo zvítězilo.
Do nejvyšších ústavních pozic dostali dva kariérní komunisté! Z hlediska minulosti má Petr Pavel horší kádrový profil; Petr Pavel působil ve vnitřních strukturách komunistického režimu. Úkol, na který se připravoval, bylo například hluboké vysazení v týlu nepřítele za účelem destabilizace. Andrej Babiš byl v podstatě oběť minulého režimu, na rozdíl od disidentů, Babiš spolupracoval s Stb z prospěchářství, za účelem kariéry a získání lukrativní pozice na PZO v zahraničí.
Soudný člověk to pochopí, přesto médii ohloupený dav 17. listopadu u památníku sametové revoluce na Národní třídě na Andreje Babiše pískal a naopak, Petr Pavel sklízel potlesk. Kromě obvyklých frází o svobodě, hovořil pan prezident o střetu zájmů Andreje Babiše.
Ke kritice Andreje Babiše a budoucí vlády se přidali i znovu procitnuvší „Chvilkaři“ v čele s Mikulášem Minářem za spoluúčasti kulturní fronty. „Česko není na prodej,“ vzkázal Minář demonstrantům, aniž by si uvědomil, že skoro není co prodat.
Záminkou pro nejmenování Andreje Babiše šéfem vlády je střet zájmů, což jeho voliče sotva zajímá (jeho voliče zajímají ceny energií, ceny potravin, ceny bydlení, důchody apod.) Dalším prohřeškem příští vlády je podle pana prezidenta to, že se staví chladně k otázce muniční iniciativy a neuspokojuje jej ani málo specifikovaný postoj k Rusku.
Budoucí členové příští vlády jsou v médiích hrubě dehonestováni, v kostce to vystihl Ladislav Větvička v názvu článku na rádiu Universum:
Jeden hajluje, druhy si toči domaci porno, třeti vyhrožuje nebohym chirurgum z Afryky, štvrty okrada čapy o hnizda… Pátý šíří antiklimatickou hnědou ideologii, dodávám já.
Konečně se dostávám ke slíbené „Růžovce“. Hlavními protagonisty sněmovního dílu jsou bratři Okamurové. Hayato Okamura ve svém projevu nás seznámil s historií své rodiny a stanovil varovnou anamnézu svého bratra:
„Je to člověk, který je v podstatě labilní, který dlouhodobě dělá politiku spíš jako obchodník, ne jako člověk, který by měl nějaký pevný morální základ.“
„Pokládám za vážnou hrozbu volit do pozice předsedy Sněmovny člověka, který je kontinuálně mnoho a mnoho let snad nejvýraznější politickou postavou v naší společnosti, která zpochybňuje naše členství v Evropské unii a v NATO. To je vážná bezpečnostní hrozba, to není žádná dětská hra,“ apeloval Hayato Okamura.
Přes kritiku bylTomio Okamura zvolen předsedou Sněmovny, jeho prvním činem bylo sundání ukrajinské vlajky.
Svým způsobem je to symbolické, řešíme podobnou otázku, kterou jsme řešili v roce 1968: do jaké míry budeme dál hájit jenom sovětské zájmy a co jsou zájmy Československé?
Podobně se dnes hraje především o to, do jaké míry budeme hájit zájmy EU, NATO a Ukrajiny a co jsou zájmy České republiky.
Teď jde o Česko.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pavel
lhttps://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-cesko-neni-na-prodej-vzkazalo-vznikajici-vlade-zaplnene-staromestske-namesti-291846
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-17-listopad-2025-oslavy-akce-online-40549107#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hayato-okamura-varuje-poslance-pred-svym-mladsim-bratrem-sefem-spd-tomiem-okamurou.A251105_164107_domaci_kop
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hayato-okamura-varuje-poslance-pred-svym-mladsim-bratrem-sefem-spd-tomiem-okamurou.A251105_164107_domaci_kop
Jan Lněnička
A co Fialova vláda? Škodí a škodit bude!
Na odchodnou, jako tečku za svým nepovedeným volebním obdobím udělala schválnost, nedokázala poslat návrh státního rozpočtu na příští rok, kritizuj ji novináři i Národní rozpočtová rada.
Jan Lněnička
Diskreditační kampaň proti Stačilo! a SPD přihrála voliče Babišovi
V případě hnutí Stačilo! to byly hrozby návratu před rok 1989. Strašení příklonem na Východ a jeho proruskou orientací, obě strany byly označovány za národní konzervativce.
Jan Lněnička
Mám rád angažovaní básníci
Drží prst na tepu doby, zpívají o lásce k vlasti a o úspěších, kterých naše demokracie dosáhla, ale nezamlčují ani vzácné nešvary, jež jsou dílem nepřátel režimu.
Jan Lněnička
S tímhle, co je teď, nesouhlasím!
Tato věta z Deníku Pavla Juráčka jakoby vyjadřovala postoj mnoha českých občanů, kteří se cítí býti podvedeni.
Jan Lněnička
Jeden jmenovec v „Thomayerovce“ nadbytečný
Byl jsem sms zprávou vyzván, abych se dostavil do Thomayerovy nemocnice na tk holter. Nevěděl jsem, co je tk holter, ani proč bych tam měl jít.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti,...
Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy
Drtivou většinou dnes Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila návrh zákona, který by...
Babišovi hrozí větší střet zájmů než posledně, míní Pavel. Navrhl harmonogram
Pokud se Andrej Babiš stane premiérem bez toho, aby přistoupil ke změnám, ocitne se ještě ve větším...
Kuba by byl vhodný kandidát, zaznělo z ODS, která hledá nového šéfa
Do souboje o nového předsedu ODS místo Petra Fialy se přihlásili zatím dosavadní ministr dopravy...
Saúdové si koupí stíhačky F-35, investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán v úterý navštívil Bílý dům. Po schůzce s americkým...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
- Počet článků 448
- Celková karma 22,20
- Průměrná čtenost 1000x