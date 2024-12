Pan president všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal!

Tuto radostnou zprávu kdysi pronesl soudruh Klement Gottwald na Staroměstském náměstí a mohl by jí nyní po schválení státního rozpočtu pronést i Petr Fiala. Inu, bodejť by je nepřijal, když si ho tam prosadili!

Zlí jazykové říkají, že je to kvůli tomu sto tisícovému ošatnému pro paní prezidentovou, ale on by to pan prezident podepsal i tak. Nějaké divadlo pro veřejnost u toho musí být, aby nevypadalo, že pan prezident nemá svůj vlastní rozum.

Pátek 13. prosince bylo černé datum pro budoucí důchodce. Pan prezident před tím říkal, že když podepíše Senát, podepíše taky. Senát podepsal, pan preziden podepsal, jak v té dětské písničce:

„Chytil táta sojku, chytila máma taky; chytil táta, chytila máma, chytily všechny děti – sojka neuletí.“

Další sloka začíná příhodně: Škubal táta... ve stávajícím případě, by se hodilo napsat: škubala vláda starce... nepřejte si znát, jak písnička dál pokračuje.

Jurodivý předseda vlády Petr Fiala ze svých bludných tenat však důchodovou reformu chválil :

„Zachránili jsme důchodový systém!“ hlásal, oči mu zářivě plály, a nic bych za to nedal, že nad jeho hlavou slabě poblikávaly perleťové flitry aureoly.

Připravili jsme důchodovou reformu, která zajistí férové důchody pro všechny generace. Upravená pravidla valorizace penzí, předčasných důchodů a budoucího důchodového věku chrání stabilitu systému bez nutnosti drastického zvyšování odvodů nebo snižování penzí, jak tomu bylo jinde v Evropě.

Lidem s náročným povoláním umožníme jít do důchodu dříve. Zavádíme rodinný vyměřovací základ, který ocení rodiče a pečující osoby vyššími důchody za jejich obětavou péči o blízké.“

Když domluvil, nad Staroměstským náměstím se rozzářila duha. Pan premiér si nadzvedl brýle, těch pár jeho příznivců, kteří s ním ještě zůstali, viděli, že pláče. Ale my víme, že neplakal pro okradené důchodce, ale proto, že jeho marketingový tým ho pod pohrůžkou prozrazení toho, že fotbal nikdy nehrál a vůbec mu nerozumí, přinutil, aby se z něho, profesora politologie, stal influencer na TikToku a on příliš dobře věděl, že zrovna na tohle se nehodí a lidi z něho budou mít blázny. Litoval se, a proto plakal.

Dezoláti spolu s petrohradskými trolly jej však svými svými nejapnými komentáři nešetřili:

Jediná vláda v historii, jež vede vyhlazovací válku proti svým občanům. Doufám, že s návratem demokracie, právního státu a zdravého rozumu bude tento člověk, kterého řídí mj.energogansteři - postaven před soud.

Zanechme uplakaného premiéra jeho žalu a pokračujme v podpisové anabázi pana prezidenta Petra Pavla.

Slavné bylo též jeho váhání před podpisem tzv. valorizace důchodů. I tento glejt pan prezident s „těžkým“ srdcem podepsal. Valorizace pak šla k Ústavnímu soudu, který tuto nezákonnou loupež za bílého dne schválil.

Ne nadarmo je pan prezident označován jako stroj na podpisy, vzhledem k tomu, že je zvyklý již od mládí podepsat vše, co mu přijde pod ruku, není to žádné překvapení. Jen se trochu pozastavil nad haprující částkou státního rozpočtu okolo 40 miliard Kč.

Přes všechny „menší“ nedostatky Petr Fiala rozpočet hájil:

„Za vládu jednoznačně tvrdím, že rozpočet je profesionálně sestavený, transparentní a realistický. Při pohledu do minulosti bychom našli jen málo tak poctivě připravených plánů ohledně státních financí, jako je návrh ministra Stanjury,“ nechal se slyšet Fiala v rozhovoru pro CNN Prima News.

Thomas Kulikadis si v „lidovkách“ nebere servítky, ať se Fiala ohledně rozpočtu dušuje, jak chce, prezidentův podpis státního rozpočtu kritizuje:

Je to dvakrát tolik než částka, kvůli které Fialova pětikoalice (včetně Pirátů) osekala morálně i politicky pochybným způsobem zákonné valorizace penzí. Petr Pavel jim k tomu svítil – tenkrát také brblal, ale podepsal, jako dnes. Tudíž jeho činění je výsměch občanům. V případě penzistů lidem, kteří se za svou celoživotní práci dočkali plivnutí do tváře prohlášeními vlády o hospodářské škodě.

Stanjura k výhradám tvrdí, že rozpory v příjmech a výdajích ve výši několika málo desítek miliard při biliónových příjmech a výdajích státního rozpočtu jsou marginální.

Z tohoto úhlu pohledu je marginální, že rozpočtově odpovědná vláda nešetří hlavně na sobě. Článek Daniela Táchy „Čas sluhů. Čas dluhů. A nově i čas mizerů“ otištěný v magazínu „Fintag.cz“ k tomu dodává:

Vláda v rozpočtu na příští rok přidala téměř dvě miliardy korun úřadu vlády, kanceláři prezidenta, madam Pekarové na Sněmovnu i Tchajwanci Vystrčilovi na Senát. A to v době, kdy v regionech po povodních stále čekají na pomoc.

Jako naprostému laikovi mi ohledně státního rozpočtu nejvíce vadí, že čtyřicet miliard, pro našince nepředstavitelná částka, je pro vládu a prezidenta částka „marginální“!!!

Dělají si z nás pr... srandu?

Inu, nad touhle vypečenou cháskou se musí Alois Rašín v hrobě obracet!

