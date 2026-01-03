Okamura jako mistr Jan Hus
Jan Hus v Betlémské kapli kázal o zkaženosti církve, mravní pokleslosti kněží, dokonce napsal spis „O potřebě číst knihy kaceřovaných“, dotkl se i míst nejvyšších:
Papež by neměl žít v hříchu, protože pak není hlavou církve.
„Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými.“
„Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže.“
„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.
„Čechové jsou bídnější než psi a hadi, protože pes hájí lůžko, na němž leží, a kdyby jiný pes ho chtěl odehnat, bojoval by s ním a had tolikéž, nás však Němci utiskují a zabírají úřady v Čechách, a my mlčíme.
Tak kdysi pravil mistr Jan Hus.
https://citaty.net/citaty/486165-jan-hus-tak-jako-hejno-krkavcu-snesli-se-na-tuto-zemi-aby/
Předseda sněmovny ve svém novoročním projevu o několik set let upozorňoval na totéž jako český mučedník. Na české lokajství vůči evropské unii, na nesmyslnost greendealu – zaplať, můžeš si zatopit, na to že za peníze vydřené z chudého lidu se má platit válka, nebo nesmyslné půjčky zkorumpovanému ukrajinskému režimu.
„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.“ Ano, ani jsme se po listopadu 89 neohřáli a začal výprodej republiky, stala se z nás kolonie Západu.
Pes hájí lůžko, na němž leží, u nás máme nedostatek bytů pro mladé rodiny, přesto minulá vláda dávala přednost migrantům, našinec pak neměl, kde by hlavu složil. Jak je možné, že migranti, kteří prchají před válkou, pak jezdí do země, kde se válčí, na dovolenou?
Upozorňoval na totalitu EU v čele s šílenou autokratickou vládkyní Uršulou: „nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě se zdravým rozumem.“
Není možné tolerovat zlo, tak by mohlo vyznít poselství Tomio Okamury, Jana Husa naší doby.
Na rozdíl od nudné promluvy pana prezidenta, novoroční poselství Tomia Okamury byl projev hodný státníka!
… A již se srocují evropští satrapové a kolaboranti z opozice, prodejní pisálkové, ukrajinský místodržící Zvaryčov i odulý předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk se vměšují do politiky naší země, ti všichni by nejraději pošlapali pravdu a zavedli šmírování a kádrování občanů, pro které je pravda, svoboda, svrchovanost a Česko na prvním místě.
Řekněme zrádcům jasné Ne!
Tím končím, musím ještě urychleně poslat nótu Trumpovi:
„Ruce pryč od Venezuely! Žádám o okamžité propuštění prezidenta Madura s manželkou!“
Mám strach, že by mě v tom mohl předejít Ondra Vetchý.
Přeji mnoho sil, zdraví a štěstí v novém roce!
Jan Lněnička
