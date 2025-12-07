Ochlos a demos, jak se to rýmuje.
Alexandr Mitrofanov napsal na toto téma v „Novinkách.cz“ článek „Fakta na ochlos nepůsobí“. Zdržme se hodnocení kvalit článků tohoto novináře, tedy spíš propagandisty ve službách jednostranné ideologie šířené veřejnoprávními médii.
V článku se dozvídáme že, i když je ochlos bombardován ověřenými fakty, v našem případě z provenience vlády v demisi, věří spíše manipulacím páně Babiše, jak uvádí pan Mitrofanov:
Znamená to, že na námitku oponenta, že něco ve společnosti je v dezolátním stavu, odpovídá opačná strana tím, že uvede ověřená fakta ukazující, že stav nejenže není dezolátní, ale v řadě případů je dobrý až velmi dobrý.
Typická byla v tomto smyslu Fialova vláda, která se zoufale snažila dokázat stoupencům vlády nadcházející, že jim Babiš a další jednoduše lžou.
Závěr pana Mitrofanova je takový:
Zatímco démos je racionální, ochlos je manipulativní, podléhá emocím a v lepším případě uznává jen takzvanou Vysokou školu života. Fakta proto na ochlos nepůsobí.
Démos je dle pana Mitrofanova racionální, ale tak racionální, že zcela přehlíží stav společnosti. Dobrá, uznávám, že spálená země vypadá jinak, nicméně kupříkladu propad porodnosti ukazuje, že stav země není v pořádku a souvisí to i s činností odcházející koalice. Báječný svět podle pana Fialy se nekoná; na růžovo nabarvená kadibudka, je pořád jenom kadibudka. Vybájená fakta na ochlos nepůsobí.
Ochlos možná není racionální, ale nedá se natolik zmanipulovat jako démos, který stále věří propagandě a volí „Spolu“, jež získalo 23,36 procent. Proč tolik? Démos při své údajné racionalitě patrně trpí selektivní slepotou, tudíž výsledky jeho rozhodnutí jsou mylné. Mezi dělnou třídou se říkalo: „Čím víc titulů, tím větší blbec.“
Ani nízký společenský status nezaručuje, že by takový jedinec měl eo ipso volit Stačilo!, nebo Babiše, ale naopak, aby si zvýšil svůj společenský status a vnitřně si připadal jako ten lepší jako demos nikoli ochlos, volí ODS. Až sem vede manipulativní podsouvání „faktů“ páně Mitrofanova a ostatních hlásných trub režimu!
Bohužel pro demos, ani revolverová diskreditační kampaň médií proti Babišovi nestačila, stačila jen na hnutí Stačilo!.
Babiš premiérem - To se budem prima mít!
https://www.novinky.cz/clanek/komentare-ocima-sasi-mitrofanova-fakta-na-ochlos-nepusobi-40550749
Jan Lněnička
Tepláková kultura odívání
Jako samozvaný arbiter elegance musím prohlásit, že vytahané tepláky jako módní „outfit“ mě iritují, na druhé straně přiznávám...
Jan Lněnička
Petr Pavel a Andrej Babiš na Národní a „Růžovka“ ve Sněmovně.
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet, společností jsou vnímáni odlišně. Dobro a zlo v přímém přenosu, nebo fraška šířená veřejnoprávními médii?
Jan Lněnička
A co Fialova vláda? Škodí a škodit bude!
Na odchodnou, jako tečku za svým nepovedeným volebním obdobím udělala schválnost, nedokázala poslat návrh státního rozpočtu na příští rok, kritizuj ji novináři i Národní rozpočtová rada.
Jan Lněnička
Diskreditační kampaň proti Stačilo! a SPD přihrála voliče Babišovi
V případě hnutí Stačilo! to byly hrozby návratu před rok 1989. Strašení příklonem na Východ a jeho proruskou orientací, obě strany byly označovány za národní konzervativce.
Jan Lněnička
Mám rád angažovaní básníci
Drží prst na tepu doby, zpívají o lásce k vlasti a o úspěších, kterých naše demokracie dosáhla, ale nezamlčují ani vzácné nešvary, jež jsou dílem nepřátel režimu.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
Vlak srazil dnes večer mezi Valašskou Polankou a Vsetínem člověka, provoz stojí
Vlak srazil dnes večer na železniční trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem člověka....
Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka, provoz stojí
Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který...
VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu
Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení...
Pražské metro,trasa A
Mikulášské jízdy v pražském metru historickou soupravou EČS na lince A v úseku Želivského-Dejvická.
Pronájem kanceláří 56,75 m2 Žerotínova, Praha 3 Žižkov
Žerotínova, Praha 3 - Žižkov
16 559 Kč/měsíc
- Počet článků 450
- Celková karma 22,60
- Průměrná čtenost 998x