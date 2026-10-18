Nevýhra hnutí Ano
Spoléhat na značku ANO se Andreji Babišovi nevyplatilo, do senátu se volí lidé, ne strany, máme zde 31 senátorů bez politické příslušnosti, nicméně rozložení v senátu se až na pár maličkostí nezmění.
Jásání opozičních stran tedy není na místě:
Čtyři nově zvolení senátoři jsou členové ODS, tři KDU-ČSL, po dvou mají Starostové a TOP 09.
Starostové, kteří vtipně vynechali, svůj pravý název STAN, zřejmě proto, aby nebyli spojováni se svými nechvalně známými kauzami, a jejich název zněl tak nějak domácky (pro dobrý život v naší zemi – zní podtitul jejich senátorské kampaně), se pasovali do čela vůdce opozice, jak se halasně a se vší skromností chlubil pan Rakušan.
Vzhledem k tomu, že volební účast při druhém kole voleb do senátu byla 21,12 %, to není žádná sláva, i když lze namítnout, že v prvním kole byla účast 43,31%, jenže zde byly volby spojeny s volbami komunálními, ve většině případů nastal rozstřel až ve druhém kole, zde hnutí ANO pohořelo.
Dobrá zpráva je, že bývalý ministr pro evropské záležitosti, militantní rusofob a výsostný eurohujer Martin Dvořák kandidát za STAN proti Zuzaně Ceralové Petrofové, která kandidovala jako nestranička s podporou ODS a KDU-ČSL, neuspěl!
Naopak špatná zpráva je že za Plzeň - město byl zvolen známý fanatický chciválek, bývalý šéf generálního štábu Karel Řehka. K volbám se dostavilo 27,24 procenta voličů a Řehka byl zvolen 59,37 procenty a svou protikandidátku z ANO Kantorovou tak přeskočil o téměř 19 procent.
Jen na okraj: vítal jsem, že byla zrušena základní vojenská služba, leč má to své externality, ti kteří vojnu poznali, v mnoha případech by volili raději členku hnutí velkouzenáře, než generála Řehku.
V obvodu Plzeň-město se navíc urodila malá kauzička ve sporu o billboard s panem Lumírem Aschenbrennerem za ODS: po prvním kole, kde se umístil na třetím místě, podpořil svou společnou fotografií s paní Kantorovou slovy: „Plzeň má zastupovat člověk, který v Plzni žije!“ Předseda Kupka, jakmile se to k němu doneslo, zavelel a druhý den byl plakát pryč. Současný předseda ODS Kupka nám v praxi předvedl, jak to s tou s ochranou demokracie myslí.
Říká se, že Senát je pojistka demokracie, což si vzhledem malému počtu voličů, většina občanů patrně nemyslí.
I tak by se měl Pan Babiš a jeho hnutí ANO nad svojí nevýhrou zamyslet, jinak nás čeká pohroma ve formě vůdce opozice pana Rakušana, Kupky a dalších ideologických „spasitelů“ formou KRITů, strakomů a gumových zákonů o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
Bohužel ani tento zákon pan Babiš nezrušil, pro naše přežití bychom se měli začít orientovat na tzv antisystémové strany, ať si Denemarková v cizákově plácá, co chce.
https://www.denik.cz/cesi-v-cislech/senatni-volby-2026-jak-vypada-nove-slozeni-senatu/
Zdroj: https://www.idnes.cz/volby/volby-martin-dvorak-stan-hradec-kralove-vysledek.A261017_161111_volby_fohl
https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-senatu-senator-ods-podporil-v-plzni-sokyni-z-ano-skoncilo-to-vitezstvim-opozice-a-nejvyssi-volebni-ucasti-40603468
Jan Lněnička
Casablanka - Praha – Černouček a zpět
Arcityjátr kolem komunálních voleb pana prezidenta; lze na něj aplikovat parafrázi pořekadla: „ Co je dovoleno volovi, není dovoleno Jovovi.“
Jan Lněnička
Pozitivní zprávy
Otevřete-li jakoukoliv mediální platformu, vyskočí na vás vraždy, války, katastrofy, podvody, zločiny a poklesky; jakoby celý svět byl zcela nevhodné místo pro život.
Jan Lněnička
Jak Evropská unie „humanitárně“ podpořila Ukrajince?
EU zrušením dočasné ochrany Ukrajinců podporuje Ukrajinu nikoli ty Ukrajince, kteří nehodlají položit své životy ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou.
Jan Lněnička
Lepšolidi
Jsou mezi námi, oni žijí, jsou lepší než my, vždycky vědí všechno lépe než my, proto lepšolidi. Těm nejzavilejším pak říkáme lepševici.
Jan Lněnička
Ruští sportovci na olympiádě, nevadí, ale kočička zlodějka…
Ať tam jsou, stejně se na olympiádu nedívám, co oči nevidí..., na fb si dávám pejsky a kočičky, ne sportovce, poněvadž usiluji o mír, jsem proruský.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
V tramvaji ho rozčílil pláč dítěte, s nožem vyhrožoval zabitím. Po muži pátrá policie
Sobotní odpoledne přineslo pasažérům tramvaje číslo 22 nepříjemné chvíle. Neznámého muže rozčílil...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Muž s nožem vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové, hrozí mu tři roky vězení
Policie šetří případ, kdy dvaatřicetiletý muž podle dosavadních informací vyhrožoval na náměstí ve...
Pomoc zkoušenému Zátoru. Řeka Opava se rozdělí do ramen, získá širší koryto i tůně
Rozšíření i o několik desítek metrů, rozramenění řeky a také tůně a štěrkoviště budují stavbaři v...
Prodej prostorného bytu 2+1, 68,36 m2, po pečlivé rekonstrukci
Žofie Podlipské, Ostrava - Přívoz
4 160 000 Kč
- Počet článků 472
- Celková karma 16,43
- Průměrná čtenost 975x