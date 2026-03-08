Nejlepší vláda od dob Praotce Čecha!

Ano, už je líp a bude ještě lépe! Ať si „Chvilkaři“ a vyznavači kultu Petra Pavla manifestují, jak chtějí, naše lidi jsou konečně na prvním místě!

Z Petra Macinky se stal politik světového formátu, na konferenci v Mnichově to nandal Clintonové, že málem dostala záchvat úzkosti. Média a politici z dnes již dokonale rozbourané pětidemolice tvrdili cosi o celoplanetární ostudě pro Česko, zato Donald Trump chválil krásný český národ včetně našeho skvělého ministra zahraničí. Svou reputaci u hodnotového publika si pak Petr Macinka poopravil při projevu, ve kterém kritizoval Russko, ovšem podle analytika Jana Schneidra, projev nebyl zdaleka tak útočný, jak by se na první pohled zdálo.

Bohužel vše rázem pokazil čtením Rudého Práva při lobbistickém proslovu Petra Pavla za navýšení výdajů na zbrojení, prezidentova řeč pak byla zcela odsunuta do pozadí a mluvilo se pouze o Macinkově drzosti, ale nezoufejte, Petr Pavel svůj instantní referát jistě někdy znovu zopakuje. Naše lidi panu Macinkovi tleskali a velice se bavili, naopak škarohlídi z opačné strany názorového spektra se mohli vzteky potrhnout, asi nerozumí legraci, ale co nám je do nich, ti nás nezajímají a nezajímají nás ani celebrity a zbohatlíci, kteří zůstali viset v Dubaji, kdyby je tam Macinka nechal, nic by se nestalo, tihle lidi stejně volí opozici a chodí na přihlouplé demonstrace „Chvilek“. Ať si kvičí, naše lidi na takové výlety dosud nemají, ale věřme, že za rok, za dva se budou moci do Dubaje podívat také, ale co by tam dělali? U Boleváku je líp!

Dnes se nádherný český národ, respektive, ta jeho lepší polovina obdařená selským rozumem může radovat; skvělí a báječní politici Andrej Babiš ani Tomio Okamura nebyli vydáni soudu! Na sítích je informace, že nejvíce kvůli tomu sršel vzteky předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Ano, přesně ten, který za samé nenávisti k Pražanům nechal rozkopat celé hlavní město. Říká se, že ve svém hněvivém afektu předstihl i Kupku, no nevím, dosud jsem Hřibův exces neslyšel.

Zatímco zástupci ODS a ostatních přifařených organizací odříkávají předpokladatelné fráze, militantní poslanci Pirátů při svých epozé mají v očích výraz sebevražedného islámského imáma, přitom se zprvu zdálo, že by mohli pro naše lidi něco změnit.

Bohužel v podobném šíleném modu jako Piráti se nachází valná většina světových lídrů od Leyenové, po Macrona a Mertze, od odsouzeného válečného zločince Putina k Zelenskému, jež ve svém dlouhodobém narušení duševní rovnováhy hrozí poslat komando na Orbána kvůli zabavenému kontrabandu na zlaté hajzlíky pro své kamarády a Maďary neodsouhlasené nevratné půjčce evropských peněz.

Z výčtu bláznů ve vrcholných pozicích samozřejmě nesmíme vynechat pomateného geronta Donalda Trumpa a jeho kumpána v rozpoutávání chaosu ve světovém dění dalšího Mezinárodním trestním soudem odsouzeného zločince Netanjahua. Tito mocní, ve službách nechvalně proslulých Iluminátů a podobných nadnárodních vlivových skupin podporují pouze zájmy své, tedy plány na ovládnutí světa. Naše lidi jsou jim ukradení!

Navzdory iluminátům, „Chvilkařům“, opozici a propagandou pomýlených spoluobčanům, my v České republice máme to štěstí, že naše skvělá a nádherná vláda má na srdci pouze a jedině bohatství a štěstí pro Naše lidi!

Stojíme za nejlepší vládou od dob Praotce Čecha!

Jan Schneider: Utajená pravda o NATO, CIA a roli prezidenta v Mnichově

Odkaz

Autor: Jan Lněnička | neděle 8.3.2026 1:33 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Jan Lněnička

Chtělo by to novou Antichartu!

Ať jeden každý umělec jasně prokáže na čí straně je, zda opravdově stojí za evropskými hodnotami, nebo na straně prokremelské dezinformační scény.

1.3.2026 v 20:02 | Karma: 29,13 | Přečteno: 543x | Diskuse | Politika

Jan Lněnička

Rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Petrem Pavlem/Konec blbé nálady

Donald Trump po atentátu zakřičel: „Fight“, Petr Pavel po přeposlaných sms šel žalovat vrchnímu čučkaři.

3.2.2026 v 21:37 | Karma: 29,79 | Přečteno: 511x | Diskuse | Politika

Jan Lněnička

Konec hrnků s Leninem!

Po 35 letech zde máme novelu: od 1. ledna platit nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrne zmínku o nacismu a komunismu.

13.1.2026 v 19:53 | Karma: 25,36 | Přečteno: 501x | Diskuse | Politika

Jan Lněnička

Ani angažovaný básník příliš nepobavil

Ve své velikosti, o které je zcela jistě přesvědčen, tak jako já o své genialitě, angažovaný básník u svých blogů diskusi neotvírá. Na rozdíl ode mne, jež jsem odvážný, není schopen přijmout zpětnou vazbu.

4.1.2026 v 17:23 | Karma: 28,65 | Přečteno: 873x | Diskuse | Ostatní

Jan Lněnička

Okamura jako mistr Jan Hus

Jejich největší hřích? Pojmenovali nahlas to, co si ostatní mysleli. S Husem skoncovali na hranici, jak dopadne Okamura?

3.1.2026 v 19:36 | Karma: 32,35 | Přečteno: 652x | Diskuse | Politika
Další články autora

Jan Lněnička

  • Počet článků 457
  • Celková karma 29,97
  • Průměrná čtenost 994x
Jsem čelní a zatím jediný protagonista Venturismu. Venturismus znamená odvahu, odvážné vyslovení pravdy, ale také riskantní podnik. V ekonomii venture kapitál představuje finanční prostředky sloužící k investování do velmi rychle rostoucích inovativních projektů. Před rokem 1989 jsem založil hnutí „Tupohlaví“, které žádnou měrou přispělo k pádu socialismu. Venturismus a venturisté chtějí tímto odvážným směrem pokračovat...

