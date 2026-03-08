Nejlepší vláda od dob Praotce Čecha!
Z Petra Macinky se stal politik světového formátu, na konferenci v Mnichově to nandal Clintonové, že málem dostala záchvat úzkosti. Média a politici z dnes již dokonale rozbourané pětidemolice tvrdili cosi o celoplanetární ostudě pro Česko, zato Donald Trump chválil krásný český národ včetně našeho skvělého ministra zahraničí. Svou reputaci u hodnotového publika si pak Petr Macinka poopravil při projevu, ve kterém kritizoval Russko, ovšem podle analytika Jana Schneidra, projev nebyl zdaleka tak útočný, jak by se na první pohled zdálo.
Bohužel vše rázem pokazil čtením Rudého Práva při lobbistickém proslovu Petra Pavla za navýšení výdajů na zbrojení, prezidentova řeč pak byla zcela odsunuta do pozadí a mluvilo se pouze o Macinkově drzosti, ale nezoufejte, Petr Pavel svůj instantní referát jistě někdy znovu zopakuje. Naše lidi panu Macinkovi tleskali a velice se bavili, naopak škarohlídi z opačné strany názorového spektra se mohli vzteky potrhnout, asi nerozumí legraci, ale co nám je do nich, ti nás nezajímají a nezajímají nás ani celebrity a zbohatlíci, kteří zůstali viset v Dubaji, kdyby je tam Macinka nechal, nic by se nestalo, tihle lidi stejně volí opozici a chodí na přihlouplé demonstrace „Chvilek“. Ať si kvičí, naše lidi na takové výlety dosud nemají, ale věřme, že za rok, za dva se budou moci do Dubaje podívat také, ale co by tam dělali? U Boleváku je líp!
Dnes se nádherný český národ, respektive, ta jeho lepší polovina obdařená selským rozumem může radovat; skvělí a báječní politici Andrej Babiš ani Tomio Okamura nebyli vydáni soudu! Na sítích je informace, že nejvíce kvůli tomu sršel vzteky předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Ano, přesně ten, který za samé nenávisti k Pražanům nechal rozkopat celé hlavní město. Říká se, že ve svém hněvivém afektu předstihl i Kupku, no nevím, dosud jsem Hřibův exces neslyšel.
Zatímco zástupci ODS a ostatních přifařených organizací odříkávají předpokladatelné fráze, militantní poslanci Pirátů při svých epozé mají v očích výraz sebevražedného islámského imáma, přitom se zprvu zdálo, že by mohli pro naše lidi něco změnit.
Bohužel v podobném šíleném modu jako Piráti se nachází valná většina světových lídrů od Leyenové, po Macrona a Mertze, od odsouzeného válečného zločince Putina k Zelenskému, jež ve svém dlouhodobém narušení duševní rovnováhy hrozí poslat komando na Orbána kvůli zabavenému kontrabandu na zlaté hajzlíky pro své kamarády a Maďary neodsouhlasené nevratné půjčce evropských peněz.
Z výčtu bláznů ve vrcholných pozicích samozřejmě nesmíme vynechat pomateného geronta Donalda Trumpa a jeho kumpána v rozpoutávání chaosu ve světovém dění dalšího Mezinárodním trestním soudem odsouzeného zločince Netanjahua. Tito mocní, ve službách nechvalně proslulých Iluminátů a podobných nadnárodních vlivových skupin podporují pouze zájmy své, tedy plány na ovládnutí světa. Naše lidi jsou jim ukradení!
Navzdory iluminátům, „Chvilkařům“, opozici a propagandou pomýlených spoluobčanům, my v České republice máme to štěstí, že naše skvělá a nádherná vláda má na srdci pouze a jedině bohatství a štěstí pro Naše lidi!
Stojíme za nejlepší vládou od dob Praotce Čecha!
Jan Schneider: Utajená pravda o NATO, CIA a roli prezidenta v Mnichově
Jan Lněnička
Chtělo by to novou Antichartu!
Ať jeden každý umělec jasně prokáže na čí straně je, zda opravdově stojí za evropskými hodnotami, nebo na straně prokremelské dezinformační scény.
Jan Lněnička
Rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Petrem Pavlem/Konec blbé nálady
Donald Trump po atentátu zakřičel: „Fight“, Petr Pavel po přeposlaných sms šel žalovat vrchnímu čučkaři.
Jan Lněnička
Konec hrnků s Leninem!
Po 35 letech zde máme novelu: od 1. ledna platit nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrne zmínku o nacismu a komunismu.
Jan Lněnička
Ani angažovaný básník příliš nepobavil
Ve své velikosti, o které je zcela jistě přesvědčen, tak jako já o své genialitě, angažovaný básník u svých blogů diskusi neotvírá. Na rozdíl ode mne, jež jsem odvážný, není schopen přijmout zpětnou vazbu.
Jan Lněnička
Okamura jako mistr Jan Hus
Jejich největší hřích? Pojmenovali nahlas to, co si ostatní mysleli. S Husem skoncovali na hranici, jak dopadne Okamura?
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Lezce ve štolách na Kutnohorsku zradily svítilny, zachránili je hasiči
Hasiči dnes ve Vlastějovicích na Kutnohorsku zachraňovali čtyři lezce, kteří se dostali do problémů...
Blanenská galerie vystavuje tvorbu výtvarnic, které překročily osmdesátku
Tvorbu výtvarnic, které překročily osmdesátku, představuje ode dneška Galerie města Blanska....
Policisté našli 57letou ženu z Kolína, kterou pohřešovala její dcera
Policisté vypátrali sedmapadesátiletou ženu z Kolína, kterou pohřešovala její dcera. Naposledy ji...
Na Sněžce zavlály tibetské vlajky, akce přilákala desítky lidí
Dnešní akce Tibetská vlajka na střeše republiky se zúčastnily desítky lidí. Výstup s tibetskou...
- Počet článků 457
- Celková karma 29,97
- Průměrná čtenost 994x