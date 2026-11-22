Naše lidi nebyli ani Tam, ani Tam.
Co by tam dělali? Dvě kila za poplatky lze využít rozumnějším způsobem, kupříkladu si koupit cigára a pár lahváčů, a protože v hospodě je draho, mohou se sejít v garáži nebo v hasičárně dát si cigáro a chmelit tam. Naše lidi si dovedou poradit za každého režimu a v každé roční době.
Naše lidi si klidně mohou pustit telku, sledovat v klidu a pohodě demošku, a přitom se divit, kolik lidí se nechalo zmanipulovat, takovou hloupostí. Chtějí platit poplatky? Tak ať si je platěj, ale bez nás!
Já osobně jsem byl pozván na husu, když jsme pak přišli domů, ze zvědavosti jsme si pustili televizi, zrovna tam ten zrzavý člověk cosi mlel o moci bezmocných, jak víte, je to ten slavný esej Václava Havla. Zhnuseně jsem televizi vypnul. Pak se zrovna o tomto okamžiku psalo.
Koho těmi bezmocnými myslel? Českou televizi, která dělala michprdům reklamu na demonstraci za Českou televizi? Čt má na své straně opozici, kulturní frontu (čest výjimkám), pana prezidenta a „pokrokovou“ veřejnost. Krom toho jsou zde i vlastizrádné elementy, jež chodí práskat Evropské unii. To jsou ti bezmocní? Nejsou těmi bezmocnými právě ti, kteří se podobných „estrád“ neúčastní?
Zachování poplatků byl pouze zástupný důvod mířený proti vládě Andreje Babiše. Vláda Andreje Babiše se přitom příliš neliší od fialovy pětidemolice, je aspoň poněkud vlažnější vůči válce na Ukrajině. Babiš občas dokonce mluví o jednání o míru.
Jeden z požadavků Milionu chvilek, který přednesl Mikuláš Minář, byl, aby vláda odvolala předsedu Sněmovny Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD z vedení ministerstva obrany. Stažení zákona o zrušení poplatků byla samozřejmost. To, že někomu vadí SPD, ale naopak mu nevadí „vyosené“ zpravodajství Čt, za kterou musí platit všichni, není důvod k demonstraci. Milion chvilek pouze dál rozděluje společnost.
Kdo stojí za Chvilkaři, v čím je to zájmu, a kdo to platí, nám Čt nesdělí, Seznam nevyčenichá; že by aspoň Thomas Paukner něco pustil?
17. listopadu pršelo:
Počasí v úterý 17. listopadu: přeháňky, na horách i sníh
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zive-na-prazske-letne-se-lide-schazeji-k-protestu-za-nezavislost-verejnopravnich_2611151349_vdv
https://www.oko24.cz/2026/11/17/pocasi-v-utery-17-listopadu-prehanky-na-horach-i-snih/
Jan Lněnička
Veterán od narození
Podle data narození, bych mohl být v jistém smyslu předobrazem knihy „Podivuhodný příběh Benjamina Buttona“ Francise Scotta Fitzgeralda.
Jan Lněnička
4 : 36 – ukradli nám WC!
Chraň pánbuch, že bych chtěl takto přirovnávat WC a Čt a Čro. Prostě, jdu takhle po ránu na WC, a koukám, mísa nikde!
Jan Lněnička
Nevýhra hnutí Ano
Hnutí Ano ztratilo jednoho senátora, namísto katastrofálního neúspěchu, bychom tento výsledek mohli nazvat jako nevýhra.
Jan Lněnička
Casablanka - Praha – Černouček a zpět
Arcityjátr kolem komunálních voleb pana prezidenta; lze na něj aplikovat parafrázi pořekadla: „ Co je dovoleno volovi, není dovoleno Jovovi.“
Jan Lněnička
Pozitivní zprávy
Otevřete-li jakoukoliv mediální platformu, vyskočí na vás vraždy, války, katastrofy, podvody, zločiny a poklesky; jakoby celý svět byl zcela nevhodné místo pro život.
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