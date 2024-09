Napadne někdo regulérnost voleb?

V souvislosti se záplavami by se to stát mohlo, lidé v zatopených oblastech mají jiné starosti, než házet zvlhlé volební lístky do zabahněných uren. V případě svého volebního neúspěchu by takový podnět podala opozice.

Vládní strany takový podnět nepodají, ti trvají stůj co stůj, aby se volby konaly ve stanovené dny. Tak se i děje. Opoziční strany i starostové dotčených měst a obcí sice žádali vládu o jejich posunutí, dostalo se jim odpovědi, že by to nešlo. Legalita v tomto případě opět zvítězila nad legitimitou a zdravým rozumem, jak se tak často u této vlády stává. Včera při debatě v TV Prima News tvrdil pan Skopeček, který kandiduje do Středočeského kraje za ODS, že by prý oddálení termínu voleb mohl někdo napadnout. Paradoxem je, že totéž se může stát i v případě legálního termínu voleb; volby jsou sice ve stanovené dny, ale ne všichni voliči se jich kvůli záplavám mohou účastnit. Jak již jsem psal v perexu, pokud opoziční strany budou s výsledky voleb dotčených oblastech nespokojeny, námitku k Ústavnímu soudu jistě podají, ale bude to marná snaha. Jak už známe z doby mimořádné valorizace důchodů, Ústavní soud jde vládě na ruku. Soud tehdy mimořádnou valorizaci (snížení důchodů) posvětil s odůvodněním: Ústavní soud se zabýval procesem přijetí napadené úpravy a shledal, že vyhlášení stavu legislativní nouze nebylo protiústavní. Tento stav lze vyhlásit jen za mimořádných okolností, které reálně a bezprostředně hrozí. Takovými okolnostmi však mohou být nejen přírodní katastrofy, epidemie, válka apod., ale může jít i o „šokové“ narušení hospodářské či finanční situace státu, jako tomu bylo v tomto případě. V našem případě se o přírodní katastrofu jedná, tudíž posunutí voleb by vládě projít mělo, námitky státostran jsou tedy v tomto ohledu neopodstatněné. Pokud naopak někdo ze stran opozice platnost voleb napadne, bude muset Ústavní soud projevit o něco větší kreativitu než v případě valorizace penzí, aby stížnost smetl ze stolu. Krajské volby mají zpravidla pouze třetinovou účast. Jen jedinkrát, v roce 2008, účast v krajských volbách „o prsa“ přelezla hranici 40 procent, ale to jen proto, že lidé chtěli potrestat Topolánkovu vládu za zavedení poplatků u lékaře. Tentokrát to bude obdobně jako v roce 2008 znovu referendum o stávající vládě. Předpokládám, že opozice na mnoha místech zvítězí, stížností k Ústavnímu soudu bude pramálo. Problém je, jak píše v Lidových novinách Miroslav Korecký: že ve dvojích posledních krajských volbách suverénně vítězilo hnutí ANO, při skládání koalic a výběru hejtmanů potom jen paběrkovalo. Dosud mělo hejtmany ve třech krajích a do většiny krajských koalic se vůbec nedostalo, zatímco třeba ODS či STAN se sotva třetinovým volebním výsledkem mají po čtyřech hejtmanech a na řízení kraje se podílejí skoro všude. Nástup nových politických formací nicméně tentokrát Babišovu hnutí slibuje větší manévrovací prostor při skládání krajských koalic. V článku se mimo jiné také píše, že krajské samosprávy jsou pěkně drahá záležitost, disponují sice jistými pravomocemi v oblastech jako školství, zdravotnictví či doprava, ale složitě se o ně dělí s ministerstvy a obcemi, prý jsou fakticky jen průtokovým ohřívačem peněz, které tečou z centra do obcí, nemluvě o klientelistických mocenských baštách, jež propojily politiku, byznys, někde i policejní špičky. Kraje jsou již ustaveny, sice blbě, ale nic se s tím už nedá dělat, a tak hop vesele k volbám, i když si nakonec s našimi hlasy udělají, co chtějí. Šanci na úspěch mají i nevládní strany, které uspěly v letošních volbách do Evropského parlamentu. Budou-li případné krajské koalice složené z opozičních a nevládních stran z pozic svých omezeých kompetencí ztěžovat činnost pětidemolice, nebude jejich vítězství ve volbách od věci. Důležité je v těchto volbách ukázat vládě zdvižený prostředníček – jako že jsou jedničky! Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/krajske-volby-nejpodivnejsi-hlasovani-povodne-lide-smysluplnost.A240920_120652_ln_nazory_lsva Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/krajske-volby-nejpodivnejsi-hlasovani-povodne-lide-smysluplnost.A240920_120652_ln_nazory_lsva https://www.usoud.cz/aktualne/snizeni-valorizace-penzi-obstalo-pred-ustavnim-soudem-plenum-navrh-zamitlo https://www.lidovky.cz/nazory/krajske-volby-nejpodivnejsi-hlasovani-povodne-lide-smysluplnost.A240920_120652_ln_nazory_lsva