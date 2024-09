Nám, absolventům VŠŽ, škol netřeba.

Jsme tabula rasa neovlivněná nikým a ničím, náš selský rozum je naším kompasem. Vzdělaní lidé podléhají narativům, jež jim celá léta škola vštěpovala, nejsou schopni utvořit si vlastní názor, věří všemu, co jim vrchnost nakuká.

Vždyť kolik vzdělanců si ve středověku myslelo, že je Země placatá a je středem všehomíra? A vidíte, dnes si to myslí zase a mají pravdu, ovšem pouze z hlediska fenomenologického. Tak, jak se nám přirozený svět jeví před našimi zraky, je Země skutečně placatá či mírně zvrácená (chtěl jsem napsat zvrásněná, ale zvrácená je též), to znamená, že zastánci zeměplacky mají v jistém ohledu pravdu. Pro rolníka je Země placatá, pro hvězdáře kulatá a pro fenomenologa uzávorkovaná.

Samotná škola na absolventy VŠŽ žádný vliv neměla. Školu však nezavrhujeme, pro nás není důležité učivo ale přestávky. O přestávkách se dozvíte od spolužáků všechno, co potřebujete pro život vědět. Pro všechny absolventy VŠŽ, kteří chodili do školky málo jako já, nebo se do školky nedostanou, jak je tomu v současné době, bych si dovolil přepsat název knihy Roberta Fulghama „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ na „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil o přestávkách ve škole …na fotbalovém plácku …na kuřárnách …v hospodě“, zkrátka všude tam kde se řeči vedou a voda teče. Neučte se, život vás naučí a hlavně hodně čtěte!

V Deníku Referendum je článek Vojtěcha Petrů a Fatimi Rahimi: „Mladým lidem se tu občas dělá špatně.“ České děti se bojí školy jako nikde v EU.

Čtyřicet procent žáků devátých tříd vykazuje známky střední až těžké deprese a takřka třicet procent má problém s úzkostmi. Píše se v Deníku Referendum.

Dá se usuzovat, že ani ty přestávky, již nejsou, co bývaly, ostatně jako všechno. Vzpomněl jsem si na název jedné z kapitol knížky „Mikulášovy patálie“ jmenovala se „O přestávce se pereme“, Když jsem kdysi chodívával do školy na přestávky, také jsme se prali. Dokud nepřišla úča, rvali jsme se jako koně. První den školy ale panoval klid, nemuseli jsme se obávat, že by někdo přinesl do školy kudličku a začal někoho bodat, jako se to stalo v Domažlicích. Navíc v Domažlicích to byla dívka, tehdy nebyl gender, tudíž se prali jen hoši, děvčata fandila, nebo říkala: „Kluci, nechte toho.“

Musíme přijmout, že svět se mění stále k horšímu a dnešní děti jsou vystaveny daleko většímu tlaku, než tomu bylo v dobách socialismu. My většinou neznali majetkové rozdíly, po škole jsme chodili ven, aniž by rodiče měli obavy, že se nám něco stane. Dnes, zvláště v Praze, jsou děti pod stálým dohledem mobilní rodičovské aplikace, na jedné straně jsou ambiciózní rodiče, kteří nutí děti do všemožných kroužků a na druhé straně rodiče, kteří na děti kašlou, obojí je špatně. Spousta lidí se rozvádí, což bylo za našich časů spíš výjimečné. K tomu všemu přispívá i nedostatek bytů: „třípokoják“ v paneláku v Praze za devět miliónů! Na to si absolvent VŠŽ nevydělá za celý život. Takže zbývá drahý pronájem a neustálé stěhování, další cihla do duševního zdraví dítěte.

Duševní stav nejen dětí, ale i celého obyvatelstva ČR, se zhoršuje, vládě jde o hodnoty nikoliv o lidi. Za téměř 35 let panování kapitalismu slyšíme od vlád buď, že zažíváme nejlepší období v historii země, nebo že si máme utáhnout opasky, prostě samé kecy, kecy, kecy, kecy, kecy…

Takový je výsledek vládnutí „vzdělanců“.

Poznámka k videu:

Místo, kde se scházeli „vysokoškoláci“ s vysokoškoláky společně, byly v době socialismu koncerty a festivaly, například Folková Lipnice odkud jsem si vzal z písně Vladimíra Merty „Kecy“ inspiraci k závěru blogu. Na nepříliš kvalitním videu nahraném asi z VHS, se kromě interpreta objeví i publicista Jiří Černý, ostatní tváře je těžké rozeznat. Vedle pódia jasně zahlédneme nápis něčím „ ZA MÍR“, leč čím se nedozvíme, neboť nápis zakrývá hlava kytaristy Václava Veselého. Ze snímku čiší ta úžasná spiklenecká atmosféra a naděje, kvůli které jsem podobné akce navštěvoval. Naděje zhasla a zbývají jen ty kecy…

A to vám říkám já, absolvent VŠŽ, toho času kolaborant, russká filcka a rudý důchodce.

https://denikreferendum.cz/clanek/36622-mladym-lidem-se-tu-obcas-dela-spatne-ceske-deti-se-boji-skoly-jako-nikde-v-eu