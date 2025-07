Na václavskym Václaváku / Trumpova pomsta Íránu

Dílem osudu a hlavně dílem omezení dopravy jsem se v pátek octl na václavskym Václaváku a viděl věci vskutku monstrózní. Jářku, zvolal jsem: „Armabeton!“

Jel jsem na rehabilitaci do Bubenče a musel jsem se dostat z Hlavního nádraží na Hradčanskou, většinou na Muzeu přestupuji, ale tentokrát to kvůli omezení dopravy nešlo, tudíž jsem mohl být přítomen šílenství jednoho radního pro dopravu, jenž tak svou vůlí jal se obšťastnit Václavské náměstí kolejemi.

Podobně jako kdysi Karel IV. zbudoval celkem zbytečnou Hladovou zeď, aby poddaní měli práci, tak i Zdeněk Hřib se rozhodl vybudovat na Václavském náměstí též celkem zbytečnou tzv. Slavičínskou linku (Z. Hřib pochází ze Slavičína), aby betonová lobby prosperovala.

Jako zhotovitel stavby TT Václavské náměstí byla vybrána společnost EUROVIA CZ a.s., pro kterou nyní Metroprojekt postupně zpracovává realizační dokumentaci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.

Sláva na václavským Václaváku pojedou po 40 letech tramvaje, sice není jasné proč, když pod Václavákem vede metro, ale spolufinancuje to EU, takže je to v ouklandu.

Pátral jsem, jaké jsou důvody stavby tohoto projektu? A našel:

Navržené tramvajové propojení Vinohradské ulice a středu Václavského náměstí má význam nejen pro lokální povrchovou dopravu cestujících, ale v pražské síti tramvajových tratí přinese také paralelní propojení ke dlouhodobě přetížené trati v úseku Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Ječná – Karlovo náměstí. Sebemenší nehoda či technický problém v tomto úseku způsobují totiž často kolaps provozu tramvají v podstatné části města. Dojde tak k velmi podstatnému snížení rizika a citlivosti provozu celé pražské tramvajové sítě na problémy v úseku Náměstí Míru – Karlovo náměstí.

https://silnice-zeleznice.cz/mestska-doprava/navrat-tramvaji-na-vaclavske-namesti-se-blizi-996

Já však znám i skutečné důvody stavby „Slavičínské linky“, krom naplnění ega jednoho radního pro dopravu, jsou zde i důvody politické. Na den upálení Jana Husa, zvěstovatele pravdy, vám tyto důvody prozradím:

Jak známo Václavské náměstí bylo vždy dějištěm politických revolt a přelomových událostí, leč na tomto stavebními buňkami zaplněném prostoru si žádný Rajchl natož Konečná před volbami ani neškrtnou a později kvůli kolejím zde budou i veškeré akce na změnu režimu zapovězeny.

Události roku 1989 jsou pro stávající vládní koalici mementem, že Václavák bez kolejí by mohl být pro ně „Konečná“.

A nyní něco málo k Trumpovi:

Proč bombardoval Írán? Oficiálně se tvrdí, že kvůli obohacenému uranu a pomoci Izraeli.

„Pokud ho mají Íránci, může být kdekoliv. A potom je téměř nemožné ho najít,“ obává se Jan Ludvík, analytik z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Nebo ho nemají vůbec, jak už se jednou stalo se zbraněmi hromadného ničení v Iráku, jako záminka k nastolení chaosu, to funguje. Za rozhodnutím Donalda Trumpa byl však ještě jiný důvod: uražená ješitnost.

Jeho zduřené ego totiž neuneslo kritické vykreslení jeho osoby ve filmu íránského režiséra Ali Abbasiho „The Apprentice: Příběh Trumpa“. Film popisuje počátky jeho kariéry. Co na tom, že Abbasi jako student emigroval z Íránu do Dánska. Donald Trump si zřejmě představuje, že íránský režim si má udělat pořádek i za hranicemi, když to dokáže Rusko, tak proč ne Írán?

Po zhlédnutí tohoto filmu jsem se mylně domníval, že Trump by to mohl s Putinem nějak zpytlíkovat, aby na Ukrajině konečně nastal mír, oba mají ego přes celou planetu, mohli by si rozumět. Evidentně jsem se mýlil, ale možná, že to už spolu nějak zpytlíkovali, jen my o tom ještě nevíme…

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kde-je-ztraceny-iransky-uran-muze-byt-kdekoliv-hrozi-ze-z-nej-teheran-vyrobi_2507052123_jkd

Halelujá tramvaje…

Na václavskym Václaváku

je moc člověků