Musíme zbrojit, aby byl mír?
Co se týče navyšování zbrojení, nejedná se o nic nového, starověké Athény, které válčily s kdekým, měly podobné starosti. V knize „Nemalujte si to“ Josepha Hellera k tomu podotýká Platón:
„Město vyzbrojené na obranu proti svým sousedům, říká Platón, nemůže v sousedním městě nevyvolat strach, nemůže ho nepřimět k tomu, aby se rovněž samo nevyzbrojilo, a díky tomu nemůže nebezpečí, kterého se obává, neučinit velmi reálným, čímž se zahájí nekonečné závody ve zbrojení, které válku, jejíž hrozba měla být na počátku výrazně potlačena, naopak velmi přiblíží.“
Lidstvo je nepoučitelné. Jmenovitě jeho vládci a finančníci, kteří po celou dobu co svět stojí, ženou lidi proti sobě. Protiválečné aktivity jsou pokládány za zradu. Dění současnosti není nějak výjimečné.
Členské státy NATO by měly do roku 2035 investovat do obrany pět procent hrubého domácího produktu.
Navýšení výdajů s cílem splnit pětiprocentní alianční závazek bude znamenat růst rozpočtu obrany o desítky miliard korun.
Zdali by těch pět procent HDP českému expedičnímu sboru vytrhlo trn z paty, není jisté, ale jak říkají analytici, z Německa by se stal militarizovaný kolos. Problémem jsou lidé. NATO bude mít zbraně, ale kdo je bude obsluhovat? Mladí se do armády zrovna nehrnou, leda na paintball.
Bývaly doby, kdy Československo mělo v rámci Varšavské smlouvy armádu, v kdejaké obci a městě byla kasárna, nebyla to sice žádná hitparáda, ale dnes, kde nic, tu nic. Příkladem budiž Raketová základna v Bratronicích, která měla chránit Prahu. Ta byla zrušena, stejně tak i ostatní vojenské objekty. V devadesátých letech jsme byli odzbrojeni, zbraně a všechno ostatní bylo rozkradeno. 12. března roku 1999, jsme se jako chudí příbuzní, stali členy NATO.
Pro zajímavost, jako jistou konspirační teorii, uvádím, že hned 24. března začalo podle Václava Havla „humanitární“ bombardování Jugoslávie silami NATO. Vláda Miloše Zemana tehdy povolila pouze užití vzdušeného prostoru ČR, jinak k operaci Operation Allied Force přistupovala velmi chladně, také veřejné mínění bylo proti.
Václav Havel operaci schvaloval, tím zahájil tragickou éru ideologie militarizovaného humanismu, což je termín německého sociologa Ulricha Becka (Václav Bělohradský – Zaslepená společnost). Termín „humanitární“ bombardování Havel nikdy neřekl, nicméně lidová slovesnost si jeho výrok podloudně upravila. V téže knize knize Václava Bělohradského nalezneme úryvek projevu Václava Havla v Ottawě:
„Je to pravděpodobně první válka, která se vedla ne ve jménu zájmů, ale etických hodnot. (…) Tato válka nadřazuje lidská práva právům států, Jugoslávie byla napadena bez mandátu OSN, protože NATO jednalo z úcty k zákonům, které stojí výše než národní svrchovanost. Jednalo se z úcty k právům lidstva, jak jsou stanovena svědomím, tak i mezinárodním zákonem.“
Výklad termínu „humanitární bombardování“ lze nalézt též ve Wikipedii, jeho kořeny přisuzuje textu italského listu La Repubblica.
1. května 2004 jsme vstoupili do EU, konečně jsme se stali členy západních struktur. „My jsme Západ!“ v mnoha projevech nás o tom přesvědčoval Petr Fiala. Kdybychom ovšem byli skutečně Západ, nemusel by nás o tom nikdo halasně přesvědčovat, stalo by se to eo ipso. Západní státy se na nás tak nedívají, jsme periferie Západu, podle Ilony Švihlíkové jsme dokonce jeho kolonií. Přesvědčování naše mindráky nějak nesmaže.
Abychom náš mindrák kompenzovali, snažíme se být zejména v našem postoji vůči Rusku papežštější než papež. Zejména minulá vláda společně s veřejnoprávními médii v antiruské propagandě pořádala přebory. Mnozí občané nenávistné kampani podlehli.
„Jsme ve válce!“ volal Fiala. Atavistická kampaň dehumanizace protivníka se spustila. Propaganda šířila a šíří jed nenávisti vůči nepřátelskému kmeni: „Pozor! Ruské hordy před Prahou!“ K nenávisti pochopitelně patří i strach. Válečná propaganda se na nás valí z médií dnes a denně, jsou zahájeny nekonečné závody ve zbrojení, obchodníkům se smrtí rostou zisky. Budeme se proto cítit bezpečně?
Celosvětový počet jaderných hlavic se k lednu 2026 odhaduje na 12 187.
Přehled od AI
Platón byl bohužel jen jeden, najde se nějaký osvícený politik, aby válečné běsnění zastavil? Donutí kmenové náčelníky více si naslouchat a předcházet konfliktům jednáním, aby válkám nedocházelo?
Přes všechny poznatky psychologie, psychiatrie, neurovědy, antropologie a genetiky pod tenkou slupkou civilizace zůstáváme na úrovni doby kamenné. Jsme uzavřeni v platonské jeskyni.
Není nám pomoci.
Musíme zbrojit!
https://www.politikaspolecnost.cz/analyzy/cena-obrany-co-znamena-zavazek-5-hdp-na-obranu/
https://www.zakladnabratronice.eu/historie/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Spojeneck%C3%A1_s%C3%ADla
https://www.databazeknih.cz/knihy/zaslepena-spolecnost-eseje-z-doby-tesne-pred-koncem-584882
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A1rn%C3%AD_bombardov%C3%A1n%C3%AD
Jan Lněnička
Ztráta mobilu – malá osobní tragédie
V chytrém mobilu máme téměř všechno: aplikace, třeba i občanku, někdo si zde do kalendáře zapisuje termíny schůzek, fotky a kdo ví, co ještě.
Jan Lněnička
Landmannschaft v Brně
To, o čem Václav Havel kdysi jen snil: „Sudetským Němcům nabídl vrácení chalup a občanství“, se stává skutečností. Pravda a láska, tak znovu prohrává nad lží a nenávistí.
Jan Lněnička
Je lepší být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný - ověření teorie relativity.
Nechal jsem si vrtat koleno – meniskus. Pohyb zpomalen, čas letí. To, co mi se zdravými dolními končetinami trvalo minutu, trvá nyní půl hodiny.
Jan Lněnička
Hledá se vůdce opozice
Na facebookovém profilu mi přistál post bojůvky „Štít demokracie“, ve němž Petr Ludwig nadhodil zásadní otázku pro budoucnost Česka.
Jan Lněnička
Jak jsem se mýlil v politice, aneb skutečná demokracie přijde za 4 roky.
Můj odhad nástupu opravdové demokracie vychází z biblického příběhu, kterak Mojžíš honil svůj lid po poušti 40 let, aby z nich vyhnal móresy otroků.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Prodej pozemku k bydlení, 3092 m2, Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
2 350 000 Kč
- Počet článků 464
- Celková karma 16,73
- Průměrná čtenost 986x