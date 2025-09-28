Mám rád angažovaní básníci

Drží prst na tepu doby, zpívají o lásce k vlasti a o úspěších, kterých naše demokracie dosáhla, ale nezamlčují ani vzácné nešvary, jež jsou dílem nepřátel režimu.

Politikou se zabývat nebudeme, ta je již eo ipso vřazena do děl všech angažovaných básníků. Já však hodlám složit poctu a projevit vděk za inspiraci jednomu konkrétnímu angažovanému básníkovi, jež na blogu iDnes zcela bezprostředně po uveřejnění mého článku „S tímhle, co je teď, nesouhlasím“, napsal pochvalnou precizně cizelovanou ódu na mou stať.

Teď mě napadá, že se musím u předchozího odstavce zastavit a položit si otázku: „Byla ta óda vůbec pochvalná?“ hlodají ve mně pochybnosti. Trápím se ještě kvůli poznámce, jež je s tím spojena: diskutér, jistý pan Kubík, pod shora jmenovaný blog napsal: „1/2 spoluobčanů má podobně jako autor IQ houpacího koně,“ tento výrok si nedokáži jasně vysvětlit. Myslí tím, že jsem blbej?

Hlavně, já nevím, jakého houpacího koně má diskutér na mysli, zda je to nějaký konkrétní houpací kůň, nebo má na mysli houpací koně obecně? Nad to ani netuším, zda již někdo houpacím koňům IQ kvantifikoval. Každý houpací kůň přeci stejně jako lidé může mít Inteligenční kvocient zcela rozdílný!

Jediné, jak mohu s těmito těžko vysvětlitelnými problémy naložit, je dát je prozatím stranou a nazvat pracovně: aporie.

Vraťme se, prosím, k angažované poezii, neboť je to gró tohoto blogu. Přesněji, vraťme se k básníkovi, který napsal ódu na mou stať, jež, jak jsme níže zjistili, možná žádná óda nebyla. Zkusme jeho dílo v celé šíři rozklíčovat. Zkusme provést kolonoskopii jeho básnického střeva a poetiky.

Jeho básně nepostrádají pochopení a soucit s druhými; mají poetiku divokých včel i ujařmeného skotu, nespoutané vášně se zde snoubí s pokorou, lyrika střídá epiku jako hráči na střídačce sovětské „sborné“. Nezasvěcenému čtenáři by se mohlo zdát, že uvedené entity lze v jeho básních těžko najít, ale opak je pravdou.

Pregnantně řečeno:

Básníkova angažovaná poezie je vlastně zašifrovaná lyrika zakódovaná do eponymních znaků epické všednodennosti s důrazem na angažovanost.

Myslím-li angažovanost, míním tím psaní pro stávající režim. Vždyť i největší básníci psali ódy jako Majakovskij, můj oblíbený básník Josef Kainar napsal stalinisticky orientovanou sbírku Český sen, Milan Kundera, Pavel Kohout i geniální básník Vítězslav Nezval se stali pěvci proletářské revoluce; někteří prozřeli, Majakovskij se zastřelil, jiní jako například Miroslav Florian zůstali věrní straně, až se z nich stali téměř „disidenti“.

Psát pro režim není nic, co bychom měli odsuzovat. Já nesoudím, jen se na koni houpacím houpu a stále více hloupnu, až úplně zhloupnu, stanu se básníkem angažovaným, neboť... Haleluja!

https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/nalehave-vas-zadam.Bg25090831

https://blog.idnes.cz/lnenicka/s-timhle-co-je-ted-nesouhlasim.Bg25090828/diskuse

Autor: Jan Lněnička | neděle 28.9.2025 21:43 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

Další články autora

Jan Lněnička

S tímhle, co je teď, nesouhlasím!

Tato věta z Deníku Pavla Juráčka jakoby vyjadřovala postoj mnoha českých občanů, kteří se cítí býti podvedeni.

25.9.2025 v 18:42 | Karma: 30,26 | Přečteno: 644x | Diskuse | Politika

Jan Lněnička

Jeden jmenovec v „Thomayerovce“ nadbytečný

Byl jsem sms zprávou vyzván, abych se dostavil do Thomayerovy nemocnice na tk holter. Nevěděl jsem, co je tk holter, ani proč bych tam měl jít.

7.9.2025 v 19:46 | Karma: 24,69 | Přečteno: 485x | Diskuse | Osobní

Jan Lněnička

Ještě jednou dostat šanci – slogan pro stávající vládu!

Po důkladném brainwashingu, šokové terapii, lobotomii, waterboardingu a podobných přesvědčovacích metodách, stal jsem se radikálním zastáncem vlády Petra Fialy.

17.8.2025 v 17:20 | Karma: 28,65 | Přečteno: 602x | Diskuse | Ostatní

Jan Lněnička

Žižka lapka, husité vrazi, Sověti okupanti aneb vyvrátíme modly!

Doba temna nebyla tak temná, je třeba se zhostit našich národních mýtů tak, aby vyhovovaly evropskému konsensu.

3.8.2025 v 19:57 | Karma: 28,01 | Přečteno: 657x | Diskuse | Společnost

Jan Lněnička

Záhadná kritéria mazání diskusí na Seznam.cz

Ten den, 21. červenec, mi ze Seznam.cz přišly na mail dvě zprávy ohledně smazání diskusního příspěvku. Mé ego vzplálo spravedlivým hněvem.

27.7.2025 v 19:59 | Karma: 24,66 | Přečteno: 579x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

23. září 2025  16:02

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...

Ve volbách v Moldavsku vítězí proevropská PAS, proruský blok ztrácí ve městech

28. září 2025  16:23,  aktualizováno  22:57

Po uzavření volebních místností vede v Moldavsku po sečtení 70 procent hlasů proevropská Strana...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

28. září 2025  22:01

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří...

Havlíček vyčetl vládě inflaci 33 procent. Mzdy i penze rostou, opáčil mu Fiala

28. září 2025,  aktualizováno 

V předvolební superdebatě České televize z Národního muzea to jiskřilo hlavně mezi lídry dvou...

Volby 2025 v televizi: kde a kdy se budou vysílat předvolební debaty

28. září 2025  21:40

Volby do Sněmovny se blíží. Do finále spěje i předvolební vysílání v televizích. Politici i...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Lněnička

  • Počet článků 445
  • Celková karma 26,13
  • Průměrná čtenost 1003x
Jsem čelní a zatím jediný protagonista Venturismu. Venturismus znamená odvahu, odvážné vyslovení pravdy, ale také riskantní podnik. V ekonomii venture kapitál představuje finanční prostředky sloužící k investování do velmi rychle rostoucích inovativních projektů. Před rokem 1989 jsem založil hnutí „Tupohlaví“, které žádnou měrou přispělo k pádu socialismu. Venturismus a venturisté chtějí tímto odvážným směrem pokračovat...

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.