Mám rád angažovaní básníci
Politikou se zabývat nebudeme, ta je již eo ipso vřazena do děl všech angažovaných básníků. Já však hodlám složit poctu a projevit vděk za inspiraci jednomu konkrétnímu angažovanému básníkovi, jež na blogu iDnes zcela bezprostředně po uveřejnění mého článku „S tímhle, co je teď, nesouhlasím“, napsal pochvalnou precizně cizelovanou ódu na mou stať.
Teď mě napadá, že se musím u předchozího odstavce zastavit a položit si otázku: „Byla ta óda vůbec pochvalná?“ hlodají ve mně pochybnosti. Trápím se ještě kvůli poznámce, jež je s tím spojena: diskutér, jistý pan Kubík, pod shora jmenovaný blog napsal: „1/2 spoluobčanů má podobně jako autor IQ houpacího koně,“ tento výrok si nedokáži jasně vysvětlit. Myslí tím, že jsem blbej?
Hlavně, já nevím, jakého houpacího koně má diskutér na mysli, zda je to nějaký konkrétní houpací kůň, nebo má na mysli houpací koně obecně? Nad to ani netuším, zda již někdo houpacím koňům IQ kvantifikoval. Každý houpací kůň přeci stejně jako lidé může mít Inteligenční kvocient zcela rozdílný!
Jediné, jak mohu s těmito těžko vysvětlitelnými problémy naložit, je dát je prozatím stranou a nazvat pracovně: aporie.
Vraťme se, prosím, k angažované poezii, neboť je to gró tohoto blogu. Přesněji, vraťme se k básníkovi, který napsal ódu na mou stať, jež, jak jsme níže zjistili, možná žádná óda nebyla. Zkusme jeho dílo v celé šíři rozklíčovat. Zkusme provést kolonoskopii jeho básnického střeva a poetiky.
Jeho básně nepostrádají pochopení a soucit s druhými; mají poetiku divokých včel i ujařmeného skotu, nespoutané vášně se zde snoubí s pokorou, lyrika střídá epiku jako hráči na střídačce sovětské „sborné“. Nezasvěcenému čtenáři by se mohlo zdát, že uvedené entity lze v jeho básních těžko najít, ale opak je pravdou.
Pregnantně řečeno:
Básníkova angažovaná poezie je vlastně zašifrovaná lyrika zakódovaná do eponymních znaků epické všednodennosti s důrazem na angažovanost.
Myslím-li angažovanost, míním tím psaní pro stávající režim. Vždyť i největší básníci psali ódy jako Majakovskij, můj oblíbený básník Josef Kainar napsal stalinisticky orientovanou sbírku Český sen, Milan Kundera, Pavel Kohout i geniální básník Vítězslav Nezval se stali pěvci proletářské revoluce; někteří prozřeli, Majakovskij se zastřelil, jiní jako například Miroslav Florian zůstali věrní straně, až se z nich stali téměř „disidenti“.
Psát pro režim není nic, co bychom měli odsuzovat. Já nesoudím, jen se na koni houpacím houpu a stále více hloupnu, až úplně zhloupnu, stanu se básníkem angažovaným, neboť... Haleluja!
https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/nalehave-vas-zadam.Bg25090831
https://blog.idnes.cz/lnenicka/s-timhle-co-je-ted-nesouhlasim.Bg25090828/diskuse
|
