Lepšolidi
Výraz tento vešel v obecnou známost díky prezidentu Zemanovi, který tak označil kohortu uctívačů zjevené demokratické pravdy.
Zda-li tento výraz Miloš Zeman vymyslel, bylo by mu to podobné, není známo, avšak je přesný. Dříve se říkalo například honorace, ovšem ve smyslu šosák nebo měšťáček, tito lidé mohli mít přece jen jistou úroveň, ale mezi lepšolidi může patřit každý trouba, který si tímto způsobem sám před sebou snaží povýšit svůj společenský status. I jeho holá řiť by chtěla patřit mezi „elity“.
Nesmiřitelný boj mezi přesvědčenými „elitami“ (lepšolidmi) a dezoláty, tak tito uctívači zjevené pravdy označují své názorové protivníky, se odehrává v politice, odkud se přenáší na sociální sítě a do ulic na demonstrace. Mezi oběma protivníky spočívá hluboký příkop, jež svým dílem a patologickými proslovy vyhloubil sám pan generál Strakom a opoziční politici pod vedením prezidenta Petra Pavla společně s veřejnoprávními médii v rubání zdatně pokračují.
Signifikantním znakem lepšolidí je, že ve své svaté válce na sítích používají daleko vulgárnější slovník, než ti, kterým říkají dezoláti; jsou agresivnější a sprostší. Svou bohorovnost dokazují tím, že vám hned na úvod tykají. Dezoláti svým protivníkům nezůstávají nic dlužni, avšak jejich výroky a odpovědi jsou inteligentnější a promyšlenější, než emociální stoka, kterou slýcháme od nenávistnou žlučí naditých lepšolidí.
Lepšolidi jsou dle svých slov demokraté, hlídači demokracie a podporovatelé evropských hodnot. Když vystoupíte u nás na nádraží, přivítá vás nápis:
Vyšší morální hodnota je válčit, vzkazuje vaše EU
Militantní Západ udělá všechno, aby konečně mohl prostřednictvím Ukrajiny uskutečnit Drang nach Osten. Mír je pro ně sprosté slovo. Dehumanizace Rusů je pro lepšolidi obecně sdílený narativ, za vším hledej Rusko, o čemž svědčí i titulky článků:
Ukrajinské letadlo v Lipsku, u kterého se našel dron, bylo naložené municí.
Maskování a stokrát opakovaná lež. Ruská taktika je „kdo ví, jak to bylo“, říká o dronu v Lipsku Bříza.
Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíčků umístili ruští agenti.
„Rusko se zřejmě chystá na útok pod falešnou vlajkou. Maskování se stalo cílem ruské hybridní války,“ komentuje v pravidelném pořadu Radiožurnálu Co se děje se světem odborník na mezinárodní vztahy a bezpečnost Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza.
Skutečně to byli Rusové? Nebo snad Ukrajinci jako v případě Nord streamu? Nebo to byla vlivová operace tajných služeb na zastrašení evropských občanů, aby s ochotou přijali náklady na zbrojení? Zatím nevíme, co tvrdí čučkaři, není směrodatné, ale lepšolidi to vidí jasně, vedeni uhlířskou vírou neváhají: Rusové! Jen dezolát a ruský mlok váhají, že by to mohlo být jinak. S takovými je třeba zatočit, převychovat je a poskytnout jim nemilosrdného a pravdivého vysvětlení, jako to udělal nejmenovaný diskutér na novinkách.cz:
„Čeští, vlastně ruští vlastenci by toho svého rusáka obhajovali, i kdyby jim před jejich očima pígloval ženu s dcerou. Určitě by to byla ukrajinská provokace. Děsí mě představa, že za tyhle lidské odpady bych měl čelit smrti někde v zákopu,“ tak pravil lepševik.
Kdesi jsem četl takovou malthusiánskou teorii:
Do válek chodí, přesněji je verbována, chudší, a proto neschopnější část obyvatelstva (ti nešťastní dezoláti), ti schopnější, bohatší se dokážou svými penězi válce vyhnout, emigrovat, případně získat bezpečný post v zázemí ( to vidíme nyní v Rusku i na Ukrajině). Užitečnost války je tak viděna jako eugenický projekt, jinými slovy: ti neschopní budou ve válce zabiti, zůstanou jen ti schopní.
Podvědomě ze strachu ze smrti jsou tedy dezoláti chcimíři!
Lepševik se tedy bát nemusí.
https://radiozurnal.rozhlas.cz/maskovani-a-stokrat-opakovana-lez-ruska-taktika-je-kdo-vi-jak-bylo-rika-o-dronu-9635307
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-letadlo-v-nemecku-bylo-nalozene-munici-40591556#dop_ab_variant=1713900&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=4&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Jan Lněnička
Ruští sportovci na olympiádě, nevadí, ale kočička zlodějka…
Ať tam jsou, stejně se na olympiádu nedívám, co oči nevidí..., na fb si dávám pejsky a kočičky, ne sportovce, poněvadž usiluji o mír, jsem proruský.
Jan Lněnička
Top ZZ TOP forever!
Tak si mohu odfajfkovat další band, který jsem viděl naživo a nemusel jsem jet ani do Maďarska, ale jen do Pardubic, i když ty cesty do Budapešti, měly také své kouzlo.
Jan Lněnička
Zbytečný dopis panu premiérovi.
Vážený pane premiére Babiši! Vím, že děláte pro naše lidi, co jim na očích vidíte. S tím prezidentem máte kříž, přesto bych Vás chtěl požádat, abyste ho do té Ankary vzal sebou. Dále Vám vysvětlím proč.
Jan Lněnička
Musíme zbrojit, aby byl mír?
Jinak řečeno: „Chceš-li mír, připravuj válku.“ Heslo všech uchvatitelů i ohrožených. Lid obecný je musí přijmout, protože jen tak budeme v bezpečí.
Jan Lněnička
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