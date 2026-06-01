Landmannschaft v Brně
Jaký byl sen Václava Havla se dozvíme již z titulku článku Přemysla Strážného uveřejněném na médium. cz:
„Tajný plán Václava Havla - Sudetským Němcům nabídl vrácení chalup a občanství.
Událost proběhla v Bonnu v roce 1991, i kancléř Kohl na Havla hleděl jak z jara, takovou nabídku nečekal. Naštěstí se tento Havlův přešlap tehdy Petru Pithartovi podařilo nějak zahrát do autu. Nenastal ještě ten správný čas. Otázka vyrovnání se se sudetskými Němci táhne řadu let. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, byla podepsána 21. ledna 1997, co se zde mimo jiné píše:
V úvodu se obě strany odkazují na bohaté kulturní dědictví a odmítají řešení starých křivd pomocí křivd nových. V prvním oddílu prohlašují, že sdílejí stejné demokratické hodnoty a potřebu se jasně postavit k minulosti. V druhém oddílu Německo přiznává svou odpovědnost za následky, které přinesla politika nacistického Německa. V třetím oddílu česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd (v německé verzi Unrecht – bezpráví) nevinným lidem, a česká strana lituje nepotrestání excesů, které při vysídlování proběhly.
Ve čtvrtém oddílu obě strany prohlašují spáchané křivdy za problém minulosti a přiznávají druhé straně mít právo na odlišný názor na události v minulosti. Tato pasáž, přestože je dílem kompromisu, patří v obou zemích mezi nejkontroverznější – německá strana totiž odmítla přistoupit na český požadavek a neprohlásila Mnichovskou dohodu za neplatnou od samého počátku (jako to již dříve učinila Francie a Itálie), nicméně přiznává České republice právo dohodu za neplatnou od počátku považovat. Mezi sudetoněmeckými organizacemi, usilujícími o další odškodnění za odsun, naopak vyvolala ostrý nesouhlas věta, že křivdy patří minulosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-n%C4%9Bmeck%C3%A1_deklarace
Někdo nazdal že, ač jsme s Němci v míru a naše hospodářství je navázáno na to německé, musíme znovu rozevřít staré rány a posypat si hlavu popelem a pokorně se sudetským Němcům omluvit za poválečný odsun. Ten někdo je bůhví odkud placená neziskovka Meeting Brno, která v rámci multižánrového festivalu pozvala sudetoněmecký Landmanschaft, aby si zde uspořádal sjezd. Dodejme, že Landmanschaft tato neziskovka nepozvala poprvé, ale tentokrát bylo pozvání přijato.
Festival Meeting Brno měl mnoho odpůrců, zvlášť ze strany proruské páté kolony, jak o tom trefně píše Petr Hlaváček na Fórum 24 v článku:
„Kdo jsou křiklouni útočící na sudetské Němce? Žádní vlastenci, nýbrž proruští vlastizrádci.“
Pregnantní „analýza“ odpůrců smíření mezi Čechy a sudetskými Němci patří k vrcholům české žurnalistiky, stejně jako všechny výplody tohoto média.
Zopakujme si znovu, kdo jsou tito lidé? Jaké je charakteristika těchto sviní? Přejí Rusku, nenávidí Ukrajinu, neboť podle Foltýna a dalších „mudroňů“ jsou v životě nešťastní a frustrovaní, nedokáží nic jiného, než bořit a nenávidět. Jsou nevzdělaní a chudí, beze snahy v životě uspět, rozvíjet se, vzdělávat, pracovat na sobě a někam směřovat. Jen s nataženou rukou čekají, co jim stát nabídne, uvěří tomu, kdo jim toho slíbí víc a toho pak volí. Není proto ani divu, že podléhají narativům ruských trollích farem.
Otázka je, zda níže jmenovaní jedinci nemají víc rozumu, než generálové a válkychtiví politici?
Jedním z takových „flasteneckých“ spolků je spolek Svatopluk, zastánce české svrchovanosti, jež navíc usiluje o změnu režimu.
Podle Pitharta tento spolek inklinuje k fašismu. Právě Svatopluk byl jedním z nejaktivnějších iniciátorů protestu proti mírovému sjezdu sudetských Němců v Brně. Dodejme, že jejich akce se zúčastnilo 6000 lidí. Na podporu spolku Svatopluk vystoupil i bývalý prezident Zeman.
Zatímco česká vláda označila sjezd Landsmannschaftu za nešťastný, pak jako červený hadr na býka muselo na české flastence působit to, že nad festivalem převzal záštitu současný prezident Petr Pavel, který se navíc prohlásil: „Vznik Spojených států evropských je jediné řešení pro Evropu,“ aby toho nebylo málo, každým svým dalším projevem pan prezident lobuje za přijetí eura nemluvě o zrušení práva veta v EU.
V jedné epizodě „Máte slovo s Michaelou Jílkovou“ jsem slyšel od jednoho občana rýmovaný výrok na adresu českých prezidentů:
„Horší než Pavel byl akorát Havel,“ vzhledem k polistopadovému vývoji na tom něco je.
K množině kolaborantů, kteří házejí špínu na český národ, se přidal i Jiří Lobkovitz. Tento pán, kterému byl vrácen jeho předky nakradený majetek, se vší svou ušlechtilou sprostou vehemencí pomluvil vše, nač jsou Češi právem hrdí. Článek publikovaný na Fórum 24 nese příznačný, nebo spíš přízračný název:
„Netvoři Beneš a Žižka, burani Zeman a Klaus. Lobkowicz bez servítků popsal „českou ubohost.“
Kampaň pomluvit prezidenta Beneše, kterého Adolf Hitler z celého srdce nesnášel, jede ve veřejnoprávních médiích na plné obrátky, samozřejmě se k ní přidávají i někteří blogeři, výsledkem je pak akce aktivistů Moravského zemského hnutí, kteří v Brně natřeli ruce na soše Edvarda Beneše načerveno.
Možná nastal čas, aby se vlhký sen Václava Havla o návratu majetku sudetským Němcům naplnil.
Konání provokativního sjezdu sudetoněmeckého landsmannschaftu poprvé v České republice otevřelo ne historickou, ale hysterickou kapitolu ve vztazích Čechů a sudetských Němců.
Výsledek: získání politických bodů pro aktivisty, opoziční strany a pana prezidenta, stejně jako pro jeho odpůrce.
S Němci jsme v míru dál.
https://medium.seznam.cz/clanek/premysl-strazny-tajny-plan-vaclava-havla-sudetskym-nemcum-nabidl-vraceni-chalup-a-obcanstvi-277932?utm_campaign=abtest308_feed_filter_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=3
https://www.forum24.cz/kdo-jsou-kriklouni-utocici-na-sudetske-nemce-zadni-vlastenci-nybrz-prorusti-vlastizradci?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
https://hlidacipes.org/petr-pithart-co-je-zac-spolek-svatopluk-a-bacha-na-zmatek-v-barvach-kosil/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-jihomoravsky-kraj-brnem-projde-pochod-odpurcu-sudetskeho-sjezdu-demonstrovat-se-bude-u-magistratu-40579604
https://www.forum24.cz/netvori-benes-a-zizka-burani-zeman-a-klaus-lobkowicz-bez-servitek-popsal-ceskou-ubohost
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/benes-ma-ruce-od-krve-aktiviste-v-brne-natreli-jeho-sochu-nacerveno/r~aaa296751ea81031625dc0bbc4f3f02b/
Jan Lněnička
