Kopat příkopy nebo spolu mluvit, naslouchat si a přemýšlet o argumentech toho druhého?

Je to svízel, jak tomu máme my absolventi VŠŽ rozumět? Foltýn chce kopat příkopy a pan prezident chce, abychom spolu mluvili a přemýšleli o argumentech toho druhého.

Dokonce pan prezident ve svém novoročním projevu hovořil o míru:

Dokonce i tak ryzí slovo jako mír se stalo předmětem takového marketingového deformování. Jako člověk, který válkami prošel, si hodnotu míru i cenu za něj uvědomuji velmi silně. Jsem si jistý, že všichni soudní lidé chtějí žít v míru a že rozhodně není tím, co by nás mělo rozdělovat. Nenechme si to vnutit.

Občas říká pan prezident velmi nebezpečné věci, jako například, že Ukrajina musí být ohledně svých cílů realistická. Ještě štěstí, že máme militantní plátek Forum 24, který prezidentova slova uvádí na pravou míru a dává na vědomí, že Petr Pavel nedal za pravdu kolaborantům a falešným mírovým holubicím.

„Kolaboranti a falešné mírové holubice“ za toto slovní spojení by se ani Rudé Právo svého času nemuselo stydět a jeho autor Jan Jandourek by jistě dostal pochvalu na ÚV. Je zcela jisté, že hlavní propagandista strategické komunikace Foltýn se musí na obsahem tohoto deníku tetelit a práce s krumpáčem a lopatou při kopání hlubokých příkopů pro svině a zombíky mu jde pěkně od ruky.

Dost těžko se lze domluvit s těmi, kteří nevidí, že Ukrajině se nedaří a Rusko pomalu a jistě postupuje. Je těžké domluvit se s těmi, kteří nevnímají, že nově odvedeným nebo dokonce odvlečeným Ukrajincům se za Zelenského a jeho mašinérii nechce padnout a raději dezertují. Včera jsem slyšel blouznit paní senátorku Miroslavu Němcovou, jak vzrušeným hlasem fantazíruje o vítězství Ukrajiny, navrácení do jejich původních hranic a zaplacení válečných reparací od Rusů. Bylo by to samozřejmě spravedlivé, ale při pohledu na frontu těžko uskutečnitelné.

Ani se nemíním zabývat některými kolegy na blogu, jejichž články čtu až se zvláštním masochistickým potěšením, ovšem daleko větší hardcore jsou fanatické mozkové výplachy v rádiu nebo v novinách pánů Fendrycha, bývalého sovětského novináře Mitrofanova, ba ani Lída Rakušanová si s těmito novinářskými bojary svými odhodlaným údernými protiruskými agitkami na ČRo nezadá.

Nejsmutnější na celé propagandistické kampani ohledně války i řízení státu je, že po pětatřiceti letech, má v mnoha ohledech nejrozumnější názory hnutí Stačilo, kde jsou zastoupeni komunisté. Smutné, před tímto nebezpečím varoval již Ludvík Vaculík, když mluvil o podmínkách, kvůli kterým byl komunismus nastolen.

Pokud si někdo přeje ukončení války na Ukrajině, dokonce se snaží jednat s Ruskem i Ukrajinou o míru jako Orbán nebo premiér Fico, je okamžitě napadán jako agent Kremlu, aniž by jím skutečně byl. Mezi tím válka pokračuje, zbytečně umírají další a další lidé, jen proto, aby zbytnělá ega vůdců byla zapsána do dějin buď jako vítězové, nebo zachránci.

Chce-li někdo kopat příkopy, měl by pamatovat na lidové pořekadlo:

Kdo jinému jímu kopá, sám do ní padá.

