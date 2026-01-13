Konec hrnků s Leninem!
Kdo podle paragrafu založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou či třídní zášť, může být potrestán až pěti lety vězení. Změnu prosadila letos v létě vláda Petra Fialy (ODS).
Totalitní vláda Petra Fialy prosadila novelu proti totalitě. Na ÚSTR jásají, šéf Kudrna porazil po 35 letech komunismus. Konečně dosáhl smyslu svého bytí.
A já konečně mohu bojovat za lepší příští, včera proti komunistům, dnes proti buržoustům. Je znát, že mají strach, strach z toho, aby lidé, uvidí-li srp a kladivo nebo hrnek s Leninem, následně nepochopili, že celý slavný Listopad byl podvod; podvod řízený STB, pakliže by si to uvědomili, mohli by se chopit zmíněných nástrojů a jít na Hrad požádat pana prezidenta, aby znovu převlékl kabát a pomohl jim osvobodit se od kapitalismu.
Kromě rasové je zapovězeno hlásání třídní zášti. Zdá se, že Kudrna a jeho hoši si zřejmě myslí, aniž by o tom věděli, že buď žijeme již v komunismu, kde jak známo žádné třídy neexistují, nebo se domnívá, že v kapitalismu žádné nerovnosti neexistují, pokud existují, mohou si za to lidé sami, neboť jsou to nemakačenkové, jak hlásají stupidní floskule zastánců tohoto systému a kovaní antikomunisté.
Kapitalismus je v mnoha ohledech horší systém než socialismus. Tisíce lidí se ocitá na okraji společnosti, přibývá bezdomovců, mnoho lidí se stává obětí exekutorské mafie, z nedostatku levného bydlení těží obchodníci s chudobou. Drogy, sebevraždy, zhoršující se psychický stav dětí i dospělých, agresivita ve společnosti, to všechno je vizitka sytému, který nedokáže svým občanům zajistit aspoň základní životní jistoty, které aspoň do jisté míry dokázal zajistit socialismus.
ÚSTR tyto přednosti socialismus zcela pomíjí, hlásá pouze jednostranný „narativ“ o zločinnosti komunismu. Spíš než objektivitu bádání, které by mělo být gesci běžné akademické instituce, přináší ÚSTR pouhou propagandu, navíc placenou z našich daní. Pregnantně se o tomto ústavu vyjádřila Petra Prokšanová z hnutí Stačilo:
„Jedním z iniciátorů novely zákona o politické šikaně je Ústav pro studium totalitních režimů. Myslím, že hned po volbách můžeme tenhle nepotřebný ústav zrušit. A jeho zaměstnance převedeme do Ústavu pro studium zločinů kapitalismu. Myslím, že budou mít co dělat.“
Podoba ústavu byla v roce 2013 označována jako antikomunistický pomník, který se ale nevěnoval systematickému vědeckému uchopení minulosti a role většinové společnosti v ní.
Stačilo se do sněmovny bohužel nedostalo, před volbami se proti politickým neziskovkám vyhrazovalo SPD, Motoristé, předseda strany PRO Rajchl a pochopitelně i Andrej Babiš. Jak se k neziskovkám postaví nové složení sněmovny, zatím není jasné. Po vládě Petra Fialy mají co napravovat.
Dodejme, že současná progresivní neomarxistická ideologie nemá s marxismem nic společného, společenské problémy svou rétorikou genderismu a klimamaalarmismu odvádějí pozornost nerovností a oligarchizace systému. S jistou škodolibostí však novelu zákona vítám. Nepředpokládaný vedlejší účinek tohoto zákona může zapříčinit větší atraktivitu komunistických myšlenek. Co je zakázané je cool!
A teď hurá do ulice Politických vězňů pro hrnek s Leninem a pro tričko se srpem a kladivem!
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astav_pro_studium_totalitn%C3%ADch_re%C5%BEim%C5%AF
https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-stacilo-chce-po-volbach-zrusit-ustav-pro-studium-totalitnich-rezimu-40540159
https://www.denik.cz/z_domova/volby-2025-politicke-neziskovky-zrusime-burcuji-politici-sami-je-zakladaji.html
Jan Lněnička
Ani angažovaný básník příliš nepobavil
Ve své velikosti, o které je zcela jistě přesvědčen, tak jako já o své genialitě, angažovaný básník u svých blogů diskusi neotvírá. Na rozdíl ode mne, jež jsem odvážný, není schopen přijmout zpětnou vazbu.
Jan Lněnička
Okamura jako mistr Jan Hus
Jejich největší hřích? Pojmenovali nahlas to, co si ostatní mysleli. S Husem skoncovali na hranici, jak dopadne Okamura?
Jan Lněnička
Poťouchlý kuplet Jarka Nohavici
Jarek Nohavica vypustil do éteru nový song a trefil do černého. Potrefené husy se ozvaly, řka: úpadek kdysi skvělého písničkáře. Zahořklí fanoušci jej opouštějí.
Jan Lněnička
Ochlos a demos, jak se to rýmuje.
Kdo by chtěl být zařazen mezi ochlos? Chceme být sami před sebou a hlavně před ostatními lepší, řadit se k demos, leč jsou i tací, kterým je to jedno...
Jan Lněnička
Tepláková kultura odívání
Jako samozvaný arbiter elegance musím prohlásit, že vytahané tepláky jako módní „outfit“ mě iritují, na druhé straně přiznávám...
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím
Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke...
Trutnov s odezněním silných mrazů uzavřel dočasnou ohřívárnu pro lidi bez domova
Třicetitisícový Trutnov dnes s odezněním silných mrazů po týdnu ukončil provoz ohřívárny pro lidi...
Modřany odhalily sošku „starosty“ Mikeše. Knížku o něm pokřtily mlékem pro kočky
Osm let byl mourovatý „starosta z Modřan“ oblíbeným členem komunity. V lednu minulého roku zasáhla...
Brněnskou zoo loni navštívilo přes 343.000 lidí, nejvíce od roku 1997
Zoo Brno loni navštívilo přes 343.000 lidí, meziročně zhruba o 50.000 více. Je to nejvíc od roku...
- Počet článků 454
- Celková karma 27,41
- Průměrná čtenost 996x