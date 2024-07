Komunisti nám brali mládí, kapitalisti zase stáří

V mládí jsme museli na dva roky mašírovat na vojnu, teď nám berou prachy na živobytí. Za komunismu jsme se připravovali na válku, za kapitalismu se připravujeme na válku.

Musíme zbrojit, proto bude nutné přiškrtit kohoutky na sociální výdaje.

Celkový dojem stávajícímu systému kazí vyznavači starých časů, tedy senioři, kteří říkají, že potraviny byly za socialismu kvalitnější, což není pravda, proč se tedy říká, že jsme popelnice Evropy? Za socialismu prý byly potraviny levnější, ale to také není pravda, levnější jsou dnes, jen to není vidět. Senioři jsou také oběti dezinformací nebo je přímo šíří. Prý nejsme svrchovaný stát, ale místo Sovětského svazu jsme se stali vazaly Spojených států a Fiala je podle nich premiér Ukrajiny!

Na „Seznam Medium“ kraluje jakýsi pisálek Jaroslav Král trpící jakousi obsesí, která ho nutí navážet se právě do seniorů: „Zdaňme lidi podle věku, mladé méně, staré více“, „Musíme omezit svéprávnost seniorů: Naivní důchodci mění celoživotní úspory za bitcoin pro podvodníky“, to jsou jen dva názvy článků z klávesnice tohoto veleducha.

Druhou jeho obsesí je vypravovat o poměrech za socialismu, ač v něm podle fotografie nežil: „Dětství v Československu: Poslušnost, pionýři a igelitové pláštěnky“, dokonce i dětství by nám chtěl zhnusit! Další název článku: „Staří lidé mají zkreslené vzpomínky, realita života v totalitě byla děsivá“, v tomto výplodu se mu podařilo splácat obé – potupit staré lidi a zkreslit realitu našeho bujarého mládí.

https://medium.seznam.cz/autor/jaroslav-kral-556

Podobnou propagandou nás krmili komunisti o poměrech v kapitalistických zemích a nevěřili jsme jim, vzhledem k dalším a dalším zásahům do sociálního systému a kumulace bohatství v rukou několika jedinců (chudí chudnou, bohatí bohatnou) nelze hlásanému liberálně demokratickému „narativu“ věřit ani dnes. Spravedlivé přerozdělování národního bohatství funguje jen pro bohaté, kteří daně odvádějí do daňových rájů, případně pro nadnárodní společnosti. Tak zvané elity pouze legitimizují stávající systém, čest výjimkám.

Připravované úpravy Zákoníku práce, jen potvrzují, jakým způsobem pracující ztrácejí svá práva. Zákoník práce, který by měl především chránit zaměstnance před zaměstnavateli, mi připomíná větu z filmu Skřivánci na niti: „Obhajoba není součástí obžaloby.“ Vyhození z práce bez udání důvodu, za které pléduje Pekarová, zatím asi neprojde, ale výpověď se má zkrátit dva měsíce, naopak se má prodloužit zkušební doba. Právo je tedy na straně silnějšího a to je zaměstnavatel.

Za socialismu bylo právo na práci ale zároveň povinnost pracovat. Dnes pracovat nemusíte, ale při osekávání sociálních dávek se dostanete do existenčních problémů, do dluhů a můžete skončit v exekuci. České exekuce, jak víme, je kapitola sama pro sebe. Jurečka dokonce hodlá sloučit čtyři dávky do jedné, lidé budou muset navíc ukázat, kolik mají na účtu.“

„Chceme, aby systém byl více adresný a efektivní,“ prohlásil ministr s tím, že to má být pro lidi i jednodušší.

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-socialni-davky-se-zmeni-lide-budou-muset-ukazat-kolik-maji-na-uctu-40466442

Řekněme rovnou, že to je jen další lumpárna, vzešlá z ministerstva roboty a asociálních věcí, kterou chce vláda ušetřit na nejchudších, principál tohoto ministerstva Jurečka jí doprovodil slovy: „Kdo nepracuje, ať nejí.“

Je nabíledni, že těmito „novotami“ budou zasaženi především lidé staršího věku. Za socialismu vás mohli zavřít za příživu, teď vás nechají chcípnout hlady. Navíc se má kvůli vyrovnanému rozpočtu navyšovat důchodový věk, to se sice netýká starších spoluobčanů, to si odskáčou mladší ročníky, můžeme doufat, že tito postupem času zjistí, že systém pro obyčejné lidi nefunguje a začnou se hlásit o svá práva.

V mládí nás obtěžovali komunistickou ideologií, dnes liberálně demokratickou; obě ideologie slibují spásu nebo konec dějin, ve skutečnosti jde o nadvládu úzké menšiny nad většinou.

A volby?

Jak říkají anarchisti: „Kdyby volby měly něco změnit, zakázali by je.“