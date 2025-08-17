Ještě jednou dostat šanci – slogan pro stávající vládu!
Upozorňuji, že pro tuto torturu jsem se rozhodl dobrovolně.
Pro čtenáře zde uveřejňuji První list po rekonvalescenci na Psychiatrickém oddělení, Nemocnice České Budějovice, jež se stal i podkladem pro mé další životní směřování. List byl napsán za asistence doktorů Cihláře a Butylky.
Mnozí v části titulku poznali mírně pozměněný slogan písničky od „Kaťáků“, na který navazuje verš: „To byste nevzdělanci, to byste viděli.“
Ano, jsou to právě nevzdělanci, kteří nejsou s to pochopit, že jedině vláda Petra Fialy, je jediná možná a správná volba. Proč tomu tak je, pokusím se nasvítit v této úvaze.
Doufal jsem, že po dvojím vládnutí hnutí ANO by se situace Česka a jeho obyvatel mohla zlepšit. A skutečně! Stávající vládě Petra Fialy se to přes všechny krize a obtíže podařilo na 92% splnit!!!
V posledních volbách, to bylo ještě před mým prozřením, jsem dal hlas Sociální demokracii, můj hlas propadl, přesto jsem byl rád, že další čtyři léta nemusím vidět nenáviděného estbáka Babiše, jehož jsem nemohl po těch osmi letech ani cítit. Tihle noví byli neokoukaní a zdálo se, že ví, o čem mluví, vypadali inteligentně, přestali národ obtěžovat covidovými opatřeními.
Přesně jak slibovali, byla zrušena superhrubá mzda a EET. Lidem pak zůstalo víc peněz, aby se mohli mít ještě lépe, než se měli. Nový pan premiér Fiala mluvil na rozdíl od Babiše uvážlivě česky, dokázal při jednání přijmout kompromis a podařilo se mu i přes důvodné pochybnosti tehdejšího proruského prezidenta Zemana prosadit do role ministra zahraničí Jana Lipavského, jež i po odchodu Pirátů zůstal na svém postu, neboť se stal pro vládu a českou zahraniční politiku nepostradatelným.
Vládě Petra Fialy se podařilo udržet sociální smír a přitom narovnat veřejné finance, to rozhodně není málo! Pravdaže musela kvůli tomu roztáhnout deštník proti drahotě, zastropovat ceny energií, zavést windfall tax pro ČEZ, zkrotit inflaci, zvýšit důchody, změny DPH umožnily zlevnit ceny potravin, ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi se podařilo prosadit do budoucna superdávku a tím vyhnat nemakačenka do práce. Jako zlatý hřeb musíme uvést zvládnutou migrační krizi a pomoc napadené Ukrajině.
Jsme stále nedílnou a významnou součástí západní Evropy, nesmlouvavě trváme na západních hodnotách! Pan premiér Fiala se stal státníkem světového významu a Česká republika stojí v popředí boje proti autokraciím a totalitním režimům na celém světě. Z této trajektorie nesmíme v žádném případě uhnout.
Na závěr bych rád zdůraznil, že i díky vládě Petra Fialy se máme nejlíp, jak jsme se v historii naší země měli a kdo se tak nemá, může si za to sám!
Rozhodněte se pro koho budete v letošních volbách hlasovat. Stůjte s námi na správné straně, dejte nám
Konec
Jak vidno, tento list se mi v limitovaném čase nepodařilo dopsat. List je součástí testů výběrového řízení do Krizového informačního týmu (KRIT) Ministerstva vnitra ČR.
Možná by se někdo mohl ptát, proč náhle takový radikální obrat z tzv. dezoláta na člověka, který chce stát na správné straně? K mému Petro – Pavlovskému obrácení došlo po náhlém vnitřním pnutí, když jsem si i já uvědomil, že jsem svině, v té chvíli silné žhoucí sluneční paprsky ozářily mou tápající psyché a způsobily mé náhlé prozření, rozhodl jsem se, jak již jsem shora uvedl, podrobit se dobrovolně brainwashingu.
Nyní si jen přeji, abyste mi i vy, kteří jste přečtli tento blog až do konce, drželi palečky, abych byl do týmu KRIT přijat, a s radostí se zhostil svého nového životního poslání.
Již se těším na své stejně vymaštěné kolegy.
Katapult – Jen jednou dostat šanci
Jan Lněnička
Žižka lapka, husité vrazi, Sověti okupanti aneb vyvrátíme modly!
Doba temna nebyla tak temná, je třeba se zhostit našich národních mýtů tak, aby vyhovovaly evropskému konsensu.
Jan Lněnička
Záhadná kritéria mazání diskusí na Seznam.cz
Ten den, 21. červenec, mi ze Seznam.cz přišly na mail dvě zprávy ohledně smazání diskusního příspěvku. Mé ego vzplálo spravedlivým hněvem.
Jan Lněnička
Na václavskym Václaváku / Trumpova pomsta Íránu
Dílem osudu a hlavně dílem omezení dopravy jsem se v pátek octl na václavskym Václaváku a viděl věci vskutku monstrózní. Jářku, zvolal jsem: „Armabeton!“
Jan Lněnička
Spojení Socdem s hnutím Stačilo je krok správným směrem.
Má-li Socdem prosadit svůj program, a tak zasáhnout do české politiky, je logické, že jedná o spolupráci s hnutím Stačilo!
Jan Lněnička
Trapný koncert Bruce Springsteena v Letňanech
Samá politika, nejistý hlas, nesehraná kapela, blbé počasí, rámus, děti v okolních panelácích nemohli spát a k tomu rozvědčík v hledišti. Fakt skvělý, že jsem tam lezl!
