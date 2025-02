Jen ať Lenin v mauzoleu zůstane!

Z článku pana Vodvářky jsem se dozvěděl, že filosof, odborník na historii, ideologii a strategickou komunikaci Alexandr Dugin, by rád vyměnil nájemníka v mauzoleu.

Není to dobrý nápad. Lenin by měl sloužit jako trojí memento: jednak, že stávající vládci a bohatci mohou být sesazeni a znárodněni a vládnout může lid, druhak, že se jim to nezdaří, spravedlivá společnost nenastane, a třeťak: že komunistické revoluce potažmo socialismus a strach z nich, pracujícím na Západě zajistily přijatelné pracovní podmínky a vysoké mzdy. Dokonce ještě nyní, v době osekávání sociálních dávek a zhůvěřivého neoliberalismu se jako poslední relikt na toto období hovoří o sociálním smíru.

Nyní dovolte malou lingvistickou odbočku a zastavme se u brankáře sborné Treťjaka, přesněji řečeno u slova „třeťak“. Už slovo druhak je odporné, ale když někdo řekne třeťak, chce se mi zvracet. Toto odporné slovíčko řekla v rozhovoru jakási kulturní pracovnice, mně se ihned vybavil brankář Treťjak, kterému jsme říkali cedník. To bylo za dob, kdy na mistrovství světa v hokeji startovali Rusové za Sovětský svaz. Dnešní hry NATO bez Rusů pokládám za málo EPICKÉ, čímž ztrácí ULTIMÁTNÍ objektivitu. Jako poslední dodatek do lingvistické odbočky dodávám, že slova „epický“ a „ultimátní“ jsou používána v kontextu anglického jazyka, nikoliv tak jak jsou užívána v češtině!

Slované spojme se! Naše jazyky jsou si podobné a jsou jedinečné, nenechme si vzít naši národní identitu! Nenechme se pohltit ani velikým dubiskem, ani vymýváním mozků od yankeeských doodlasů!

Jestliže „ultimátní“ rozhodnutí o odstranění Lenina bude realizováno, bude to špatná správa pro všechny, kdož sní o spravedlivé společnosti. Dugin je antikomunista, konzervativec a nacionalista podporující Ruskou pravoslavnou církev, proto vůdce revoluce a materialista Lenin, jenž si přál osvobození pracujících celého světa, je mu v mauzoleu trnem v oku. Ve své ústřední knize Čtvrtá politická teorie Dugin tvrdí, že je potřebné vytvořit novou politickou teorii či ideologii stavící se proti třem dřívějším ideologiím – liberalismu, komunismu a fašismu/nacismu.

V souvislosti s Duginem připomeňme vraždu jeho dcery Darji Duginové. Nálož v autě, která zapříčinila její smrt, byla „ukrajinskými čučkaři“ patrně namířena proti jejímu otci. Zatímco papež František na tento tragický omyl reagoval hlubokou lítostí, česká militantní modelka Černochová s tričkem „F-35 je nejoblíbenější holka v Alianci“ napsala na síti „X“ hluboce lidský „tweet“: A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie.

Lze jen dodat, že naše nejlepší holka aliance se se svou militantní náturou liší od Alexandra Dugina pouze mírně odlišnou ideologií. Dugin a paní Černochová mají ještě jednu společnou vlastnost: oba jsou jurodiví, vycházím z článku zrádce ruské otčiny Alexandra Mitrofanova. Zde, na našem „Západě“, bychom jurodivou Černochovou častovali jiným, ne tak poetickým, přízviskem.

Koho by chtěl vidět jurodivý Dugin v Mauzoleu? V mauzoleu V.I. Lenina by chtěl Dugin připravit místo velkému imperátorovi Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Na telegramovém kanálu sdělil:

„Už jsem jednou řekl, že víra v Putina je jako víra v Imperátora. Věřím, že náš Imperátor nepostrádá řadu atributů, které konečně učiní jeho roli v dějinách Ruska posvátnou. A budoucí místo pohřbu, místo uctívání skutečných úspěchů novodobého Velkého Ruska, je něco, co velmi chybí.

Svůj návrh dále precizoval:

Stavbu trochu předělat, vyzdobit ji vojenskými trofejemi nashromážděnými během sovětské války. A připravit mauzoleum na to, že v něm bude pohřben současný vůdce.

Na vůdce a „imperátora“ Putina se fronty před mauzoleem stát sotva budou. Lenin v mauzoleu zůstat musí! Již proto, že jak doufají kosmisté, jednou dojde oživení mrtvých buněk všech zasloužilých komunistů, a tak Lenin stále živý zatím jen v našich srdcích, povstane a postaví se znovu do čela všech vykořisťovaných pracujících a smete ze světa nespravedlivý kapitalistický řád a nastolí komunismus.

Tentokrát se to povede. Možná…

Nakonec si řekněme, co o tom „Možná“ říká sám obyvatel svého mauzolea ve své krátké stati „O výstupu na vysoké hory“:

Nejsou však ztraceni ti komunisté, kteří nepropadnou ani iluzím ani malomyslnosti, kteří si zachovají sílu a pružnost organismu, aby znovu začali od začátku, když přistupují k nadmíru obtížnému úkolu. (citát z knihy Slavoje Žižka „Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška“)

Odkaz: Tomáš Vodvářka Konečně dobré zprávy z Moskvy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Dugin

https://cs.wikipedia.org/wiki/Darja_Duginov%C3%A1

https://plus.rozhlas.cz/alexandr-mitrofanov-ruske-politicke-spicky-zhmotnuji-vidiny-jurodivych-9389870

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-vyjmout-lenina-a-pripravit-misto-imperatorovi-propagandista-predal-putinovi-navrh-na-zmeny-v-mauzoleu-40506473