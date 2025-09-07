Jeden jmenovec v „Thomayerovce“ nadbytečný
Zjistil jsem si, že je to 24hodinová monitorace krevního tlaku. Ale stále zůstávala otázka proč? V „Thomayerovce“ jsem byl sice dvakrát hospitalizován, ležel jsem na pavilónu B3 na neurochirurgii, přesně tam, kam jsem si měl pro ten přístroj dojít. Že by následná péče o pacienty?
Ve zprávě bylo číslo pro případ, že bych se nemohl dostavit. Zavolal jsem tam. Na uvedeném čísle mi oznámili, že o tom nic nevědí, ať si zavolám na recepci. Na recepci sice věděli, ale nebyli si jistí, řekli, ať si pro jistotu zavolám na kardiologii. Tam opět nic nevěděli.
Krom jiného se mě ptali, kdo mě na tk holter pozval. Každému jsem opakoval, že jsem dostal zprávu z Thomayerovy nemocnice. Jelikož termín byl až za čtrnáct dní, nechal jsem to být, ono se to nějak vyvrbí.
Na druhý den mi volala manželka domů na pevnou linku, že jí volali, že tk holter platí. Usoudil jsem, že se mi nemohli dovolat na mobil, neboť doma nemáme signál. Číslo manželky měli z evidence pacientů, kteří vždy musejí udat telefon na někoho blízkého pro případ, že by natáhli brka, nebo tak něco, aby mu to mohli oznámit.
Zavolal jsem ještě do nemocnice, že jsem zprávu od manželky dostal a v den „D“ v 7 hodin 45 minut budu na místě na recepci v pavilónu B3.
Přišel jsem o půl hodiny dříve, sestra na recepci mi řekla, že pán, od kterého holter dostanu, se dosud nedostavil, ať si ještě dojdu na kafíčko. Došel jsem si tedy na kafíčko a uvažoval, jestli ten holter aspoň nějak vydezinfikují, než mi ho dají. Po čtyřiadvaceti hodinách musí být ten přístroj pěkně zapařený. Nejsem sice nějaký estét, ale zapařený holter od nějakého neznámého chlapa se mi ekloval.
Když jsem se vrátil, usedl jsem na sesli vedle recepce, kde již seděli dva muži, jedem mladý, druhý starší v doktorských montérkách. Po obou stranách židlí byli zleva i zprava dveře. Bylo tři čtvrtě na osm, v recepci seděla jiná sestra, já jsem pro jistotu přihlásil, že jsem zde na ten tk holter, aby o mně věděli. Sestra se na mě škaredě podívala, proč jí obtěžuju, ale řekla, že z pána právě ten přístroj sundávají. Později jsem pochopil proč ten pohled.
Zakrátko vyšla z těch levých dveří sestra, u které jsem se ráno hlásil. Přistoupila k těm dvěma a ptala se na pana Lněničku, a zase zapadla do dveří, aniž mi věnovala pohled. Snad jsem se přeslechl? Určitě se ptala se na Lněničku? Tušíc čertovinu jsem se zeptal mladíka, jestli se náhodou nejmenuje také Lněnička a jestli je objednán na tk holter. Mladík přisvědčil. Něco bylo špatně.
Znovu vyšla sestra a žádala si pana Lněničku, ozval se ten mladší sedící blíže levých dveří, ze kterých vyšla. A co já?
„Já jsem také Lněnička!“ ozval jsem se uraženě. Sestra se podívala do papírů.
„Který z vás je Jan?“ zeptala se.
„Já,“ řekl mladík.
„Já jsem taky Jan,“ řekl jsem.
Sestra byla zmatená a opět zapadla do dveří. Po chvilce, tentokráte z pravých dveří, vyšla ta druhá sestra, byla to ta, která mě častovala tím škaredým pohledem.
Tentokrát mi s vlídnou tváří sdělila, že se moc omlouvá, že došlo k omylu, abych se nezlobil.
A já se nezlobil, naopak jsem se tomu zasmál, to já jsem byl ten nadbytečný, ale stálo to za to, neboť potkat jmenovce stejného jména i příjmení se tak často nestává.
Maně se mi vybavila hláška z filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“:
„Náš ústav se vám, pane Hudečku, mými ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto politování hodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let!“
Jan Lněnička
