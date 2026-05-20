Je lepší být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný - ověření teorie relativity.
Sestřička nám před operací říkala, ať se nebojíme, že operace bude trvat deset minut. Já měl spíš strach, že mě vypnou jen částečně skrze míšní kanálek, nějak lumbálně. Jednou, před operací páteře mi totiž dělali lumbální punkci, píchli mi do zad kontrastní látku a to byla bolest k nesnesení, ještě týden to bolelo jako čert. Při výslechu bych přiznal i to, co nevím.
Poznámka: použít při vytěžování zločinců. Výhody: dostupnost, úspornost, účinnost.
Nakonec jsem ke své spokojenosti dostal celkovou anestézii. Před operací jsem ještě požádal svého spolutrpitele na pokoji, aby to schválně stopoval. Skutečně to bylo těch deset minut! Kolega tam byl déle, asi dvacet minut, ale ten měl navíc porouchané nějaké vazy, či co to bylo. V tělovědě se nevyznám, vím, že slepák bolí vlevo..., nebo vpravo?
Manželce jsem vždycky tvrdil, že jakmile jdeš k doktorovi, vždycky ti něco najdou. Manželka se na mě pokaždé dívala jako na blba, až ode mě nakonec odešla, já se jí nedivím. Nicméně, nyní jsem dílem osudu, zdravotně prokádrován tak, že by mi i ona mohla závidět. Na svůj věk a životní styl, jsem na tom dobře.
Do nemocnice jsem přišel v sedm ráno a ve dvě odpoledne mě švára vezl už domů. Potom co mě opustily oblbováky, to začalo docela bolet, ale kam se to hrabe „lubmbálku“. Po převazu a injekci, už koleno cítím jen trochu, avšak pohyb o berlích, zdá se mi tuze pomalý.
Právě proto jsem si uvědomil, že teorie relativity má platnost i v pozemských podmínkách. Říká se, že když posádka astronautů letí rychlostí blíže světla rok, na zemi uplyne moře času, takže při návratu se už astronauti nesetkají se svými kamarády, ani s dětmi těch kamarádů. Všichni na nebohé astronauty zapomněli, nikdo je nevítá, svět, jak jej znali při svém odletu, se změnil. Při současné geopolitické situaci, kdy se dřív koná, než myslí, by se jim též lehce mohlo stát, že přistanou na planetě opic. Houstone, máme problém… ale nikdo se neozývá.
Lepším příkladem byl v tomto ohledu dnes již klasický instruktážní film, který nám promítali při hodinách fyziky: vlak letící rychlostí světla a stárnoucí cestující na peróně, mnozí z vás si jej jistě pamatují. Jsou to samozřejmě nesmysly, neboť Země, jak každý ví, je plochá, ale teorie relativity platí i tak.
Pohyb po domě se kvůli držení berlí zpomaluje, složitý je přenos věcí z místnosti do místnosti. Pro ten případ mám připraveny strategické odkládající plochy, které mi dovolí hmotné entity (talíře, hrnky a jiné propriety) přemisťovat z místa „A“ na určené místo „B“. Pro lepší představu to znamená, že berle a tělo jsou v poklidu, pouze ruce jsou v pohybu. Úchopem ruky přemístím žádaný předmět z bodu „A“ na první strategickou odkládací plochu, následně se pomocí berlí přemístím vedle první strategické odkládací plochy a níže popsaný postup opakuji, až se dostanu do žádaného bodu „B“.
Poslední téma berlové bezmoci jest poněkud choulostivé. Týká se vyměšování tekutin, především malé potřeby. Tato na mě přichází poměrně často. Což o to, ve dne se doplazím většinou včas, horší je to v noci. První den po operaci jsem si myslel, že to zvládnu, nebudu si přece dávat k posteli nádobu na moč, je to nechutné a neestetické! Jsem snad vetchý stařec, abych ležel vedle kýblu s chcankama. Má pýcha se mi tu první noc nevyplatila, než jsem se vymotal z postele, a došel na ono místo, bylo už hotovo. Pýcha předchází… pád a nočník vedle postele je nutnost!
Dnes se už cítím lépe, proto jsem se odhodlal k následujícímu pokusu: Asi dvě stě metrů od domu máme obchod (jinak velké nákupy řeší Rohlík), tuto vzdálenost ujdu se zdravými dolními končetinami zhruba za dvě až tři minuty. S berlemi mi tato krátká trasa trvala minut patnáct. Můj osobní čas se tedy dle teorie relativity zpomalil.
Leč nejpomaleji, dle mého soudu, plyne čas v modu ultrastatickém – při čekání na ošetření v příznačně pojmenovaném místě - čekárna, tou dobou stárnu nejvíce.
Slibovaný účel blogu: ověření teorie relativity v pozemských podmínkách jest splněn i věčná pravda, že lepší je být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný, také stále platí.
Ale nestěžuji si: „Je to, co je,“ jak říkala paní psycholožka doktorka Kmuníčková, dej jí pánbůh dobré nebe.
Jan Lněnička
