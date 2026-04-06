Jak jsem se mýlil v politice, aneb skutečná demokracie přijde za 4 roky.
Naše země za 4 roky dosáhne 40 let od doby, kdy jsme se zbavili komunistického jha, avšak ne tak docela. Jak už to při převratech bývá, mnozí hbitě převlékli kabáty a stali se z nich na oko urputní demokraté, avšak jejich myšlení zůstalo totalitní. Tito lidé stále baží po moci a majetku. Bohužel stále žijí, avšak jejich čas se krátí.
Z příběhu o Mojžíšovi víme, že lid po cestě stále žehral, jak to bylo v tom Egyptě nádherné, že tam měli všechno a zde na cestě ke svobodě musejí strádat, jakmile se šéf vzdálil pro nějaké papíry, hned si postavili zlaté tele. Ano, mnozí lidé u nás mají raději plné žaludky, než by něco obětovali pro svobodu. Stále s láskou vzpomínají na zlaté časy za socialismu.
Verše, které mi diktoval satan:
Nedivme se jim, vždyť za socialismu bylo skutečně lépe, měli své jisté, po revoluci se vylilo kapitalisticky mafiánské zlo do všech částí naší společnosti, mnohé to sežehlo natolik, že zůstali na ulici. Pár rodin pohádkově zbohatlo, ti ostatní jakž takž přežívají. Avšak máme svobodu, ale musíme si myslet, co nám říkají v televizi a rozhlase, jehož zprávy nejsou objektivní, neboť se jedná pouze o propagandu hodící se pro zájmy liberálních elit. Pro ty ostatní, kteří hlásají dezinformace a lži, šíří je a dokonce jim věří, mají tyto elity a jejich nohsledi z politických neziskovek vulgární pojem „dezolát“. Jejich agresivní progresivní publikum se účastní fanfarónských akcí, při kterých jsou jim vymývány jejich již vymyté mozky a oni jako ovce následují svého ze zahraničí dobře placeného „duchovního“ baču do eurounijního pekla západních totalitních hodnot.
Takové a podobné „satanské verše“ jsou náplní proruských webů a organizací, které se snaží naší zemi přetáhnout na Východ, zpochybňují naši západní orientaci, vidí se v potenciálně fašistických autoritářských vládách Slovenska a zejména protiukrajinsky smýšlejícího zrádného Maďarska. Dezolátské weby jsou příčinou, proč vyhrál Andrej Babiš a jeho vláda proruských trollů. Znovu musím opakovat: lidem jsou bližší plné žaludky, než evropské hodnoty hlásané minulou vládou. Svoboda je jim volná!
Satanské verše:
Žijeme v nejlepším období našich dějin, hlásá propaganda. Stali jsme se kolonií Západu, tvrdí ekonomka Švihlíková. Spolek Svatopluk vidí řešení ve změně režimu, žádá svrchovanost a vystoupení z EU a NATO. Sice stále od EU dostáváme miliardy, naproti tomu jsme kolonií, tudíž si firmy sídlící v EU od nás daleko více berou, než od EU dostáváme. Banky nám nepatří, automobilky a firmy, které vydělávají jakbysmet. Stát nemá dohled na finanční transakce globálního kapitalismu. Unikají nám miliardy kvůli daňové optimalizaci v daňových rájích. Deindustrializace a přesun výroby do Asie dělá z Evropy bezvýznamný kontinent. Amerikou rozpoutanou válku proti Rusku na Ukrajině si bude muset Evropa platit sama, musí ale kupovat zbraně z Ameriky.
Ano, co se týče Trumpa, jsem se mýlil! Posel míru nedorazil, zmocnil se ho dybbuk; číslo šelmy: to číslo označuje internet a AI. Jezdci apokalypsy cválají, demokracie je ohrožena!
Avšak nezoufejme, až po čtyřech letech apokalyptičtí jezdci docválají, číslo šelmy: internet a AI budou správně nastaveny, přijde zmrtvýchvstání, zrno od plev bude odděleno, pak povstane druhý příchod demokracie a Babiš bude poražen!
Hosana!!!
Jan Lněnička
|Další články autora
Investiční pozemek 11.349 m2 Trojanovice
Trojanovice, okres Nový Jičín
3 200 000 Kč
- Počet článků 459
- Celková karma 21,74
- Průměrná čtenost 992x